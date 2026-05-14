Баллы ОГЭ по математике в 2026 году: как перевести в оценки и сколько нужно набрать для получения аттестата

ОГЭ предусматривает сдачу двух обязательных предметов, от которых зависит получение аттестата и дальнейший образовательный маршрут. Математика — один из них. Разбираемся, какой установлен проходной балл в профильные классы, сколько нужно набрать, чтобы сдать математику, и как перевести баллы в привычные отметки.

Сколько баллов можно набрать на ОГЭ по математике

Максимальный балл за экзамен

В 2026 году за основной государственный экзамен по математике можно набрать максимум 31 балл. Из них 19 начисляются за полностью выполненную первую часть, которая содержит задания с кратким ответом, и 12 баллов — за вторую часть, где предусмотрены шесть заданий с развернутым ответом.

ОГЭ по математике включает 25 заданий и состоит из двух частей

Минимальный балл для сдачи ОГЭ по математике

8 первичных баллов — это минимальный порог, который должен преодолеть ученик для сдачи экзамена по математике и получения аттестата об окончании 9 класса. Чтобы набрать минимум, можно решить восемь заданий первой части, но среди них обязательно должны быть как минимум 2 балла по геометрии, например, за решение заданий №15–19.

Если пройти порог не удалось (7 и менее баллов), ученик может отправиться на пересдачу в резервный день основного периода. В 2026 году она назначена на 29 июня. Но если школьнику не удалось сдать ОГЭ по трем или четырем предметам сразу, то экзаменация возможна в дополнительное время — 3 сентября.

В 2026 году ОГЭ по математике пройдет 2 июня

Количество баллов для отбора в профильные классы

Рособрнадзор рекомендует применять следующие минимальные баллы по математике для отбора в профильные классы:

естественнонаучный профиль — 18 баллов, из которых по геометрии не менее шести;

экономический профиль — 18 баллов, из них по геометрии не менее пяти;

физико-математический профиль — 19 баллов, из них по геометрии не менее семи.

Перевод баллов ОГЭ по математике в оценки

Сколько баллов нужно на оценку “3”

Чтобы получить отметку “удовлетворительно”, ученик должен набрать 8–14 баллов. Из них минимум 2 должны быть начислены за решение заданий из раздела “Геометрия”. В соответствии с рекомендациями ФИПИ сдающему экзамен ученику достаточно решить восемь задач из первой части, чтобы пройти минимальный порог и получить отметку “3”.

Два балла по геометрии важны. Например, если ученик наберет 8 баллов, 2 из которых — по геометрии, то экзамен будет сдан на оценку “3”. Однако тот, кто получит суммарно 14 баллов, но из них лишь один по геометрии, не сдаст ОГЭ и будет отправлен на пересдачу.

Сколько баллов нужно на оценку “4”

Если набрать от 15 до 21 балла, то можно получить “хорошо” за экзамен по математике. При этом важно, чтобы хотя бы 2 балла из них были начислены за задания из блока “Геометрия”, иначе ученику грозит “двойка” и пересдача, даже если удалось набрать минимум, выполнив номера из других разделов.

Чтобы получить “4”, рекомендуется уделить внимание заданиям №1–19, а также №20, 22.

Общее время выполнения работы составит 3 часа 55 минут, или 235 минут

Сколько баллов нужно на оценку “5”

Для отметки “отлично” за экзамен по математике требуется набрать от 22 до 31 первичного балла, причем обязательно не менее двух баллов по геометрии, как и в остальных случаях.

Один из способов получить по математике “5” — правильно решить все задания первой части, получив 19 баллов, и несколько — из второй части, чтобы добрать оставшиеся несколько баллов. Решать вторую часть полностью не обязательно, но нужно научиться выполнять хотя бы несколько заданий, чтобы достичь лучшего результата.

Отметка Первичные баллы Условие “Плохо” 0–7 — “Удовлетворительно” 8–14 Минимум 2 балла по геометрии “Хорошо” 15–21 Минимум 2 балла по геометрии “Отлично” 22–31 Минимум 2 балла по геометрии

Как оцениваются задания ОГЭ по математике

Какие есть типы заданий

Всего ОГЭ по математике содержит 25 заданий, среди которых:

№ 1–6, 8–12 и 14–18 — с кратким ответом;

№ 7, 13 — тестовые с выбором одного правильного ответа;

№ 19 — тестовое с выбором одного или нескольких ответов из предложенных;

№ 20–25 — с развернутым ответом.

На ОГЭ по математике разрешено использовать линейку для построения чертежей и рисунков

Сколько баллов дается за первую часть экзамена

Первая часть государственного экзамена по математике состоит из 19 заданий, в которых нужно дать правильный краткий ответ. За каждое выполненное задание ученик получает 1 балл. Так, суммарно за первую часть ОГЭ можно получить 19 баллов.

№ задания Что содержится Максимальный балл за выполнение 1 Практическая задача на понимание текста, вычисления, применение формул 1 2 Практическая задача на понимание текста, вычисления, применение формул 1 3 Практическая задача на понимание текста, вычисления, применение формул 1 4 Практическая задача на понимание текста, вычисления, применение формул 1 5 Практическая задача на понимание текста, вычисления, применение формул 1 6 Обыкновенные и десятичные дроби 1 7 Координаты на прямой и плоскости 1 8 Формулы и преобразование выражений 1 9 Уравнения, неравенства, системы 1 10 Вычисление вероятности 1 11 Формулы и графики линейных, дробно-рациональных, квадратичных функций 1 12 Расчеты по формулам 1 13 Уравнения и неравенства 1 14 Последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии 1 15 Геометрия: длина отрезка, величина угла 1 16 Геометрия: длина отрезка, величина угла 1 17 Геометрия: площадь фигур 1 18 Геометрия: вычисление длин, углов, площадей 1 19 Геометрия: выбор верных утверждений 1

Сколько баллов дается за вторую часть экзамена

Во второй части ОГЭ по математике содержатся шесть заданий, № 20–25, за каждое из которых ученик может получить 2 балла. Максимальный результат за все задания во второй части — 12.

За полное, обоснованное и верное решение задачи второй части ученик получает 2 балла. Если решение верное, но содержит несущественные ошибки — 1 балл. Решение не будет засчитано вовсе, если присутствует существенная ошибка или записан только ответ, а решения нет.

№ задания Что оценивается Баллы 20 Умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства, а также действия со степенями 2 21 Решение задач разных типов 2 22 Построение графика функции и решение задачи 2 23 Геометрическая задача на вычисление 2 24 Геометрическое доказательство 2 25 Геометрическая задача с применением формул и теорем: длина отрезка, величина угла, площадь фигур 2

Как самостоятельно подготовиться к ОГЭ

Рекомендации ФИПИ для индивидуальной подготовки:

1. Определить уровень подготовки. Необходимо решить несколько вариантов ОГЭ и составить таблицу, затем выписать в нее номера заданий, которые удалось решить верно и в которых была допущена ошибка.

2. Сформулировать цель. Ученик должен заранее понять, на какую отметку он планирует сдать экзамен: “3”, “4” или “5”. Затем нужно изучить, сколько требуется набрать первичных баллов для выбранной отметки.

3. Выстроить стратегию подготовки к экзамену.

Если цель — пройти минимальный порог и получить отметку “удовлетворительно”, то нужно уделить особое внимание тем заданиям, которые уже получается решать, чтобы добиться устойчивого результата. Постепенно можно переходить к более сложным.

Для получения отметки “хорошо” ФИПИ советует сделать упор на заданиях первой части, обращая внимание на правильность вычислений.

Если ученик стремится сдать математику на “отлично”, нужно тренироваться выполнять все задания экзаменационной работы, устранять найденные пробелы в знаниях, а также оформлять решения заданий второй части ясно и коротко.

Что еще важно