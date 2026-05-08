Баллы ОГЭ по химии в 2026 году: перевод баллов и оценка результатов

ОГЭ по химии в 2026 году остается одним из ключевых экзаменов для выпускников 9 класса: он влияет не только на получение аттестата, но и на дальнейший выбор образовательной траектории. Разобрали все актуальные параметры ОГЭ по химии: от проходного порога до требований для поступления в профильные классы и особенности пересдачи.

Максимальный и минимальный балл ОГЭ по химии

Максимальный результат на ОГЭ по химии составляет 38 баллов. Из них 24 можно получить за задания с кратким ответом и еще 14 первичных баллов — за задания с развернутым, включая выполнение практической части и экспериментов.

Для успешной сдачи экзамена и получения положительной оценки необходимо набрать установленный минимальный порог. Он составляет 10 баллов. Данное значение закреплено в официальных нормативных документах, в том числе в письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 18.02.2026 № 04-44.

Перевод баллов ОГЭ по химии в оценки

Шкала перевода отметок По пятибалльной шкале “2” “3” “4” “5” Общий балл 0-9 10-20 21-30 31-38

Сколько нужно баллов на оценку "3"

Первая положительная оценка по пятибалльной системе на ОГЭ по химии — это отметка "удовлетворительно" (оценка "3"). Для ее получения необходимо набрать не менее 10 баллов из 38 возможных.

Такой результат можно сформировать разными способами: достаточно правильно выполнить несколько заданий с кратким ответом, либо успешно решить задание №23, включающее составление уравнений реакций и проведение практического эксперимента. Дополнительно можно добрать недостающие баллы за счет других корректно выполненных заданий.

Структура экзамена построена таким образом, что ученик самостоятельно определяет стратегию выполнения работы: порядок решений и выбор заданий остаются за ним. Это позволяет распределять время и усилия в соответствии с уровнем подготовки и уверенности в отдельных темах.

Сколько нужно баллов на оценку "4"

Для получения результата "хорошо" на ОГЭ (отметка "4") часто достаточно успешно выполнить задания с кратким ответом. В рамках экзамена именно эта часть работы позволяет набрать основную долю необходимых баллов без обязательного перехода к развернутым решениям.

За задания с кратким ответом можно получить до 24 баллов, при этом для результата "хорошо" требуется не менее 21 балла. Такой формат делает возможным достижение результата за счет уверенного владения базовыми темами курса.

При этом экзамен нельзя назвать случайным: все задания требуют точных вычислений, понимания химических процессов и умения применять знания на практике. Ответы вносятся в бланк в виде цифр, числовых значений или последовательностей цифр, что исключает элемент случайного выбора и требует осознанного решения каждого задания.

Сколько нужно баллов на оценку "5"

Результат "отлично" (пятерка) на ОГЭ по химии — одна из самых высоких целей для выпускников 9 класса. Для ее получения необходимо набрать не менее 31 балла из 38 возможных, что требует уверенного владения всем объемом школьной программы.

Достичь такого результата непросто: экзамен включает задания разного уровня сложности, и особенно важна вторая часть работы. В ней оценивается не только конечный ответ, но и полнота решения, логика рассуждений, а также корректность оформления.

Поэтому при выполнении заданий ОГЭ по химии важно внимательно фиксировать ход решения и аккуратно заполнять бланки ответов. Ошибки в записи или пропуск этапов решения могут повлиять на итоговый балл даже при правильном результате.

Таблица оценивания заданий ОГЭ по химии

Система оценивания ОГЭ по химии построена так, что разные задания имеют различный вес в итоговом балле. Это важно учитывать при подготовке, поскольку вклад каждого номера в результат экзамена неодинаков.

Ниже представлена сводная таблица распределения баллов по заданиям ОГЭ по химии:

Номер задания Максимальный балл 1, 2, 3 1 4 2 5, 6, 7, 8 1 9, 10 2 11 1 12 2 13, 14, 15, 16 1 17 2 18, 19 1 20, 21, 22 3 23 (эксперимент) 5

Наибольшее количество баллов традиционно приносит задание №23, связанное с практическим экспериментом.

Также повышенный вес имеют задания с развернутыми ответами, требующие более глубокого понимания материала и умения применять химические знания на практике.

Проходной балл ОГЭ по химии

Чтобы получить аттестат об основном общем образовании, необходимо успешно пройти итоговую аттестацию, включая ОГЭ по химии, и набрать установленный минимальный порог.

Проходной балл ОГЭ по химии для получения аттестата составляет 10 баллов из 38 возможных. Это минимальное значение, подтверждающее освоение базового уровня школьной программы.

При достижении данного результата экзамен считается сданным, а выпускник получает право на выдачу аттестата и дальнейшее продолжение обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального или профильного уровня.

При поступлении в профильные классы естественно-научного направления учитываются результаты ОГЭ по химии и установленные рекомендации Рособрнадзора. Согласно действующим разъяснениям, для зачисления на обучение в класс с углубленным изучением необходимо набрать не менее 27 баллов.

Такой результат нельзя получить только за счет заданий с кратким ответом. Для достижения проходного уровня требуется также успешное выполнение заданий второй части экзамена, где оцениваются развернутые решения, логика рассуждений и умение применять химические знания на практике.

Результаты ОГЭ по химии открывают для выпускников 9 класса разные образовательные маршруты. Помимо продолжения обучения в профильных классах, учащиеся могут поступать в медицинские колледжи на направления "лечебное дело", "фармация" или "сестринское дело", а в дальнейшем продолжить образование в высших учебных заведениях по выбранной специальности.

Можно ли пересдать ОГЭ в 2026 году

Да, такая возможность предусмотрена действующими правилами проведения государственной итоговой аттестации. Соответствующие положения закреплены в пункте 47 приказа "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования".

Согласно этому документу, пересдача допускается в случаях, когда обучающийся не смог преодолеть минимальный порог не более чем по двум учебным предметам. В таких ситуациях выпускнику предоставляется право повторной сдачи экзаменов, что позволяет повысить результат и завершить аттестацию в установленном порядке. Пересдача химии будет проходить в дополнительный период 14 сентября 2026 года.