ЕГЭ по истории сдают те, кому этот предмет нужен для поступления на исторические, юридические, политологические, международные, педагогические и другие гуманитарные направления. Разберемся, сколько нужно набрать для преодоления порога и поступления в вуз, как перевести первичные баллы в тестовые и какие действуют критерии оценивания.
Таблица перевода баллов ЕГЭ по истории
|
Первичный балл
|
Тестовый балл
|
1
|
4
|
2
|
8
|
3
|
12
|
4
|
16
|
5
|
20
|
6
|
24
|
7
|
28
|
8
|
32
|
9
|
34
|
10
|
36
|
11
|
38
|
12
|
40
|
13
|
42
|
14
|
44
|
15
|
45
|
16
|
47
|
17
|
49
|
18
|
51
|
19
|
53
|
20
|
55
|
21
|
57
|
22
|
58
|
23
|
60
|
24
|
62
|
25
|
64
|
26
|
66
|
27
|
68
|
28
|
70
|
29
|
72
|
30
|
74
|
31
|
76
|
32
|
78
|
33
|
80
|
34
|
82
|
35
|
84
|
36
|
87
|
37
|
89
|
38
|
91
|
39
|
93
|
40
|
95
|
41
|
97
|
42
|
100
Что значат первичные баллы
Первичные баллы — это изначальный результат экзамена. За каждое задание даются от нуля до трех баллов в зависимости от правильности и полноты ответов. В ЕГЭ по истории максимум можно набрать 42 первичных балла: 20 начисляются за первую часть и 22 — за вторую.
Что значат тестовые баллы
Тестовые, или вторичные, баллы — это перерасчет первичного результата на стобалльную систему ЕГЭ. Именно они в будущем учитываются при поступлении в вуз.
Минимальные и максимальные баллы ЕГЭ по истории
Минимальный балл для получения аттестата
Рособрнадзор указывает, что для преодоления минимального порога нужно набрать 8 первичных, или 32 тестовых балла. История — предмет по выбору, поэтому получение или не выдача аттестата зависят прежде всего от полученных баллов по обязательным — русскому языку и математике.
Минимальный балл для поступления в вуз
Для подачи документов важно смотреть не только общий минимум Рособрнадзора, но и требования конкретного вуза.
Например, для учебных заведений, подведомственных Минобрнауки, минимальный балл по истории на 2026/27 учебный год установлен на уровне 40 баллов. Для университетов Минпросвещения порог — 38 баллов. При этом каждый вуз вправе поставить планку выше, особенно на бюджетные места.
Максимальный балл ЕГЭ по истории
Максимум — 42 первичных балла, что соответствует 100 тестовым. Чтобы получить такой результат, нужно без ошибок выполнить первую часть и набрать максимум за развернутые ответы. Самые “дорогие” задания — № 4, 17, 18, 20 и 21, которые дают до трех первичных баллов.
Распределение баллов за задания ЕГЭ по истории
Сколько дается за задания первой части
Первая часть включает задания № 1–12. За нее можно получить 20 первичных баллов. Это задания на знание дат, фактов, исторических деятелей, культур, карт, таблиц и на анализ фрагмента исторического текста, например, летописи или мемуаров.
Сколько дается за задания второй части
Вторая часть — задания № 13–21. Максимум за этот этап экзамена можно получить 22 первичных балла. Здесь проверяются умение аргументировать точку зрения, работать с источниками и изображениями, выстраивать причинно-следственные связи, правильно трактовать понятия, проводить сравнение событий.
Критерии оценивания ЕГЭ по истории по ФИПИ
Критерии оценивания ЕГЭ по истории закреплены в документах ФИПИ: демоверсии, спецификации и кодификаторе КИМ. Именно эти материалы определяют структуру экзамена, типы заданий, максимальные баллы и правила проверки.
Проверка первой части происходит автоматически с помощью компьютера, поэтому школьнику не только важно знать материал, но и правильно перенести ответ в бланк. Если ответ записан не по инструкции, например, допущена ошибка в порядке цифр, лишний символ или неверная форма слова, система может его не распознать и снизить баллы.
|
Номер задания
|
Первичные баллы
|
1
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
4
|
3
|
5
|
2
|
6
|
2
|
7
|
2
|
8
|
1
|
9
|
1
|
10
|
1
|
11
|
1
|
12
|
2
Проверкой и оценкой второй части занимаются 2–3 эксперта: насколько ответ точный, полный и доказательный.
|
Задания
|
Максимум баллов
|
Что проверяют
|
№ 13–14
|
2
|
работа с письменным историческим источником
|
№ 15–16
|
2
|
работа с изображениями и историческим контекстом
|
№ 17
|
3
|
анализ источника и использование контекстных знаний
|
№ 18
|
3
|
причинно-следственные связи
|
№ 19
|
2
|
знание и применение исторических понятий
|
№ 20
|
3
|
сравнение исторических событий, процессов, явлений
|
№ 21
|
3
|
аргументация точки зрения с опорой на исторические факты
Чтобы получить максимум за развернутые задания, ответ должен соответствовать трем условиям:
- Есть конкретные исторические факты. Нужно называть события, даты, имена, реформы, войны, документы, территории, итоги. Общие фразы без пояснения не засчитываются.
- Есть связь с вопросом. Ответ должен решать именно ту задачу, которую поставили в задании.
- Нет грубых исторических ошибок. Ошибка в дате, личности, событии или причинно-следственной связи может снизить балл.
Источники
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ФГБНУ “Федеральный институт педагогических измерений” (ФИПИ). “Демоверсии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ 2026 по истории”. — URL: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-7 — дата обращения: 28.04.2026 год.
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Раздел “ГИА-11” → “Результаты”. — URL: https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/rezultaty/ — дата обращения: 28.04.2026 год.
- Приказ Минобрнауки России от 14.11.2025 № 881 “Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ… на 2026/27 учебный год”. — URL: https://do.yanao.ru/documents/active/489075/ — дата обращения: 28.04.2026 год.
- Пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении минимальных баллов ЕГЭ для подведомственных вузов на 2026/27 учебный год. — URL: https://edu.gov.ru/press/11000/minprosvescheniya-rossii-utverdilo-minimalnye-bally-ege-dlya-podvedomstvennyh-vuzov-na-2026-27-uchebnyy-god/ — дата обращения: 28.04.2026 год.
- “Сдам ГИА: решу ЕГЭ”. Категория “История” → “Об экзамене”. — URL: https://hist-ege.sdamgia.ru/manual — дата обращения: 28.04.2026 год.