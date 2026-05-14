Баллы ОГЭ по информатике в 2026 году: ИКТ, перевод в оценки и проходной балл

Сдавать информатику на ОГЭ часто выбирают те школьники, которые планируют идти в профильный 10 класс и связать свою дальнейшую профессию с IT. Расскажем, сколько баллов нужно получить для отметок “три”, “четыре”, “пять”, как проходит перевод в оценки и какой результат нужен для поступления в профильный класс.

Максимальный балл за экзамен

Максимум за правильно выполненную экзаменационную работу можно получить 21 балл. Задания в тестовой части дают по одному, а практические — от двух до трех.

Минимальные баллы ОГЭ по информатике

Минимальные баллы для сдачи экзамена

Чтобы ОГЭ по информатике считалось сданным, нужно набрать не менее 5 баллов.

Проходной минимум для профильного класса

Для отбора в профильный 10 класс Рособрнадзор рекомендует ориентироваться на 15 баллов по информатике. Однако конкретный лицей, гимназия или школа могут установить свои требования и минимальный порог для отбора в старшие классы, особенно если конкурс на место большой.

Для тех, кто планирует после девятого класса поступать в колледж на IT-, инженерный, физико-математический или технологический профиль, лучше ориентироваться на показатель в 17–21 балл.

До 31 декабря 2029 года действует эксперимент по Федеральному закону от 29.12.2025 № 571-ФЗ, при котором для поступающих в колледжи после девятого класса может быть достаточно сдать на ОГЭ только две обязательные дисциплины: русский язык и математику. Положение распространяется на школьников Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой области, Республики Татарстан и другие.

Перевод баллов ОГЭ по информатике в оценки

После проверки заданий баллы переводятся в привычную пятибалльную систему. В 2026 году Рособрнадзор установил следующие диапазоны:

Баллы по информатике Оценка 0–4 “неудовлетворительно” 5–10 “удовлетворительно” 11–16 “хорошо” 17–21 “отлично”

Сколько баллов нужно на оценку “три”

На “тройку” необходимо набрать от пяти до десяти баллов. Более того, без сдачи ГИА по четырем предметам — двум обязательным и двум по выбору — хотя бы на минимальные показатели документ о школьном образовании не выдается.

Сколько баллов нужно на оценку “четыре” по информатике

Оценка “четыре” выставляется при попадании в диапазон 11–16 баллов. Если выпускник хочет перейти в профильный 10 класс, ему необходимо набрать именно верхний порог отметки “хорошо”.

Сколько баллов нужно на оценку “пять”

Для того, чтобы получить “пятерку” за ОГЭ по информатике, необходимо правильно выполнить задания на 17–21 балл.

Результаты ОГЭ влияют на итоговую отметку в аттестате. Изначальные баллы с экзамена переводятся в оценки по школьной системе. Затем полученный результат суммируется с фактическим годовым числом. Среднее арифметическое от этих двух цифр и будет итоговым результатом, который попадет в аттестат за девятый класс. Например, за ОГЭ ученик получил "четыре", а в журнале у него выходит "тройка". Берем среднее от этих двух чисел, и получается, что в документе об обучении за дисциплину "Информатика" в пользу ученика будет стоять "четверка".

Как оцениваются задания ОГЭ по информатике

ОГЭ по информатике состоит из двух частей и 16 заданий. Первая часть включает 10 заданий с кратким ответом, вторая — шесть заданий, которые выполняются на компьютере с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), например, Word или PowerPoint.

На экзамен дается 2 часа 30 минут: примерно 30 минут рекомендуется оставить на решение теста и два часа — на вторую часть.

В 2026 году структура и содержание КИМ по информатике не изменились, но обновились форматы файлов из-за перехода на открытые и импортозамещенные ИКТ: для 13.1 используется *.odt как исходный текстовый файл и *.odp как формат ответа, для 13.2 — *.odt, для 14 — *.ods, а решение 15 при отсутствии среды “Робот” записывается в *.txt.

Ответы к заданиям №1–12 записываются в бланк. Результат заданий №13–16 предоставляются в виде отдельных файлов: презентаций или текстового документа, электронной таблицы, алгоритма для исполнителя и программы.

№ задания Суть задания Максимум баллов Как начисляются баллы* 1–12 краткие ответы: работа с данными, логикой, файлами, поиском 12 ответ аннулируется, если фактический ответ не совпадает с образцом от ФИПИ 13.1 презентация из трех слайдов: оценивается правильная структура, текст, изображения, единый стиль 2 итоговый результат снижается или работа аннулируется, если у презентации не тот формат, мало слайдов, нет нужных объектов, текст перекрывает изображения 13.2 точное оформление текста и таблицы по образцу итоговый результат снижается или работа аннулируется, если у таблицы неверные шрифты, отступы, выравнивание, лишние ошибки в тексте 14 верная обработка данных в электронной таблице: формулы, ответы, диаграмма 3 итоговый результат снижается или работа аннулируется, если есть ошибки в расчетах, неверные ячейки, отсутствует или неправильно построена диаграмма 15 написание рабочего алгоритма для исполнителя “Робот” 3 итоговый результат снижается или работа аннулируется, если алгоритм не выполняет условие, есть логические ошибки или решение нельзя проверить 16 написание программы на языке программирования 3 итоговый результат снижается или работа аннулируется, если программа работает не для всех тестов, есть ошибка ввода/вывода или выбран неверный алгоритм

Критерии оценивания приведены обобщенно, подробнее следует изучить на сайте составителей КИМов в методических материалах для предметных комиссий.