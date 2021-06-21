"Слишком Бендер": Безруков сравнил великих комбинаторов Гайдая и Захарова

Сергей Безруков в приключенческом фильме режиссера Игоря Зайцева "Бендер: Начало", премьера которого состоится 24 июня, сыграл авантюриста Ибрагима-Сулеймана-Берта-Мария-Бендер-бея, под чьим "чутким руководством" формировалась личность будущего великого комбинатора Остапа Бендера.

Уже взрослого обаятельного авантюриста в классических постановках фильма "12 стульев" режиссеров Леонида Гайдая и Марка Захарова играли Арчил Гомиашвили и Андрей Миронов.

Сергей Безруков признался: он мечтал о роли Оси, но рад, что так ее и не получил, потому что сравнение было бы не в его пользу.

Что же касается великих комбинаторов в исполнении Гомиашвили и Миронова, то из двух этих Бендеров он все-таки выбирает Андрея Миронова в фильме Захарова.

"Может быть, потому, что он более романтичный и более светлый… Поэтому и выбираю, наверное, этого Бендера – романтика", – признался актер.

Безруков также рассказал о том, что Андрей Миронов должен был сниматься в этой роли еще у Гайдая, но не прошел пробы потому, что, по мнению режиссера, был "уж слишком Бендер".

"Смешно звучит сейчас: "Слишком Бендер". Настолько очевидно, что как великий режиссер он решил еще поискать", – пояснил Безруков.

В результате Гайдай решил взять Арчила Гомиашвили. Как говорит актер, "за неимением других артистов". А потом режиссер и исполнитель роли Бендера поссорились, рассказывает Безруков.

Гомиашвили тогда заявил, что больше никогда не будет сниматься "у такого плохого режиссера", а Гайдай ему на это ответил, что никогда не будет снимать "такого плохого артиста", как он. В результате озвучивал роль Бендера в фильме Гайдая другой актер.

Безруков признается: он рад, что Миронов, Бендер которого был "очевиден" для Гайдая, сыграл у Захарова.

"Наконец-то мы увидели этого очевидного Бендера в теперь уже бессмертном музыкальном фильме "12 стульев" Марка Анатольевича Захарова", – говорит актер.

Премьера фильма "Бендер: Начало", события в котором происходят в 1919 году, назначена на 24 июня. По сюжету, афериста Ибрагима Бендера (Сергей Безруков) и юного Осю Задунайского (Арам Вардеванян) объединяет общая цель: украсть драгоценную царскую реликвию.

Показ второго фильма – "Бендер: Золото империи" запланирован на 29 июля 2021 года.