Покупка подержанного автомобиля почти всегда связана с риском: даже аккуратно восстановленную после ДТП машину бывает сложно отличить от небитой. Вместе с автоэкспертом разбираемся, какие детали нужно проверить перед сделкой и какие признаки ремонта должны насторожить.

Как осмотреть автомобиль перед покупкой

Шаг первый: проверить историю автомобиля

Автоэксперт Игорь Кондрашов рекомендует начинать осмотр еще до выезда к автомобилю — с проверки его цифровой истории.

Если машина привезена с рынка США, изучите отчеты Carfax или AutoCheck. Для автомобилей с пробегом по РФ можно провести проверку через “Автотеку”. В профессиональных базах с вероятностью до 98% отражаются сведения о страховых случаях, расчетах стоимости ремонта и фактах срабатывания подушек безопасности рассказал Кондрашов

Также эксперт отметил, что перед сделкой важно проверить продавца. “Полезно просто вбить номер телефона продавца в поисковик. Если в сети всплывают отзывы о мошенничестве, это повод отказаться от сделки. Однако сам по себе факт множества объявлений с одного номера — не всегда криминал: честный перекупщик продает машины со своего личного телефона и не выбрасывает сим-карту после продажи”, — объяснил он.

Шаг второй: осмотреть кузов и краску

Если проверка истории автомобиля не выявила проблем, можно переходить к визуальной диагностике на месте. Первым делом Кондрашов призывает обратить внимание на зазоры между элементами: стыки между крыльями, капотом, бамперами, дверями и крышкой багажника должны быть строго одинаковой ширины по всей длине детали. Затем следует осмотреть соседние кузовные элементы под разными углами и при хорошем освещении — разница в тоне между дверью и крылом может указывать на перекрас, объясняет автоэксперт.

Обязательно ищите следы напыления краски на резиновых уплотнителях, чужеродную шагрень или канавки от шлифовки, а также пройдите кузов толщиномером — слой краски должен быть равномерным обращает внимание эксперт

Отдельного внимания заслуживает маркировка стекол и фар. “На каждом стекле указан год выпуска. Если машина выпущена в 2018 году, а одно из боковых стекол изготовлено в 2020-м, значит, его меняли после ДТП или взлома. На фарах тоже есть стикеры с датой производства, которая должна соответствовать году в ПТС. На многих авто с американского рынка на каждом кузовном элементе приклеена заводская наклейка с VIN-номером — отсутствие такого стикера на крыле или двери говорит о замене детали”, — подчеркивает Игорь Кондрашов.

Наконец, нужно осмотреть саморезы и болты крепления крыльев, капота и крышки багажника: по словам автоэксперта, сбитая краска на гранях означает, что элементы откручивались для ремонта.

Осмотр автомобиля Фото: Unsplash

Шаг третий: проверить силовой каркас

При детальном осмотре важно заглянуть в зоны, где маскировка дается кузовщикам сложнее всего.

Откройте капот и поднимите коврик багажного отделения, чтобы оценить силовой каркас. Лонжероны, чашки амортизаторов и пол багажника не должны иметь замятий, следов сварки, свежего шва герметика или кустарного антикора рассказал Игорь Кондрашов

Шаг четвертый: изучить ремни и подушки безопасности

При повороте ключа зажигания эксперт рекомендует проследить за индикатором Airbag на приборной панели: значок должен загораться и гаснуть отдельно от других ламп, таких как ABS или Check Engine. Если он гаснет одновременно с ними или не горит, это может быть признаком того, что в систему “впаяли “обманку”, а самих подушек после аварии нет, отмечает Кондрашов. Также он советует проверить бирки на ремнях безопасности — на них выбит год выпуска. Если дата производства одного из ремней отличается от остальных, значит, его могли заменить из-за срабатывания преднатяжителя после ДТП.

Шаг пятый: осмотреть фары и найти другие следы ремонта

Нередко продавцы экономят на ремонте оптических элементов. “Новая пластиковая фара может стоить 200 тысяч рублей, а при легком ДТП часто ломается только ее пластиковое ушко. В таких случаях продавцы покупают ремкомплект креплений за 200 рублей или просто запаивают трещину. Наклейка с “родным” годом на фаре останется, но нецельное, прикрученное отдельно или отремонтированное крепление легко заметить при внимательном осмотре”, — объясняет автоэксперт.

Насторожиться стоит и в том случае, если продавец показывает недорогую машину прошлых лет, но ее кузов сияет от глубокой полировки. По словам Кондрашова, часто после локальной окраски двух элементов полируется весь кузов целиком, чтобы скрыть переход цвета и лака.

Автомобиль Фото: Unsplash

Какие повреждения допустимы, а какие опасны

Не всякого ремонтного эпизода в истории машины стоит бояться. Игорь Кондрашов отмечает, что окрашенный или замененный пластиковый бампер, ликвидация мелких сколов от камней, царапин или неглубоких притертостей вполне безобидны — на безопасность и ресурс автомобиля они не влияют.

Настоящим поводом отказаться от покупки выступает нарушение геометрии кузова, замятые или сваренные лонжероны. Если кузов повело, на машине будет невозможно корректно выставить сход-развал, она перестанет держать дорогу и будет неравномерно изнашивать резину, а при повторном ДТП восстановленный каркас уже не обеспечит должную защиту предупредил эксперт

Когда нужно обращаться в сервис

Самостоятельно выявить обман вполне реально. Это подтверждает автоэксперт: “Сверка отчетов юридических баз, проверка стекол, ремней, фар, зазоров и работы индикаторов подушек позволяют отсеять до 90% некондиционных машин еще на этапе осмотра во дворе”.

Однако Кондрашов рекомендует не пренебрегать визитом в сервис и подчеркивает, что окончательный вердикт должен давать специалист: осмотр на подъемнике, проверка геометрии по контрольным точкам и компьютерная диагностика блоков управления могут снизить риски до минимума.