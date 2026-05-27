В 2026 году ЕГЭ по химии оценивается в два этапа: сначала за каждое задание начисляются первичные баллы, затем они переводятся в итоговые (вторичные) по официальной системе пересчета. Финальный результат считается по 100-балльной системе и используется при поступлении в вузы. Разобрались в правилах начисления баллов и в актуальной системе перевода 2026 года.
Как считаются баллы ЕГЭ по химии в 2026 году
Первичные баллы по химии
Первичные баллы ЕГЭ по химии начисляются за правильное выполнение заданий согласно спецификации контрольно-измерительных материалов (КИМ) ФИПИ. Максимум составляет 56 первичных баллов. Этот результат является промежуточным и не используется напрямую при поступлении в вузы. После подсчета проводится перевод в тестовые (вторичные) по официальной шкале, и именно они учитываются при подаче документов в университеты.
Тестовые баллы по химии
Первичные баллы ЕГЭ переводятся во вторичные (тестовые) по 100-балльной шкале, разработанной Рособрнадзором. Шкала пересчитывается ежегодно с учетом результатов досрочного этапа экзаменационной кампании (в 2026 году — с 20 марта по 20 апреля) и анализа сложности КИМ.
Именно тестовые баллы являются итоговым результатом ЕГЭ и используются при поступлении в вузы. Они рассчитываются так, чтобы точнее отражать уровень подготовки, особенно в зоне высоких результатов.
Таблица перевода баллов ЕГЭ по химии 2026
|
Первичный балл
|
Тестовый балл
|
1
|
4
|
2
|
7
|
3
|
10
|
4
|
14
|
5
|
17
|
6
|
20
|
7
|
23
|
8
|
27
|
9
|
30
|
10
|
33
|
11 (минимальный порог, чтобы сдать экзамен)
|
36
|
12
|
38
|
13
|
39
|
14 (минимум для конкурса при поступлении в вузы)
|
40
|
15
|
42
|
16
|
43
|
17
|
44
|
18
|
46
|
19
|
47
|
20
|
48
|
21
|
49
|
22
|
51
|
23
|
52
|
24
|
53
|
25
|
55
|
26
|
56
|
27
|
57
|
28
|
58
|
29
|
60
|
30
|
61
|
31
|
62
|
32
|
64
|
33
|
65
|
34
|
66
|
35
|
68
|
36
|
69
|
37
|
70
|
38
|
71
|
39
|
73
|
40
|
74
|
41
|
75
|
42
|
77
|
43
|
78
|
44
|
79
|
45
|
80
|
46
|
82
|
47
|
84
|
48
|
86
|
49
|
88
|
50
|
90
|
51
|
91
|
52
|
93
|
53
|
95
|
54
|
97
|
55
|
99
|
56 (максимальный балл за экзамен)
|
100
Минимальные баллы ЕГЭ по химии
Для получения аттестата
Аттестат будет выдан даже в случае несдачи экзамена, так как химия — это предмет по выбору.
Однако в 2026 году установлен минимальный порог на уровне 36 тестовых баллов. Достижение этого значения означает, что экзамен считается успешно сданным.
При этом итоговые баллы ЕГЭ не вносятся в школьный аттестат. Документ об образовании фиксирует факт его получения, а результаты экзамена используются отдельно — в первую очередь для поступления в высшие учебные заведения.
Для поступления в вуз
Для поступления в большинство вузов на направления с химией требуется минимум 40 тестовых баллов ЕГЭ — это федеральный порог для участия в конкурсе. Однако конкретные требования зависят от вуза и программы.
Многие университеты устанавливают более высокий проходной балл. Например, в Санкт-Петербургский государственный университет для направления "Экология и природопользование" на бюджет нужно не менее 50 баллов по химии. Ведомственные вузы (Минздрава, МИДа и др.) также могут повышать планку: в РНИМУ им. Пирогова на "Лечебное дело" требуется от 56 баллов.
Итоговый порог всегда стоит уточнять отдельно — он зависит от конкретного университета и конкурса.
Максимальные баллы ЕГЭ по химии
Максимальный результат ЕГЭ по химии — 56 первичных и 100 тестовых баллов, что обеспечивает перевод результатов в единую 100-балльную шкалу.
Средний показатель по стране составляет около 56 тестовых баллов, а результат выше 80 считается высоким и отражает уверенное владение предметом.
Значимую роль в итоговом балле играет вторая часть экзамена повышенной сложности (2–5 баллов за каждое в зависимости от полноты решения). В расчетных задачах допускаются разные способы решения при условии их корректности и обоснованности, что позволяет оценивать не только ответ, но и ход рассуждений.
Распределение баллов
Часть 1 — краткие ответы, 1–28
|
Номер
|
Сколько баллов начисляется
|
Характеристика
|
1–5
|
1
|
Базовый уровень
|
6-8
|
2
|
Повышенный уровень сложности
|
9-13
|
1
|
Базовый и повышенный уровни
|
14-15
|
2
|
Повышенный уровень сложности
|
16-21
|
1
|
Базовый и повышенный уровни
|
22-24
|
2
|
Базовый и повышенный уровни
|
25-28
|
1
|
Базовый уровень
В экзаменационной модели 2026 года произошло важное обновление: задания №20 и №28 переведены из базового уровня в категорию повышенной сложности. При этом система оценивания осталась прежней — каждое из этих заданий приносит 1 балл.
Несмотря на неизменное количество баллов, содержание заданий стало более требовательным к уровню подготовки. Участникам экзамена теперь необходимо демонстрировать более глубокое понимание материала и уверенные навыки применения знаний на практике.
Часть 2 — развернутые ответы
|
Номер задания
|
Максимальный балл
|
Какие задачи нужно решить
|
29
|
2
|
Окислительно-восстановительные реакции.
|
30
|
2
|
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.
|
31
|
4
|
Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам.
|
32
|
5
|
Генетическая связь между классами органических соединений.
|
33
|
3
|
Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ.
|
34
|
4
|
Расчетная задача.
Суммарно за выполнение второй части можно получить до 18 первичных баллов, что составляет около 32% от общего максимального результата экзамена. Таким образом, развернутые ответы играют значимую роль в формировании итогового балла.
В 2026 году обновлена спецификация задания №33. В него добавлен новый формат расчетной задачи — определение молекулярной формулы вещества на основе данных о массе исходных реагентов и продуктов реакции. Подобные упражнения уже включены в актуальные учебные материалы и используются при подготовке к экзамену.
Перевод баллов ЕГЭ по химии в школьные оценки
Результаты ЕГЭ по химии не конвертируются в традиционную школьную систему оценивания от 2 до 5. Такая практика действует для большинства предметов и не предполагает прямого соответствия между тестовыми баллами и отметками в аттестате. Единственным исключением остается математика базового уровня, где используется пятибалльная шкала.
С 2008 года система ЕГЭ функционирует отдельно от школьного оценивания, поэтому итоговые баллы не преобразуются в привычные оценки. При этом для выпускников, претендующих на получение аттестата с отличием и золотой медали, действует дополнительное условие: как минимум один из предметов по выбору должен быть сдан не ниже чем на 70 тестовых баллов.
Фактически этот порог можно рассматривать как ориентир высокого уровня подготовки, сопоставимый с условной “отличной” результативностью в рамках экзаменационной системы.