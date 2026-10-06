Какое животное будет символом 2027 года по восточному календарю: прогноз для всех знаков

Символом 2027 года по китайскому календарю станет Коза, а главной стихией — Огонь. Рассказываем, чего ждать от года Огненной Козы, как правильно его встречать и что он может принести разным знакам восточного гороскопа.

Кто станет символом 2027 года по восточному календарю

2027 год — это год Красной Огненной Козы (Овцы). По восточному календарю он начинается 6 февраля 2027 года — в этот день как раз будет праздноваться китайский Новый год. Завершится период Козы 25 января 2028-го.

В разных источниках встречается не только Коза, но и Овца. Это обусловлено тем, что в китайском языке этих животных обозначает один и тот же иероглиф — Дин Вэй (丁未). Поэтому не будет ошибкой назвать символом 2027 года Красную Огненную Овцу

Красная Огненная Коза была символом 1907 и 1967 годов — она, как и остальные знаки, проходит 60-летний цикл. В следующий раз год Красной Огненной Козы наступит лишь в 2087-м.

Красная Огненная Коза: характеристика знака

Черты характера и особенности Красной Козы

В восточной традиции коза — символ гармонии, мира и благополучия. Она ассоциируется со множеством положительных качеств, среди которых доброта, мягкость, развитое чувство справедливости, отзывчивость и дружелюбие. Соответственно, люди, рожденные в год Козы, считаются обладателями этих же черт характера. Они тонко чувствуют настроение окружающих, обладают творческими способностями и богатым воображением, всего стремятся к прекрасному и могут добиться успехов в сфере искусства.

Хотя представители знака Козы могут казаться мягкими и стеснительными, они умеют отстаивать свое мнение, добиваться поставленных целей и твердо стоять на ногах. Здесь свое дело делает стихия Огня: она наделяет людей энергичностью, решительностью и амбициозностью, но порой добавляет импульсивность. Красный цвет также связывается со страстью, уверенностью и жизненной энергией, а в Китае он считается одним из главных символов удачи и успеха.

Красная Огненная Коза

Годы, проходящие под знаком Козы

Всего в восточном гороскопе 12 знаков. Ежегодно они чередуются, и раз в 12 лет наступает период Козы:

1931 год — Металлическая Коза;

1943 год — Водяная Коза;

1955 год — Деревянная Коза;

1967 год — Огненная Коза;

1979 год — Земляная Коза;

1991 год — Металлическая Коза;

2003 год — Водяная Коза;

2015 год — Деревянная Коза;

2027 год — Огненная Коза;

2039 год — Земляная Коза.

Известные личности, родившиеся в год Красной Огненной Козы

Дмитрий Песков.

Филипп Киркоров.

Федор Бондарчук.

Дмитрий Нагиев.

Вин Дизель.

Джулия Робертс.

Николь Кидман.

Курт Кобейн.

Джейсон Стейтем.

Прогноз на 2027 год для знаков восточного гороскопа

Гороскопы не имеют научного обоснования. В этом материале мы рассматриваем восточный гороскоп как часть культурной традиции и рекомендуем относиться к прогнозам как к развлекательному контенту.

Крыса

По китайскому гороскопу 2027 год для представителей знака Крысы обещает быть спокойным, но временами придется приспосабливаться к обстоятельствам. Рекомендуется отказаться от гиперконтроля и начать искать успех через партнерство, делая выбор в пользу доверия и дипломатии, а не борьбы. Для всего этого понадобится развивать самоконтроль.

В профессиональной сфере возможен постепенный рост. Хорошие результаты могут принести задачи, требующие аналитического мышления, внимания к деталям и умения общаться с разными людьми. Особенно важно избегать конфликтов с коллегами и руководством. Финансовая ситуация может оставаться стабильной, но крупные покупки и рискованные вложения стоит тщательно обдумывать. В 2027 году людям, рожденным под знаком Крысы, может быть выгоднее сохранять накопленное, чем пытаться получить быстрый доход.

В личной жизни многое будет зависеть от способности говорить о своих чувствах прямо — попытки замалчивать недовольство могут привести к конфликтам. Тем не менее, любовная жизнь обещает быть насыщенной. Одинокие люди под знаком Крысы могут обрести новые знакомства в дружеских компаниях, на работе или благодаря совместным увлечениям.

Крыса

Бык

В китайской астрологии Бык и Коза противостоят друг другу: пока земной знак стремится к порядку и предсказуемости, характер символа 2027 года — эмоциональный и переменчивый. Для Быка этот период может оказаться непростым и нестабильным, поэтому нужно быть гибче и не пытаться любой ценой удерживать ситуацию под контролем — чем легче Бык будет относиться к изменениям, тем проще ему будет преодолеть препятствия.

В финансовой сфере желательно заранее предусмотреть резерв на незапланированные расходы. Осторожность особенно важна при кредитах, инвестициях и крупных покупках. На работе нагрузка может увеличиться, а результаты не всегда будут появляться так быстро, как хотелось бы. Рекомендуется сосредоточиться на долгосрочных задачах и не принимать серьезные решения под влиянием эмоций.

Что касается отношений: близкие могут ждать от Быка большей эмоциональной открытости. Излишняя категоричность способна привести к ссорам, поэтому в спорных ситуациях важно искать компромисс. Для одиноких Быков 2027 год может оказаться временем новых и неожиданных знакомств.

Бык

Тигр

Активному Тигру ритм Огненной Козы может показаться слишком медленным. Желание действовать быстро может сталкиваться с интересами окружающих, поэтому одной из главных задач станет умение сочетать решительность с дипломатичностью. Представителям кошачьего знака рекомендуется стать мягче, контролировать себя и лишний раз не вступать в борьбу.

Личная жизнь обещает быть спокойной, без ссор. Но при условии, что Тигр не будет превращать каждое разногласие в борьбу за лидерство. Вместо личных конфликтов энергию рекомендуется направлять в работу, но даже там лучше избегать открытой конфронтации. В финансовых вопросах нежелательны импульсивные вложения и покупки. Кроме того, Тиграм полезно следить за балансом между активностью и восстановлением: желание постоянно быть в движении может привести к переутомлению.

Тигр

Кролик

Атмосфера 2027 года считается довольно гармоничной для Кроликов. Во многом Кролик и Коза похожи: они стремятся к спокойствию, уюту, красоте и доброжелательным отношениям. Поэтому многим представителям этого знака будет проще использовать возможности, которые им преподносит Огненная Коза.

В семейной сфере Кроликов ждет благоприятный период: впереди — новые знакомства, романтика и эмоциональная близость. Также ожидается карьерный и финансовый рост: появятся полезные связи на работе, а проекты, которые продвигались медленно, получат новый импульс. Также астрологи советуют Кроликам попробовать себя в творчестве или в работе с людьми и развивать свои профессиональные навыки. При этом не стоит забывать о балансе между личной жизнью и карьерой.

Кролик

Дракон

Динамичный Дракон — огненный знак, как и Коза. Вместе они образуют пламенный союз, и 2027 год может стать для Драконов периодом спокойного и последовательного движения вперед. Характер Козы потребует действовать во многих ситуациях мягче, избегая прямого давления. После этапов активной борьбы появится возможность закрепить достигнутые результаты и разобраться с вопросами, которые долго оставались нерешенными.

В карьере возможен прогресс, и полезную роль в этом сыграют опытные наставники и руководители. Финансовые перспективы в целом стабильны, если Дракон не станет рисковать ради быстрого результата.

Коза призывает к эмоциональной открытости и близости, и внимание Дракона может сместиться с внешних достижений на семью и личные отношения. Партнеру может не хватать времени и тепла огненного знака, поэтому важно сознательно оставлять пространство для совместной жизни и чаще прислушиваться к любимому человеку. Астрологи считают, что 2027 год для Дракона — благоприятный период для брака и укрепления отношений.

Дракон

Змея

Ветер перемен подует в сторону Змей: для них 2027 год готовит множество изменений и новых возможностей. Астрологи предсказывают, что из их жизни уйдет все негативное: ненастоящие друзья, нечестные партнеры, бесперспективная проекты. Поэтому год Огненной Козы подходит для обновления профессиональных целей, смены привычной среды, получения новых знаний и расширения круга общения.

Возможны предложения о новой должности, участие в интересном проекте, командировки или работа в новом месте. Особенно перспективными могут оказаться дела, где потребуется сочетать опыт и нестандартное мышление. В романтической сфере отношения способны стать серьезнее: пары могут обсуждать совместное проживание, свадьбу или другие долгосрочные планы. Одиноким Змеям при этом рекомендуется чаще выходить за пределы привычного круга общения.

Змея

Лошадь

Хозяйка 2026 года — Лошадь — и в следующем году будет чувствовать себя достаточно уверенно. В восточном гороскопе Лошадь и Коза считаются хорошо сочетающимися знаками, обе обладают выраженной эмоциональностью, а Огненная стихия усиливает стремление к действию.

Для Лошади 2027 год может стать продолжением начавшихся ранее перемен. В профессиональной сфере появятся перспективы расширения бизнеса, перехода на новую должность или запуска собственного проекта. Особенно важными станут партнерства: в одиночку добиться результата может быть сложнее, чем вместе с сильной командой. Доход способен увеличиться, но вместе с ним возрастут и расходы.

Представителей знака Лошади будет сопровождать романтика, гармония и нежность. Для одиноких людей это хорошее время для знакомств, а для тех, кто уже состоит в отношениях, — для новых планов с партнером и укрепления семьи.

Лошадь

Коза

Для Козы наступает ее собственный зодиакальный период. В китайской традиции он необязательно считается исключительно счастливым: наоборот, ему приписывают повышенную переменчивость и необходимость действовать осторожнее. Изменения способны затронуть работу, личные отношения, окружение и взгляды на собственное будущее. Тем не менее, в это время энергия года полностью совпадает с энергией представителей знака, поэтому Козы получат двойную силу.

2027 год — время для расцвета, в том числе в профессиональной сфере: людей, рожденных в год Козы, ждет признание и успехи в работе. Особенно это касается творческих личностей, связанных с музыкой, дизайном, литературой и другими областями искусства. Но слишком много брать на себя не рекомендуется, поэтому стоит научиться делегировать задачи, чаще отдыхать и заботиться об эмоциональном равновесии.

Эмоциональность Козы в ее собственный год может усилиться, поэтому маленькие разногласия в паре могут восприниматься острее обычного. В отношениях важно не ждать, что партнер сам догадается о чувствах и желаниях. Одинокие представители знака Козы могут пережить впечатляющее знакомство, однако торопиться с серьезными решениями необязательно.

Коза

Обезьяна

Для людей, рожденных в год Обезьяны, 2027 год может стать периодом постепенного продвижения. Их находчивость пригодится в ситуациях, где другим сложно приспособиться к изменениям. Но не стоит забывать расставлять приоритеты — привычка одновременно заниматься множеством проектов может помешать.

Одиноким представителям знака Обезьяны год подарит немало общения, но далеко не каждое знакомство перерастет в серьезную историю. Есть совет и для тех, кто уже состоит в отношениях: в паре особенно важны честность и доверие, поэтому скрытность или желание оставить себе слишком много свободы могут вызвать ревность.

В карьере могут появиться люди, способные помочь советом, связями или предложением о сотрудничестве. Возможны повышение или новые обязанности, которые впоследствии отразятся и на доходе. Менять работу при этом не советуется — Коза не слишком любит перемены.

Обезьяна

Петух

Рожденные в год Петуха люди ценят ясность и порядок, тогда как Коза действует более эмоционально и не всегда следует заранее установленным правилам. 2027 год может принести несколько неожиданных изменений, и лучшей стратегией в этот период станет гибкость. Хотя перемены и могут сначала показаться неудобными, но впоследствии способны открыть новые возможности.

В отношениях все будет стабильно. Для поддержания гармонии в паре рекомендуется меньше критиковать близких и чаще замечать их усилия — иногда людям важнее поддержка, чем подробный разбор ошибок. А при столкновении с проблемами лучше не провоцировать ссору, а сесть и спокойно все обсудить с партнером.

Представителям знака Петуха стоит проявлять осторожность в финансовых предложениях, поступающих от друзей и знакомых: личное доверие не должно заменять проверку условий сделки. На работе могут измениться обязанности или состав команды.

Петух

Собака

Терпение и внимательность — качества, которые могут потребоваться Собаке в 2027 году. Ее прямолинейность может вступать в противоречие с дипломатичным характером Огненной Козы, поэтому не каждый спор стоит доводить до окончательной победы — иногда сохраненные отношения окажутся важнее доказанной правоты.

Стоит избегать конфликтов и на работе — с начальством, коллегами и партнерами. Лучше сразу обсуждать договоренности, а важные решения фиксировать письменно. В денежных вопросах Собакам следует особенно внимательно относиться к просьбам друзей и родственников, поскольку финансовые обязательства могут осложнить отношения, если заранее не договориться обо всех условиях.

Главным источником поддержки для Собаки в 2027 году может стать семья. Холостые представители знака могут обнаружить, что перспективное знакомство начинается скорее с дружбы, чем с яркого романа. В целом круг общения в наступающем году Козы может заметно расшириться.

Собака

Свинья

Для представителей знака Свиньи 2027 год традиционно выглядит гармоничным: Коза и Свинья считаются хорошо сочетающимися знаками восточного зодиака. Период под знаком Красной Огненной Козы открывает перспективы для карьерного роста: могут появиться интересные предложения и люди, способные помочь развитию. Среди других возможностей — дополнительный заработок, собственный проект или превращение увлечения в источник дохода.

Тот, кто ищет гармонию и стабильность в отношениях, может их достигнуть. Чтобы выйти на новый уровень доверия и близости с партнером, важно обсуждать значимые вопросы и искать совместные решения, уметь слушать друг друга и идти на компромиссы.

Свинья

Как встречать 2027 год Красной Огненной Козы

В чем встречать

Красная Огненная Коза — это пламя, тепло и мягкие фактуры. Конечно же, главными цветами 2027 года станут оттенки стихии Огня: красный, бордовый, янтарный, золотой и оранжевый. Но это не единственные цвета, которые подойдут под праздничную атмосферу: разбавить яркий и энергичный образ можно зеленым — он ассоциируется с природой, бежевым — он “успокаивает” образ и добавляет уюта, а также кирпичным — все еще огненный цвет, но более умиротворенный.

Козе приписывается любовь к комфорту и красоте, поэтому наряд должен быть не только праздничным, но и удобным. Отдать предпочтение стоит элегантным, но не слишком строгим образам, приятным на ощупь тканям и выразительным деталям. Женщинам подойдут платья плавного силуэта, костюмы свободного кроя, юбки, блузы с драпировками и наряды с ненавязчивым блеском. Образ можно дополнить золотыми украшениями, аксессуарами из дерева или камней. Мужчинам можно выбрать классический или более расслабленный костюм. Если яркий образ кажется слишком смелым, достаточно добавить красный или терракотовый акцент: галстук, платок, рубашку или аксессуар.

Рекомендации по цветам и одежде относятся к традиционной символике восточного гороскопа — это не строгие правила. В первую очередь стоит выбирать наряд, в котором будет комфортно встречать праздник

Что готовить на праздничный стол

Мясо и птица. В качестве основного блюда подойдет курица, индейка, утка или мясо с овощным гарниром. Лучше выбирать способы приготовления, которые позволяют сохранить блюдо достаточно легким: запекание, тушение или приготовление на гриле. К мясу можно подать картофель, овощи, рис, булгур или другие крупы.

Рыба и морепродукты. Станут хорошей альтернативой мясу. Для праздничного стола можно запечь форель, семгу, дорадо или другую рыбу с лимоном и травами. Также подойдут креветки, мидии и небольшие закуски с морепродуктами.

Сырная тарелка. Сыр хорошо вписывается в тематику года Козы. На праздничную доску можно положить несколько видов мягкого и твердого сыра и дополнить их виноградом, грушами, орехами, медом и сухофруктами. При желании можно добавить козий сыр.

Для праздничной подачи подойдут блюда, в которых сочетаются зеленые, красные и оранжевые оттенки. Эти цвета хорошо перекликаются с природным началом и огненной стихией года Козы

Овощи и зелень. На столе уместны свежие овощи, салаты и большое количество зелени. Можно приготовить овощные закуски, запеченные баклажаны и перцы, рулетики из кабачков, тарталетки с овощными начинками или салаты с рукколой, шпинатом и другими листовыми овощами.

Фрукты и орехи. Можно использовать яблоки, груши, виноград, мандарины, гранаты и хурму. Дополнить стол можно грецкими орехами, миндалем, фундуком и сухофруктами.

Десерты. Для десерта подойдут блюда с фруктами, ягодами, орехами, медом или сливочным сыром. Это может быть чизкейк, фруктовые тарты, ягодный пирог или запеченные груши.

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Как украсить дом

Одно из ключевых украшений в интерьере в год Красной Огненной Козы — свечи. Их можно расставить на праздничном столе, подоконниках и полках. Если дома есть дети или животные, безопаснее использовать электрические свечи. От яркого холодного освещения в доме лучше отказаться в пользу теплых гирлянд, небольших светильников и локальной подсветки.

Главный ориентир — уютная и теплая атмосфера. В интерьере будут хорошо смотреться такие материалы, как дерево, шерсть, лен, хлопок и керамика. Например, на диван можно положить мягкий плед и подушки, на стол — льняную скатерть, а для украшений использовать деревянные подсвечники и керамические фигуры.

Конечно, ни один Новый год не обходится без елки. Ее можно украсить шишками, декоративными ягодами, деревянными игрушками, красными и золотыми шарами, а также фигуркой козы. Вместо большого количества мишуры лучше использовать теплую однотонную гирлянду — мягкий свет сделает интерьер уютнее.

Если и такие вещи, которых рекомендуется избегать. Если придерживаться стилистики Красной Огненной Козы, лучше не перегружать интерьер неоновыми цветами, обилием пластика и слишком большим количеством блестящего декора.

Где лучше отметить

Коза любит комфорт и спокойствие, поэтому отметить Новый год можно дома в кругу семьи или с близкими друзьями в загородном коттедже с камином. Если хочется выбраться из дома и встретить 2027 год в ресторане, лучше выбирать камерное заведение с живой музыкой, избегая шумных вечеринок. Также можно отправиться в путешествие. Направления, которые подходят символу года, связаны с природой, горами и небольшими историческими городами.

Что дарить

Хорошим сувениром на год Козы могут стать вещи, которые делают дом комфортнее: плед, ароматические свечи, декоративные подушки, подсвечники, посуда, настольная лампа и подобное. Также можно выбрать подарок для творчества, поскольку символу года традиционно приписывается чувство прекрасного и тяга к искусству. Это может быть набор для рисования, лепки, фотографии или каллиграфии, а также сертификат на курс или мастер-класс.

При этом необязательно дарить материальную вещь. Еще один вариант новогоднего сюрприза — впечатления. Можно организовать ужин в ресторане, отправиться в путешествие, подарить билет на концерт или сертификат на фотосессию. Нестандартным решением может стать что-то более экстремальное: занятие по скалолазанию, свидание на снегоходе, серфинг на искусственной волне или стрельба в тире. Во всех случаях при выборе презента стоит опираться на интересы его получателя.

Как определяется животное года

Восточный календарь — это древняя система летоисчисления, в которой каждый год проходит под покровительством одного из 12 знаков китайского зодиака. Среди них — Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Цикл длится 12 лет, и каждый год знаки сменяют друг друга. В китайской традиции считается, что особенности темперамента и поведения животного присущи людям, которые родились в его год.

В китайском гороскопе также учитывается стихия: Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода. Каждая “действует” два года подряд, поскольку дополнительно учитываются начала инь и ян. В результате сочетание животного и стихии (например, Огненная Коза) повторяется раз в 60 лет.

Важно отметить, что по китайскому календарю год отсчитывается не с 1 января. В отличие от западной астрологии, которая ориентируется на Солнце, он привязан к лунным циклам, и восточный Новый год начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния.