В 2026 году, согласно статистике Рособрнадзора, обществознание стало самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ. Его выбрали 39,7% учащихся. В связи с этим будущим студентам будет полезно понимать критерии оценки экзаменационной работы.
Как устроена система оценивания ЕГЭ по обществознанию
КИМ ЕГЭ по обществознанию охватывает несколько больших блоков: человек и общество, экономику, социальные отношения, политику и право. Экзамен состоит из 25 заданий: 16 — с кратким ответом и девять — с развернутым. На работу отводится 3 часа 30 минут, или 210 минут. Сначала за каждое задание ставятся первичные баллы, затем полученная сумма переводится в тестовый результат по 100-балльной шкале.
Что такое первичные баллы
Первичные баллы — это начальные баллы за задания экзамена. Максимум в обществознании можно получить 58 первичных.
Что такое тестовые баллы
Тестовые баллы — это итог по 100-балльной шкале. Именно он учитывается приемной комиссией при поступлении в вуз.
Шкала перевода баллов не линейная. На определенных отрезках таблицы один первичный может приравниваться к двум тестовым баллам, а в иных — лишь к единице. Поэтому нельзя просто умножить первоначальные баллы на одинаковый коэффициент. Нужно пользоваться официальной таблицей соответствия.
Чем первичные баллы отличаются от вторичных
Первичные показывают, сколько выпускник набрал внутри экзаменационной работы, а тестовые — итоговый результат для поступления в вуз.
Что изменилось в ЕГЭ по обществознанию в 2026 году
Изменения в заданиях и максимальном балле
По данным Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), в ЕГЭ 2026 года структура и содержание КИМ практически не изменились. Внесены корректировки формулировок и оценивания ответов с обоснованием по итогам анализа ГИА за 2025 год. Для обществознания это уточнение коснулось задания №21 — анализ графика спроса и предложения. Теперь в нем важно не только назвать фактор, но и указать характер изменения.
Как нововведения влияют на результат экзамена
Серьезной перестройки экзамена нет: количество заданий, перевод баллов и общая логика проверки остались прежними. Но уточнение в №21 важно для тех, кто рассчитывает на высокий результат. Это задание оценивается в три первичных балла, и потеря даже одного балла может сдвинуть итоговый тестовый результат.
Таблица перевода первичных баллов в тестовые
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала шкалу перевода первичных баллов в тестовые для ЕГЭ по обществознанию в апреле 2026 года.
|
Первичный балл
|
Тестовый балл
|
1
|
2
|
2
|
4
|
3
|
6
|
4
|
8
|
5
|
10
|
6
|
12
|
7
|
14
|
8
|
16
|
9
|
18
|
10
|
20
|
11
|
22
|
12
|
24
|
13
|
26
|
14
|
28
|
15
|
30
|
16
|
32
|
17
|
34
|
18
|
36
|
19
|
38
|
20
|
40
|
21
|
42
|
22
|
44
|
23
|
45
|
24
|
47
|
25
|
48
|
26
|
49
|
27
|
51
|
28
|
52
|
29
|
53
|
30
|
55
|
31
|
56
|
32
|
57
|
33
|
59
|
34
|
60
|
35
|
62
|
36
|
63
|
37
|
64
|
38
|
66
|
39
|
67
|
40
|
68
|
41
|
70
|
42
|
71
|
43
|
72
|
44
|
73
|
45
|
75
|
46
|
77
|
47
|
79
|
48
|
81
|
49
|
83
|
50
|
85
|
51
|
86
|
52
|
88
|
53
|
90
|
54
|
92
|
55
|
94
|
56
|
96
|
57
|
98
|
58
|
100
Минимальные баллы ЕГЭ по обществознанию
Минимальный порог для сдачи экзамена
Минимальный порог, согласно Рособрнадзору, по обществознанию в 2026 году составляет 21 первичный балл, или 42 тестовых. Если участник набрал меньше, экзамен считается несданным. Но обществознание — предмет по выбору, а значит, выпускник может получить аттестат, сдав только русский и математику, даже если получит плохой результат за дополнительную дисциплину.
Минимум для поступления в вуз
Для подачи документов важно смотреть не только на минимум, установленный Федеральной службой, но и требования конкретного вуза.
Например, для вузов, подведомственных Минобрнауки, минимальное количество — 45 тестовых баллов. А МГИМО указывает 60 баллов по обществознанию для основных программ, НИУ ВШЭ на ряде направлений также ставит 60 баллов, а НГУ по направлению “Психология” утвердило 51 балл.
Какие баллы считаются хорошими для конкурса
Показатель “хорошего балла” зависит от вуза и направления. Для слабого конкурса может хватить 55–65 баллов, но на популярные программы по праву, политологии, рекламе, государственному управлению, социологии и международным отношениям обычно ориентируются на 75–85 и более.
Максимальные баллы за ЕГЭ по обществознанию
Максимальный первичный балл составляет 58, предельный тестовый — 100. Результат за всю экзаменационную работу рассчитывают электронная система проверки и эксперты, затем полученная сумма переводится по шкале.
Распределение баллов по заданиям ЕГЭ
Баллы за задания первой части
Первая часть включает 16 заданий с кратким ответом. Ответом может быть цифра, последовательность цифр, слово или словосочетание. За эту часть можно получить 28 исходных баллов.
|
№ задания
|
Блок
|
Уровень
|
Максимум баллов
|
1
|
любая тема
|
базовый
|
1
|
2
|
“Человек и общество”
|
повышенный
|
2
|
3
|
“Человек и общество”
|
базовый
|
1
|
4
|
“Человек и общество”
|
повышенный
|
2
|
5
|
“Экономика”
|
повышенный
|
2
|
6
|
“Экономика”
|
базовый
|
2
|
7
|
“Экономика”
|
повышенный
|
2
|
8
|
“Социальные отношения”
|
повышенный
|
2
|
9
|
“Социальные отношения”
|
базовый
|
1
|
10
|
“Политика”
|
повышенный
|
2
|
11
|
“Политика”
|
повышенный
|
2
|
12
|
“Конституция РФ”
|
базовый
|
1
|
13
|
“Федеративное устройство РФ”
|
базовый
|
2
|
14
|
“Право”
|
повышенный
|
2
|
15
|
“Право”
|
базовый
|
2
|
16
|
“Право”
|
повышенный
|
2
Баллы за задания второй части
Вторая часть состоит из девяти номеров, в которых нужно дать развернутый ответ. Их проверяют эксперты предметных комиссий по критериям ФИПИ. За них можно получить 30 первоначальных баллов.
|
№ задания
|
Что проверяется
|
Уровень
|
Максимум баллов
|
17
|
поиск информации в тексте
|
базовый
|
2
|
18
|
владение понятиями
|
базовый
|
2
|
19
|
конкретизация примерами
|
высокий
|
3
|
20
|
формулирование и аргументация суждений
|
высокий
|
3
|
21
|
анализ графика спроса и предложения
|
базовый
|
3
|
22
|
решение практической задачи
|
базовый
|
4
|
23
|
знание Конституции РФ
|
базовый
|
3
|
24
|
сложный план
|
высокий
|
4
|
25
|
ответ с обоснованием и примерами
|
высокий
|
6
Какие задания дают больше всего баллов
Больше всего баллов дает №25 — до 6 первичных. Затем идут №22 и №24 — по 4 балла. Если ученик хочет получить результат более 80 баллов, эти вопросы нужно тренировать отдельно и строго по критериям ФИПИ.
Критерии оценивания по ФИПИ
Разработчики КИМ в материалах для предметных комиссий указали, что развернутые ответы оцениваются по специальным критериям, а методические материалы помогают экспертам единообразно проверять работы.
Главное для ученика на ЕГЭ по обществознанию — отвечать ровно на то, что спрашивается в номере. Например, если требуется указать три аргумента, нужно именно такое количество подтверждений своей позиции.
Как проверяются задания с кратким ответом
Первая часть проверяется автоматически компьютером. Поэтому важно читать инструкцию к заданию и корректно переносить ответы в бланк. Лишний символ, неверный порядок или ошибка в записи могут привести к потере баллов.
|
Тип задания
|
Как оценивается
|
№1, 3, 9, 12
|
один балл за полное совпадение, иначе ноль
|
№6, 13, 15 — базовый уровень
|
|
№2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16 — повышенный
|
Как оцениваются развернутые ответы
Орфографические и пунктуационные ошибки сами по себе не снижают баллы, если смысл ответа понятен. Но если из-за ошибок проверяющий не сможет понять мысль, задание не засчитывается.
|
№
|
Суть задания
|
Диапазон баллов
|
За что могут снизить баллы
|
Задания по тексту
|
17 — поиск в тексте
|
Нужно найти три конкретных фрагмента в тексте.
|
0–2
|
Ошибки в цитировании или лишний текст могут снизить балл. Например, если вместо конкретной цитаты присутствует переписывание целых абзацев.
|
18 — термин и связи
|
Требуется указать признаки понятия и объяснить связь, упомянутую в тексте.
|
0–2
|
В признаках понятия нельзя указывать родовую принадлежность. Например, в “Право как система норм…” нельзя писать, что это “система норм”, это уже есть в условии. Нужно минимум 3 признака, если иное не указано, отсутствие хотя бы одного — потеря балла.
|
19 — примеры
|
Нужно привести три развернутых примера. Схема: “субъект + действие + результат”.
|
0–3
|
Самая частая ошибка — отсутствие конкретики. Если пример абстрактный, “Гражданин делает выбор”, его не зачтут. Нужны “Гражданин А.”, “Государство Y”, конкретные действия и итог.
|
20 — аргументы
|
Требуются объяснения. В отличие от 19 задания, здесь нужны не факты, а логические выводы.
|
0–3
|
Нужно использовать терминологию. Если аргумент звучит как совет из интернета, а не как социологическая или правовая теория, будет поставлен “ноль”.
|
Анализ данных и экономика
|
21 — график спроса/предложения
|
Нужно ответить на три вопроса по графику.
|
0–3
|
Здесь баллы могут снизить, если не указано направление изменения — выросла или упала цена/спрос — или если объяснение причины фактора не связано с конкретным рынком из условия.
|
22 — задача-кейс
|
Дается ситуация, к ней четыре вопроса. Каждый верный ответ приносит один балл.
|
0–4
|
Снижаются баллы, если ответ неточный. Например, спрашивается тип безработицы, а в ответе нет четкой классификации.
|
23 — Конституция РФ
|
Нужно подтвердить характеристику РФ, например, “светское государство”, конкретными положениями Конституции.
|
0–3
|
Номера статей указывать не обязательно, но смысл должен быть точным. Например, нельзя просто написать “Свобода слова” — нужно развернуть: “В РФ гарантируется свобода мысли и слова”.
|
Сложные задачи
|
24 — план
|
План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
|
0–4
|
Оценивается наличие “обязательных” пунктов, которые есть в ключах экспертов.
Если выпускник не попал в два обязательных пункта — сразу получает “ноль” за весь план. Также баллы снимаются, если хотя бы в одном подпункте есть ошибка. Например, перепутаны виды налогов.
|
25 — обоснование и примеры
|
Нужно дать развернутое теоретическое обоснование и привести три конкретных примера на заданную тему.
|
0–6
|
В обосновании должно быть несколько связных предложений, если одно короткое — ноль баллов. Также баллы снижаются за примеры, где есть фактическая ошибка, например, в названии органа власти.
За что могут снизить баллы на экзамене
Чаще всего баллы теряются из-за неточности ответа:
- Ученик привел не то количество аргументов/тезисов, которое требовалось.
- Пример оказался слишком общим и не раскрывает тезис.
- Аргумент повторяет мысль задания, но не доказывает ее.
- В плане нет нужного числа пунктов и подпунктов.
- В №21 не указан характер изменения спроса или предложения.
- В ответе есть фактическая ошибка.
- Ученик пишет много текста, но не отвечает на вопрос.
Как повысить баллы на ЕГЭ по обществознанию
На какие задания стоит сделать упор
Для результата выше среднего важно закрыть пробелы в следующих заданиях:
|
Цель
|
Что необходимо проработать
|
Добрать минимум
|
Задания №1–16, базовые термины, Конституцию РФ
|
Выйти на 65–75 баллов
|
Первую часть без случайных ошибок, задания №17–23
|
Выйти на 80+
|
Задания №22, 24, 25 и строгое написание экзаменационной работы по критериям
|
Выйти на 90+
|
Всю первая часть почти без ошибок и стабильные 24–30 баллов во второй части
Особое внимание стоит уделить праву, экономике и политике. В этих блоках часто даются сложные задания, где нужно не просто помнить термин, а применить его.
Типичные ошибки при подготовке
Самая частая ошибка — учить обществознание как набор определений. Нужно уметь сравнивать понятия, приводить примеры, объяснять причинно-следственные связи и писать ответ в соответствии с критериями оценивания.
Еще одна ошибка — решать только тестовую часть. Первая часть важна, но высокий балл можно получить, только выполнив вторую часть ЕГЭ с развернутыми ответами.
Как тренироваться по критериям ФИПИ
Рабочий алгоритм такой:
- Взять демоверсию КИМ ЕГЭ 2026 года по обществознанию и спецификацию Федерального института педагогических измерений. Они публикуются в виде открытых вариантов КИМ ЕГЭ 2026 года и материалов для самостоятельной подготовки.
- Выписать, сколько баллов дает каждое задание.
- Для заданий 17–25 разобрать критерии.
- Писать ответы по структуре критерия.
- Проверять себя по эталонам и комментариям.
- Отдельно вести список ошибок и прорабатывать их дополнительно.
Частые вопросы о баллах ЕГЭ по обществознанию
- 01Можно ли пересдать экзамен для повышения балла?
— Выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ по выбору для улучшения результата. Но при пересдаче прежний результат аннулируется, поэтому решение нужно принимать осторожно: пересдавать стоит только тогда, когда есть реальный шанс написать лучше.
- 02Сколько баллов нужно для бюджета?
— На одних программах, если обществознание — профильный предмет для выбранного направления, лучше ориентироваться минимум на 75 баллов, а на других нужен результат от 85–90. Стоит изучить не только требования конкретного вуза, количество бюджетных мест и набор дисциплин, но и проходные результаты прошлых лет, к ним прибавить 5–10 баллов и готовиться под эту планку.
- 03Где смотреть официальные результаты ЕГЭ?
— Официальные результаты можно смотреть на портале checkege.rustest.ru. Для входа нужны ФИО, номер документа без серии или код регистрации, а также регион. Также результаты доступны на “Госуслугах”: участник ЕГЭ может посмотреть их в личном кабинете при наличии подтвержденной учетной записи.