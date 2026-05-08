Баллы ОГЭ по физике в 2026 году: перевод в оценку и система выставления результатов

Результат ОГЭ определяется первичными баллами, которые затем переводятся в школьные оценки. Разберем актуальную систему оценивания, критерии получения "3", "4" и "5", а также особенности поступления после 9 класса.

Минимальные баллы ОГЭ по физике

Минимальный порог в ОГЭ — это количество первичных баллов, необходимое для получения удовлетворительной оценки. Для успешной сдачи экзамена учащемуся требуется набрать не менее 10. При этом не имеет значения, за какие типы заданий получены баллы: учитываются как краткие ответы, так и развернутые решения.

Набрать минимальный результат можно разными способами. Например, достаточно правильно выполнить девять заданий с оценкой в 1 балл и дополнительно решить одно задание стоимостью 2 балла. Альтернативный вариант — справиться с несколькими более сложными задачами, каждая из которых оценивается в 3 балла. Такой гибкий подход позволяет компенсировать сложность отдельных заданий за счет общей стратегии выполнения экзаменационной работы.

Проходной балл ОГЭ по физике для перехода в профильный 10 класс

Единого проходного балла на федеральном уровне нет — требования устанавливают школы. В качестве ориентира рекомендуется результат около 26 баллов (уверенная "4"), которого обычно достаточно для поступления в профильный класс.

Максимальный балл ОГЭ по физике

Это наивысшее количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всей экзаменационной работы.

По действующей структуре экзамена, максимальный результат составляет 39 баллов (верхняя оценка "5" по пятибалльной шкале).

Этот показатель формируется за счет выполнения всех заданий контрольно-измерительных материалов (КИМ), включая как вопросы с кратким ответом, так и задания с развернутым решением. Всего в работе предусмотрено 22 задания, каждое из которых вносит вклад в итоговый результат.

Перевод баллов ОГЭ по физике в оценки

Шкала перевода отметок По пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" Общий балл 0-9 10-19 20-29 30-39

Сколько баллов нужно на оценку "3"

Оценка "3" на ОГЭ по физике является минимальным положительным результатом, подтверждающим успешную сдачу экзамена.

Чтобы получить этот уровень, выпускнику необходимо набрать не менее 10 первичных баллов. Именно с этого порога работа засчитывается как выполненная на удовлетворительном уровне.

Диапазон, соответствующий оценке "3", ограничен верхней границей в 19 первичных. Таким образом, результаты в пределах от 10 до 19 баллов включительно позволяют рассчитывать на итоговую тройку.

Сколько нужно на оценку "4"

Оценка "4" по ОГЭ по физике присваивается участникам экзамена, набравшим от 20 до 29. Такой результат отражает уверенное владение основными темами предмета и стабильный уровень подготовки.

Достичь этого диапазона можно даже при выполнении преимущественно заданий с кратким ответом, допускается и наличие отдельных неточностей. Это делает оценку "хорошо" доступной при грамотной стратегии выполнения экзаменационной работы.

Кроме того, результат на уровне "4" зачастую считается достаточным для поступления в профильный 10 класс с углубленным изучением физики и математики, в зависимости от требований конкретной школы.

Сколько нужно на оценку "5"

Для получения оценки "5" на ОГЭ по физике необходимо продемонстрировать высокий уровень подготовки и уверенное владение всеми ключевыми темами экзамена. Минимальный порог для отличного результата составляет 30 первичных баллов из максимально возможных 39. Достижение этого уровня, как правило, требует правильного выполнения большинства заданий, включая задачи с развернутым ответом.

Таблица оценивания заданий ОГЭ по физике

Структура экзамена ОГЭ по физике включает задания разного формата и уровня сложности, поэтому количество баллов за их выполнение отличается. Итоговый результат формируется как сумма первичных баллов за каждое правильно выполненное задание.

Ниже представлено распределение максимальной оценки в по номерам заданий:

Номер задания Максимальные первичные баллы №1–2 2 №3 1 №4 2 №5–11 1 №12–14 2 №15 1 №16 2 №17 3 №18–19 2 №20–22 3

Такая система оценивания ОГЭ по физике позволяет учитывать как базовые знания, так и умение решать более сложные задачи с развернутым ответом. Чем выше сложность задания, тем больше баллов можно получить за его правильное выполнение.

Влияет ли результат на аттестат

Результат ОГЭ по физике влияет на итоговую аттестацию, но с некоторыми нюансами.

Оценка за экзамен включается в аттестат об основном общем образовании и может скорректировать годовую отметку по предмету. Как правило, итоговая оценка выводится на основе годовой и экзаменационной — чаще всего это среднее значение с округлением по правилам школы.

Если физика включена в список предметов по выбору, ее результат также фиксируется в документе. При этом низкий балл может повлиять на итоговую оценку, а высокий, наоборот, повысить ее.

Кроме того, оценки ОГЭ имеют значение при поступлении в профильный 10 класс: школы нередко учитывают баллы экзамена при конкурсном отборе. Поэтому результат важен не только для аттестата, но и для дальнейшей образовательной траектории.

Нужны ли баллы ОГЭ для поступления в колледж

Результаты ОГЭ после 9 класса играют важную роль при переходе в колледжи и техникумы. Хотя главным документом остается аттестат об основном общем образовании, экзаменационные оценки напрямую влияют на его итоговые показатели.

С 2016 года выпускники 9-х классов обычно сдают ОГЭ по четырем предметам: два обязательных: русский язык и математика — и еще два на выбор.

Однако в ряде регионов в рамках эксперимента по расширению доступа к среднему профессиональному образованию действует упрощенный вариант: если ученик после 9 класса поступает в колледж, он может сдавать только два обязательных экзамена.

Результаты ОГЭ переводятся в школьные оценки и влияют на средний балл аттестата, а уже он чаще всего становится ключевым критерием при поступлении в колледжи.