Экранизация сказки "Конек-Горбунок" выходит в прокат 18 февраля

Старая добрая сказка, но совершенно новые и неожиданные образы – таким получился "Конек-Горбунок" в 2021 году. До этого историю Петра Ершова отечественные кинематографисты дважды пытались перенести на большой экран, но именно третья попытка обещает быть самой красочной и волшебной, потому что на помощь актеру и режиссеру пришли чудеса компьютерной графики. "Создать на экране художественный образ знакомой всем сказки – это была самая большая задача", – отметил продюсер Александр Горохов.

Сюжет фильма слово в слово повторяет книгу. Наивный сын крестьянина Иван получает в дар от спасенной волшебной кобылицы чудного Конька-Горбунка, и вместе с новым необычным другом отправляется в захватывающее путешествие по сказочным царствам, ловит Жар-птицу, спасет Чудо-юдо рыбу-кита и завоевывает сердце неприступной Царь-девицы. "Вы увидите настоящую сказку. На новый, на старый лад – это неважно. Главное, что это будет целое событие", – признался актер Антон Шагин.

Грандиозный сказочный мир был построен в павильоне и достроен на компьютере, было создано рекордное количество анимированных персонажей – о гигантского кита до назойливого комара. И главная гордость студии визуальных эффектов – сам Конек-Горбунок – лошадка с осмысленным человеческим взглядом и отменным чувством юмора, как у исполнителя этой непростой роли Павла Деревянко. "Все собиралось по деталям. Я ползал на коленях и видел перед собой странное существо на колесиках с пришитыми ножками. И только на экране этот персонаж заживет полной жизнью", – поделился Павел Деревянко.

Своего Конька Павел Деревянко иногда называет человеком. Ироничный друг и мудрый советчик Горбунок сам пытается понять, кто же он такой. Персонажи вместе взрослеют и показывают зрителям, что такое настоящая дружба.

Все участники проекта признаются, что они снимали сказочный фильм, какой сами бы хотели посмотреть в своем детстве. Сказочный мир похож на ожившую фантазию, а герои простым языком и с добрыми шутками говорят со зрителями о самом важном. Именно за это мы все в любом возрасте продолжаем любить сказки, а значит, "Конек-Горбунок" станет прекрасным киноподарком для всей семьи.

Семейное фэнтези "Конек-Горбунок" выйдет в прокат 18 февраля 2021 года.

Вероника Скурихина, "Утро России"