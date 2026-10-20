Американский именник сформировался под влиянием английской, ирландской, шотландской, немецкой, библейской и других традиций. В статье собран список американских мужских имен на любой вкус — распространенные и классические, красивые, редкие и необычные. Отдельно разберем произношение на русском и значения имен, а в конце — как выбрать имя, если оно нужно для персонажа, псевдонима или ребенка.

Классические и исторически популярные американские мужские имена

Популярные имена у мужчин в США Фото: Сгенерировано нейросетью

Ниже — имена, которые на протяжении нескольких поколений остаются одними из самых распространенных мужских имен в США. Это не текущий рейтинг новорожденных, а имена, широко представленные среди американцев разных возрастов, — многие из них десятилетиями входили в число самых частых:

  • Джеймс (James);
  • Джон (John);
  • Роберт (Robert);
  • Майкл (Michael);
  • Уильям (William);
  • Дэвид (David);
  • Ричард (Richard);
  • Джозеф (Joseph);
  • Томас (Thomas);
  • Чарльз (Charles);
  • Кристофер (Christopher);
  • Дэниел (Daniel);
  • Мэтью (Matthew);
  • Энтони (Anthony);
  • Марк (Mark).

Красивые американские мужские имена

Если задача — найти не просто узнаваемое, а благозвучное имя, стоит обратить внимание на более “мягкие” по звучанию варианты. Многие из них короткие, что делает их удобными и для повседневного обращения, и для официальных документов:

  • Итан (Ethan);
  • Лукас (Lucas);
  • Ной (Noah);
  • Лиам (Liam);
  • Оливер (Oliver);
  • Алекс (Alex);
  • Джейкоб (Jacob);
  • Хантер (Hunter);
  • Коннор (Connor);
  • Тайлер (Tyler);
  • Остин (Austin);
  • Кэмерон (Cameron).

Многие из этих имен можно услышать и как женские в чуть измененной форме, например, Cameron, Alex. В США такие имена действительно нередко используются для обоих полов, однако унисекс-имена существуют и в других языковых традициях.

Редкие и необычные американские мужские имена

Редкие имена мужчин в Соединенных Штатах Фото: Сгенерировано ИИ

Эта категория интересна тем, кто ищет имя, которое не встретишь на каждом шагу — для творческого проекта, псевдонима или просто потому, что хочется выделиться. Сюда попадают как старинные и менее распространенные варианты, так и современные необычные имена.

  • Финеас (Phineas);
  • Эбернети (Abernathy) — фамильное имя (вариант шотландской фамилии Abernethy), изредка используемое как личное;
  • Зейн (Zane);
  • Стерлинг (Sterling);
  • Ремингтон (Remington);
  • Тэтчер (Thatcher);
  • Форрест (Forrest);
  • Ленокс (Lennox);
  • Кингстон (Kingston);
  • Октавиан (Octavian);
  • Бартоломью (Bartholomew);
  • Вернон (Vernon).

Если нужны одновременно красивые и редкие американские мужские имена, но при этом не “заезженные” — стоит присмотреться к Стерлинг, Ремингтон, Ленокс и Кингстон.  По данным Social Security Administration они встречаются в современной статистике рождаемости в США, но заметно реже, чем сегодняшние лидеры рейтинга, такие как Лиам, Ноан, Джеймс или Уильям.

Финеас можно назвать по-настоящему редким именем в современных США.

Популярные американские мужские имена по алфавиту и их значение

Ниже — подборка по трем буквам, с которых чаще всего начинаются имена: D, M и R.

Американские мужские имена на Д

Имя (рус.)

Английское написание

Значение

Дэвид

David

“возлюбленный”

Дэниел

Daniel

“Бог — мой судья”

Дилан

Dylan

от валлийских элементов со значениями “к, по направлению к” и “прилив, поток”

Дуглас

Douglas

“темная река”

Деннис

Dennis

связано с именем бога Диониса

Дерек

Derek

“правитель народа”

Даррен

Darren

точное происхождение и значение не установлены

Донован

Donovan

от ирландской фамилии Ó Donndubháin; буквально «потомок Donndubán”

Дастин

Dustin

восходит к древнескандинавскому имени Þórsteinn — “камень Тора”

Американские мужские имена на М

Имя (рус.)

Английское написание

Значение

Майкл

Michael

“Кто подобен Богу?” (риторический вопрос, др.-евр.)

Мэтью

Matthew

“дар Божий”

Марк

Mark

вероятно связано с именем римского бога Марса

Мейсон

Mason

“каменщик”

Морган

Morgan

валлийское имя; вероятно, связано со словами “море” и “круг”, точная этимология не однозначна

Мартин

Martin

связанный с Марсом

Митчелл

Mitchell

от английской фамилии, обычно происходящей от имени Michael; в некоторых случаях — от среднеанглийского michel “большой, крупный”

Малкольм

Malcolm

“последователь святого Колумбы”

Маркус

Marcus

связано с именем бога Марса

Американские мужские имена на Р

Имя (рус.)

Английское написание

Значение

Райан

Ryan

традиционно толкуется как “маленький король”; точная этимология спорна

Роберт

Robert

“яркая слава”

Ричард

Richard

“сильный, храбрый правитель”

Рассел

Russell

“рыжий”

Рональд

Ronald

от элементов со значениями “совет, решение” и “правитель” (традиционно интерпретируется как “мудрый правитель”)

Рой

Roy

от гэльского ruadh — “рыжий, красный”; связь с французским roi (“король”) — народная этимология

Рэймонд

Raymond

от элементов со значениями “совет, решение” и “защита”

Рэндалл

Randall

от имени Randolph: “край щита” и “волк”

Родни

Rodney

английский топоним; предположительно “остров человека по имени Хрода”

Мужские американские имена на русском: как правильно произносить и писать

При переводе с английского одно и то же имя иногда пишется по-русски по-разному — это связано с разными традициями транслитерации, например, через “Дж” или “Ж”, через “э” или “е”.

Имя на английском

Написание на русском

Пример произношения

George

Джордж

[джордж]

Sean

Шон

[шон]

Hugh

Хью

[хью]

Stephen

Стивен

[стивэн]

Neil

Нил

[нил]

Kyle

Кайл

[кайл]

Написание не всегда подсказывает произношение: например, Sean произносится как “Шон”, несмотря на буквенный состав слова. Stephen в американском английском читается так же, как Steven — “Стивен”, без звука “ф”. Из-за таких особенностей транскрипция имен американских актеров и других публичных персон иногда отличается в разных источниках.

Американские мужские имена со значением

Значение имени часто интересует тех, кто выбирает имя для ребенка или персонажа. Ниже — несколько имен, сгруппированных по происхождению. Где этимология является предположительной, это указано отдельно.

Библейские имена

  • Дэниел (Daniel) — “Бог — мой судья”;
  • Джозеф (Joseph) — “Бог прибавит”;
  • Натан (Nathan) — “он дал”.

Германские и кельтские корни

  • Уильям (William) — традиционно переводится как “надежный защитник”; дословно германские элементы имени связаны со словами “воля” и “шлем/защита”;
  • Дерек (Derek) — “правитель народа”;
  • Дуглас (Douglas) — “темная река”.

Латинские корни

  • Маркус (Marcus) — вероятно связано с именем бога Марса;
  • Виктор (Victor) — “победитель”;
  • Октавиан (Octavian) — от латинского octavus, “восьмой”.

Как выбрать американское имя

Как родителям выбрать американское имя для мальчика Фото: Сгенерировано нейросетью

Большой список вариантов может запутать — вот несколько практических ориентиров.

  1. Определиться с целью. Для ребенка важнее звучание и легкость произношения на нескольких языках, для персонажа или псевдонима — уникальность и ассоциации.
  2. Проверить созвучие с фамилией. Даже красивое имя может “спорить” по ритму с фамилией — стоит проговорить сочетание вслух.
  3. Обратить внимание на возрастной контекст. Одни имена, например, Джеймс или Уильям, звучат нейтрально в любом возрасте и встречаются у представителей разных поколений, другие, такие как Кингстон или Ленокс, заметнее среди современных имен, которые сейчас даются детям и подросткам.
  4. Посмотреть на примеры из медиа. Многие имена хорошо узнаваемы благодаря актерам и персонажам фильмов — это удобный способ представить, как имя звучит “вживую”, а не только на бумаге.
  5. Не бояться необычных вариантов, если задача — выделиться: прикольные и редкие имена вроде Финеас или Ремингтон работают лучше именно в нестандартных контекстах.

Часто задаваемые вопросы

Какое сейчас самое популярное американское мужское имя?

По данным Social Security Administration (SSA) за 2025 год, первое место среди имен мальчиков в США занимает Лиам — девятый год подряд. В топ-4 также входят Ноан, Оливер и Теодор. В исторической перспективе среди наиболее распространенных мужских имен в США также остаются Джеймс, Майкл, Джон, Роберт и Уильям, но это не текущий рейтинг новорожденных, а имена, широко представленные среди нескольких поколений американцев.

Чем американские имена отличаются от английских?

Большая часть традиционных имен используется и в США, и в Великобритании. В американской традиции особенно заметно активное использование фамилий в качестве личных имен, например, Мейсон, Хантер, Кэмерон, и появление новых вариантов написания и современных имен.

Есть ли американские имена, которые звучат похоже на женские?

Часть имен унисекс или созвучна женским формам — например, Кэмерон, Морган или Алекс. В США такие имена распространены у обоих полов, но унисекс-имена встречаются и в других англоязычных странах.

Какое имя выбрать, если нужно и красивое, и редкое?

Обратить внимание можно на Стерлинг, Ремингтон, Ленокс и Кингстон — они благозвучны и заметно реже встречаются, чем сегодняшние лидеры рейтинга, такие как Лиам, Ноа, Джеймс или Уильям.