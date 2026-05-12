Биология нужна для поступления на медицину, ветеринарию, психологию, биотехнологии и часть педагогических направлений. Но система оценивания экзамена устроена сложно и состоит из первичных и вторичных баллов, последние из которых учитываются в вузах. Разбираем, как это работает в 2026 году.
Как оценивается ЕГЭ по биологии в 2026 году
ЕГЭ по биологии длится 3 часа 55 минут, то есть 235 минут. По сравнению с экзаменами в 2025 году структура и содержание КИМ по биологии не изменились.
Экзаменационный вариант состоит из 28 заданий: 21 задание с кратким ответом в первой части и семь заданий с развернутым ответом во второй. По уровню сложности в работе 14 базовых вопросов, восемь повышенных и шесть высокого уровня.
Максимум за всю работу можно получить 57 первичных баллов.
На экзамене по биологии разрешен непрограммируемый калькулятор. Он может выполнять обычные арифметические действия и вычислять тригонометрические функции, но не должен быть средством связи, хранилищем данных или иметь доступ к интернету.
Что такое первичные и тестовые баллы
Первичные баллы — это сумма баллов за задания. Тестовые баллы — это итог по 100-балльной шкале, который потом отражается в результатах ЕГЭ и учитывается при поступлении в вуз.
Как результат переводится по итоговой шкале
Шкала перевода нужна, чтобы привести разные экзамены к единому виду — 100 тестовым баллам. Это не линейная формула: в разных частях конвертируемой таблицы один первоначальный балл может давать разную прибавку к тестовому результату.
Таблица перевода баллов ЕГЭ по биологии
|
Начальные баллы
|
Вторичные баллы
|
1
|
3
|
2
|
5
|
3
|
7
|
4
|
10
|
5
|
12
|
6
|
14
|
7
|
17
|
8
|
19
|
9
|
21
|
10
|
24
|
11
|
26
|
12
|
28
|
13
|
31
|
14
|
33
|
15
|
36
|
16
|
38
|
17
|
40
|
18
|
41
|
19
|
43
|
20
|
45
|
21
|
46
|
22
|
48
|
23
|
50
|
24
|
51
|
25
|
53
|
26
|
55
|
27
|
56
|
28
|
58
|
29
|
60
|
30
|
61
|
31
|
63
|
32
|
65
|
33
|
66
|
34
|
68
|
35
|
70
|
36
|
71
|
37
|
72
|
38
|
73
|
39
|
74
|
40
|
75
|
41
|
76
|
42
|
77
|
43
|
78
|
44
|
79
|
45
|
80
|
46
|
81
|
47
|
83
|
48
|
85
|
49
|
86
|
50
|
88
|
51
|
90
|
52
|
91
|
53
|
93
|
54
|
95
|
55
|
96
|
56
|
98
|
57
|
100
Минимальные баллы ЕГЭ по биологии
Порог для сдачи экзамена
Минимальный результат ЕГЭ по биологии в 2026 году — 36 тестовых баллов.
Биология — предмет по выбору, поэтому результат ниже установленного порога не лишает выпускника возможности получить аттестат о среднем общем образовании, если обязательные экзамены — русский язык и математика — сданы. Но для поступления на медицинские или естественно-научные направления такой результат использовать не получится.
Минимум по биологии для поступления в вуз
Для вузов, подведомственных Минобрнауки, минимальный балл по биологии для участия в конкурсе на зачисление на 2026/27 учебный год — 40. Это официальный нижний порог для подачи документов, но не проходной балл на зачисление. Поэтому необходимо проверить актуальность информации на сайте университета или звонком в приемную комиссию, так как показатели могут измениться в зависимости от конкурса, числа бюджетных мест, льготников, целевых мест и результатов других поступающих.
Ориентиры по баллам по биологии для некоторых направлений выглядят примерно так:
|
Направление
|
Средние тестовые баллы, которые обычно нужны для успешного поступления на бюджет*
|
Лечебное дело, стоматология
|
80–95
|
Педиатрия
|
75–90
|
Ветеринария
|
65–80
|
Биология, биотехнологии
|
70–85
|
Психология, педагогика с биологией
|
55–75
*Эти баллы — усредненный показатель. Перед подачей документов нужно смотреть правила приема конкретного вуза: медицинские университеты, ведомственные вузы и частные организации могут устанавливать свои требования.
Перевод баллов ЕГЭ по биологии в оценки
Для поступления выпускнику нужны вторичные баллы по стобалльной шкале. Поэтому официально утвержденной шкалы перевода результатов ЕГЭ в школьные оценки нет. Но такой условной таблицей могут пользоваться учителя во время проверки пробников.
|
Условная оценка
|
Итоговые баллы
|
“неудовлетворительно”
|
0–35
|
“удовлетворительно”
|
36–59
|
“хорошо”
|
60–80
|
“отлично”
|
81–100
Критерии оценивания ЕГЭ по биологии по ФИПИ
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) каждый год публикует документы для подготовки: демоверсию, кодификатор, спецификацию и методические материалы для предметных комиссий. В них описаны структура экзамена, темы, типы заданий и подходы к оцениванию. Например, проверяются знания выпускников по таким разделам, как “Растения, бактерии, грибы, лишайники”, “Животные”, “Человек и его здоровье” и “Общая биология”.
Как проверяется первая часть экзамена
Первая часть включает 21 задание с кратким ответом в виде слова, числа или последовательности цифр без пробелов и лишних символов. Из них:
- шесть вопросов на выбор ответа из предложенного списка;
- три — на поиск ответа по изображению;
- четыре — на установление соответствия элементов 2—3 множеств;
- три — на формирование последовательности биологических объектов, процессов или явлений;
- два — на решение биологических задач по цитологии и генетике;
- два — на заполнение пропущенных блоков в таблице;
- один — на анализ таблицы или графика.
Ответы на задания первой части автоматически сканируются компьютером, поэтому результаты оспорить практически невозможно. Только в случае технического сбоя системы сканирования и анализа бланков по ключам можно потребовать пересмотр.
|
Задания
|
Максимум баллов
|
За что снижаются баллы
|
№1, 3–5, 9, 13
|
1
|
ответы аннулируются, если есть ошибка в одной цифре или лишний символ
|
№2, 6–8, 10–12, 14–21
|
2
|
если допущена одна ошибка в ответе, например, неверная цифра или лишний элемент, оценивается ответ в один балл, если больше неточностей — в ноль.
|
Итого: 36
Самая частая ошибка в тестовой части у выпускников — невнимательность при переносе ответов в бланк. Например, могут дописать лишнюю цифру, неправильный порядок записать, добавить лишний пробел или заполнить не ту строку.
Составители КИМ отдельно отмечают, что записи в черновиках и заметки на распечатках варианта не оцениваются, поэтому в конце экзамена нужно оставить достаточно времени на вдумчивый перенос ответов в бланк.
Как оценивается вторая часть экзамена
Задания второй части — №22–28 с развернутым ответом. Каждое из них оценивается максимум в три балла, всего можно получить 21 первичный балл. Развернутые ответы проверяются экспертами с помощью методических рекомендаций для оценки письменной части экзаменов от разработчиков КИМ.
|
Задания
|
Суть задания
|
Сколько начисляется баллов*
|
№22–23
|
анализ эксперимента, гипотеза, контроль, выводы
|
|
№24
|
работа с изображением или биологическим объектом
|
№25–26
|
объяснение процессов, применение теории
|
№27
|
задачи по цитологии, молекулярной биологии и популяционной генетике
|
№28
|
сложная генетическая задача
*Информация, представленная в таблице, обобщенная, поэтому подробнее с критериями оценивания экзаменационной работы ученика можно ознакомиться на сайте ФИПИ.
Высокие баллы даются только при полных, точных и биологически грамотных развернутых ответах в письменной части экзамена. Особенно это касается №27 и 28, где не только важно описать правильные решения, но и прописать причинно-следственные связи.
За что могут снизиться баллы
Чаще всего баллы теряются школьниками из-за четырех причин:
- Развернутый ответ во второй части ОГЭ без причинно-следственной связи, то есть эксперт видит только вывод без биологического механизма.
- Использование бытового языка вместо биологических терминов: такие формулировки выглядят некорректно и непрофессионально.
- Верный вывод, но в ответе присутствует биологическая ошибка, которая “крадет” ценные баллы.
- На задачу дан неполный ответ, то есть отсутствуют один или несколько обязательных элементов, согласно критериям ФИПИ.