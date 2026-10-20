Американский именник сформировался под влиянием английской, ирландской, шотландской, немецкой, библейской и других традиций. В статье собран список американских мужских имен на любой вкус — распространенные и классические, красивые, редкие и необычные. Отдельно разберем произношение на русском и значения имен, а в конце — как выбрать имя, если оно нужно для персонажа, псевдонима или ребенка. Классические и исторически популярные американские мужские имена

Популярные имена у мужчин в США Фото: Сгенерировано нейросетью

Ниже — имена, которые на протяжении нескольких поколений остаются одними из самых распространенных мужских имен в США. Это не текущий рейтинг новорожденных, а имена, широко представленные среди американцев разных возрастов, — многие из них десятилетиями входили в число самых частых: Джеймс (James);

Джон (John);

Роберт (Robert);

Майкл (Michael);

Уильям (William);

Дэвид (David);

Ричард (Richard);

Джозеф (Joseph);

Томас (Thomas);

Чарльз (Charles);

Кристофер (Christopher);

Дэниел (Daniel);

Мэтью (Matthew);

Энтони (Anthony);

Марк (Mark). Красивые американские мужские имена Если задача — найти не просто узнаваемое, а благозвучное имя, стоит обратить внимание на более “мягкие” по звучанию варианты. Многие из них короткие, что делает их удобными и для повседневного обращения, и для официальных документов: Итан (Ethan);

Лукас (Lucas);

Ной (Noah);

Лиам (Liam);

Оливер (Oliver);

Алекс (Alex);

Джейкоб (Jacob);

Хантер (Hunter);

Коннор (Connor);

Тайлер (Tyler);

Остин (Austin);

Кэмерон (Cameron). Многие из этих имен можно услышать и как женские в чуть измененной форме, например, Cameron, Alex. В США такие имена действительно нередко используются для обоих полов, однако унисекс-имена существуют и в других языковых традициях. Редкие и необычные американские мужские имена

Редкие имена мужчин в Соединенных Штатах Фото: Сгенерировано ИИ

Эта категория интересна тем, кто ищет имя, которое не встретишь на каждом шагу — для творческого проекта, псевдонима или просто потому, что хочется выделиться. Сюда попадают как старинные и менее распространенные варианты, так и современные необычные имена. Финеас (Phineas);

Эбернети (Abernathy) — фамильное имя (вариант шотландской фамилии Abernethy), изредка используемое как личное;

Зейн (Zane);

Стерлинг (Sterling);

Ремингтон (Remington);

Тэтчер (Thatcher);

Форрест (Forrest);

Ленокс (Lennox);

Кингстон (Kingston);

Октавиан (Octavian);

Бартоломью (Bartholomew);

Вернон (Vernon). Если нужны одновременно красивые и редкие американские мужские имена, но при этом не “заезженные” — стоит присмотреться к Стерлинг, Ремингтон, Ленокс и Кингстон. По данным Social Security Administration они встречаются в современной статистике рождаемости в США, но заметно реже, чем сегодняшние лидеры рейтинга, такие как Лиам, Ноан, Джеймс или Уильям. Финеас можно назвать по-настоящему редким именем в современных США. Популярные американские мужские имена по алфавиту и их значение Ниже — подборка по трем буквам, с которых чаще всего начинаются имена: D, M и R. Американские мужские имена на Д Имя (рус.) Английское написание Значение Дэвид David “возлюбленный” Дэниел Daniel “Бог — мой судья” Дилан Dylan от валлийских элементов со значениями “к, по направлению к” и “прилив, поток” Дуглас Douglas “темная река” Деннис Dennis связано с именем бога Диониса Дерек Derek “правитель народа” Даррен Darren точное происхождение и значение не установлены Донован Donovan от ирландской фамилии Ó Donndubháin; буквально «потомок Donndubán” Дастин Dustin восходит к древнескандинавскому имени Þórsteinn — “камень Тора” Американские мужские имена на М Имя (рус.) Английское написание Значение Майкл Michael “Кто подобен Богу?” (риторический вопрос, др.-евр.) Мэтью Matthew “дар Божий” Марк Mark вероятно связано с именем римского бога Марса Мейсон Mason “каменщик” Морган Morgan валлийское имя; вероятно, связано со словами “море” и “круг”, точная этимология не однозначна Мартин Martin связанный с Марсом Митчелл Mitchell от английской фамилии, обычно происходящей от имени Michael; в некоторых случаях — от среднеанглийского michel “большой, крупный” Малкольм Malcolm “последователь святого Колумбы” Маркус Marcus связано с именем бога Марса Американские мужские имена на Р Имя (рус.) Английское написание Значение Райан Ryan традиционно толкуется как “маленький король”; точная этимология спорна Роберт Robert “яркая слава” Ричард Richard “сильный, храбрый правитель” Рассел Russell “рыжий” Рональд Ronald от элементов со значениями “совет, решение” и “правитель” (традиционно интерпретируется как “мудрый правитель”) Рой Roy от гэльского ruadh — “рыжий, красный”; связь с французским roi (“король”) — народная этимология Рэймонд Raymond от элементов со значениями “совет, решение” и “защита” Рэндалл Randall от имени Randolph: “край щита” и “волк” Родни Rodney английский топоним; предположительно “остров человека по имени Хрода” Мужские американские имена на русском: как правильно произносить и писать При переводе с английского одно и то же имя иногда пишется по-русски по-разному — это связано с разными традициями транслитерации, например, через “Дж” или “Ж”, через “э” или “е”. Имя на английском Написание на русском Пример произношения George Джордж [джордж] Sean Шон [шон] Hugh Хью [хью] Stephen Стивен [стивэн] Neil Нил [нил] Kyle Кайл [кайл] Написание не всегда подсказывает произношение: например, Sean произносится как “Шон”, несмотря на буквенный состав слова. Stephen в американском английском читается так же, как Steven — “Стивен”, без звука “ф”. Из-за таких особенностей транскрипция имен американских актеров и других публичных персон иногда отличается в разных источниках. Американские мужские имена со значением Значение имени часто интересует тех, кто выбирает имя для ребенка или персонажа. Ниже — несколько имен, сгруппированных по происхождению. Где этимология является предположительной, это указано отдельно. Библейские имена Дэниел (Daniel) — “Бог — мой судья”;

Джозеф (Joseph) — “Бог прибавит”;

Натан (Nathan) — “он дал”. Германские и кельтские корни Уильям (William) — традиционно переводится как “надежный защитник”; дословно германские элементы имени связаны со словами “воля” и “шлем/защита”;

Дерек (Derek) — “правитель народа”;

Дуглас (Douglas) — “темная река”. Латинские корни Маркус (Marcus) — вероятно связано с именем бога Марса;

Виктор (Victor) — “победитель”;

Октавиан (Octavian) — от латинского octavus, “восьмой”. Как выбрать американское имя

Как родителям выбрать американское имя для мальчика Фото: Сгенерировано нейросетью