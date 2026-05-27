Баллы ЕГЭ по физике в 2026 году: шкала перевода первичных во вторичные баллы

Физика — экзамен, который сдают по выбору. Успешная сдача дает доступ к множеству технических и естественно-научных специальностей: от авиации до атомной отрасли. Рассказали о специфике ЕГЭ-2026, переводе первичных баллов в тестовые и оценки, а также о том, что изменилось по сравнению с прошлым годом.

Как считаются баллы ЕГЭ по физике

Первичные баллы

При проведении ЕГЭ по физике сначала формируется первичный балл — это исходная сумма за все правильно выполненные задания до перевода в итоговую шкалу.

В экзамене 2026 года максимальный первичный результат составляет 45 баллов. Из них 28 начисляется за задания с кратким ответом (тестовая часть), а ещё 17 — за задания с развернутым решением.

Каждое задание оценивается отдельно: в зависимости от уровня сложности за правильный ответ можно получить от 1 до 4 первичных баллов. Такой подход позволяет более точно учитывать как базовые знания, так и умение решать задачи повышенной сложности.

Тестовые вторичные баллы

Тестовые баллы ЕГЭ формируются на основе первичных результатов, которые затем пересчитываются по установленной шкале перевода. Именно тестовый балл считается итоговым показателем экзамена: он используется при поступлении в высшие учебные заведения и фиксируется как основной результат.

Шкала перевода баллов ЕГЭ по физике 2026

Рособрнадзор ежегодно утверждает и публикует официальную шкалу перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые значения после завершения досрочного периода экзаменов. Ниже представлена актуальная таблица соответствий, действующая на 2026 год.

Первичный балл Тестовый балл 1 5 2 9 3 14 4 18 5 23 6 27 7 32 8 36 9 39 10 (достаточно для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки РФ) 41 11 43 12 44 13 46 14 48 15 49 16 51 17 43 18 54 19 56 20 58 21 59 22 61 23 62 24 64 25 65 26 67 27 68 28 70 29 71 30 73 31 74 32 76 33 77 34 79 35 80 36 82 37 84 38 86 39 88 40 90 41 92 42 94 43 96 44 98 45 100

Минимальные баллы ЕГЭ по физике

Для успешной сдачи единого государственного экзамена по физике и получения школьного аттестата достаточно набрать 8 первичных баллов, что соответствует 36 тестовым (вторичным) баллам из 100 возможных. Это нижняя граница, подтверждающая освоение программы среднего общего образования.

Проходные баллы ЕГЭ по физике для поступления в вуз

Для абитуриентов, поступающих в университеты, находящиеся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, установлен официальный минимальный порог — 41 тестовый балл. При этом каждое учебное заведение вправе повышать эту планку по своему усмотрению. Актуальные требования рекомендуется проверять непосредственно на сайте выбранного вуза.

Полезным ориентиром могут служить итоги экзаменационной кампании прошлого года. В 2025 году средний тестовый балл ЕГЭ по физике составил 61,3. Доля участников, преодолевших рубеж в 81 балл, достигла 13%. Максимальный результат (100 баллов) показали 566 человек, а общее число сдававших экзамен по физике — 99,5 тысячи выпускников.

Анализ результатов выявил наиболее сложные для участников разделы. Самая низкая успеваемость зафиксирована по электродинамике: с заданиями этой темы справились лишь 55,5% сдававших. Традиционно высокий уровень сложности сохраняют задачи с развернутым ответом — в 2025 году средний процент их выполнения остановился на отметке 26,5%.

Максимальные баллы ЕГЭ по физике

В отличие от профильной математики, где отдельные задания имеют вариативные решения, для получения 100 тестовых баллов по физике необходимо безошибочно выполнить все задания экзаменационной работы. Абсолютный максимум достигается только при полном совпадении ответов с эталонами.

Эксперты рекомендуют ориентироваться не на минимальные пороги, а на конкурентные значения. Для поступления на большинство технических и инженерных направлений целесообразно набрать не менее 75 тестовых баллов (примерно 32 первичных). Если речь идет о ведущих университетах — МГТУ имени Н.Э. Баумана, МФТИ и других, — планку подготовки стоит повысить до 90–95 тестовых баллов (минимум 40 первичных).

При этом важно помнить: конкурсная борьба за бюджетные места определяется не результатом по отдельному предмету, а суммой баллов за три вступительных испытания (обычно физика, математика и русский язык).

Перевод баллов ЕГЭ по физике в школьные оценки

При поступлении в вузы учитываются только тестовые баллы ЕГЭ по физике. Но в школе демоверсии экзамена иногда используют для контрольных, и тогда возникает потребность перевести результат в пятибалльную систему. Официальной шкалы перевода нет, однако существуют примерные ориентиры:

0–35 баллов — "2";

36–52 — "3";

53–61 — "4";

от 62 — "5".

Эти границы носят справочный характер, для приёмных комиссий действует только стобалльная шкала.

Критерии оценки по физике по ФИПИ

Согласно спецификации ФИПИ, контрольные измерительные материалы по физике в 2026 году содержат 26 заданий, сгруппированных в две части с тремя градациями сложности: базовой, повышенной и высокой. Задания базового и повышенного уровней в основном нацелены на проверку владения понятийным аппаратом. Задания повышенного уровня дополнительно оценивают умение анализировать физические процессы и решать расчётные задачи с применением одного-двух законов. Задания высокого уровня требуют использования фундаментальных теорий в изменённых или нестандартных ситуациях.

Первая часть экзамена охватывает все разделы школьной физики. Распределение по темам выглядит следующим образом:

задания 1–6 — механика и механические явления;

7–10 — молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и термодинамика;

11–15 — электромагнитные процессы;

16–17 — основы квантовой физики;

задание 18 — комплексные задачи (механика, МКТ, термодинамика, квантовая физика, электродинамика);

19–20 — практико-ориентированные задачи.

Балльность в первой части варьируется: 1 первичный балл дается за верные ответы в заданиях 1–4, 7, 8, 11–13, 16, 19, 20; 2 первичных балла — за задания 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18.

Вторая часть состоит из 6 задач, требующих полного решения, пояснений и обоснования применяемых законов. Общий максимальный первичный балл за эту часть — 17. Балльность каждого задания зависит от темы и сложности:

задание 21 — электродинамика, термодинамика, молекулярная физика или механика (3 балла);

задание 22 — механика, МКТ или термодинамика (2 балла);

задание 23 — молекулярная физика, термодинамика или электродинамика (2 балла);

задание 24 — термодинамика или молекулярная физика (3 балла);

задание 25 — электродинамика (3 балла);

задание 26 — динамика, кинематика, законы сохранения, статика в механике (4 балла).

Таким образом, структура ЕГЭ по физике позволяет дифференцированно оценить как знание теории, так и навыки решения многошаговых задач с развернутым обоснованием.