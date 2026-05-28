Баллы ЕГЭ по иностранному языку в 2026 году: шкала перевода первичных и вторичных баллов

ЕГЭ по иностранному языку в 2026 году оценивается по системе первичных и тестовых баллов: сначала накапливаются "сырые" баллы за задания, затем они переводятся в итоговую шкалу от 0 до 100. Экзамен состоит из письменной и устной частей с разными типами заданий и критериями проверки. Разберем, как устроено оценивание, как работает шкала перевода и какой минимум и максимум можно получить.

Как оценивают ЕГЭ по иностранному языку в 2026 году

ЕГЭ оценивается по системе первичных и тестовых баллов. Сначала эксперты проверяют выполненные задания и начисляют первичные баллы, после чего они переводятся в итоговые тестовые результаты по 100-балльной шкале. Максимальный результат составляет 100 тестовых баллов.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Экзамен включает несколько разделов:

аудирование;

чтение;

грамматику и лексику;

письменную часть;

устную часть.

Каждый блок проверяет отдельные языковые навыки и влияет на общий итоговый результат.

При проверке письменных заданий эксперты учитывают несколько критериев:

соответствие ответа поставленной задаче;

логичность и структуру текста;

качество лексики;

правильность грамматических конструкций;

орфографию и пунктуацию.

Даже при хорошем уровне владения языком можно потерять баллы из-за несоблюдения формата задания или неполного раскрытия темы.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Устная часть ЕГЭ оценивается по следующим параметрам:

произношение;

связность речи;

полнота ответа;

использование лексики и грамматики;

соблюдение требований задания.

Эксперты обращают внимание не только на количество ошибок, но и на способность участника уверенно поддерживать речь и раскрывать тему.

Первичные и вторичные баллы ЕГЭ по иностранному языку

Оценивание экзамена в 2026 году строится на системе первичных баллов. Как мы уже отметили, максимально за экзамен можно набрать 82 балла. Структурно он делится на письменную и устную части, которые сдаются в разные дни и дополняют общий результат.

Письменный этап включает 36 заданий с кратким ответом и 2 задания с развернутым ответом. В сумме за эту часть школьник может получить до 62 первичных баллов. Устная часть оценивается отдельно и приносит еще до 20 баллов, формируя итоговый показатель экзамена.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

После проверки все первичные баллы переводятся во вторичную шкалу от 0 до 100 — именно она используется при поступлении в вузы. Исключение из всех предметов составляет только базовая математика, где применяется привычная школьная система оценок.

Важно учитывать, что пересчет баллов проводится по фиксированной шкале, поэтому каждая ошибка влияет на результат сильнее, чем может показаться. Даже небольшая потеря первичных баллов способна заметно изменить итоговый тестовый балл.

Таблица перевода баллов ЕГЭ в 2026 году

Первичный Тестовый Результат 1-17 1-21 Не сдано. 18-25 22-30 Экзамен сдан, но баллов недостаточно для поступления в вуз. 26-82 31-100 Экзамен Баллов для подачи документов в вуз достаточно.

Минимальные баллы ЕГЭ

Порог для сдачи экзамена

Чтобы ЕГЭ считался сданным, необходимо преодолеть минимальный установленный проходной балл. Этот уровень отражает базовое владение предметом и служит обязательным условием для получения положительного результата.

Для большинства языков — английского языка, немецкого, французского и испанского — проходной балл установлен на уровне 18 первичных баллов, что соответствует 22 тестовым. В случае китайского языка требования немного отличаются: достаточно 17 первичных баллов, которые также переводятся в 22 тестовых.

Факт достижения порогового значения означает, что экзамен засчитан. Однако это показывает лишь базовый уровень подготовки и обычно не обеспечивает конкурентных преимуществ при поступлении. Для участия в конкурсе на большинство направлений в университетах требуется заметно более высокий балл, превышающий минимально установленный порог.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Минимум для поступления в вуз

Результаты ЕГЭ по иностранному языку учитываются при конкурсном отборе в вузы, и для участия в нем чаще всего требуется не менее 40 тестовых баллов. Этот показатель можно рассматривать как базовый уровень, достаточный для подачи документов на ряд образовательных программ.

При этом важно учитывать, что единого порога не существует. Каждый вуз самостоятельно устанавливает проходные значения в зависимости от направления подготовки, конкурса и уровня абитуриентов.

На популярных и востребованных специальностях требования, как правило, заметно выше минимального уровня.

По этой причине перед подачей документов рекомендуется заранее изучать актуальные условия поступления на официальных ресурсах выбранных университетов. Это помогает точнее оценить конкурсную ситуацию и подобрать подходящие направления обучения.

Максимальный первичный балл за ЕГЭ по иностранному языку

Система оценивания ЕГЭ устроена так, что итоговый результат сначала формируется в первичных баллах, а затем переводится в единую тестовую шкалу до 100 баллов, которая используется при поступлении в вузы.

Для всех иностранных языков, кроме китайского (включая английский язык, немецкий, французский и испанский), максимальный балл составляет 82 первичных балла. После пересчета по установленной шкале он соответствует 100 тестовым баллам.

Для китайского языка применяется отдельный максимальный балл — 80 первичных баллов. Несмотря на отличия в первичной шкале, итог также приводится к стандартным 100 тестовым баллам.

Таким образом, вне зависимости от выбранного языка, верхняя граница ЕГЭ по иностранному языку унифицирована: максимальный итог всегда равен 100 тестовым баллам.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Критерии оценивания по ФИПИ

Проверка экзамена проводится по двухэтапной системе. Сначала задания с кратким ответом обрабатываются автоматически: компьютер фиксирует правильные варианты и начисляет по 1 баллу за каждый верный ответ. Ошибочные или пропущенные ответы не оцениваются.

Задания с развернутым ответом в устной и письменной частях проверяются экспертами. Основной акцент делается на том, насколько полно выполнена коммуникативная задача: при ее отсутствии или существенном искажении содержание работа может получить 0 баллов. Также учитываются логика изложения, структура текста, точность использования лексики и грамматики, а также соблюдение норм письменной речи.

Отдельным параметром выступает объем ответа. В китайском языке личное письмо должно содержать 130–160 иероглифов, а письменное высказывание с элементами рассуждения — 140–180 иероглифов. Для других иностранных языков требования выражаются в словах: 100–140 слов для личного письма и 200–250 слов для развернутого ответа.

Развернутые задания оцениваются двумя независимыми экспертами. Итоговый результат формируется на основе их оценок, а при существенном расхождении назначается дополнительная проверка третьим специалистом, после чего выставляется окончательный балл.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Баллы за задания письменной части

Письменная часть охватывает несколько направлений: аудирование, чтение, задания на лексику и грамматику, а также письменную речь. Основной массив заданий предполагает краткий ответ и проверяется автоматически — за каждый правильный вариант начисляется 1 балл.

Задания с развернутым ответом (личное письмо и письменное высказывание) оцениваются экспертами по установленным критериям. При проверке учитываются полнота раскрытия темы, логическая связность, структура текста, уровень словарного запаса и грамотность оформления.

За письменный этап экзамена можно набрать до 62 баллов, которые составляют значительную часть общего результата ЕГЭ.

Баллы за задания устной части

Эта часть направлена на проверку навыков говорения и включает несколько типов заданий: чтение текста вслух, ответы на вопросы, описание изображения и построение развернутого высказывания.

Все задания оцениваются экспертами в соответствии с установленными критериями. При проверке учитываются произношение, логичность и связность речи, точность выполнения задания, а также корректность использования лексики и грамматики.

Максимально можно получить 20 первичных баллов, которые вносят значимый вклад в общий результат экзамена.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Перевод баллов ЕГЭ по иностранному языку в оценки

Результаты сначала фиксируются в виде первичных баллов, после чего пересчитываются в тестовую шкалу от 0 до 100. Именно этот итоговый показатель используется при поступлении в высшие учебные заведения и участвует в конкурсном отборе.

Формально ЕГЭ не выставляет привычные школьные оценки в аттестат, однако на практике результаты часто интерпретируют через пятибалльную систему.