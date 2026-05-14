Баллы ОГЭ по биологии в 2026 году: перевод первичного результата в оценки

По данным Рособрнадзора, ежегодно биологию выбирают около 300–400 тыс. девятиклассников, а средний балл по стране колеблется в районе 3,3–3,7. Эта дисциплина будет актуальна для тех, кто хочет связать свою жизнь с профессиями, например, врача, ветеринара или агронома. Расскажем про актуальную шкалу перевода первичных баллов ОГЭ по биологии 2026 года в оценки.

Как оценивается ОГЭ по биологии в 2026 году

Экзаменационная работа состоит из 26 заданий, которые распределены на две части. В первую включен 21 вопрос с кратким ответом, во вторую — пять заданий с развернутым рассуждением.

На выполнение работы дается 2,5 часа, то есть 150 минут.

Согласно приказу Минпросвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2025 г. № 799/1905, на экзамене по биологии можно использовать линейку без справочной информации. Также допустим непрограммируемый калькулятор, который способен выполнять обычные вычисления без функций связи, памяти для баз данных и доступа в интернет.

Проверка экзаменационной работы проходит в два этапа: ответы в тестовой части сверяются компьютерной программой, а задания 22–26 оцениваются экспертами по строгим критериям ФИПИ.

Минимальный балл за задания ОГЭ по биологии

Сколько баллов нужно для получения аттестата

Для получения аттестата об основном общем образовании школьнику нужно успешно сдать все четыре экзамена: два обязательных по русскому языку и математике и два по выбору. По биологии необходимо набрать не менее 13 первичных баллов.

Оценка в аттестат выставляется как среднее арифметическое между годовой отметкой и результатом за экзамен. Например, в году у выпускника выходит “пятерка”, а на ОГЭ он получил “тройку”: (5 + 3) / 2 = 4 → в аттестат будет выставлена “четверка”.

Уточнение: в 2026 году в ряде регионов, включая Татарстан, Московскую, Мурманскую, Тверскую области, Камчатский край и другие, вводится расширенный пилотный проект по обучению студентов среднего профессионального образования. Девятиклассники, которые точно уходят в колледж, могут сдать только два обязательных предмета — русский язык и математику — и получить аттестаты на их основании. Источник — Федеральный закон №40 статья 2.

Проходной балл в профильный класс

Для отбора в профильный 10 класс по естественно-научному или медицинскому направлениям в письме Рособрнадзора рекомендуется ориентироваться на 33 первичных балла.

Что делать, если не набран минимальный порог

Если школьник не набрал 13 баллов по предмету, ОГЭ можно пересдать:

Получено “неудовлетворительно” по 1–2 предметам: пересдача доступна в резервные дни основного периода 3 и 6 июля. Оценены на “двойки” экзаменационные работы по 3–4 дисциплинам: пересдача переносится на дополнительный период 10 сентября.

Если не набран проходной минимум и в сентябрьские сроки, вместо аттестата выдается справка об обучении. В таком случае экзамены придется пересдавать только в следующем году.

Перевод баллов ОГЭ по биологии в оценки

Результат Баллы “неудовлетворительно” 0–12 “удовлетворительно” 13–25 “хорошо” 26–37 “отлично” 38–47

Сколько баллов нужно на “тройку”

Для “тройки” нужно набрать от 13 до 25 первичных баллов. Такой результат позволяет получить аттестат, если остальные экзамены тоже сданы.

Сколько баллов нужно на “четверку”

Отметка “четыре” ставится за результат от 26 до 37 баллов.

Сколько баллов нужно на “пятерку”

Для отметки “пять” нужно набрать от 38 до 47 первичных баллов за тестовую часть и задания на рассуждение.

Максимальный балл за задания ОГЭ по биологии

Максимальный результат по биологии — 47. Из них 34 можно получить за первую часть, где нужно давать краткие ответы, и 13 баллов — за вторую часть с развернутыми ответами.

Таблица баллов за задания ОГЭ по биологии

№ задания Баллы Тема задания За что могут снизить Часть 1 1 1 Признаки живых организмов (свойства живого) аннулируется за любое несовпадение с верным ответом 2 1 Царства живой природы (классификация) 3 1 Клеточный уровень (строение, деление) 4 2 Множественный выбор (бактерии, грибы, лишайники) за одну ошибку начисляется только один балл, если их больше — ноль 5 2 Растения (строение, процессы) 6 1 Животные (классификация, признаки групп) аннулируется за любое несовпадение с верным ответом 7 2 Обмен веществ и превращение энергии за одну ошибку в ответе начисляется только один балл, если их больше — ноль 8 1 Генетика и селекция (базовые законы) аннулируется за любое несовпадение с верным ответом 9 2 Методы биологических исследований за одну ошибку начисляется только один балл, если их больше — ноль 10 2 Текст с пропусками терминов 11 2 Соответствие (например, функции систем органов) 12 1 Здоровье и первая помощь аннулируется за любое несовпадение с верным ответом 13 3 Описание по схеме (лист, собака, кошка) два: есть одна ошибка в пяти признаках;

один: присутствует две неточности;

ноль: есть ошибки в трех и более признаках. 14–15 1 Человек: ткани и системы органов аннулируется за любое несовпадение с верным ответом 16–19 2 Человек: анатомия, гигиена, нейрогуморальная регуляция за одну ошибку начисляется только один балл, если их больше — ноль 20 1 Экологические характеристики организмов аннулируется за любое несовпадение с верным ответом 21 2 Анализ графиков или таблиц за выбор лишнего пункта или неполный анализ данных начисляется только один балл, если их больше — ноль Часть 2 22 2 Работа с изображениями объектов (анализ рисунка) один: дан только один верный ответ из двух и нет биологических ошибок;

ноль: ответ неверный. 23 2 Биологический эксперимент (анализ условий) 24 3 Работа с научным текстом (ответы на вопросы) два: два верных ответа из трех и нет биологических ошибок;

один: один верный ответ и и нет биологических ошибок;

ноль: ответ неверный. 25 3 Анализ статистических данных (таблицы) 26 3 Расчетная задача (рацион питания и энергозатраты) Итого: 47

Подробнее с критериями оценивания развернутых ответов можно ознакомиться в методических материалах для предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2026 года по биологии.