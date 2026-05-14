Баллы ЕГЭ по литературе в 2026 году: шкала перевода первичных во вторичные

В 2025 году средний балл ЕГЭ по литературе составил 61,91 среди 37 тысяч человек. Расскажем, как пересчитываются первоначальные результаты экзамена по стобалльной шкале перевода баллов в 2026 году.

Таблица перевода баллов ЕГЭ по литературе 2026 года

Первичные и тестовые баллы: в чем разница

Первичные баллы — сумма, которую получает выпускник за правильно выполненные задания экзаменационного варианта. Вторичные, или тестовые, баллы — это тот же самый результат школьника, но переведенный по стобалльной шкале. Именно последний показатель учитывается вузом при зачислении выпускника 11 класса.

Шкала перевода первичных баллов в тестовые

Официальная таблица соответствия первичных и тестовых баллов каждый год публикуется Рособрнадзором.

Первичные баллы Вторичные 1 3 2 5 3 8 4 10 5 13 6 15 7 18 8 20 9 23 10 25 11 28 12 30 13 32 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 21 41 22 42 23 43 24 44 25 45 26 46 27 47 28 49 29 50 30 51 31 52 32 53 33 54 34 55 35 56 36 57 37 58 38 59 39 60 40 61 41 63 42 68 43 73 44 78 45 84 46 89 47 94 48 100

. Фото: Unsplash

Минимальные баллы ЕГЭ по литературе 2026 года

Минимальный порог для сдачи экзамена

Литература — предмет по выбору, поэтому количество баллов ниже установленного порога не лишает выпускника возможности получить аттестат о среднем общем образовании, если обязательные дисциплины — русский язык и математика — сданы. Но для участия в конкурсе на зачисление на филологические и медиакоммуникативные направления такой результат использовать не получится.

Но если выпускник все же выбрал литературу, согласно Рособрнадзору, минимумом для сдачи ЕГЭ считается 32 тестовых балла.

Необходимое количество баллов для поступления в вуз

Для вузов, подведомственных Минобрнауки и Минпросвещения, минимум за ЕГЭ по литературе в приемной комиссии 2026/27 — 40 тестовых баллов. Но каждое учебное заведение устанавливает для себя минимально приемлемый показатель, который может быть значительно выше порога Рособрнадзора. Поэтому перед подачей документов лучше проверить правила приема на сайте выбранного вуза.

Максимальные баллы ЕГЭ по литературе

В ЕГЭ по литературе в 2026 году максимум — 48 первичных баллов: 28 за первую часть и 20 за сочинение.

. Фото: Unsplash

Перевод баллов ЕГЭ по литературе в оценки

Утвержденной таблицы преобразования тестовых баллов ЕГЭ в школьные отметки нет, так как для зачисления в вуз учитывается стобалльная система. Но учителя могут использовать приблизительную шкалу перевода баллов во время пробников и проверки тренировочных КИМов.

Условная оценка Тестовые баллы “неудовлетворительно” 31 и меньше “удовлетворительно” 32–49 “хорошо” 50–60 “отлично” 61–100

Критерии оценивания по ФИПИ

Длительность ЕГЭ по литературе составляет 3 часа 55 минут, или 235 минут. Экзаменационный вариант состоит из 11 заданий. В первой части есть задания с кратким ответом и развернутым по прозе, драме и поэзии. Во второй части нужно написать сочинение на одну из предложенных тем.

№ задания Максимальное количество баллов 1 1 2 1 3 1 4 4 5 7 6 1 7 1 8 1 9 4 10 7 11 20

Федеральный институт педагогических измерений указывает, что структура ЕГЭ по литературе в 2026 году не изменилась, но уточнены критерии оценивания развернутых ответов. За задания №5 и №10 теперь дается максимум по семь баллов, а за сочинение — 20 баллов за счет выделенного отдельного критерия “Фактологическая точность сочинения”.

. Фото: Unsplash

№ заданий Суть задания Как начисляются баллы* Номера с кратким ответом 1 анализ фрагмента эпического, лиро-эпического или драматического произведения ответ аннулируется, если допущена хотя бы одна ошибка 2 определение литературоведческого термина или факта 3 определение художественных средств или характеристик 6 анализ стихотворения: знание терминологии, родов и жанров 7 анализ стихотворения: определение художественных средств 8 анализ стихотворения: определение размера или рифмовки Номера с развернутым ответом 4 краткий развернутый ответ по приведенному фрагменту К1: понимание задания и аргументация — два балла. Ответ дан и обоснован текстом. Если за этот критерий “ноль”, задание не проверяется дальше. К2: отсутствие логических неточностей и соблюдение речевых норм — два балла. 5 сопоставление фрагмента с другим произведением К1: сопоставление произведений — два балла. Назвать автора и произведение и указать реальные точки соприкосновения/различия. К2: аргументация — четыре балла. Оценивается насколько точно используется текст обоих произведений для анализа. К3: отсутствие логических неточностей и соблюдение речевых норм — один балл. 9 краткий развернутый ответ по анализу стихотворения те же требования, что и для задания №4 10 сопоставление стихотворения с другим произведением те же требования, что и для задания №5 11 полноценное сочинение на одну из предложенных тем К1: соответствие теме — три балла. Если тема не раскрыта ставится “ноль” за все сочинение. К2: привлечение текста для аргументации — три балла. К3: использование терминов для анализа — три балла. К4: композиционная цельность и логичность, то есть наличие вступления, тезисов и вывода — три балла. К5: соблюдение речевых норм — три балла. Грамотность: пунктуация, орфография и грамматика — пять баллов.

Критерии оценивания приведены обобщенно, подробнее рекомендуем ознакомиться на сайте составителей КИМов в методических материалах для предметных комиссий для анализа развернутых ответов.

В заданиях №4 и №9 нужно дать развернутый ответ примерно на 5–10 предложений. Минимальный объем сочинения — 200 слов, но лучше ориентироваться на показатель в 300–350.