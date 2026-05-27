Баллы ЕГЭ по информатике: шкала перевода первичных во вторичные в 2026 году

ЕГЭ по информатике стабильно входит в число самых популярных экзаменов по выбору среди выпускников. Этот предмет чаще всего выбирают абитуриенты, планирующие поступление на направления, связанные с программированием, информационной безопасностью, разработкой цифровых продуктов и веб-дизайном. Разберем, как происходит перевод первичных баллов в тестовые, по какой шкале рассчитываются итоговые результаты и какие знания и практические навыки необходимы для успешной сдачи экзамена.

Как считаются баллы по информатике

Первичные баллы

Для начала важно понять, как устроена система оценивания ЕГЭ по информатике. После проверки экзаменационной работы участнику начисляются первичные баллы — это сумма баллов, полученных за выполненные задания.

Каждое задание имеет свою стоимость. За задания базового уровня обычно дают 1 балл, а за более сложные — 2 и более баллов. Чем выше уровень сложности и точность решения, тем больше итоговый результат за конкретный номер.

.

После проверки все набранные баллы суммируются. Именно эта сумма формирует первичный результат экзамена, который затем используется для перевода во вторичные тестовые баллы по официальной шкале.

Тестовые или вторичные баллы

При подаче документов в вузы учитываются баллы, которые называют тестовыми. Они отображаются в официальных результатах экзамена и переводятся в привычную стобалльную систему оценки.

Схема перевода может показаться сложной, поскольку количество первичных и вторичных баллов не совпадает. Например, одинаковые значения в двух шкалах не означают одинаковый результат: 15 первичных баллов по информатике и 15 тестовых баллов — это разные показатели.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Перевод первичных баллов во вторичные осуществляется по специальной шкале. Ежегодно ее разрабатывает и утверждает Федеральный институт педагогических измерений после проведения досрочного этапа ЕГЭ. Обычно актуальная шкала публикуется весной и используется для расчета итоговых результатов экзамена текущего года.

Шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике в 2026 году

Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 1 7 2 14 3 20 4 27 5 34 6 (минимум для получения аттестата) 40 7 43 8 (минимум для поступления в вуз) 46 9 48 10 51 11 54 12 56 13 59 14 62 15 64 16 67 17 70 18 72 19 75 20 78 21 80 22 83 23 85 24 88 25 90 26 93 27 95 28 98 29 100

Таблица баллов за каждое задание по информатике

Критерии оценки первичных баллов по заданиям:

Задания Баллы Тип заданий 1–25 1 Задания базового и продвинутого уровня сложности 26 0–2 Задания продвинутого уровня сложности 27 0–2 Задания продвинутого уровня сложности (анализ данных)

Минимальные баллы ЕГЭ по информатике в 2026 году

Баллы для получения аттестата

Результаты ЕГЭ по информатике не влияют на выдачу школьного аттестата, так как этот предмет относится к экзаменам по выбору. Тем не менее для абитуриентов, планирующих поступление в технические и IT-вузы, высокий результат по информатике играет важную роль.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Проходные баллы для поступления в вуз

Минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления на программы высшего образования ежегодно устанавливает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Для экзамена по информатике установлен минимальный порог в 46 тестовых баллов. Только при достижении этого результата выпускник получает возможность подать документы в российские вузы по соответствующим направлениям подготовки.

Максимальные баллы ЕГЭ по информатике

Результат выше 80 баллов на ЕГЭ по ИКТ ежегодно демонстрирует сравнительно небольшая часть выпускников — примерно 14% участников экзамена. Максимальный результат в 100 баллов получают лишь несколько сотен школьников по всей стране.

Высокие баллы особенно важны для поступления в ведущие технические и IT-вузы, где конкурс на бюджетные места традиционно остается высоким. Для успешной сдачи экзамена недостаточно только базовых знаний школьной программы. Абитуриентам необходимо уверенно владеть теорией, понимать алгоритмы и регулярно практиковаться в решении задач и написании программ.

.

Эффективная подготовка к экзамену по информатике обычно включает систематическую работу в течение учебного года, разбор типовых заданий и тренировку навыков программирования. Чем больше внимания ученик уделяет практике и отработке экзаменационных форматов, тем выше вероятность получить конкурентоспособный результат.

Перевод баллов ЕГЭ по информатике в оценку

При поступлении в российские вузы учитываются тестовые баллы ЕГЭ, однако в школах результаты пробных экзаменов и тренировочных вариантов нередко дополнительно переводят в привычную пятибалльную систему оценивания. Единой официальной шкалы такого перевода не существует, поэтому образовательные учреждения могут использовать собственные критерии.

Ниже приведен примерный вариант соотношения вторичных баллов ЕГЭ по информатике и школьных оценок.

Примерная шкала перевода вторичных баллов ЕГЭ по информатике в оценки

Вторичные баллы ЕГЭ Оценка 0–39 2 40–56 3 57–79 4 От 80 5

Критерии оценивания ЕГЭ по информатике по ФИПИ

Федеральный институт педагогических измерений ежегодно публикует официальные методические рекомендации и материалы для подготовки к ЕГЭ по всем предметам, включая информатику. В документах подробно описываются структура экзамена, критерии оценивания и правила начисления баллов за каждое задание.

В ЕГЭ по информатике задания с 1 по 25 оцениваются в 1 балл за правильный ответ. Задания №26 и №27 имеют повышенную стоимость: за полностью верное выполнение участник может получить по 2 балла.

При частично правильном ответе в заданиях 26 и 27 предусмотрено снижение оценки. Например, если одно из значений указано неверно, отсутствует часть ответа или правильные значения перепутаны местами, экзаменуемому начисляется 1 балл вместо максимальных двух.

. Фото: Pexels

Изменения в экзамене по информатике в 2026 году

Структура и содержание КИМ в 2026 году остаются без изменений. В рамках перехода на отечественное и открытое программное обеспечение файлы, используемые при выполнении экзаменационных заданий, будут предоставляться в определенных форматах.