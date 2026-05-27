Баллы ОГЭ по английскому языку в 2026 году: перевод первичных результатов и оценка экзамена

ОГЭ по английскому языку в 2026 году — важный этап итоговой аттестации для девятиклассников и ориентир для перехода в старшую школу. Результаты экзамена фиксируются в первичных баллах и переводятся в пятибалльную систему, влияя на итоговую оценку и поступление в профильный 10 класс. Рассмотрели основные параметры экзамена: минимальные и максимальные баллы, проходные значения, шкалу перевода, структуру заданий, критерии оценивания, а также особенности подготовки по материалам ФИПИ.

Максимальный балл за экзамен

Максимальный результат за ОГЭ по английскому языку в 2026 году составляет 68 баллов. Такой показатель можно получить при безошибочном выполнении всех экзаменационных заданий.

Минимальный балл для сдачи ОГЭ по английскому языку

Для преодоления минимального порога на ОГЭ по английскому языку в 2026 году выпускнику необходимо набрать не менее 29 первичных баллов. Соответствующие рекомендации содержатся в письме Рособрнадзора от 21 февраля 2021 года № 04-57.

Получить минимально допустимый результат можно различными способами: один из вариантов — выполнить все три задания устной части на минимальный балл, а также правильно решить задания № 1–4 и № 13–34, каждое из которых оценивается в один балл.

Проходной балл для перехода в профильный 10 класс

Для поступления в профильный 10 класс после сдачи ОГЭ по английскому рекомендуется набрать не менее 55 баллов. Такой ориентир также указан в письме Рособрнадзора от 21 февраля 2021 года и считается достаточным для продолжения обучения по углубленной программе.

При этом получить необходимый результат можно даже с отдельными недочетами в работе. Например, часть баллов допускается потерять в устной части или при выполнении письменного задания № 35, не выходя за пределы рекомендованного порога.

Обучение в профильном классе помогает системно подготовиться к ЕГЭ по английскому языку, повысить уровень владения иностранным языком и увеличить шансы на поступление в университет. При этом рекомендованный проходной балл фактически соответствует уровню, близкому к итоговой оценке “отлично”, несмотря на то что формально он еще относится к диапазону оценки “хорошо”.

Высокие требования к уровню английского языка связаны с тем, что результаты ЕГЭ по этому предмету играют важную роль при поступлении в ведущие российские вузы. Конкурс на направления, связанные с международными отношениями, лингвистикой, экономикой, IT и гуманитарными специальностями, традиционно остается высоким, поэтому сильная языковая подготовка становится серьезным преимуществом.

Также школьникам и родителям стоит следить за изменениями в правилах проведения ОГЭ. В текущем году экспериментальный формат экзамена затрагивает Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область, однако в дальнейшем подобные изменения могут распространиться и на другие регионы России. Для поступления в колледж после 9 класса необходимо сдать всего два экзамена: русский язык и математику.

Перевод баллов ОГЭ по английскому языку в оценки

Балл по пятибалльной шкале “2” “3” “4” “5” Общий балл 0–28 29–45 46–57 58–68

Сколько баллов нужно на оценку "3"

Для получения удовлетворительной оценки на ОГЭ ученику необходимо набрать минимум 29 первичных баллов. Максимальный результат, соответствующий верхней границе оценивания, составляет 45 баллов.

Сколько баллов нужно на оценку "4"

Для получения оценки "хорошо" на ОГЭ необходимо набрать от 46 до 57 баллов. Такой результат повышает шансы выпускника на поступление в углубленный 10-й класс и продолжение обучения по углубленной программе.

Сколько баллов нужно на оценку "5"

Итоговая оценка "5" выставляется участникам, набравшим от 58 до 68 баллов. Для получения оценки "отлично" на ОГЭ по английскому необходимо показать высокий уровень подготовки как в письменной, так и в устной части экзамена. Допускается потеря не более 10 первичных баллов — например, при невыполнении задания № 35.

Как оцениваются задания ОГЭ по иностранному языку

Ниже представлена таблица распределения баллов за задания ОГЭ по английскому языку. В ней указаны экзаменационные разделы в устной и письменной частях, номера заданий и максимальное количество баллов за их выполнение.

Раздел экзамена Задания Самый высокий балл Аудирование — 15 баллов Задания 1–4 4 Задание 5 5 Задания 6–11 6 Чтение — 13 баллов Задание 12 6 Задания 13–19 7 Грамматика и лексика — 15 баллов Задания 20–28 9 Задания 29–34 6 Письмо — 10 баллов Задание 35 10 Устная часть — 15 баллов Чтение текста вслух 2 Интервью 6 Монологическое высказывание 7 Общий результат Все части экзамена 68

Продолжительность письменной части ОГЭ по английскому составляет 2 часа — 120 минут. На выполнение устного блока отводится 15 минут, включая время на подготовку ответов. Формат проведения экзамена может отличаться в зависимости от региона: в некоторых субъектах РФ обе части проходят в один день на компьютере, в других — письменный и устный этапы организуются отдельно.

Экзаменационные задания соответствуют уровню английского языка A2 (Pre-Intermediate), поэтому проверяют базовые навыки чтения, аудирования, грамматики, письма и устной речи.

При подготовке к ОГЭ школьники могут использовать открытый банк заданий, размещенный на сайте ФИПИ. Именно из этих материалов формируются экзаменационные варианты, поэтому регулярная практика с официальными заданиями значительно повышает шансы встретить на экзамене знакомые типы вопросов. Хотя готовые ответы на портале не публикуются, в интернете можно найти подробные разборы и решения, подготовленные преподавателями и участниками образовательных сообществ.