Российская Федерация включает 89 субъектов, каждому из которых присвоен собственный автомобильный код. Отдельно в системе регистрационных знаков учитывается город Байконур. По региональный номерам на автомобилях можно понять, где транспорт был поставлен на учет. Рассмотрим полную таблицу по федеральным округам, новые и устаревшие коды и требования к внешнему виду номерных знаков на машинах.

Таблица автомобильных кодов регионов России

Автомобили Фото: Unsplash

Ниже указаны коды, согласно приказу МВД России №766, которые встречаются на российских государственных регистрационных знаках. Часть кодов активно выдается сейчас, часть уже не доступна, но остается на автомобилях, зарегистрированных ранее.

Коды регионов РФ по порядку номеров

Автомобильный код региона Субъект РФ Федеральный округ 01, 101 Республика Адыгея Южный 02, 102, 702 Республика Башкортостан Приволжский 03, 103 Республика Бурятия Дальневосточный 04, 104 Республика Алтай Сибирский 05, 105 Республика Дагестан Северо-Кавказский 06, 106 Республика Ингушетия Северо-Кавказский 07, 107 Кабардино-Балкарская Республика Северо-Кавказский 08, 108 Республика Калмыкия Южный 09, 109 Карачаево-Черкесская Республика Северо-Кавказский 10, 110 Республика Карелия Северо-Западный 11, 111 Республика Коми Северо-Западный 12, 112 Республика Марий Эл Приволжский 13, 113 Республика Мордовия Приволжский 14, 114 Республика Саха — Якутия Дальневосточный 15, 115 Республика Северная Осетия — Алания Северо-Кавказский 16, 116, 716 Республика Татарстан Приволжский 17, 117 Республика Тыва Сибирский 18, 118 Удмуртская Республика Приволжский 19, 119 Республика Хакасия Сибирский 20, 95, 195 Чеченская Республика Северо-Кавказский 21, 121 Чувашская Республика Приволжский 22, 122, 222 Алтайский край Сибирский 23, 93, 123, 193, 323 Краснодарский край Южный 24, 84, 88, 124, 224 Красноярский край Сибирский 25, 125, 725 Приморский край Дальневосточный 26, 126 Ставропольский край Северо-Кавказский 27, 127 Хабаровский край Дальневосточный 28, 128 Амурская область Дальневосточный 29, 129 Архангельская область Северо-Западный 30, 130 Астраханская область Южный 31, 131 Белгородская область Центральный 32, 132 Брянская область Центральный 33, 133 Владимирская область Центральный 34, 134 Волгоградская область Южный 35, 135 Вологодская область Северо-Западный 36, 136 Воронежская область Центральный 37, 137 Ивановская область Центральный 38, 138 Иркутская область Сибирский 39, 91, 139 Калининградская область Северо-Западный 40, 140 Калужская область Центральный 41, 141 Камчатский край Дальневосточный 42, 142 Кемеровская область — Кузбасс Сибирский 43, 143 Кировская область Приволжский 44, 144 Костромская область Центральный 45, 145 Курганская область Уральский 46, 146 Курская область Центральный 47, 147 Ленинградская область Северо-Западный 48, 148 Липецкая область Центральный 49, 149 Магаданская область Дальневосточный 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 Московская область Центральный 51, 151 Мурманская область Северо-Западный 52, 152, 252 Нижегородская область Приволжский 53, 153 Новгородская область Северо-Западный 54, 154, 754 Новосибирская область Сибирский 55, 155 Омская область Сибирский 56, 156 Оренбургская область Приволжский 57, 157 Орловская область Центральный 58, 158 Пензенская область Приволжский 59, 159 Пермский край Приволжский 60 Псковская область Северо-Западный 61, 161, 761 Ростовская область Южный 62, 162 Рязанская область Центральный 63, 163, 763 Самарская область Приволжский 64, 164 Саратовская область Приволжский 65, 165 Сахалинская область Дальневосточный 66, 96, 166, 196 Свердловская область Уральский 67, 167 Смоленская область Центральный 68, 168 Тамбовская область Центральный 69, 169 Тверская область Центральный 70, 170 Томская область Сибирский 71, 171 Тульская область Центральный 72, 172 Тюменская область Уральский 73, 173 Ульяновская область Приволжский 74, 174, 774 Челябинская область Уральский 75, 175 Забайкальский край Дальневосточный 76, 176 Ярославская область Центральный 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 797, 799, 977 Москва Центральный 78, 98, 178, 198, 778 Санкт-Петербург Северо-Западный 79, 179 Еврейская автономная область Дальневосточный 80, 180 Донецкая Народная Республика Южный 81, 181 Луганская Народная Республика Южный 82, 182 Республика Крым Южный 83, 183 Ненецкий автономный округ Северо-Западный 84, 184 Херсонская область Южный 85, 185 Запорожская область Южный 86, 186 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский 87, 187 Чукотский автономный округ Дальневосточный 89, 189 Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 92, 192 Севастополь Южный

Примечание: коды 94 и 194 закреплены за Байконуром и иными зарубежными территориями с особым режимом учета, которые обслуживаются МВД РФ и не относятся к субъектам Российской Федерации.

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Коды Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных регионов

Москва — лидер по числу присвоенных кодов. В столице используются 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 797, 799 и 977. Часть старых кодов уже не выдается, но такие номерные знаки по-прежнему можно увидеть на дорогах.

Московская область использует 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750 и 790. Код 790 встречается на новых номерах Подмосковья, а 50 и 90 чаще попадаются на старых автомобилях.

У Санкт-Петербурга пять основных кодов: 78, 98, 178, 198 и 778. Последний из них начал выдаваться после того, как в прежних сериях стало меньше свободных комбинаций.

Ленинградская область использует коды 47 и 147. Это отдельный субъект РФ, поэтому петербургские номерные знаки к этому региону не относятся.

Краснодарский край — один из самых “автомобильных” регионов страны. Здесь используются 23, 93, 123, 193 и 323. Дополнительные коды появились из-за роста автопарка, активного туризма и большого миграционного прироста.

В Татарстане применяются 16, 116 и 716.

В Ростовской области — 61, 161 и 761.

В Свердловской области — 66, 96, 166 и 196.

В Самарской области — 63, 163 и 763.

Чем больше автомобилей регистрируются в регионе, тем выше вероятность, что появится новый трехзначный код.

Коды новых регионов России

Новые субъекты РФ также получили отдельные автомобильные коды, которые указываются в правой части номерного знака, как и для остальных территорий:

80, 180 — Донецкая Народная Республика;

81, 181 — Луганская Народная Республика;

84, 184 — Херсонская область;

85, 185 — Запорожская область.

Отдельно стоит помнить про Крым и Севастополь. Республика Крым использует коды 82 и 182, а город федерального значения Севастополь — 92 и 192.

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Как определить регион по номеру автомобиля

Где находится код региона на госномере

Код субъекта РФ расположен справа от основной комбинации букв и цифр. На обычном номерном знаке слева находится серия и номер, например А123ВС, а справа — код региона, надпись RUS и флаг России.

Пример: если на номерном знаке указан код 777, автомобиль зарегистрирован в Москве.

Код показывает регион регистрации автомобиля, а не место, где машина фактически ездит. Авто, зарегистрированное в Москве, может годами находиться в Краснодаре, Казани или Владивостоке.

Что означают двузначные и трехзначные коды

Изначально регионам присваивали двухзначные коды: 77 для Москвы, 78 для Санкт-Петербурга, 23 для Краснодарского края, 16 для Татарстана и так далее. Но в крупных регионах свободные комбинации быстро закончились.

Чтобы не повторять номера, стали вводить трехзначные автомобильные коды регионов. Сначала чаще всего добавляли единицу или семерку перед старым кодом: 52 превратился в 152, 77 — в 177 и так далее.

Позже правила стали гибче, теперь первой цифрой трехзначного кода может быть любая цифра от единицы до девятки. Поэтому появились такие коды, как 323 у Краснодарского края или 252 у Нижегородской области.

Почему у одного региона может быть несколько кодов

Как мы уже упоминали выше, у одного региона может быть несколько разных кодов, так как на территории зарегистрировано много автомобилей и старых комбинаций стало не хватать для выдачи новым владельцам. Также в России менялось административное устройство, некоторые регионы объединялись, переименовывались, меняли статус, что приводило к регистрации новых кодов. Например, присоединение Коми-Пермяцкого автономного округа, которому был присвоен 81 код региона, к Пермской области.

При этом старые номера не становятся недействительными только потому, что некоторые коды больше не выдаются. Если автомобиль с таким номерным знаком стоит на учете, его нет необходимости менять.

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Регионы России с несколькими автомобильными кодами

У Москвы самое большое количество транспортных кодов — 12, — что связано с огромным автопарком и постоянной регистрацией новых машин.

У Московской области также много кодов: восемь штук.

В Санкт-Петербурге используются пять кодов.

Другие крупные регионы с несколькими кодами:

Краснодарский край — пять штук;

Свердловская область — четыре ;

Республика Татарстан — три ;

Ростовская область — три ;

Самарская область — три ;

Челябинская область — три ;

Нижегородская область — три ;

Приморский край — три ;

Ленинградская область — два кода.

Новые и устаревшие автомобильные коды регионов

Какие коды появились недавно

В последние годы в обороте появились или начали активно использоваться кодовые номера регионов:

Код Регион 166 Свердловская область 224 Красноярский край 250, 550 Московская область 252 Нижегородская область 277, 299 Москва 323 Краснодарский край 778 Санкт-Петербург

Также по мере исчерпания комбинаций ожидается расширение списка кодов в ряде регионов.

Ожидаемый код Регион 222 Алтайский край 278, 878 Санкт-Петербург 330 Астраханская область 333 Владимирская область 444 Костромская область 497, 999 Москва 616 Республика Татарстан 660 Псковская область 661 Ростовская область 663 Самарская область 664 Саратовская область 665 Сахалинская область 667 Смоленская область 668 Тамбовская область 669 Тверская область 995 Чеченская Республика

Такие коды не всегда выдаются одновременно по всей стране. На практике новый кодовый номер появляется тогда, когда в конкретном регионе заканчиваются свободные серии.

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Какие коды больше не выдаются

Некоторые коды уже исчерпали свой запас цифровых комбинаций. Новые номера с ними обычно не выдаются, но ранее зарегистрированные автомобили продолжают ездить с такими знаками.

Москва:

77 — прекратилась выдача в 1998 году;

99 — в 2002 году;

97 — в 2005 году;

177 — в 2007 году;

199 — в 2010 году;

197 — в 2013 году;

777 — в 2017 году;

799 — в 2020 году;

797 — в 2022 году.

Московская область:

50 — прекратилась выдача в 2001 году;

90 — в 2006 году;

150 — в 2009 году;

190 — в 2013 году;

750 — в 2020 году.

Санкт-Петербург:

78 — прекратилась выдача в 2004 году;

98 — в 2010 году;

178 — в 2018 году.

Краснодарский край:

23 — прекратилась выдача в 2005 году;

93 — в 2011 году;

123 — в 2019 году.

Свердловская область:

66 — прекратилась выдача в 2006 году;

96 — в 2013 году.

Республика Башкортостан:

02 — прекратилась выдача в 2006 году;

102 — в 2019 году.

Республика Татарстан:

16 — прекратилась выдача в 2006 году;

116 — в 2017 году.

Ростовская область:

61 — прекратилась выдача в 2007 году;

161 — в 2019 году.

Самарская область:

63 — прекратилась выдача в 2007 году;

163 — в 2018 году.

Новосибирская область:

54 — прекратилась выдача в 2010 году;

154 — в 2019 году.

Регионы с одним исчерпанным кодом из списка:

Приморский край, “25” — прекратилась выдача в 2005 году;

Челябинская область, “74” — в 2007 году;

Красноярский край, “24” — в 2009 году;

Нижегородская область, “52” — в 2009 году;

Пермский край, “59” — в 2010 году;

Кемеровская область, “42” — в 2011 году;

Волгоградская область, “34” — в 2012 году;

Ленинградская область, “47” — в 2019 году.

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Почему вводятся новые коды регионов

Новые коды вводятся из-за нехватки уникальных комбинаций. Обычный номерной знак состоит из трех букв и трех цифр. Набор букв ограничен, потому что используются только символы, похожие в русском и латинском алфавитах. Поэтому запас номерных комбинаций не бесконечный.

Когда в регионе заканчивается свободный набор серий, МВД добавляет новый код. Так проще сохранить привычный формат номерных знаков и не менять всю систему регистрации.

Как устроен российский автомобильный номер

Расшифровка букв и цифр на госномере

По стандарту номерной знак на легковом автомобиле состоит из двух частей.

Слева указана основная комбинация:

первая буква серии;

три цифры номера;

две последние буквы серии.

Справа находится региональный блок:

двухзначный или трехзначный код региона;

надпись RUS;

изображение флага России.

Например, на номерном знаке А123ВС 777 код 777 означает Москву. Буквы и цифры слева нужны для уникальной идентификации автомобиля.

Какие буквы используются в автомобильных номерах

В российских номерах для автомобилей используются не все буквы русского алфавита, а только те, которые похожи на латинские. Это нужно, чтобы номера проще читались за границей и корректнее распознавались камерами.

В номерах применяются буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.

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Стандарт номерных знаков по ГОСТ

Современные регистрационные знаки описаны в ГОСТ Р 50577-2018. Стандарт устанавливает размеры, форму, цвета, расположение символов и типы номерных знаков для разных транспортных средств.

Обычный номер легкового автомобиля — белый прямоугольный знак с черными символами. Для автомобилей с нестандартным местом крепления предусмотрены двухстрочные, почти квадратные номера. Они удобны, например, для машин из Японии и США.

С 1 января 2025 года на государственных регистрационных знаках с белым фоном обязательно должно быть изображение флага России. Раньше номера без флага встречались, но теперь такой вариант для новых знаков исключен.

Специальные виды автомобильных номеров

Помимо стандартных белых номеров, в России есть специальные регистрационные знаки. Они отличаются цветом, форматом и назначением.

Военные номера

Военные номерные знаки имеют черный фон и белые символы. В правой части у них указывается код воинского формирования или ведомства.

Такие номера ставятся на транспорт Вооруженных сил и других структур, где предусмотрена военная служба.

Дипломатические номера

Дипломатические номера красные, с белыми символами. На них обычно есть:

код государства или международной организации;

буквенное обозначение статуса;

порядковый номер;

региональный код справа.

Например, буквенное сочетание CD указывает на автомобиль главы дипломатического представительства, D — на транспорт диппредставительства, T — на транспорт административно-технического персонала.

Такие номерные знаки получают автомобили дипломатических представительств, консульств, международных организаций и аккредитованных сотрудников.

Номера МВД и государственных ведомств

Синие номера с белыми символами относятся к транспорту органов внутренних дел. У таких автомобилей свой формат знаков, но региональный код также помогает определить место регистрации или принадлежность.

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Номера такси, транспорта и транзитные номера

Желтые специальные номера используются на легковых такси, автобусах и другом транспорте, работающем в перевозках пассажиров по лицензии. Код региона справа остается обычным, но цвет фона помогает отличить коммерческий пассажирский автомобиль от частного.

Транзитные номера нужны для временного допуска автомобиля к движению, например при перегоне или вывозе за пределы Российской Федерации. Они выдаются не как постоянный регистрационный знак, а на ограниченный период и для конкретной цели.

Часто задаваемые вопросы