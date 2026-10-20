Американский именник сформировался под влиянием английской, ирландской, шотландской, немецкой, библейской и других традиций. В статье собран список американских мужских имен на любой вкус — распространенные и классические, красивые, редкие и необычные. Отдельно разберем произношение на русском и значения имен, а в конце — как выбрать имя, если оно нужно для персонажа, псевдонима или ребенка.
Классические и исторически популярные американские мужские имена
Ниже — имена, которые на протяжении нескольких поколений остаются одними из самых распространенных мужских имен в США. Это не текущий рейтинг новорожденных, а имена, широко представленные среди американцев разных возрастов, — многие из них десятилетиями входили в число самых частых:
- Джеймс (James);
- Джон (John);
- Роберт (Robert);
- Майкл (Michael);
- Уильям (William);
- Дэвид (David);
- Ричард (Richard);
- Джозеф (Joseph);
- Томас (Thomas);
- Чарльз (Charles);
- Кристофер (Christopher);
- Дэниел (Daniel);
- Мэтью (Matthew);
- Энтони (Anthony);
- Марк (Mark).
Красивые американские мужские имена
Если задача — найти не просто узнаваемое, а благозвучное имя, стоит обратить внимание на более “мягкие” по звучанию варианты. Многие из них короткие, что делает их удобными и для повседневного обращения, и для официальных документов:
- Итан (Ethan);
- Лукас (Lucas);
- Ной (Noah);
- Лиам (Liam);
- Оливер (Oliver);
- Алекс (Alex);
- Джейкоб (Jacob);
- Хантер (Hunter);
- Коннор (Connor);
- Тайлер (Tyler);
- Остин (Austin);
- Кэмерон (Cameron).
Многие из этих имен можно услышать и как женские в чуть измененной форме, например, Cameron, Alex. В США такие имена действительно нередко используются для обоих полов, однако унисекс-имена существуют и в других языковых традициях.
Редкие и необычные американские мужские имена
Эта категория интересна тем, кто ищет имя, которое не встретишь на каждом шагу — для творческого проекта, псевдонима или просто потому, что хочется выделиться. Сюда попадают как старинные и менее распространенные варианты, так и современные необычные имена.
- Финеас (Phineas);
- Эбернети (Abernathy) — фамильное имя (вариант шотландской фамилии Abernethy), изредка используемое как личное;
- Зейн (Zane);
- Стерлинг (Sterling);
- Ремингтон (Remington);
- Тэтчер (Thatcher);
- Форрест (Forrest);
- Ленокс (Lennox);
- Кингстон (Kingston);
- Октавиан (Octavian);
- Бартоломью (Bartholomew);
- Вернон (Vernon).
Если нужны одновременно красивые и редкие американские мужские имена, но при этом не “заезженные” — стоит присмотреться к Стерлинг, Ремингтон, Ленокс и Кингстон. По данным Social Security Administration они встречаются в современной статистике рождаемости в США, но заметно реже, чем сегодняшние лидеры рейтинга, такие как Лиам, Ноан, Джеймс или Уильям.
Финеас можно назвать по-настоящему редким именем в современных США.
Популярные американские мужские имена по алфавиту и их значение
Ниже — подборка по трем буквам, с которых чаще всего начинаются имена: D, M и R.
Американские мужские имена на Д
|
Имя (рус.)
|
Английское написание
|
Значение
|
Дэвид
|
David
|
“возлюбленный”
|
Дэниел
|
Daniel
|
“Бог — мой судья”
|
Дилан
|
Dylan
|
от валлийских элементов со значениями “к, по направлению к” и “прилив, поток”
|
Дуглас
|
Douglas
|
“темная река”
|
Деннис
|
Dennis
|
связано с именем бога Диониса
|
Дерек
|
Derek
|
“правитель народа”
|
Даррен
|
Darren
|
точное происхождение и значение не установлены
|
Донован
|
Donovan
|
от ирландской фамилии Ó Donndubháin; буквально «потомок Donndubán”
|
Дастин
|
Dustin
|
восходит к древнескандинавскому имени Þórsteinn — “камень Тора”
Американские мужские имена на М
|
Имя (рус.)
|
Английское написание
|
Значение
|
Майкл
|
Michael
|
“Кто подобен Богу?” (риторический вопрос, др.-евр.)
|
Мэтью
|
Matthew
|
“дар Божий”
|
Марк
|
Mark
|
вероятно связано с именем римского бога Марса
|
Мейсон
|
Mason
|
“каменщик”
|
Морган
|
Morgan
|
валлийское имя; вероятно, связано со словами “море” и “круг”, точная этимология не однозначна
|
Мартин
|
Martin
|
связанный с Марсом
|
Митчелл
|
Mitchell
|
от английской фамилии, обычно происходящей от имени Michael; в некоторых случаях — от среднеанглийского michel “большой, крупный”
|
Малкольм
|
Malcolm
|
“последователь святого Колумбы”
|
Маркус
|
Marcus
|
связано с именем бога Марса
Американские мужские имена на Р
|
Имя (рус.)
|
Английское написание
|
Значение
|
Райан
|
Ryan
|
традиционно толкуется как “маленький король”; точная этимология спорна
|
Роберт
|
Robert
|
“яркая слава”
|
Ричард
|
Richard
|
“сильный, храбрый правитель”
|
Рассел
|
Russell
|
“рыжий”
|
Рональд
|
Ronald
|
от элементов со значениями “совет, решение” и “правитель” (традиционно интерпретируется как “мудрый правитель”)
|
Рой
|
Roy
|
от гэльского ruadh — “рыжий, красный”; связь с французским roi (“король”) — народная этимология
|
Рэймонд
|
Raymond
|
от элементов со значениями “совет, решение” и “защита”
|
Рэндалл
|
Randall
|
от имени Randolph: “край щита” и “волк”
|
Родни
|
Rodney
|
английский топоним; предположительно “остров человека по имени Хрода”
Мужские американские имена на русском: как правильно произносить и писать
При переводе с английского одно и то же имя иногда пишется по-русски по-разному — это связано с разными традициями транслитерации, например, через “Дж” или “Ж”, через “э” или “е”.
|
Имя на английском
|
Написание на русском
|
Пример произношения
|
George
|
Джордж
|
[джордж]
|
Sean
|
Шон
|
[шон]
|
Hugh
|
Хью
|
[хью]
|
Stephen
|
Стивен
|
[стивэн]
|
Neil
|
Нил
|
[нил]
|
Kyle
|
Кайл
|
[кайл]
Написание не всегда подсказывает произношение: например, Sean произносится как “Шон”, несмотря на буквенный состав слова. Stephen в американском английском читается так же, как Steven — “Стивен”, без звука “ф”. Из-за таких особенностей транскрипция имен американских актеров и других публичных персон иногда отличается в разных источниках.
Американские мужские имена со значением
Значение имени часто интересует тех, кто выбирает имя для ребенка или персонажа. Ниже — несколько имен, сгруппированных по происхождению. Где этимология является предположительной, это указано отдельно.
Библейские имена
- Дэниел (Daniel) — “Бог — мой судья”;
- Джозеф (Joseph) — “Бог прибавит”;
- Натан (Nathan) — “он дал”.
Германские и кельтские корни
- Уильям (William) — традиционно переводится как “надежный защитник”; дословно германские элементы имени связаны со словами “воля” и “шлем/защита”;
- Дерек (Derek) — “правитель народа”;
- Дуглас (Douglas) — “темная река”.
Латинские корни
- Маркус (Marcus) — вероятно связано с именем бога Марса;
- Виктор (Victor) — “победитель”;
- Октавиан (Octavian) — от латинского octavus, “восьмой”.
Как выбрать американское имя
Большой список вариантов может запутать — вот несколько практических ориентиров.
- Определиться с целью. Для ребенка важнее звучание и легкость произношения на нескольких языках, для персонажа или псевдонима — уникальность и ассоциации.
- Проверить созвучие с фамилией. Даже красивое имя может “спорить” по ритму с фамилией — стоит проговорить сочетание вслух.
- Обратить внимание на возрастной контекст. Одни имена, например, Джеймс или Уильям, звучат нейтрально в любом возрасте и встречаются у представителей разных поколений, другие, такие как Кингстон или Ленокс, заметнее среди современных имен, которые сейчас даются детям и подросткам.
- Посмотреть на примеры из медиа. Многие имена хорошо узнаваемы благодаря актерам и персонажам фильмов — это удобный способ представить, как имя звучит “вживую”, а не только на бумаге.
- Не бояться необычных вариантов, если задача — выделиться: прикольные и редкие имена вроде Финеас или Ремингтон работают лучше именно в нестандартных контекстах.
Часто задаваемые вопросы
Какое сейчас самое популярное американское мужское имя?
По данным Social Security Administration (SSA) за 2025 год, первое место среди имен мальчиков в США занимает Лиам — девятый год подряд. В топ-4 также входят Ноан, Оливер и Теодор. В исторической перспективе среди наиболее распространенных мужских имен в США также остаются Джеймс, Майкл, Джон, Роберт и Уильям, но это не текущий рейтинг новорожденных, а имена, широко представленные среди нескольких поколений американцев.
Чем американские имена отличаются от английских?
Большая часть традиционных имен используется и в США, и в Великобритании. В американской традиции особенно заметно активное использование фамилий в качестве личных имен, например, Мейсон, Хантер, Кэмерон, и появление новых вариантов написания и современных имен.
Есть ли американские имена, которые звучат похоже на женские?
Часть имен унисекс или созвучна женским формам — например, Кэмерон, Морган или Алекс. В США такие имена распространены у обоих полов, но унисекс-имена встречаются и в других англоязычных странах.
Какое имя выбрать, если нужно и красивое, и редкое?
Обратить внимание можно на Стерлинг, Ремингтон, Ленокс и Кингстон — они благозвучны и заметно реже встречаются, чем сегодняшние лидеры рейтинга, такие как Лиам, Ноа, Джеймс или Уильям.