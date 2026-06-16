Российская Федерация включает 89 субъектов, каждому из которых присвоен собственный автомобильный код. Отдельно в системе регистрационных знаков учитывается город Байконур. По региональный номерам на автомобилях можно понять, где транспорт был поставлен на учет. Рассмотрим полную таблицу по федеральным округам, новые и устаревшие коды и требования к внешнему виду номерных знаков на машинах.
Таблица автомобильных кодов регионов России
Ниже указаны коды, согласно приказу МВД России №766, которые встречаются на российских государственных регистрационных знаках. Часть кодов активно выдается сейчас, часть уже не доступна, но остается на автомобилях, зарегистрированных ранее.
Коды регионов РФ по порядку номеров
|
Автомобильный код региона
|
Субъект РФ
|
Федеральный округ
|
01, 101
|
Республика Адыгея
|
Южный
|
02, 102, 702
|
Республика Башкортостан
|
Приволжский
|
03, 103
|
Республика Бурятия
|
Дальневосточный
|
04, 104
|
Республика Алтай
|
Сибирский
|
05, 105
|
Республика Дагестан
|
Северо-Кавказский
|
06, 106
|
Республика Ингушетия
|
Северо-Кавказский
|
07, 107
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
Северо-Кавказский
|
08, 108
|
Республика Калмыкия
|
Южный
|
09, 109
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
Северо-Кавказский
|
10, 110
|
Республика Карелия
|
Северо-Западный
|
11, 111
|
Республика Коми
|
Северо-Западный
|
12, 112
|
Республика Марий Эл
|
Приволжский
|
13, 113
|
Республика Мордовия
|
Приволжский
|
14, 114
|
Республика Саха — Якутия
|
Дальневосточный
|
15, 115
|
Республика Северная Осетия — Алания
|
Северо-Кавказский
|
16, 116, 716
|
Республика Татарстан
|
Приволжский
|
17, 117
|
Республика Тыва
|
Сибирский
|
18, 118
|
Удмуртская Республика
|
Приволжский
|
19, 119
|
Республика Хакасия
|
Сибирский
|
20, 95, 195
|
Чеченская Республика
|
Северо-Кавказский
|
21, 121
|
Чувашская Республика
|
Приволжский
|
22, 122, 222
|
Алтайский край
|
Сибирский
|
23, 93, 123, 193, 323
|
Краснодарский край
|
Южный
|
24, 84, 88, 124, 224
|
Красноярский край
|
Сибирский
|
25, 125, 725
|
Приморский край
|
Дальневосточный
|
26, 126
|
Ставропольский край
|
Северо-Кавказский
|
27, 127
|
Хабаровский край
|
Дальневосточный
|
28, 128
|
Амурская область
|
Дальневосточный
|
29, 129
|
Архангельская область
|
Северо-Западный
|
30, 130
|
Астраханская область
|
Южный
|
31, 131
|
Белгородская область
|
Центральный
|
32, 132
|
Брянская область
|
Центральный
|
33, 133
|
Владимирская область
|
Центральный
|
34, 134
|
Волгоградская область
|
Южный
|
35, 135
|
Вологодская область
|
Северо-Западный
|
36, 136
|
Воронежская область
|
Центральный
|
37, 137
|
Ивановская область
|
Центральный
|
38, 138
|
Иркутская область
|
Сибирский
|
39, 91, 139
|
Калининградская область
|
Северо-Западный
|
40, 140
|
Калужская область
|
Центральный
|
41, 141
|
Камчатский край
|
Дальневосточный
|
42, 142
|
Кемеровская область — Кузбасс
|
Сибирский
|
43, 143
|
Кировская область
|
Приволжский
|
44, 144
|
Костромская область
|
Центральный
|
45, 145
|
Курганская область
|
Уральский
|
46, 146
|
Курская область
|
Центральный
|
47, 147
|
Ленинградская область
|
Северо-Западный
|
48, 148
|
Липецкая область
|
Центральный
|
49, 149
|
Магаданская область
|
Дальневосточный
|
50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790
|
Московская область
|
Центральный
|
51, 151
|
Мурманская область
|
Северо-Западный
|
52, 152, 252
|
Нижегородская область
|
Приволжский
|
53, 153
|
Новгородская область
|
Северо-Западный
|
54, 154, 754
|
Новосибирская область
|
Сибирский
|
55, 155
|
Омская область
|
Сибирский
|
56, 156
|
Оренбургская область
|
Приволжский
|
57, 157
|
Орловская область
|
Центральный
|
58, 158
|
Пензенская область
|
Приволжский
|
59, 159
|
Пермский край
|
Приволжский
|
60
|
Псковская область
|
Северо-Западный
|
61, 161, 761
|
Ростовская область
|
Южный
|
62, 162
|
Рязанская область
|
Центральный
|
63, 163, 763
|
Самарская область
|
Приволжский
|
64, 164
|
Саратовская область
|
Приволжский
|
65, 165
|
Сахалинская область
|
Дальневосточный
|
66, 96, 166, 196
|
Свердловская область
|
Уральский
|
67, 167
|
Смоленская область
|
Центральный
|
68, 168
|
Тамбовская область
|
Центральный
|
69, 169
|
Тверская область
|
Центральный
|
70, 170
|
Томская область
|
Сибирский
|
71, 171
|
Тульская область
|
Центральный
|
72, 172
|
Тюменская область
|
Уральский
|
73, 173
|
Ульяновская область
|
Приволжский
|
74, 174, 774
|
Челябинская область
|
Уральский
|
75, 175
|
Забайкальский край
|
Дальневосточный
|
76, 176
|
Ярославская область
|
Центральный
|
77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 797, 799, 977
|
Москва
|
Центральный
|
78, 98, 178, 198, 778
|
Санкт-Петербург
|
Северо-Западный
|
79, 179
|
Еврейская автономная область
|
Дальневосточный
|
80, 180
|
Донецкая Народная Республика
|
Южный
|
81, 181
|
Луганская Народная Республика
|
Южный
|
82, 182
|
Республика Крым
|
Южный
|
83, 183
|
Ненецкий автономный округ
|
Северо-Западный
|
84, 184
|
Херсонская область
|
Южный
|
85, 185
|
Запорожская область
|
Южный
|
86, 186
|
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|
Уральский
|
87, 187
|
Чукотский автономный округ
|
Дальневосточный
|
89, 189
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
Уральский
|
92, 192
|
Севастополь
|
Южный
Примечание: коды 94 и 194 закреплены за Байконуром и иными зарубежными территориями с особым режимом учета, которые обслуживаются МВД РФ и не относятся к субъектам Российской Федерации.
Коды Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных регионов
Москва — лидер по числу присвоенных кодов. В столице используются 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 797, 799 и 977. Часть старых кодов уже не выдается, но такие номерные знаки по-прежнему можно увидеть на дорогах.
Московская область использует 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750 и 790. Код 790 встречается на новых номерах Подмосковья, а 50 и 90 чаще попадаются на старых автомобилях.
У Санкт-Петербурга пять основных кодов: 78, 98, 178, 198 и 778. Последний из них начал выдаваться после того, как в прежних сериях стало меньше свободных комбинаций.
Ленинградская область использует коды 47 и 147. Это отдельный субъект РФ, поэтому петербургские номерные знаки к этому региону не относятся.
Краснодарский край — один из самых “автомобильных” регионов страны. Здесь используются 23, 93, 123, 193 и 323. Дополнительные коды появились из-за роста автопарка, активного туризма и большого миграционного прироста.
В Татарстане применяются 16, 116 и 716.
В Ростовской области — 61, 161 и 761.
В Свердловской области — 66, 96, 166 и 196.
В Самарской области — 63, 163 и 763.
Чем больше автомобилей регистрируются в регионе, тем выше вероятность, что появится новый трехзначный код.
Коды новых регионов России
Новые субъекты РФ также получили отдельные автомобильные коды, которые указываются в правой части номерного знака, как и для остальных территорий:
- 80, 180 — Донецкая Народная Республика;
- 81, 181 — Луганская Народная Республика;
- 84, 184 — Херсонская область;
- 85, 185 — Запорожская область.
Отдельно стоит помнить про Крым и Севастополь. Республика Крым использует коды 82 и 182, а город федерального значения Севастополь — 92 и 192.
Как определить регион по номеру автомобиля
Где находится код региона на госномере
Код субъекта РФ расположен справа от основной комбинации букв и цифр. На обычном номерном знаке слева находится серия и номер, например А123ВС, а справа — код региона, надпись RUS и флаг России.
Пример: если на номерном знаке указан код 777, автомобиль зарегистрирован в Москве.
Код показывает регион регистрации автомобиля, а не место, где машина фактически ездит. Авто, зарегистрированное в Москве, может годами находиться в Краснодаре, Казани или Владивостоке.
Что означают двузначные и трехзначные коды
Изначально регионам присваивали двухзначные коды: 77 для Москвы, 78 для Санкт-Петербурга, 23 для Краснодарского края, 16 для Татарстана и так далее. Но в крупных регионах свободные комбинации быстро закончились.
Чтобы не повторять номера, стали вводить трехзначные автомобильные коды регионов. Сначала чаще всего добавляли единицу или семерку перед старым кодом: 52 превратился в 152, 77 — в 177 и так далее.
Позже правила стали гибче, теперь первой цифрой трехзначного кода может быть любая цифра от единицы до девятки. Поэтому появились такие коды, как 323 у Краснодарского края или 252 у Нижегородской области.
Почему у одного региона может быть несколько кодов
Как мы уже упоминали выше, у одного региона может быть несколько разных кодов, так как на территории зарегистрировано много автомобилей и старых комбинаций стало не хватать для выдачи новым владельцам. Также в России менялось административное устройство, некоторые регионы объединялись, переименовывались, меняли статус, что приводило к регистрации новых кодов. Например, присоединение Коми-Пермяцкого автономного округа, которому был присвоен 81 код региона, к Пермской области.
При этом старые номера не становятся недействительными только потому, что некоторые коды больше не выдаются. Если автомобиль с таким номерным знаком стоит на учете, его нет необходимости менять.
Регионы России с несколькими автомобильными кодами
У Москвы самое большое количество транспортных кодов — 12, — что связано с огромным автопарком и постоянной регистрацией новых машин.
У Московской области также много кодов: восемь штук.
В Санкт-Петербурге используются пять кодов.
Другие крупные регионы с несколькими кодами:
- Краснодарский край — пять штук;
- Свердловская область — четыре;
- Республика Татарстан — три;
- Ростовская область — три;
- Самарская область — три;
- Челябинская область — три;
- Нижегородская область — три;
- Приморский край — три;
- Ленинградская область — два кода.
Новые и устаревшие автомобильные коды регионов
Какие коды появились недавно
В последние годы в обороте появились или начали активно использоваться кодовые номера регионов:
|
Код
|
Регион
|
166
|
Свердловская область
|
224
|
Красноярский край
|
250, 550
|
Московская область
|
252
|
Нижегородская область
|
277, 299
|
Москва
|
323
|
Краснодарский край
|
778
|
Санкт-Петербург
Также по мере исчерпания комбинаций ожидается расширение списка кодов в ряде регионов.
|
Ожидаемый код
|
Регион
|
222
|
Алтайский край
|
278, 878
|
Санкт-Петербург
|
330
|
Астраханская область
|
333
|
Владимирская область
|
444
|
Костромская область
|
497, 999
|
Москва
|
616
|
Республика Татарстан
|
660
|
Псковская область
|
661
|
Ростовская область
|
663
|
Самарская область
|
664
|
Саратовская область
|
665
|
Сахалинская область
|
667
|
Смоленская область
|
668
|
Тамбовская область
|
669
|
Тверская область
|
995
|
Чеченская Республика
Такие коды не всегда выдаются одновременно по всей стране. На практике новый кодовый номер появляется тогда, когда в конкретном регионе заканчиваются свободные серии.
Какие коды больше не выдаются
Некоторые коды уже исчерпали свой запас цифровых комбинаций. Новые номера с ними обычно не выдаются, но ранее зарегистрированные автомобили продолжают ездить с такими знаками.
Москва:
- 77 — прекратилась выдача в 1998 году;
- 99 — в 2002 году;
- 97 — в 2005 году;
- 177 — в 2007 году;
- 199 — в 2010 году;
- 197 — в 2013 году;
- 777 — в 2017 году;
- 799 — в 2020 году;
- 797 — в 2022 году.
Московская область:
- 50 — прекратилась выдача в 2001 году;
- 90 — в 2006 году;
- 150 — в 2009 году;
- 190 — в 2013 году;
- 750 — в 2020 году.
Санкт-Петербург:
- 78 — прекратилась выдача в 2004 году;
- 98 — в 2010 году;
- 178 — в 2018 году.
Краснодарский край:
- 23 — прекратилась выдача в 2005 году;
- 93 — в 2011 году;
- 123 — в 2019 году.
Свердловская область:
- 66 — прекратилась выдача в 2006 году;
- 96 — в 2013 году.
Республика Башкортостан:
- 02 — прекратилась выдача в 2006 году;
- 102 — в 2019 году.
Республика Татарстан:
- 16 — прекратилась выдача в 2006 году;
- 116 — в 2017 году.
Ростовская область:
- 61 — прекратилась выдача в 2007 году;
- 161 — в 2019 году.
Самарская область:
- 63 — прекратилась выдача в 2007 году;
- 163 — в 2018 году.
Новосибирская область:
- 54 — прекратилась выдача в 2010 году;
- 154 — в 2019 году.
Регионы с одним исчерпанным кодом из списка:
- Приморский край, “25” — прекратилась выдача в 2005 году;
- Челябинская область, “74” — в 2007 году;
- Красноярский край, “24” — в 2009 году;
- Нижегородская область, “52” — в 2009 году;
- Пермский край, “59” — в 2010 году;
- Кемеровская область, “42” — в 2011 году;
- Волгоградская область, “34” — в 2012 году;
- Ленинградская область, “47” — в 2019 году.
Почему вводятся новые коды регионов
Новые коды вводятся из-за нехватки уникальных комбинаций. Обычный номерной знак состоит из трех букв и трех цифр. Набор букв ограничен, потому что используются только символы, похожие в русском и латинском алфавитах. Поэтому запас номерных комбинаций не бесконечный.
Когда в регионе заканчивается свободный набор серий, МВД добавляет новый код. Так проще сохранить привычный формат номерных знаков и не менять всю систему регистрации.
Как устроен российский автомобильный номер
Расшифровка букв и цифр на госномере
По стандарту номерной знак на легковом автомобиле состоит из двух частей.
Слева указана основная комбинация:
- первая буква серии;
- три цифры номера;
- две последние буквы серии.
Справа находится региональный блок:
- двухзначный или трехзначный код региона;
- надпись RUS;
- изображение флага России.
Например, на номерном знаке А123ВС 777 код 777 означает Москву. Буквы и цифры слева нужны для уникальной идентификации автомобиля.
Какие буквы используются в автомобильных номерах
В российских номерах для автомобилей используются не все буквы русского алфавита, а только те, которые похожи на латинские. Это нужно, чтобы номера проще читались за границей и корректнее распознавались камерами.
В номерах применяются буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.
Стандарт номерных знаков по ГОСТ
Современные регистрационные знаки описаны в ГОСТ Р 50577-2018. Стандарт устанавливает размеры, форму, цвета, расположение символов и типы номерных знаков для разных транспортных средств.
Обычный номер легкового автомобиля — белый прямоугольный знак с черными символами. Для автомобилей с нестандартным местом крепления предусмотрены двухстрочные, почти квадратные номера. Они удобны, например, для машин из Японии и США.
С 1 января 2025 года на государственных регистрационных знаках с белым фоном обязательно должно быть изображение флага России. Раньше номера без флага встречались, но теперь такой вариант для новых знаков исключен.
Специальные виды автомобильных номеров
Помимо стандартных белых номеров, в России есть специальные регистрационные знаки. Они отличаются цветом, форматом и назначением.
Военные номера
Военные номерные знаки имеют черный фон и белые символы. В правой части у них указывается код воинского формирования или ведомства.
Такие номера ставятся на транспорт Вооруженных сил и других структур, где предусмотрена военная служба.
Дипломатические номера
Дипломатические номера красные, с белыми символами. На них обычно есть:
- код государства или международной организации;
- буквенное обозначение статуса;
- порядковый номер;
- региональный код справа.
Например, буквенное сочетание CD указывает на автомобиль главы дипломатического представительства, D — на транспорт диппредставительства, T — на транспорт административно-технического персонала.
Такие номерные знаки получают автомобили дипломатических представительств, консульств, международных организаций и аккредитованных сотрудников.
Номера МВД и государственных ведомств
Синие номера с белыми символами относятся к транспорту органов внутренних дел. У таких автомобилей свой формат знаков, но региональный код также помогает определить место регистрации или принадлежность.
Номера такси, транспорта и транзитные номера
Желтые специальные номера используются на легковых такси, автобусах и другом транспорте, работающем в перевозках пассажиров по лицензии. Код региона справа остается обычным, но цвет фона помогает отличить коммерческий пассажирский автомобиль от частного.
Транзитные номера нужны для временного допуска автомобиля к движению, например при перегоне или вывозе за пределы Российской Федерации. Они выдаются не как постоянный регистрационный знак, а на ограниченный период и для конкретной цели.
Часто задаваемые вопросы
- 01Какие автомобильные коды у Москвы?
— В Москве используются коды 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 797, 799 и 977. Часть старых кодов уже не выдается, но автомобили с такими номерами остаются на дорогах.
- 02Какие коды у Московской области?
— В Московской области коды 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750 и 790. Это отдельный регион, поэтому номерные знаки Подмосковья не относятся к Москве.
- 03Какие автомобильные коды у Санкт-Петербурга?
— В Санкт-Петербурге коды 78, 98, 178, 198 и 778.
- 04Можно ли выбрать код региона при регистрации автомобиля?
— Код региона присваивается по месту регистрации владельца автомобиля. Если владелец зарегистрирован в Москве, номерной знак должен соответствовать московскому коду; если в Татарстане — коду Татарстана. Выбрать произвольный код другого региона в ГИБДД нельзя. Также регистрационные подразделения не резервируют отдельные красивые сочетания букв и цифр за гражданами или компаниями.
- 05Можно ли ездить с номером другого региона после переезда?
— Сам по себе номерной знак другого региона не делает эксплуатацию автомобиля незаконной. Но при регистрационных действиях код должен соответствовать региону регистрации владельца.