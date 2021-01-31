"Склифосовский-8": интриги, любовь и смертельная опасность

Долгожданная премьера на телеканале "Россия 1". 1 февраля в 21:20 стартует новый, уже восьмой по счету, сезон всенародно любимого сериала "Склифосовский". Медицинская драма о сложных буднях врачей, которые спасают жизни в главном институте скорой помощи. В эпоху ковида более чем актуально. Интриги, самоотверженность, любовь и смертельная опасность – будет все. Не пропустите.

В новых сериях вас сразу захватят невероятное закрученные сюжетные линии. В кадре – звезды первой величины. Народную артистку Нину Усатову – ее зрители увидят в роли директора турбазы, куда отправляются на отдых врачи, – съемки захватили буквально с головой

"Так мне интересно самой, приятно, что здесь такая хорошая компания. Юля – режиссер замечательный просто. Ой, это командир. Это невозможно", – признается Усатова".

В новом сезоне "Склифосовского" зрители станут свидетелями невероятного поединка Олега Брагина: как поведет себя брутальный хирург, которого сыграл Максим Аверин?

"Этот фильм на протяжении уже 10 лет, что мы снимаем, самое мое, мне кажется, большое его достоинство – это то, что он оценен профессионалами. Для меня это просто как орден", – признался Аверин.

Съемки сериала временно прервал локдаун. Но вся творческая группа с нетерпением ожидала возможности вновь приступить к работе. И когда такая возможность, наконец, представилась, все ушли в работу с невероятной энергией и энтузиазмом.

"Все тихо ждали, когда разрешат снимать. И когда разрешили, мы тут же вышли на площадку. Без страха. Потому что у группы были не только маски, но и такие прозрачные забрала. Никто не ожидал, что катастрофа будет на таком уровне. И она длится до сих", – говорит актриса Мария Куликова.

От нового сезон зрителям и в самом деле будет не оторваться.

"В этом сезоне много катастроф, экстремальных ситуаций", – поделилась актриса Анна Якунина.

Качество сериала в удивительной точности деталей, с которой воспроизведен огромный медицинский комплекс. Это, конечно, не буквальное повторение Института имени Склифосовского, но какая предметность! Аппарат МРТ, лекарства в стеллажах, пост медицинской сестры, а дальше отделение интенсивной терапии. Высочайший уровень кинопроизводства.

Роль хирурга Ирины Павловой замечательно сыграла Елена Яковлева. Она признается, что давно сроднилась со своей героиней. И хотя область медицины для актрисы – по-прежнему загадка, все меры безопасности в период эпидемии она соблюдает неукоснительно.

"Я каждую неделю делаю себе тест. Пока Бог миловал. А то, что делают сейчас наши медики и вообще медики всего мира, они настоящие герои. И с уважением смотрю на то, что они делают", – отметила актриса.

Прививку от коронавируса в разгар сьемок сделал, кстати, исполнитель главной роли хирурга Брагина Максим Аверин. "Лично я вчера сделал вакцину "Спутник". Проходит все легко. Потому что я живу среди людей. Я несу ответственность за них, за то, чтобы никого не подвергнуть болезни и тем более уже не подвергать себя", – подчеркнул Аверин.

В новых сериях медицинской драмы сотрудникам главного Института скорой помощи предстоит принимать непростые решения и спасть жизни. На это раз – в экстремальных условиях. Ведь планам врачей спокойно отдохнуть и восстановить силы за городом не суждено сбыться.

Итак, впереди на ждут захватывающие вечера. Интересно будет каждому Уже в 1 февраля в 21:20 на телеканале "Россия 1".