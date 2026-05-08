ЕГЭ по истории сдают те, кому этот предмет нужен для поступления на исторические, юридические, политологические, международные, педагогические и другие гуманитарные направления. Разберемся, сколько нужно набрать для преодоления порога и поступления в вуз, как перевести первичные баллы в тестовые и какие действуют критерии оценивания.

Таблица перевода баллов ЕГЭ по истории

Первичный балл

Тестовый балл

1

4

2

8

3

12

4

16

5

20

6

24

7

28

8

32

9

34

10

36

11

38

12

40

13

42

14

44

15

45

16

47

17

49

18

51

19

53

20

55

21

57

22

58

23

60

24

62

25

64

26

66

27

68

28

70

29

72

30

74

31

76

32

78

33

80

34

82

35

84

36

87

37

89

38

91

39

93

40

95

41

97

42

100

Что значат первичные баллы

Первичные баллы — это изначальный результат экзамена. За каждое задание даются от нуля до трех баллов в зависимости от правильности и полноты ответов. В ЕГЭ по истории максимум можно набрать 42 первичных балла: 20 начисляются за первую часть и 22 — за вторую.

Что значат тестовые баллы

Тестовые, или вторичные, баллы — это перерасчет первичного результата на стобалльную систему ЕГЭ. Именно они в будущем учитываются при поступлении в вуз.

Минимальные и максимальные баллы ЕГЭ по истории

Минимальный балл для получения аттестата

Рособрнадзор указывает, что для преодоления минимального порога нужно набрать 8 первичных, или 32 тестовых балла. История — предмет по выбору, поэтому получение или не выдача аттестата зависят прежде всего от полученных баллов по обязательным — русскому языку и математике.

Минимальный балл для поступления в вуз

Для подачи документов важно смотреть не только общий минимум Рособрнадзора, но и требования конкретного вуза.

Например, для учебных заведений, подведомственных Минобрнауки, минимальный балл по истории на 2026/27 учебный год установлен на уровне 40 баллов. Для университетов Минпросвещения порог — 38 баллов. При этом каждый вуз вправе поставить планку выше, особенно на бюджетные места.

Максимальный балл ЕГЭ по истории

Максимум — 42 первичных балла, что соответствует 100 тестовым. Чтобы получить такой результат, нужно без ошибок выполнить первую часть и набрать максимум за развернутые ответы. Самые “дорогие” задания — № 4, 17, 18, 20 и 21, которые дают до трех первичных баллов.

Распределение баллов за задания ЕГЭ по истории

Сколько дается за задания первой части

Первая часть включает задания № 1–12. За нее можно получить 20 первичных баллов. Это задания на знание дат, фактов, исторических деятелей, культур, карт, таблиц и на анализ фрагмента исторического текста, например, летописи или мемуаров.

Сколько дается за задания второй части

Вторая часть — задания № 13–21. Максимум за этот этап экзамена можно получить 22 первичных балла. Здесь проверяются умение аргументировать точку зрения, работать с источниками и изображениями, выстраивать причинно-следственные связи, правильно трактовать понятия, проводить сравнение событий.

Критерии оценивания ЕГЭ по истории по ФИПИ

Критерии оценивания ЕГЭ по истории закреплены в документах ФИПИ: демоверсии, спецификации и кодификаторе КИМ. Именно эти материалы определяют структуру экзамена, типы заданий, максимальные баллы и правила проверки.

Проверка первой части происходит автоматически с помощью компьютера, поэтому школьнику не только важно знать материал, но и правильно перенести ответ в бланк. Если ответ записан не по инструкции, например, допущена ошибка в порядке цифр, лишний символ или неверная форма слова, система может его не распознать и снизить баллы.

Номер задания

Первичные баллы

1

2

2

1

3

2

4

3

5

2

6

2

7

2

8

1

9

1

10

1

11

1

12

2

Проверкой и оценкой второй части занимаются 2–3 эксперта: насколько ответ точный, полный и доказательный.

Задания

Максимум баллов

Что проверяют

№ 13–14

2

работа с письменным историческим источником

№ 15–16

2

работа с изображениями и историческим контекстом

№ 17

3

анализ источника и использование контекстных знаний

№ 18

3

причинно-следственные связи

№ 19

2

знание и применение исторических понятий

№ 20

3

сравнение исторических событий, процессов, явлений

№ 21

3

аргументация точки зрения с опорой на исторические факты

Чтобы получить максимум за развернутые задания, ответ должен соответствовать трем условиям:

  1. Есть конкретные исторические факты. Нужно называть события, даты, имена, реформы, войны, документы, территории, итоги. Общие фразы без пояснения не засчитываются.
  2. Есть связь с вопросом. Ответ должен решать именно ту задачу, которую поставили в задании.
  3. Нет грубых исторических ошибок. Ошибка в дате, личности, событии или причинно-следственной связи может снизить балл.
