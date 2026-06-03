Баллы ЕГЭ по математике в 2026 году: шкала перевода первичных во вторичные

За Единый государственный экзамен выставляются два вида баллов: первичные и вторичные. Разбираемся, как их правильно переводить и сколько всего баллов можно набрать за экзамен по базовой и профильной математике.

Первичные и вторичные баллы ЕГЭ по математике

Изначальная оценка за ЕГЭ по математике выставляется в первичных баллах. Они показывают, сколько баллов ученик набрал за выполнение заданий. Вторичные, или тестовые, баллы — это показатель, переведенный в привычную 100-балльную систему. Именно он учитывается при поступлении в вуз.

При этом в экзаменах по математике есть важное отличие: шкала перевода баллов во вторичные применяется только к экзамену по профильному предмету, а базовый уровень оценивается в первичных баллах, после чего они переводятся в обычную отметку по пятибалльной системе.

Базовая математика оценивается по пятибалльной шкале, профильная — по 100-балльной

. Фото: Globallookpress

Шкала перевода баллов по базовой математике в 2026 году

ЕГЭ по базовой математике содержит 21 задание, и за каждое правильно выполненное начисляется один балл. В зависимости от их количества ученик получает отметку от “2” до “5”.

Первичные баллы Перевод баллов в оценку 0–6 “2” — “не сдал” 7–11 “3” — “удовлетворительно” 12–16 “4” — “хорошо” 17–21 “5” — “отлично”

Чтобы сдать экзамен, необходимо получить оценку “удовлетворительно” и выше, набрав от 7 баллов. То есть, если ученик наберет 0–6 первичных баллов и получит отметку “2”, то будет направлен на пересдачу.

96% учеников сдают ЕГЭ по базовой математике с первого раза. В 2025 году почти 36% получили отметку “отлично”

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Шкала перевода баллов по профильной математике в 2026 году

Максимальное количество первичных баллов за экзамен по профильной математике, утвержденные Рособрнадзором, — 32. Они соответствуют 100 тестовым баллам.

Первичный балл Тестовый балл 1 6 2 11 3 17 4 22 5 27 6 34 7 40 8 46 9 52 10 58 11 64 12 70 13 72 14 74 15 76 16 78 17 80 18 82 19 84 20 86 21 88 22 90 23 92 24 94 25 95 26 96 27 97 28 98 29 99 30 100 31 100 32 100

Продолжительность экзамена по профильной математике составляет 3 часа 55 минут, то есть 235 минут

Экзамен по математике сложного уровня сдают ученики, которые планируют поступать на технические и инженерные специальности или по направлениям подготовки в области экономики, социологии и менеджмента.

Минимальные и проходные баллы ЕГЭ по математике

Минимальный балл для получения аттестата

Чтобы сдать ЕГЭ по базовой математике и получить аттестат о среднем общем образовании, нужно набрать от 7 до 21 балла. Если меньше — экзамен считается проваленным, и ученик направляется на пересдачу.

Для сдачи экзамена по профильной математике и получения аттестата достаточно набрать 5 первичных, или 27 тестовых баллов.

При этом важно учитывать, что аттестат выдается за успешную сдачу двух обязательных экзаменов: не только по математике, но и по русскому языку. Также должна быть успешно усвоена образовательная программа — в 10 и 11 классах не должно быть ни одной отметки “2”. А еще перед ЕГЭ школьники пишут итоговое сочинение, чтобы получить “зачет” и допуск к экзаменам.

Для красного аттестата “с отличием” все оценки за 10 и 11 класс должны быть “5”, за итоговое сочинение — “зачет”, за ЕГЭ по русскому — не менее 70 баллов, а по математике — не менее 70 по профильному уровню или “отлично” за базовый

. Фото: РИА Новости

Минимальный балл для поступления в вуз

Для поступления в большинство вузов, подведомственных Минобрнауке, требуется минимум 40 тестовых баллов, то есть 7 первичных, по математике. Минимальные баллы устанавливаются на федеральном уровне, но вузы могут повышать внутренние пороги для поступления. Поэтому важно проверять требования каждого высшего учебного заведения отдельно.

0–4 первичных, или 0–22 тестовых — экзамен по математике не сдан.

5–6 первичных, или 27–34 тестовых — экзамен по математике сдан, ученик набрал минимальный балл, но для большинства вузов этого недостаточно.

7–32 первичных, или 40–100 тестовых — можно подавать заявление в вуз, если в учебном заведении не установлен порог выше.

Вузы не принимают результаты базовой математики, учитывается только профильная

Результаты ЕГЭ действуют пять лет, включая год сдачи экзамена. То есть результаты 2026 года можно использовать для поступления до конца 2030-го.

Пересдача экзамена

В 2026 году основная пересдача экзамена по математике, профилю и базе, для улучшения результата приходится на 9 июля. Дополнительная пересдача ЕГЭ для выпускников, которые не набрали минимум, назначена на 8 сентября. При этом прежние результаты аннулируются. Если на пересдаче выпускник набрал меньше баллов, чем было в первый раз, то будет засчитан только последний результат.

Выпускники могут пересдать ЕГЭ только по одному предмету. Заявление нужно подать в ГЭК не ранее шести и не позднее двух дней до дня экзамена, который пересдается в дополнительный день. Также на пересдаче есть возможность изменить уровень экзамена по математике.

Для тех, кто не смог явиться на экзамен по математике по уважительным причинам, утвержден резервный день — 23 июня.

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Распределение баллов за задания ЕГЭ по математике

Баллы за задания базового уровня

За каждое правильно выполненное задание ЕГЭ по базовой математике ученик может получить 1 балл. Количество задач на экзамене — 21. Соответственно, максимально можно набрать 21 первичный балл.

В 2026 году структура экзамена по математике не изменилась

Баллы за задания профильного уровня

На экзамене по профильной математике выпускникам предстоит решить 19 задач. Каждая оценивается по-разному — от 1 до 4 первичных баллов.

Задачи №1–12 — с кратким ответом. Они проверяются компьютером и за правильное решение дают по одному баллу. Следующие номера, №13–19, уже оцениваются экспертами по строгим критериям ФИПИ. За них ученик может получить больше баллов.

№ задания Тема и суть Первичный балл 1 Планиметрия: найти сторону, угол, площадь, радиус и тому подобное 1 2 Векторы 1 3 Стереометрия: работа с кубом, пирамидой, призмой, конусом и так далее 1 4 Простая вероятность 1 5 Сложная вероятность 1 6 Логарифмическое, тригонометрическое и другие уравнения 1 7 Вычисления и преобразования 1 8 Производная и первообразная 1 9 Прикладная задача 1 10 Текстовая задача 1 11 Графики функций 1 12 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 13 Уравнение с развернутым ответом, чаще всего тригонометрическое, логарифмическое или показательное 2 14 Стереометрическая задача с доказательством и вычислением 3 15 Неравенство 2 16 Финансовая математика: вклады, кредиты, платежи, проценты 2 17 Планиметрическая задача 3 18 Задача с параметром 4 19 Числа и их свойства 4 Всего 32

Профильная математика — самый популярный предмет по выбору среди московских школьников, — сообщил столичный Департамент образования и науки.

Документы, в которых определена структура и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), в том числе по базовой и профильной математике, опубликованы на сайте ФИПИ. В 2026 году изменений не было.