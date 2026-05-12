Баллы ЕГЭ по биологии в 2026 году: шкала перевода первичных во вторичные

Биология нужна для поступления на медицину, ветеринарию, психологию, биотехнологии и часть педагогических направлений. Но система оценивания экзамена устроена сложно и состоит из первичных и вторичных баллов, последние из которых учитываются в вузах. Разбираем, как это работает в 2026 году.

Как оценивается ЕГЭ по биологии в 2026 году

ЕГЭ по биологии длится 3 часа 55 минут, то есть 235 минут. По сравнению с экзаменами в 2025 году структура и содержание КИМ по биологии не изменились.

Экзаменационный вариант состоит из 28 заданий: 21 задание с кратким ответом в первой части и семь заданий с развернутым ответом во второй. По уровню сложности в работе 14 базовых вопросов, восемь повышенных и шесть высокого уровня.

Максимум за всю работу можно получить 57 первичных баллов.

На экзамене по биологии разрешен непрограммируемый калькулятор. Он может выполнять обычные арифметические действия и вычислять тригонометрические функции, но не должен быть средством связи, хранилищем данных или иметь доступ к интернету.

Что такое первичные и тестовые баллы

Первичные баллы — это сумма баллов за задания. Тестовые баллы — это итог по 100-балльной шкале, который потом отражается в результатах ЕГЭ и учитывается при поступлении в вуз.

Как результат переводится по итоговой шкале

Шкала перевода нужна, чтобы привести разные экзамены к единому виду — 100 тестовым баллам. Это не линейная формула: в разных частях конвертируемой таблицы один первоначальный балл может давать разную прибавку к тестовому результату.

. Фото: Unsplash

Таблица перевода баллов ЕГЭ по биологии

Начальные баллы Вторичные баллы 1 3 2 5 3 7 4 10 5 12 6 14 7 17 8 19 9 21 10 24 11 26 12 28 13 31 14 33 15 36 16 38 17 40 18 41 19 43 20 45 21 46 22 48 23 50 24 51 25 53 26 55 27 56 28 58 29 60 30 61 31 63 32 65 33 66 34 68 35 70 36 71 37 72 38 73 39 74 40 75 41 76 42 77 43 78 44 79 45 80 46 81 47 83 48 85 49 86 50 88 51 90 52 91 53 93 54 95 55 96 56 98 57 100

. Фото: Unsplash

Минимальные баллы ЕГЭ по биологии

Порог для сдачи экзамена

Минимальный результат ЕГЭ по биологии в 2026 году — 36 тестовых баллов.

Биология — предмет по выбору, поэтому результат ниже установленного порога не лишает выпускника возможности получить аттестат о среднем общем образовании, если обязательные экзамены — русский язык и математика — сданы. Но для поступления на медицинские или естественно-научные направления такой результат использовать не получится.

Минимум по биологии для поступления в вуз

Для вузов, подведомственных Минобрнауки, минимальный балл по биологии для участия в конкурсе на зачисление на 2026/27 учебный год — 40. Это официальный нижний порог для подачи документов, но не проходной балл на зачисление. Поэтому необходимо проверить актуальность информации на сайте университета или звонком в приемную комиссию, так как показатели могут измениться в зависимости от конкурса, числа бюджетных мест, льготников, целевых мест и результатов других поступающих.

Ориентиры по баллам по биологии для некоторых направлений выглядят примерно так:

Направление Средние тестовые баллы, которые обычно нужны для успешного поступления на бюджет* Лечебное дело, стоматология 80–95 Педиатрия 75–90 Ветеринария 65–80 Биология, биотехнологии 70–85 Психология, педагогика с биологией 55–75

*Эти баллы — усредненный показатель. Перед подачей документов нужно смотреть правила приема конкретного вуза: медицинские университеты, ведомственные вузы и частные организации могут устанавливать свои требования.

. Фото: Unsplash

Перевод баллов ЕГЭ по биологии в оценки

Для поступления выпускнику нужны вторичные баллы по стобалльной шкале. Поэтому официально утвержденной шкалы перевода результатов ЕГЭ в школьные оценки нет. Но такой условной таблицей могут пользоваться учителя во время проверки пробников.

Условная оценка Итоговые баллы “неудовлетворительно” 0–35 “удовлетворительно” 36–59 “хорошо” 60–80 “отлично” 81–100

Критерии оценивания ЕГЭ по биологии по ФИПИ

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) каждый год публикует документы для подготовки: демоверсию, кодификатор, спецификацию и методические материалы для предметных комиссий. В них описаны структура экзамена, темы, типы заданий и подходы к оцениванию. Например, проверяются знания выпускников по таким разделам, как “Растения, бактерии, грибы, лишайники”, “Животные”, “Человек и его здоровье” и “Общая биология”.

Как проверяется первая часть экзамена

Первая часть включает 21 задание с кратким ответом в виде слова, числа или последовательности цифр без пробелов и лишних символов. Из них:

шесть вопросов на выбор ответа из предложенного списка;

три — на поиск ответа по изображению;

четыре — на установление соответствия элементов 2—3 множеств;

три — на формирование последовательности биологических объектов, процессов или явлений;

два — на решение биологических задач по цитологии и генетике;

два — на заполнение пропущенных блоков в таблице;

один — на анализ таблицы или графика.

Ответы на задания первой части автоматически сканируются компьютером, поэтому результаты оспорить практически невозможно. Только в случае технического сбоя системы сканирования и анализа бланков по ключам можно потребовать пересмотр.

Задания Максимум баллов За что снижаются баллы №1, 3–5, 9, 13 1 ответы аннулируются, если есть ошибка в одной цифре или лишний символ №2, 6–8, 10–12, 14–21 2 если допущена одна ошибка в ответе, например, неверная цифра или лишний элемент, оценивается ответ в один балл, если больше неточностей — в ноль. Итого: 36

Самая частая ошибка в тестовой части у выпускников — невнимательность при переносе ответов в бланк. Например, могут дописать лишнюю цифру, неправильный порядок записать, добавить лишний пробел или заполнить не ту строку.

Составители КИМ отдельно отмечают, что записи в черновиках и заметки на распечатках варианта не оцениваются, поэтому в конце экзамена нужно оставить достаточно времени на вдумчивый перенос ответов в бланк.

. Фото: Unsplash

Как оценивается вторая часть экзамена

Задания второй части — №22–28 с развернутым ответом. Каждое из них оценивается максимум в три балла, всего можно получить 21 первичный балл. Развернутые ответы проверяются экспертами с помощью методических рекомендаций для оценки письменной части экзаменов от разработчиков КИМ.

Задания Суть задания Сколько начисляется баллов* №22–23 анализ эксперимента, гипотеза, контроль, выводы три балла: названы все требуемые элементы и нет биологических ошибок;

два: отсутствует одни из требуемых элементов и и нет биологических ошибок;

один: отсутствуют два из требуемых элементов и нет биологических ошибок;

ноль: в любом другом случае. №24 работа с изображением или биологическим объектом №25–26 объяснение процессов, применение теории №27 задачи по цитологии, молекулярной биологии и популяционной генетике №28 сложная генетическая задача

*Информация, представленная в таблице, обобщенная, поэтому подробнее с критериями оценивания экзаменационной работы ученика можно ознакомиться на сайте ФИПИ.

Высокие баллы даются только при полных, точных и биологически грамотных развернутых ответах в письменной части экзамена. Особенно это касается №27 и 28, где не только важно описать правильные решения, но и прописать причинно-следственные связи.

За что могут снизиться баллы

Чаще всего баллы теряются школьниками из-за четырех причин: