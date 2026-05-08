Баллы ЕГЭ по истории в 2026 году: шкала перевода первичных во вторичные

ЕГЭ по истории сдают те, кому этот предмет нужен для поступления на исторические, юридические, политологические, международные, педагогические и другие гуманитарные направления. Разберемся, сколько нужно набрать для преодоления порога и поступления в вуз, как перевести первичные баллы в тестовые и какие действуют критерии оценивания.

Таблица перевода баллов ЕГЭ по истории

Первичный балл Тестовый балл 1 4 2 8 3 12 4 16 5 20 6 24 7 28 8 32 9 34 10 36 11 38 12 40 13 42 14 44 15 45 16 47 17 49 18 51 19 53 20 55 21 57 22 58 23 60 24 62 25 64 26 66 27 68 28 70 29 72 30 74 31 76 32 78 33 80 34 82 35 84 36 87 37 89 38 91 39 93 40 95 41 97 42 100

Что значат первичные баллы

Первичные баллы — это изначальный результат экзамена. За каждое задание даются от нуля до трех баллов в зависимости от правильности и полноты ответов. В ЕГЭ по истории максимум можно набрать 42 первичных балла: 20 начисляются за первую часть и 22 — за вторую.

Что значат тестовые баллы

Тестовые, или вторичные, баллы — это перерасчет первичного результата на стобалльную систему ЕГЭ. Именно они в будущем учитываются при поступлении в вуз.

. Фото: Источник: magnific.com

Минимальные и максимальные баллы ЕГЭ по истории

Минимальный балл для получения аттестата

Рособрнадзор указывает, что для преодоления минимального порога нужно набрать 8 первичных, или 32 тестовых балла. История — предмет по выбору, поэтому получение или не выдача аттестата зависят прежде всего от полученных баллов по обязательным — русскому языку и математике.

Минимальный балл для поступления в вуз

Для подачи документов важно смотреть не только общий минимум Рособрнадзора, но и требования конкретного вуза.

Например, для учебных заведений, подведомственных Минобрнауки, минимальный балл по истории на 2026/27 учебный год установлен на уровне 40 баллов. Для университетов Минпросвещения порог — 38 баллов. При этом каждый вуз вправе поставить планку выше, особенно на бюджетные места.

Максимальный балл ЕГЭ по истории

Максимум — 42 первичных балла, что соответствует 100 тестовым. Чтобы получить такой результат, нужно без ошибок выполнить первую часть и набрать максимум за развернутые ответы. Самые “дорогие” задания — № 4, 17, 18, 20 и 21, которые дают до трех первичных баллов.

. Фото: Источник: magnific.com

Распределение баллов за задания ЕГЭ по истории

Сколько дается за задания первой части

Первая часть включает задания № 1–12. За нее можно получить 20 первичных баллов. Это задания на знание дат, фактов, исторических деятелей, культур, карт, таблиц и на анализ фрагмента исторического текста, например, летописи или мемуаров.

Сколько дается за задания второй части

Вторая часть — задания № 13–21. Максимум за этот этап экзамена можно получить 22 первичных балла. Здесь проверяются умение аргументировать точку зрения, работать с источниками и изображениями, выстраивать причинно-следственные связи, правильно трактовать понятия, проводить сравнение событий.

Критерии оценивания ЕГЭ по истории по ФИПИ

Критерии оценивания ЕГЭ по истории закреплены в документах ФИПИ: демоверсии, спецификации и кодификаторе КИМ. Именно эти материалы определяют структуру экзамена, типы заданий, максимальные баллы и правила проверки.

Проверка первой части происходит автоматически с помощью компьютера, поэтому школьнику не только важно знать материал, но и правильно перенести ответ в бланк. Если ответ записан не по инструкции, например, допущена ошибка в порядке цифр, лишний символ или неверная форма слова, система может его не распознать и снизить баллы.

Номер задания Первичные баллы 1 2 2 1 3 2 4 3 5 2 6 2 7 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2

Проверкой и оценкой второй части занимаются 2–3 эксперта: насколько ответ точный, полный и доказательный.

Задания Максимум баллов Что проверяют № 13–14 2 работа с письменным историческим источником № 15–16 2 работа с изображениями и историческим контекстом № 17 3 анализ источника и использование контекстных знаний № 18 3 причинно-следственные связи № 19 2 знание и применение исторических понятий № 20 3 сравнение исторических событий, процессов, явлений № 21 3 аргументация точки зрения с опорой на исторические факты

Чтобы получить максимум за развернутые задания, ответ должен соответствовать трем условиям:

Есть конкретные исторические факты. Нужно называть события, даты, имена, реформы, войны, документы, территории, итоги. Общие фразы без пояснения не засчитываются. Есть связь с вопросом. Ответ должен решать именно ту задачу, которую поставили в задании. Нет грубых исторических ошибок. Ошибка в дате, личности, событии или причинно-следственной связи может снизить балл.

. Фото: Unsplash

Источники