Баллы ЕГЭ по химии в 2026 году: шкала перевода первичных во вторичные баллы

В 2026 году ЕГЭ по химии оценивается в два этапа: сначала за каждое задание начисляются первичные баллы, затем они переводятся в итоговые (вторичные) по официальной системе пересчета. Финальный результат считается по 100-балльной системе и используется при поступлении в вузы. Разобрались в правилах начисления баллов и в актуальной системе перевода 2026 года.

Как считаются баллы ЕГЭ по химии в 2026 году

Первичные баллы по химии

Первичные баллы ЕГЭ по химии начисляются за правильное выполнение заданий согласно спецификации контрольно-измерительных материалов (КИМ) ФИПИ. Максимум составляет 56 первичных баллов. Этот результат является промежуточным и не используется напрямую при поступлении в вузы. После подсчета проводится перевод в тестовые (вторичные) по официальной шкале, и именно они учитываются при подаче документов в университеты.

Тестовые баллы по химии

Первичные баллы ЕГЭ переводятся во вторичные (тестовые) по 100-балльной шкале, разработанной Рособрнадзором. Шкала пересчитывается ежегодно с учетом результатов досрочного этапа экзаменационной кампании (в 2026 году — с 20 марта по 20 апреля) и анализа сложности КИМ.

Именно тестовые баллы являются итоговым результатом ЕГЭ и используются при поступлении в вузы. Они рассчитываются так, чтобы точнее отражать уровень подготовки, особенно в зоне высоких результатов.

Таблица перевода баллов ЕГЭ по химии 2026

Первичный балл Тестовый балл 1 4 2 7 3 10 4 14 5 17 6 20 7 23 8 27 9 30 10 33 11 (минимальный порог, чтобы сдать экзамен) 36 12 38 13 39 14 (минимум для конкурса при поступлении в вузы) 40 15 42 16 43 17 44 18 46 19 47 20 48 21 49 22 51 23 52 24 53 25 55 26 56 27 57 28 58 29 60 30 61 31 62 32 64 33 65 34 66 35 68 36 69 37 70 38 71 39 73 40 74 41 75 42 77 43 78 44 79 45 80 46 82 47 84 48 86 49 88 50 90 51 91 52 93 53 95 54 97 55 99 56 (максимальный балл за экзамен) 100

Минимальные баллы ЕГЭ по химии

Для получения аттестата

Аттестат будет выдан даже в случае несдачи экзамена, так как химия — это предмет по выбору.

Однако в 2026 году установлен минимальный порог на уровне 36 тестовых баллов. Достижение этого значения означает, что экзамен считается успешно сданным.

При этом итоговые баллы ЕГЭ не вносятся в школьный аттестат. Документ об образовании фиксирует факт его получения, а результаты экзамена используются отдельно — в первую очередь для поступления в высшие учебные заведения.

Для поступления в вуз

Для поступления в большинство вузов на направления с химией требуется минимум 40 тестовых баллов ЕГЭ — это федеральный порог для участия в конкурсе. Однако конкретные требования зависят от вуза и программы.

Многие университеты устанавливают более высокий проходной балл. Например, в Санкт-Петербургский государственный университет для направления "Экология и природопользование" на бюджет нужно не менее 50 баллов по химии. Ведомственные вузы (Минздрава, МИДа и др.) также могут повышать планку: в РНИМУ им. Пирогова на "Лечебное дело" требуется от 56 баллов.

Итоговый порог всегда стоит уточнять отдельно — он зависит от конкретного университета и конкурса.

Максимальные баллы ЕГЭ по химии

Максимальный результат ЕГЭ по химии — 56 первичных и 100 тестовых баллов, что обеспечивает перевод результатов в единую 100-балльную шкалу.

Средний показатель по стране составляет около 56 тестовых баллов, а результат выше 80 считается высоким и отражает уверенное владение предметом.

Значимую роль в итоговом балле играет вторая часть экзамена повышенной сложности (2–5 баллов за каждое в зависимости от полноты решения). В расчетных задачах допускаются разные способы решения при условии их корректности и обоснованности, что позволяет оценивать не только ответ, но и ход рассуждений.

Распределение баллов

Часть 1 — краткие ответы, 1–28

Номер Сколько баллов начисляется Характеристика 1–5 1 Базовый уровень 6-8 2 Повышенный уровень сложности 9-13 1 Базовый и повышенный уровни 14-15 2 Повышенный уровень сложности 16-21 1 Базовый и повышенный уровни 22-24 2 Базовый и повышенный уровни 25-28 1 Базовый уровень

В экзаменационной модели 2026 года произошло важное обновление: задания №20 и №28 переведены из базового уровня в категорию повышенной сложности. При этом система оценивания осталась прежней — каждое из этих заданий приносит 1 балл.

Несмотря на неизменное количество баллов, содержание заданий стало более требовательным к уровню подготовки. Участникам экзамена теперь необходимо демонстрировать более глубокое понимание материала и уверенные навыки применения знаний на практике.

Часть 2 — развернутые ответы

Номер задания Максимальный балл Какие задачи нужно решить 29 2 Окислительно-восстановительные реакции. 30 2 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 31 4 Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам. 32 5 Генетическая связь между классами органических соединений. 33 3 Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ. 34 4 Расчетная задача.

Суммарно за выполнение второй части можно получить до 18 первичных баллов, что составляет около 32% от общего максимального результата экзамена. Таким образом, развернутые ответы играют значимую роль в формировании итогового балла.

В 2026 году обновлена спецификация задания №33. В него добавлен новый формат расчетной задачи — определение молекулярной формулы вещества на основе данных о массе исходных реагентов и продуктов реакции. Подобные упражнения уже включены в актуальные учебные материалы и используются при подготовке к экзамену.

Перевод баллов ЕГЭ по химии в школьные оценки

Результаты ЕГЭ по химии не конвертируются в традиционную школьную систему оценивания от 2 до 5. Такая практика действует для большинства предметов и не предполагает прямого соответствия между тестовыми баллами и отметками в аттестате. Единственным исключением остается математика базового уровня, где используется пятибалльная шкала.

С 2008 года система ЕГЭ функционирует отдельно от школьного оценивания, поэтому итоговые баллы не преобразуются в привычные оценки. При этом для выпускников, претендующих на получение аттестата с отличием и золотой медали, действует дополнительное условие: как минимум один из предметов по выбору должен быть сдан не ниже чем на 70 тестовых баллов.

Фактически этот порог можно рассматривать как ориентир высокого уровня подготовки, сопоставимый с условной “отличной” результативностью в рамках экзаменационной системы.