Российская Федерация включает 89 субъектов, каждому из которых присвоен собственный автомобильный код. Отдельно в системе регистрационных знаков учитывается город Байконур. По региональный номерам на автомобилях можно понять, где транспорт был поставлен на учет. Рассмотрим полную таблицу по федеральным округам, новые и устаревшие коды и требования к внешнему виду номерных знаков на машинах.

Таблица автомобильных кодов регионов России

Автомобили Фото: Unsplash

Ниже указаны коды, согласно приказу МВД России №766, которые встречаются на российских государственных регистрационных знаках. Часть кодов активно выдается сейчас, часть уже не доступна, но остается на автомобилях, зарегистрированных ранее.

Коды регионов РФ по порядку номеров

Автомобильный код региона

Субъект РФ

Федеральный округ

01, 101

Республика Адыгея

Южный

02, 102, 702

Республика Башкортостан

Приволжский

03, 103

Республика Бурятия

Дальневосточный

04, 104

Республика Алтай

Сибирский

05, 105

Республика Дагестан

Северо-Кавказский

06, 106

Республика Ингушетия

Северо-Кавказский

07, 107

Кабардино-Балкарская Республика

Северо-Кавказский

08, 108

Республика Калмыкия

Южный

09, 109

Карачаево-Черкесская Республика

Северо-Кавказский

10, 110

Республика Карелия

Северо-Западный

11, 111

Республика Коми

Северо-Западный

12, 112

Республика Марий Эл

Приволжский

13, 113

Республика Мордовия

Приволжский

14, 114

Республика Саха — Якутия

Дальневосточный

15, 115

Республика Северная Осетия — Алания

Северо-Кавказский

16, 116, 716

Республика Татарстан

Приволжский

17, 117

Республика Тыва

Сибирский

18, 118

Удмуртская Республика

Приволжский

19, 119

Республика Хакасия

Сибирский

20, 95, 195

Чеченская Республика

Северо-Кавказский

21, 121

Чувашская Республика

Приволжский

22, 122, 222

Алтайский край

Сибирский

23, 93, 123, 193, 323

Краснодарский край

Южный

24, 84, 88, 124, 224

Красноярский край

Сибирский

25, 125, 725

Приморский край

Дальневосточный

26, 126

Ставропольский край

Северо-Кавказский

27, 127

Хабаровский край

Дальневосточный

28, 128

Амурская область

Дальневосточный

29, 129

Архангельская область

Северо-Западный

30, 130

Астраханская область

Южный

31, 131

Белгородская область

Центральный

32, 132

Брянская область

Центральный

33, 133

Владимирская область

Центральный

34, 134

Волгоградская область

Южный

35, 135

Вологодская область

Северо-Западный

36, 136

Воронежская область

Центральный

37, 137

Ивановская область

Центральный

38, 138

Иркутская область

Сибирский

39, 91, 139

Калининградская область

Северо-Западный

40, 140

Калужская область

Центральный

41, 141

Камчатский край

Дальневосточный

42, 142

Кемеровская область — Кузбасс

Сибирский

43, 143

Кировская область

Приволжский

44, 144

Костромская область

Центральный

45, 145

Курганская область

Уральский

46, 146

Курская область

Центральный

47, 147

Ленинградская область

Северо-Западный

48, 148

Липецкая область

Центральный

49, 149

Магаданская область

Дальневосточный

50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790

Московская область

Центральный

51, 151

Мурманская область

Северо-Западный

52, 152, 252

Нижегородская область

Приволжский

53, 153

Новгородская область

Северо-Западный

54, 154, 754

Новосибирская область

Сибирский

55, 155

Омская область

Сибирский

56, 156

Оренбургская область

Приволжский

57, 157

Орловская область

Центральный

58, 158

Пензенская область

Приволжский

59, 159

Пермский край

Приволжский

60

Псковская область

Северо-Западный

61, 161, 761

Ростовская область

Южный

62, 162

Рязанская область

Центральный

63, 163, 763

Самарская область

Приволжский

64, 164

Саратовская область

Приволжский

65, 165

Сахалинская область

Дальневосточный

66, 96, 166, 196

Свердловская область

Уральский

67, 167

Смоленская область

Центральный

68, 168

Тамбовская область

Центральный

69, 169

Тверская область

Центральный

70, 170

Томская область

Сибирский

71, 171

Тульская область

Центральный

72, 172

Тюменская область

Уральский

73, 173

Ульяновская область

Приволжский

74, 174, 774

Челябинская область

Уральский

75, 175

Забайкальский край

Дальневосточный

76, 176

Ярославская область

Центральный

77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 797, 799, 977

Москва

Центральный

78, 98, 178, 198, 778

Санкт-Петербург

Северо-Западный

79, 179

Еврейская автономная область

Дальневосточный

80, 180

Донецкая Народная Республика

Южный

81, 181

Луганская Народная Республика

Южный

82, 182

Республика Крым

Южный

83, 183

Ненецкий автономный округ

Северо-Западный

84, 184

Херсонская область

Южный

85, 185

Запорожская область

Южный

86, 186

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Уральский

87, 187

Чукотский автономный округ

Дальневосточный

89, 189

Ямало-Ненецкий автономный округ

Уральский

92, 192

Севастополь

Южный

Примечание: коды 94 и 194 закреплены за Байконуром и иными зарубежными территориями с особым режимом учета, которые обслуживаются МВД РФ и не относятся к субъектам Российской Федерации.

. Фото: Unsplash

Коды Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных регионов

Москва — лидер по числу присвоенных кодов. В столице используются 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 797, 799 и 977. Часть старых кодов уже не выдается, но такие номерные знаки по-прежнему можно увидеть на дорогах.

Московская область использует 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750 и 790. Код 790 встречается на новых номерах Подмосковья, а 50 и 90 чаще попадаются на старых автомобилях.

У Санкт-Петербурга пять основных кодов: 78, 98, 178, 198 и 778. Последний из них начал выдаваться после того, как в прежних сериях стало меньше свободных комбинаций.

Ленинградская область использует коды 47 и 147. Это отдельный субъект РФ, поэтому петербургские номерные знаки к этому региону не относятся.

Краснодарский край — один из самых “автомобильных” регионов страны. Здесь используются 23, 93, 123, 193 и 323. Дополнительные коды появились из-за роста автопарка, активного туризма и большого миграционного прироста.

В Татарстане применяются 16, 116 и 716.

В Ростовской области61, 161 и 761.

В Свердловской области66, 96, 166 и 196.

В Самарской области 63, 163 и 763.

Чем больше автомобилей регистрируются в регионе, тем выше вероятность, что появится новый трехзначный код.

Коды новых регионов России

Новые субъекты РФ также получили отдельные автомобильные коды, которые указываются в правой части номерного знака, как и для остальных территорий:

  • 80, 180 — Донецкая Народная Республика;
  • 81, 181 — Луганская Народная Республика;
  • 84, 184 — Херсонская область;
  • 85, 185 — Запорожская область.

Отдельно стоит помнить про Крым и Севастополь. Республика Крым использует коды 82 и 182, а город федерального значения Севастополь — 92 и 192.

. Фото: Unsplash

Как определить регион по номеру автомобиля

Где находится код региона на госномере

Код субъекта РФ расположен справа от основной комбинации букв и цифр. На обычном номерном знаке слева находится серия и номер, например А123ВС, а справа — код региона, надпись RUS и флаг России.

Пример: если на номерном знаке указан код 777, автомобиль зарегистрирован в Москве.

Код показывает регион регистрации автомобиля, а не место, где машина фактически ездит. Авто, зарегистрированное в Москве, может годами находиться в Краснодаре, Казани или Владивостоке.

Что означают двузначные и трехзначные коды

Изначально регионам присваивали двухзначные коды: 77 для Москвы, 78 для Санкт-Петербурга, 23 для Краснодарского края, 16 для Татарстана и так далее. Но в крупных регионах свободные комбинации быстро закончились.

Чтобы не повторять номера, стали вводить трехзначные автомобильные коды регионов. Сначала чаще всего добавляли единицу или семерку перед старым кодом: 52 превратился в 152, 77 — в 177 и так далее.

Позже правила стали гибче, теперь первой цифрой трехзначного кода может быть любая цифра от единицы до девятки. Поэтому появились такие коды, как 323 у Краснодарского края или 252 у Нижегородской области.

Почему у одного региона может быть несколько кодов

Как мы уже упоминали выше, у одного региона может быть несколько разных кодов, так как на территории зарегистрировано много автомобилей и старых комбинаций стало не хватать для выдачи новым владельцам. Также в России менялось административное устройство, некоторые регионы объединялись, переименовывались, меняли статус, что приводило к регистрации новых кодов. Например, присоединение Коми-Пермяцкого автономного округа, которому был присвоен 81 код региона, к Пермской области.

При этом старые номера не становятся недействительными только потому, что некоторые коды больше не выдаются. Если автомобиль с таким номерным знаком стоит на учете, его нет необходимости менять.

. Фото: Unsplash

Регионы России с несколькими автомобильными кодами

У Москвы самое большое количество транспортных кодов — 12, — что связано с огромным автопарком и постоянной регистрацией новых машин.

У Московской области также много кодов: восемь штук.

В Санкт-Петербурге используются пять кодов.

Другие крупные регионы с несколькими кодами:

  • Краснодарский край — пять штук;
  • Свердловская область — четыре;
  • Республика Татарстан — три;
  • Ростовская область — три;
  • Самарская область — три;
  • Челябинская область — три;
  • Нижегородская область — три;
  • Приморский край — три;
  • Ленинградская область — два кода.

Новые и устаревшие автомобильные коды регионов

Какие коды появились недавно

В последние годы в обороте появились или начали активно использоваться кодовые номера регионов:

Код

Регион

166

Свердловская область

224

Красноярский край

250, 550

Московская область

252

Нижегородская область

277, 299

Москва

323

Краснодарский край

778

Санкт-Петербург

Также по мере исчерпания комбинаций ожидается расширение списка кодов в ряде регионов.

Ожидаемый код

Регион

222

Алтайский край

278, 878

Санкт-Петербург

330

Астраханская область

333

Владимирская область

444

Костромская область

497, 999

Москва

616

Республика Татарстан

660

Псковская область

661

Ростовская область

663

Самарская область

664

Саратовская область

665

Сахалинская область

667

Смоленская область

668

Тамбовская область

669

Тверская область

995

Чеченская Республика

Такие коды не всегда выдаются одновременно по всей стране. На практике новый кодовый номер появляется тогда, когда в конкретном регионе заканчиваются свободные серии.

. Фото: Unsplash

Какие коды больше не выдаются

Некоторые коды уже исчерпали свой запас цифровых комбинаций. Новые номера с ними обычно не выдаются, но ранее зарегистрированные автомобили продолжают ездить с такими знаками.

Москва:

  • 77 — прекратилась выдача в 1998 году;
  • 99 — в 2002 году;
  • 97 — в 2005 году;
  • 177 — в 2007 году;
  • 199 — в 2010 году;
  • 197 — в 2013 году;
  • 777 — в 2017 году;
  • 799 — в 2020 году;
  • 797 — в 2022 году.

Московская область:

  • 50 — прекратилась выдача в 2001 году;
  • 90 — в 2006 году;
  • 150 — в 2009 году;
  • 190 — в 2013 году;
  • 750 — в 2020 году.

Санкт-Петербург:

  • 78 — прекратилась выдача в 2004 году;
  • 98 — в 2010 году;
  • 178 — в 2018 году.

Краснодарский край:

  • 23 — прекратилась выдача в 2005 году;
  • 93 — в 2011 году;
  • 123 — в 2019 году.

Свердловская область:

  • 66 — прекратилась выдача в 2006 году;
  • 96 — в 2013 году.

Республика Башкортостан:

  • 02 — прекратилась выдача в 2006 году;
  • 102 — в 2019 году.

Республика Татарстан:

  • 16 — прекратилась выдача в 2006 году;
  • 116 — в 2017 году.

Ростовская область:

  • 61 — прекратилась выдача в 2007 году;
  • 161 — в 2019 году.

Самарская область:

  • 63 — прекратилась выдача в 2007 году;
  • 163 — в 2018 году.

Новосибирская область:

  • 54 — прекратилась выдача в 2010 году;
  • 154 — в 2019 году.

Регионы с одним исчерпанным кодом из списка:

  • Приморский край, “25” — прекратилась выдача в 2005 году;
  • Челябинская область, “74” — в 2007 году;
  • Красноярский край, “24” — в 2009 году;
  • Нижегородская область, “52” — в 2009 году;
  • Пермский край, “59” — в 2010 году;
  • Кемеровская область, “42” — в 2011 году;
  • Волгоградская область, “34” — в 2012 году;
  • Ленинградская область, “47” — в 2019 году.
. Фото: Unsplash

Почему вводятся новые коды регионов

Новые коды вводятся из-за нехватки уникальных комбинаций. Обычный номерной знак состоит из трех букв и трех цифр. Набор букв ограничен, потому что используются только символы, похожие в русском и латинском алфавитах. Поэтому запас номерных комбинаций не бесконечный.

Когда в регионе заканчивается свободный набор серий, МВД добавляет новый код. Так проще сохранить привычный формат номерных знаков и не менять всю систему регистрации.

Как устроен российский автомобильный номер

Расшифровка букв и цифр на госномере

По стандарту номерной знак на легковом автомобиле состоит из двух частей.

Слева указана основная комбинация:

  • первая буква серии;
  • три цифры номера;
  • две последние буквы серии.

Справа находится региональный блок:

  • двухзначный или трехзначный код региона;
  • надпись RUS;
  • изображение флага России.

Например, на номерном знаке А123ВС 777 код 777 означает Москву. Буквы и цифры слева нужны для уникальной идентификации автомобиля.

Какие буквы используются в автомобильных номерах

В российских номерах для автомобилей используются не все буквы русского алфавита, а только те, которые похожи на латинские. Это нужно, чтобы номера проще читались за границей и корректнее распознавались камерами.

В номерах применяются буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.

. Фото: Unsplash

Стандарт номерных знаков по ГОСТ

Современные регистрационные знаки описаны в ГОСТ Р 50577-2018. Стандарт устанавливает размеры, форму, цвета, расположение символов и типы номерных знаков для разных транспортных средств.

Обычный номер легкового автомобиля — белый прямоугольный знак с черными символами. Для автомобилей с нестандартным местом крепления предусмотрены двухстрочные, почти квадратные номера. Они удобны, например, для машин из Японии и США.

С 1 января 2025 года на государственных регистрационных знаках с белым фоном обязательно должно быть изображение флага России. Раньше номера без флага встречались, но теперь такой вариант для новых знаков исключен.

Специальные виды автомобильных номеров

Помимо стандартных белых номеров, в России есть специальные регистрационные знаки. Они отличаются цветом, форматом и назначением.

Военные номера

Военные номерные знаки имеют черный фон и белые символы. В правой части у них указывается код воинского формирования или ведомства.

Такие номера ставятся на транспорт Вооруженных сил и других структур, где предусмотрена военная служба.

Дипломатические номера

Дипломатические номера красные, с белыми символами. На них обычно есть:

  • код государства или международной организации;
  • буквенное обозначение статуса;
  • порядковый номер;
  • региональный код справа.

Например, буквенное сочетание CD указывает на автомобиль главы дипломатического представительства, D — на транспорт диппредставительства, T — на транспорт административно-технического персонала.

Такие номерные знаки получают автомобили дипломатических представительств, консульств, международных организаций и аккредитованных сотрудников.

Номера МВД и государственных ведомств

Синие номера с белыми символами относятся к транспорту органов внутренних дел. У таких автомобилей свой формат знаков, но региональный код также помогает определить место регистрации или принадлежность.

. Фото: Unsplash

Номера такси, транспорта и транзитные номера

Желтые специальные номера используются на легковых такси, автобусах и другом транспорте, работающем в перевозках пассажиров по лицензии. Код региона справа остается обычным, но цвет фона помогает отличить коммерческий пассажирский автомобиль от частного.

Транзитные номера нужны для временного допуска автомобиля к движению, например при перегоне или вывозе за пределы Российской Федерации. Они выдаются не как постоянный регистрационный знак, а на ограниченный период и для конкретной цели.

Часто задаваемые вопросы

01Какие автомобильные коды у Москвы?

— В Москве используются коды 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 797, 799 и 977. Часть старых кодов уже не выдается, но автомобили с такими номерами остаются на дорогах.

02Какие коды у Московской области?

— В Московской области коды 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750 и 790. Это отдельный регион, поэтому номерные знаки Подмосковья не относятся к Москве.

03Какие автомобильные коды у Санкт-Петербурга?

— В Санкт-Петербурге коды 78, 98, 178, 198 и 778.

04Можно ли выбрать код региона при регистрации автомобиля?

— Код региона присваивается по месту регистрации владельца автомобиля. Если владелец зарегистрирован в Москве, номерной знак должен соответствовать московскому коду; если в Татарстане — коду Татарстана. Выбрать произвольный код другого региона в ГИБДД нельзя. Также регистрационные подразделения не резервируют отдельные красивые сочетания букв и цифр за гражданами или компаниями.

05Можно ли ездить с номером другого региона после переезда?

Сам по себе номерной знак другого региона не делает эксплуатацию автомобиля незаконной. Но при регистрационных действиях код должен соответствовать региону регистрации владельца.