Баллы ОГЭ по литературе в 2026 году: перевод в оценки и минимальный порог

ОГЭ по литературе пригодится после завершения основного общего образования для профильного 10-го класса и поступления в колледжи на творческие и гуманитарные образовательные программы: филологию, педагогику, медиакоммуникации, рекламу, театр и кино.

Минимальный балл на ОГЭ по литературе

Для получения аттестата

Минимальный результат для получения удовлетворительной отметки — 16 баллов. Если выпускник набрал от 0 до 15, это соответствует “двойке”, ГИА по литературе считается несданной. Более того, без сдачи ГИА по двум обязательным — русскому языку и математике — и двум предметам по выбору хотя бы на минимальные баллы аттестат о школьном образовании не выдается.

Для перехода в профильный 10 класс

Для отбора в профильные классы рекомендован порог 27 баллов. Помимо этого школа учитывает и другие критерии: конкурсную основу, средний показатель за все предметы в аттестате, внутренние требования отбора. Поэтому точные условия следует уточнять в образовательной организации заранее.

Что делать, если не набрал минимум

Если результат ниже проходного минимума, можно действовать по следующим шагам:

Обсудить работу с учителем: разобрать, где были потеряны основные баллы, убедиться, что нет технических ошибок в бланках. Если литература — один из двух “проваленных” предметов, школьник допускается к пересдаче в резервные дни основного периода: 3 или 6 июля. Если же “двойка” получена по 3–4 дисциплинам, то шанс повысить результат появляется только в сентябре. Вторая пересдача — 14 сентября или 23, 24 и 25 сентября. Если в этом случае порог не будет пройден, вместо аттестата выдается справка об обучении, а ОГЭ придется сдавать уже в следующем году.

Максимальный балл на ОГЭ по литературе

ФИПИ и Рособрнадзор выпустили методические материалы для предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по литературе 2026 года и увеличили максимальный первичный балл с 37 до 40, повысив оценку за отдельные задания и обновив критерии проверки. Для получения такого результата мало знать сюжеты произведений, необходимо понимать и объяснять авторскую позицию, подбирать эпизоды под конкретные темы, сопоставлять тексты и писать связное сочинение без фактических ошибок.

Перевод баллов ОГЭ по литературе в оценки

Сколько баллов нужно на “тройку”

Для удовлетворительного результата необходимо набрать от 16 до 24 баллов. Это минимальный результат, по данным Рособрнадзора, при котором экзамен считается сданным.

Сколько баллов нужно на “четверку”

“Четверка” утверждается в пределах 25–32 баллов. Такой результат показывает, что ученик не только знает тексты, но и умеет работать с произведениями и анализировать их.

Сколько баллов нужно на “пятерку”

Высший балл можно получить, если набрать от 33 до 40 баллов. Здесь большое внимание стоит отдать сочинению, так как оно приносит больше всего баллов и сильнее всего влияет на итоговую оценку.

Как оцениваются задания на ОГЭ по литературе

В 2026 году ОГЭ по литературе длится 3 часа 55 минут, или 235 минут.

В работе 12 заданий, но выполнять необходимо пять: четыре задания из первой части и одно сочинение из второй. Все ответы на ОГЭ должны быть развернутыми без привычной тестовой части с выбором варианта.

Задание Суть задания Максимум Тестовая часть 1.1 или 1.2 Анализ фрагмента эпического, драматического или лироэпического произведения по выбору 5 2.1 или 2.2 Анализ самостоятельно выбранного фрагмента 5 3.1 или 3.2 Анализ стихотворения, басни или баллады 5 4 Сопоставление двух стихотворений 8 Вторая часть 5.1–5.5 Сочинение по выбранной теме 17 Итого 40

Для задания 1–3 обычно достаточно развернутого ответа в 3–5 предложений, для номера 4 — 5–8 предложений. Сочинение должно содержать не менее 150 слов. Если их меньше, за него ставят “ноль” баллов.

Тестовая часть

Тестовой части в обычном понимании в ОГЭ по литературе нет. Выпускник не выбирает один ответ из четырех, а пишет рассуждение по каждому вопросу. Проверяется не память на отдельные факты, а умение объяснить смысл эпизода, роль героя, конфликт, тему, художественные детали и связь фрагмента со всем произведением.

Критерии Баллы Что проверяют Задание 1–3 К1: ответ на вопрос 2 Насколько четко был дан ответ на поставленный вопрос. Если выпускник получает “ноль” за этот критерий — все задание аннулируется. К2: привлечение текста 2 Умение использовать цитаты или конкретные детали из источника для подтверждения мыслей без искажения авторской позиции. К3: речевые нормы 1 Отсутствие речевых ошибок, например, неверных употреблений слов или повторов. Задание 4 К1: сопоставление 2 Умение найти общее или различное. Если отдельно описывался каждый стих без сравнения, будет поставлен “ноль”. К2: привлечение текста 4 Умение использовать цитаты или конкретные детали из двух текстов для подтверждения мыслей без искажения авторской позиции. К3: речевые нормы 2 Оценивание грамотности построения предложений и отсутствия повторов.

На экзамене можно пользоваться орфографическим словарем, полными текстами художественных произведений и сборниками лирики.

Задания с развернутым ответом

В этой части важно доказать свою точку зрения и выделить главную мысль по следующей структуре: тезис, опора на текст, объяснение, вывод. В сочинении дополнительно оцениваются построение композиции, правильность речевых норм, грамотность выпускника, фактическая точность и использование литературоведческих понятий.