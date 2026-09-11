5G сеть запустили в России: что это, где работает и как подключиться

5G — пятое поколение мобильной связи, рассчитанное на более высокую скорость, меньшую задержку и одновременную работу большого числа устройств. Разбираемся, где доступен 5G, чем он отличается от 4G и нужен ли для него новый смартфон.

В каких городах России запустили 5G

11 сентября 2026 года главы Минцифры сообщило о внедрении коммерческих сетей 5G в 16 городах. На первом этапе доступ к связи пятого поколения получили около 10 млн человек.

5G заработал:

в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — пеленгуются все четыре оператора: МТС, “Мегафон”, “Билайн” и Т2;

в Новосибирске и Казани — только “Мегафон” и МТС;

в Самаре — от “Билайна” и “Мегафона”;

в Великом Новгороде, Твери, Краснодаре и Нижнем Новгороде — от “Мегафона”;

в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — Т2;

в Уфе — МТС; в Ярославле — “Билайн”.

Запуск стал возможен после решения Госкомиссии по радиочастотам от 31 августа 2026 года. Компаниям разрешили использовать под 5G частоты LTE и выделили по 90 МГц новых полос в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Это ускоряет развертывание, исключая необходимость ожидать создания новой инфраструктуры с нуля.

Что такое 5G: отличие от 4G

5G-сеть сотовая связь вышка ГЛП Фото: Globallookpress

5G создавался сразу под три задачи: быстрый мобильный доступ, связь с минимальной задержкой и присоединение большого числа устройств.

Главные возможности 5G:

более высокая скорость передачи данных;

меньшая задержка между командой и ответом сети;

высокая пропускная способность сетей в загруженных местах;

до 1 млн подключенных устройств на квадратный километр;

более гибкое распределение сетевых ресурсов.

Теоретическая пиковая скорость 5G по требованиям IMT-2020 достигает 20 Гбит/с. Но на практике она зависит от частотного диапазона, нагрузки на сети, расстояния до базовой станции и модели устройства.

Параметр 4G/LTE 5G Пиковая скорость для загрузки до 1 Гбит/с до 20 Гбит/с Пиковая скорость при отдаче до 500 Мбит/с до 10 Гбит/с Реальная скорость у пользователя до 10–50 Мбит/с — средняя в городах до 100–1 000 Мбит/с Задержка 20–40 мс 1–4 мс (в режиме URLLC) Плотность соединения до 100 тыс. устройств на км² до 1 млн устройств на км² (в режиме mMTC) Основные задачи сотовый, видео, мобильный интернет мобильный трафик, сеть умных устройств, промышленность, транспорт, дополнительная/виртуальная реальность

У 5G три основных сценария применения:

eMBB — быстрая мобильная передача данных;

URLLC — надежная связь с малой задержкой для промышленности и транспорта;

mMTC — массовое присоединение датчиков и других устройств.

Каждое поколение мобильной связи предоставляло клиентам новые возможности связи и использования интернета:

1G сделал возможными мобильные вызовы в движении, устройство автоматически переключалось между базовыми станциями, гарантируя высокий уровень соединения;

2G — к цифровой связи добавилась возможность писать sms;

3G сделал мобильный интернет массовым — можно было просматривать сайты и проверять электронную почту;

4G позволил комфортно смотреть видео и пользоваться облачными сервисами;

5G, помимо вышеперечисленных возможностей, рассчитан еще и на промышленное оборудование, транспорт, городские датчики и интернет вещей, то есть умных устройств. Например, роботы на заводах, беспилотные автомобили, умные светофоры и датчики в городах могут передавать сигналы друг с другом каждую миллисекунду без участия человека.

Работает ли сеть 5G на iPhone

Интернет \ мобильная связь \ 5G Фото: Сгенерировано ИИ

Физически 5G поддерживают iPhone 12 и более новые модели. Но оператор и Apple должны поддерживать работу сервиса в конкретной стране.

По состоянию на 11 сентября 2026 года на странице Apple с поддерживаемыми функциями для 5G российские провайдеры не указаны. Даже если клиент находится в зоне покрытия тестовой или коммерческой сети 5G, его iPhone принудительно останется в сети 4G.

На Android поддержка также зависит от конкретной модели. Смартфон должен работать не только со стандартом мобильной связи 5G в целом, но и с частотными диапазонами, которые использует оператор. Для работы сетей пятого поколения в России ключевым диапазоном стал n79 (4,4–5,0 ГГц), а проверить его поддержку на Android-устройстве можно через меню настроек или спецификации устройства. Например:

Открыть “Настройки” и перейти в раздел “Мобильная сеть” или “SIM-карты и мобильные сети”. Открыть пункт “Предпочтительный тип сети” или “Режим сети”. Наличие строки 5G или режима “Авто 5G/4G/3G/2G” означает, что модуль связи мобильного физически поддерживает пятое поколение.

Если Android не поддерживает технологию 5G, покупать новый смартфон прямо сейчас не нужно. 4G отлично справляется с повседневными задачами, а покрытие 5G пока развито только в крупных городах. В будущем при замене устаревшей модели можно рассмотреть варианты с поддержкой 5G “на вырост”.

Нужно ли доплачивать за связь 5G

Единой отдельной платы за 5G нет: условия определяет оператор. Доступ может входить в обычный тариф, предоставляться только на части тарифов или подключаться отдельной опцией.

У “Мегафона” опция “5G режим” бесплатно включена в премиальный пакет “Безлимит +”. Для других тарифов ускорение сотового интернета стоит 199 рублей в месяц.

В сетях МТС использование связи 5G полностью бесплатно и не требует внесения дополнительной платы за само присоединение к вышкам пятого поколения. Весь скачанный интернет-трафик в скоростных участках расходуется напрямую из личного базового пакета гигабайт по условиям действующего тарифа.

В T2 опция по умолчанию и бесплатно включена в тарифный план Premium. Для остальных пакетов есть возможность бесплатно попробовать 5G всем абонентам мобильной связи до момента очередного списания платы за основной тариф. После окончания тестового периода услугу “5G Ready” можно оставить в качестве платной опции за 150 рублей в месяц.

На сайте “Билайн” указано, что сеть 5G доступна клиентам без доплат и необходимости менять тариф. Если смартфон поддерживает нужный частотный диапазон 5G в России, то в зоне покрытия сеть включится сама, никаких пакетов расширения докупать не нужно.

Как проверить покрытие и подключиться к 5G

5G интернет связь GLP Фото: Globallookpress

Чтобы узнать, есть ли вышки 5G в конкретном районе или городе, нужно открыть официальную карту сотового оператора. На них области 5G вынесены в отдельный слой:

на интерактивной карте МТС “Наша сеть” высокоскоростные участки в столице, Санкт-Петербурге и миллионниках обозначаются как “Супер 5G”;

ознакомиться с тестовыми и коммерческими секторами в столице и регионах можно будет на карте покрытия “Мегафона”;

у Т2 проверить доступность сети для конкретного адреса можно на специальном лендинге с актуальной картой;

в “Билайне” доступна специализированная карта, отображающая как коммерческие секторы для бизнеса, так и общедоступные участки.

Проверить, поддерживает ли устройство 5G, можно в характеристиках модели или настройках мобильной сети. Чтобы подключиться к сети пятого поколения, нужно:

Проверить карту покрытия оператора. Убедиться, что сотовый поддерживает 5G и нужные частоты. Проверить условия тарифа у конкретной компании. Можно написать в поддержку напрямую и уточнить у них информацию о подключении. В настройках мобильной сети включить 5G или режим “5G/4G автоматически”. Обновить систему и настройки провайдера, если доступно обновление.

Безопасна ли связь 5G для здоровья

По информации от ВОЗ, убедительные данные и причинно-следственные связи о том, что 5G при соблюдении установленных норм вызывает рак, бесплодие или другие заболевания, не выявлены.

Когда 5G появится в других городах России

По данным Минцифры, до конца 2026 года 5G планируют запустить еще в 50 городах. Расширение будет идти поэтапно до 2031 года. Сначала операторы могут использовать часть частотных LTE, а отдельный диапазон 4,63–4,99 ГГц будет разворачиваться до конца 2028 года. 2031–2035 гг. планируется появление 5G в городах с населением от 100 тысяч человек.