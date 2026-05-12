В 2026 году, согласно статистике Рособрнадзора, обществознание стало самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ. Его выбрали 39,7% учащихся. В связи с этим будущим студентам будет полезно понимать критерии оценки экзаменационной работы.

Как устроена система оценивания ЕГЭ по обществознанию

КИМ ЕГЭ по обществознанию охватывает несколько больших блоков: человек и общество, экономику, социальные отношения, политику и право. Экзамен состоит из 25 заданий: 16 — с кратким ответом и девять — с развернутым. На работу отводится 3 часа 30 минут, или 210 минут. Сначала за каждое задание ставятся первичные баллы, затем полученная сумма переводится в тестовый результат по 100-балльной шкале.

Что такое первичные баллы

Первичные баллы — это начальные баллы за задания экзамена. Максимум в обществознании можно получить 58 первичных.

Что такое тестовые баллы

Тестовые баллы — это итог по 100-балльной шкале. Именно он учитывается приемной комиссией при поступлении в вуз.

Шкала перевода баллов не линейная. На определенных отрезках таблицы один первичный может приравниваться к двум тестовым баллам, а в иных — лишь к единице. Поэтому нельзя просто умножить первоначальные баллы на одинаковый коэффициент. Нужно пользоваться официальной таблицей соответствия.

Чем первичные баллы отличаются от вторичных

Первичные показывают, сколько выпускник набрал внутри экзаменационной работы, а тестовые — итоговый результат для поступления в вуз.

Что изменилось в ЕГЭ по обществознанию в 2026 году

Изменения в заданиях и максимальном балле

По данным Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), в ЕГЭ 2026 года структура и содержание КИМ практически не изменились. Внесены корректировки формулировок и оценивания ответов с обоснованием по итогам анализа ГИА за 2025 год. Для обществознания это уточнение коснулось задания №21 — анализ графика спроса и предложения. Теперь в нем важно не только назвать фактор, но и указать характер изменения.

Как нововведения влияют на результат экзамена

Серьезной перестройки экзамена нет: количество заданий, перевод баллов и общая логика проверки остались прежними. Но уточнение в №21 важно для тех, кто рассчитывает на высокий результат. Это задание оценивается в три первичных балла, и потеря даже одного балла может сдвинуть итоговый тестовый результат.

Таблица перевода первичных баллов в тестовые

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала шкалу перевода первичных баллов в тестовые для ЕГЭ по обществознанию в апреле 2026 года.

Первичный балл

Тестовый балл

1

2

2

4

3

6

4

8

5

10

6

12

7

14

8

16

9

18

10

20

11

22

12

24

13

26

14

28

15

30

16

32

17

34

18

36

19

38

20

40

21

42

22

44

23

45

24

47

25

48

26

49

27

51

28

52

29

53

30

55

31

56

32

57

33

59

34

60

35

62

36

63

37

64

38

66

39

67

40

68

41

70

42

71

43

72

44

73

45

75

46

77

47

79

48

81

49

83

50

85

51

86

52

88

53

90

54

92

55

94

56

96

57

98

58

100
Минимальные баллы ЕГЭ по обществознанию

Минимальный порог для сдачи экзамена

Минимальный порог, согласно Рособрнадзору, по обществознанию в 2026 году составляет 21 первичный балл, или 42 тестовых. Если участник набрал меньше, экзамен считается несданным. Но обществознание — предмет по выбору, а значит, выпускник может получить аттестат, сдав только русский и математику, даже если получит плохой результат за дополнительную дисциплину.

Минимум для поступления в вуз

Для подачи документов важно смотреть не только на минимум, установленный Федеральной службой, но и требования конкретного вуза.

Например, для вузов, подведомственных Минобрнауки, минимальное количество — 45 тестовых баллов. А МГИМО указывает 60 баллов по обществознанию для основных программ, НИУ ВШЭ на ряде направлений также ставит 60 баллов, а НГУ по направлению “Психология” утвердило 51 балл.

Какие баллы считаются хорошими для конкурса

Показатель “хорошего балла” зависит от вуза и направления. Для слабого конкурса может хватить 55–65 баллов, но на популярные программы по праву, политологии, рекламе, государственному управлению, социологии и международным отношениям обычно ориентируются на 75–85 и более.

Максимальные баллы за ЕГЭ по обществознанию

Максимальный первичный балл составляет 58, предельный тестовый — 100. Результат за всю экзаменационную работу рассчитывают электронная система проверки и эксперты, затем полученная сумма переводится по шкале.

Распределение баллов по заданиям ЕГЭ

Баллы за задания первой части

Первая часть включает 16 заданий с кратким ответом. Ответом может быть цифра, последовательность цифр, слово или словосочетание. За эту часть можно получить 28 исходных баллов.

№ задания

Блок

Уровень

Максимум баллов

1

любая тема

базовый

1

2

“Человек и общество”

повышенный

2

3

“Человек и общество”

базовый

1

4

“Человек и общество”

повышенный

2

5

“Экономика”

повышенный

2

6

“Экономика”

базовый

2

7

“Экономика”

повышенный

2

8

“Социальные отношения”

повышенный

2

9

“Социальные отношения”

базовый

1

10

“Политика”

повышенный

2

11

“Политика”

повышенный

2

12

“Конституция РФ”

базовый

1

13

“Федеративное устройство РФ”

базовый

2

14

“Право”

повышенный

2

15

“Право”

базовый

2

16

“Право”

повышенный

2

Баллы за задания второй части

Вторая часть состоит из девяти номеров, в которых нужно дать развернутый ответ. Их проверяют эксперты предметных комиссий по критериям ФИПИ. За них можно получить 30 первоначальных баллов.

№ задания

Что проверяется

Уровень

Максимум баллов

17

поиск информации в тексте

базовый

2

18

владение понятиями

базовый

2

19

конкретизация примерами

высокий

3

20

формулирование и аргументация суждений

высокий

3

21

анализ графика спроса и предложения

базовый

3

22

решение практической задачи

базовый

4

23

знание Конституции РФ

базовый

3

24

сложный план

высокий

4

25

ответ с обоснованием и примерами

высокий

6

Какие задания дают больше всего баллов

Больше всего баллов дает №25 — до 6 первичных. Затем идут №22 и №24 — по 4 балла. Если ученик хочет получить результат более 80 баллов, эти вопросы нужно тренировать отдельно и строго по критериям ФИПИ.

Критерии оценивания по ФИПИ

Разработчики КИМ в материалах для предметных комиссий указали, что развернутые ответы оцениваются по специальным критериям, а методические материалы помогают экспертам единообразно проверять работы.

Главное для ученика на ЕГЭ по обществознанию — отвечать ровно на то, что спрашивается в номере. Например, если требуется указать три аргумента, нужно именно такое количество подтверждений своей позиции.

Как проверяются задания с кратким ответом

Первая часть проверяется автоматически компьютером. Поэтому важно читать инструкцию к заданию и корректно переносить ответы в бланк. Лишний символ, неверный порядок или ошибка в записи могут привести к потере баллов.

Тип задания

Как оценивается

№1, 3, 9, 12

один балл за полное совпадение, иначе ноль

№6, 13, 15 — базовый уровень

  • два балла за полный ответ;

  • один при одной ошибке; 

  • ноль при двух ошибках и более.

№2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16 — повышенный

  • два балла за полный ответ;

  • один при одной ошибке; 

  • ноль при двух ошибках и более.

Как оцениваются развернутые ответы

Орфографические и пунктуационные ошибки сами по себе не снижают баллы, если смысл ответа понятен. Но если из-за ошибок проверяющий не сможет понять мысль, задание не засчитывается.

Суть задания

Диапазон баллов

За что могут снизить баллы

Задания по тексту

17 — поиск в тексте

Нужно найти три конкретных фрагмента в тексте.

0–2 

Ошибки в цитировании или лишний текст могут снизить балл. Например, если вместо конкретной цитаты присутствует переписывание целых абзацев.

18 — термин и связи

Требуется указать признаки понятия и объяснить связь, упомянутую в тексте.

0–2 

В признаках понятия нельзя указывать родовую принадлежность. Например, в “Право как система норм…” нельзя писать, что это “система норм”, это уже есть в условии. Нужно минимум 3 признака, если иное не указано, отсутствие хотя бы одного — потеря балла.

19 — примеры

Нужно привести три развернутых примера. Схема: “субъект + действие + результат”.

0–3

Самая частая ошибка — отсутствие конкретики. Если пример абстрактный, “Гражданин делает выбор”, его не зачтут. Нужны “Гражданин А.”, “Государство Y”, конкретные действия и итог.

20 — аргументы

Требуются объяснения. В отличие от 19 задания, здесь нужны не факты, а логические выводы.

0–3

Нужно использовать терминологию. Если аргумент звучит как совет из интернета, а не как социологическая или правовая теория, будет поставлен “ноль”.

Анализ данных и экономика

21 — график спроса/предложения

Нужно ответить на три вопроса по графику.

0–3

Здесь баллы могут снизить, если не указано направление изменения — выросла или упала цена/спрос — или если объяснение причины фактора не связано с конкретным рынком из условия.

22 — задача-кейс

Дается ситуация, к ней четыре вопроса. Каждый верный ответ приносит один балл.

0–4

Снижаются баллы, если ответ неточный. Например, спрашивается тип безработицы, а в ответе нет четкой классификации.

23 — Конституция РФ

Нужно подтвердить характеристику РФ, например, “светское государство”, конкретными положениями Конституции. 

0–3

Номера статей указывать не обязательно, но смысл должен быть точным. Например, нельзя просто написать “Свобода слова” — нужно развернуть: “В РФ гарантируется свобода мысли и слова”.

Сложные задачи

24 — план

План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

0–4

Оценивается наличие “обязательных” пунктов, которые есть в ключах экспертов.

Если выпускник не попал в два обязательных пункта — сразу получает “ноль” за весь план. Также баллы снимаются, если хотя бы в одном подпункте есть ошибка. Например, перепутаны виды налогов.

25 — обоснование и примеры

Нужно дать развернутое теоретическое обоснование и привести три конкретных примера на заданную тему.

0–6

В обосновании должно быть несколько связных предложений, если одно короткое — ноль баллов. Также баллы снижаются за примеры, где есть фактическая ошибка, например, в названии органа власти.

За что могут снизить баллы на экзамене

Чаще всего баллы теряются из-за неточности ответа:

  1. Ученик привел не то количество аргументов/тезисов, которое требовалось.
  2. Пример оказался слишком общим и не раскрывает тезис.
  3. Аргумент повторяет мысль задания, но не доказывает ее.
  4. В плане нет нужного числа пунктов и подпунктов.
  5. В №21 не указан характер изменения спроса или предложения.
  6. В ответе есть фактическая ошибка.
  7. Ученик пишет много текста, но не отвечает на вопрос.
Как повысить баллы на ЕГЭ по обществознанию

На какие задания стоит сделать упор

Для результата выше среднего важно закрыть пробелы в следующих заданиях:

Цель

Что необходимо проработать

Добрать минимум

Задания №1–16, базовые термины, Конституцию РФ

Выйти на 65–75 баллов

Первую часть без случайных ошибок, задания №17–23

Выйти на 80+

Задания №22, 24, 25 и строгое написание экзаменационной работы по критериям

Выйти на 90+

Всю первая часть почти без ошибок и стабильные 24–30 баллов во второй части

Особое внимание стоит уделить праву, экономике и политике. В этих блоках часто даются сложные задания, где нужно не просто помнить термин, а применить его.

Типичные ошибки при подготовке

Самая частая ошибка — учить обществознание как набор определений. Нужно уметь сравнивать понятия, приводить примеры, объяснять причинно-следственные связи и писать ответ в соответствии с критериями оценивания.

Еще одна ошибка — решать только тестовую часть. Первая часть важна, но высокий балл можно получить, только выполнив вторую часть ЕГЭ с развернутыми ответами.

Как тренироваться по критериям ФИПИ

Рабочий алгоритм такой:

  1. Взять демоверсию КИМ ЕГЭ 2026 года по обществознанию и спецификацию Федерального института педагогических измерений. Они публикуются в виде открытых вариантов КИМ ЕГЭ 2026 года и материалов для самостоятельной подготовки.
  2. Выписать, сколько баллов дает каждое задание.
  3. Для заданий 17–25 разобрать критерии.
  4. Писать ответы по структуре критерия.
  5. Проверять себя по эталонам и комментариям.
  6. Отдельно вести список ошибок и прорабатывать их дополнительно.
Частые вопросы о баллах ЕГЭ по обществознанию

01Можно ли пересдать экзамен для повышения балла?

— Выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ по выбору для улучшения результата. Но при пересдаче прежний результат аннулируется, поэтому решение нужно принимать осторожно: пересдавать стоит только тогда, когда есть реальный шанс написать лучше.

02Сколько баллов нужно для бюджета?

— На одних программах, если обществознание — профильный предмет для выбранного направления, лучше ориентироваться минимум на 75 баллов, а на других нужен результат от 85–90. Стоит изучить не только требования конкретного вуза, количество бюджетных мест и набор дисциплин, но и проходные результаты прошлых лет, к ним прибавить 5–10 баллов и готовиться под эту планку.

03Где смотреть официальные результаты ЕГЭ?

— Официальные результаты можно смотреть на портале checkege.rustest.ru. Для входа нужны ФИО, номер документа без серии или код регистрации, а также регион. Также результаты доступны на “Госуслугах”: участник ЕГЭ может посмотреть их в личном кабинете при наличии подтвержденной учетной записи.