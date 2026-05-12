Баллы ЕГЭ по русскому языку в 2026 году: шкала перевода первичного результата во вторичный

Русский язык — обязательный предмет ЕГЭ. Его результат влияет на получение аттестата о среднем общем образовании и зачисление в университет. В 2025 году средний тестовый балл по русскому языку составил 60,87. Разберемся, какая шкала перевода баллов действует в 2026 году и как считаются первичные и вторичные результаты ЕГЭ по этой дисциплине.

Как оценивается ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

На экзамен по русскому языку отводится 3 часа 30 минут, или 210 минут.

Экзаменационная работа ЕГЭ включает два этапа: тестовая часть с 26 заданиями, где нужно дать краткий ответ, и сочинение по представленной теме. За всю работу можно получить до 50 первичных баллов. За правильно решенную первую часть начисляется 28 баллов, а за верно написанное по критериям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) сочинение — 22.

В 2026 году структура и содержание КИМ по русскому языку не изменились. При этом составители экзаменов уточнили отдельные формулировки: в задании 7 расширили языковой материал, а в сочинении изменили подход к оценке логичности и убрали особые условия для работ объемом 100–149 слов. Подробнее это мы рассмотрим ниже.

Шкала перевода баллов из первичных во вторичные

Первичные баллы — это изначальная сумма баллов за правильно выполненные задания.

Вторичные, или тестовые, баллы — это итоговый результат по стобалльной шкале. Именно он учитывается при поступлении в вуз приемной комиссией.

Перевод из первичных баллов во вторичные нелинейный. Это значит, что 50 первичных баллов не равны 50 тестовым. И, например, один потерянный начальный балл может стоить сразу нескольких вторичных.

Шкалой удобно пользоваться во время пробников: сначала рассчитать начальные баллы за задания, затем посмотреть, какой тестовый результат получился. Полная таблица перевода первичных баллов ЕГЭ по русскому языку в 2026 году:

Первичные баллы Вторичные баллы 1 3 2 5 3 8 4 10 5 12 6 15 7 17 8 20 9 22 10 24 11 27 12 29 13 32 14 34 15 36 16 37 17 39 18 40 19 42 20 43 21 45 22 46 23 48 24 49 25 51 26 52 27 54 28 55 29 57 30 58 31 60 32 61 33 63 34 64 35 66 36 67 37 69 38 70 39 72 40 73 41 75 42 78 43 81 44 83 45 86 46 89 47 91 48 94 49 97 50 100

Минимальные баллы ЕГЭ по русскому языку

Порог для получения аттестата

Согласно приказу Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876, чтобы получить аттестат, нужно набрать минимум 24 тестовых балла по русскому языку. Если выпускник не преодолеет этот порог, экзамен считается несданным.

Сдача ЕГЭ по русскому языку, наряду с математикой, входит в перечень обязательных условий для получения документа о полном среднем образовании.

Минимум для подачи документов в вуз

Минимум в 36 тестовых баллов дает право участвовать в конкурсе на зачисление в вуз, но не гарантирует успешное поступление. Например, для высших учебных заведений, подведомственных Минобрнауки, на прием 2026/27 учебного года установлены проходные баллы — 40.

Для бюджета обычно нужен результат выше среднего, например от 75–85 баллов, особенно на популярные направления, такие как “Информационные технологии (IT)”, “Медицина”, “Экономика” и “Юриспруденция”.

Максимальный результат на экзамене

Максимум за ЕГЭ по русскому языку можно получить 50 первичных баллов, или 100 тестовых.

Какие задания больше всего дают баллов

Самое “дорогое” задание — сочинение, которое может принести до 22 первичных баллов из 50 возможных. Это составляет практически половину от всей экзаменационной работы.

Распределение баллов по заданиям

Баллы за задания с кратким ответом

Первая часть содержит 26 заданий, большинство из которых дают один балл, а №8 и №22 — до двух. Всего за тест можно получить 28 первичных баллов. Ответы проверяются автоматически компьютерной программой, поэтому важно правильно заполнить бланк. Например, в вышеуказанных заданиях №8 и №22 очень важен порядок записанных цифр.

Задания Количество баллов Условие начисления №1–7, 9–21, 23–26 1 полностью верный ответ по требованиям ФИПИ №8 (синтаксис), №22 (выразительность) 2 два балла: без ошибок;

один: 1–2 ошибки;

ноль: три и более ошибок.

Чаще всего ошибки появляются в паронимах, ударениях, грамматических нормах, орфографии и пунктуации, где выпускник выбирает ответ “по звучанию”. Поэтому важно после каждого прорешенного варианта выписывать свои ошибки, разбирать их и периодически возвращаться к списку для повторения.

Сколько баллов дается за сочинение

Как мы уже упоминали выше, за сочинение можно получить до 22 первичных баллов. Работу проверяют эксперты по методическим материалам для председателей и членов предметных комиссий по русскому языку от разработчиков КИМ. Сочинение на ЕГЭ — это рассуждение по заданному формату. Даже хороший текст может потерять баллы за задание, если не соблюдать определенную структуру:

Показать позицию автора. Дать комментарий с двумя примерами из текста. Объяснить связь между примерами. Выразить свое отношение. Привести обоснование своей позиции. Проверить логику, речь, орфографию и пунктуацию.

Критерии оценивания по ФИПИ

Задания №1–26 с кратким ответом проверяются компьютером, и процесс строго регламентирован институтом педагогических измерений:

Бланки ответов №1 оцифровываются в региональных центрах обработки информации (РЦОИ). Программа считывает символы. Если почерк неразборчив или элемент вызывает сомнения, изображение отправляется на перепроверку человеку, который указывает, какая буква или цифра написана. После программа автоматически сравнивает распознанные ответы с правильными ключами.

Результаты автоматической проверки тестовой части оспорить нельзя, кроме случаев технического сбоя, когда компьютер неверно считал символ.

В 2026 году сочинение проверяется по 10 критериям оценки:

Критерии оценки Количество баллов Условие начисления Содержание сочинения К1 — отражение позиции автора к указанной проблеме в представленном тексте 1 один балл: позиция сформулирована верно;

ноль: не сформулирована или ошибочная. К2 — комментарий к позиции автора по проблеме 3 три балла: присутствует два примера, два пояснения к ним и описана взаимосвязь;

два: наличие двух примеров и пояснений;

один: есть только один правильный пример и пояснение к нему;

ноль: примеры отсутствуют, дан пересказ или цитирование текста. К3 — собственное отношение экзаменуемого к позиции автора 2 два балла: позиция выпускника сформулирована, дано обоснование и приведен пример в качестве аргумента;

один: наличие только мнения без примера или только аргумента без обоснования собственной позиции;

ноль: мнение не выражено, не обосновано или присутствует формально (“Я согласен”). Речевое оформление сочинения К4 — фактическая точность 1 Если есть хотя бы одна фактическая ошибка, то ставится “ноль”. К5 — логичность речи 2 два балла: логические ошибки отсутствуют;

один: допущены 1–2 неточности;

ноль: найдены три и более ошибок. К6 — соблюдение этических норм 1 Если есть хотя бы одна этическая ошибка, то ставится “ноль”. Например, приводятся примеры из экстремистских материалов. Грамотность сочинения К7 — орфография по три первичных балла за каждый критерий три балла: ошибок нет;

два: допущены 1–2 неточности;

один: найдены 3–4 ошибки;

ноль: допущено пять и более неточностей. К8 — пунктуация К9 — грамматика К10 — речевые нормы

Подробнее со всеми нюансами проверки сочинения можно ознакомиться в методических материалах по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2026 года по русскому языку от разработчиков КИМ.

Перевод баллов ЕГЭ по русскому языку в оценки

Официально результаты ЕГЭ не переводятся в оценки по пятибалльной системе. Для поступления в вуз важны только тестовые баллы по стобалльной шкале. Но во время подготовки к ЕГЭ учителя могут использовать условную шкалу для ориентира: