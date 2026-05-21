Баллы ОГЭ по обществознанию в 2026 году: перевод результата в оценки

Разбираем, как первичные баллы ОГЭ по обществознанию пересчитываются в оценки в 2026 году. Публикуем официальную шкалу ФИПИ, минимальный показатель для сдачи экзамена и требуемый результат для зачисления в профильный класс.

Сколько баллов можно набрать на ОГЭ по обществознанию

Максимальный балл за экзамен

Максимально за ОГЭ по обществознанию можно получить 37 первичных баллов.

Минимальный балл для сдачи ОГЭ по обществознанию

Чтобы сдать экзамен, то есть набрать баллов на оценку “три”, необходимо получить за итоговую работу — минимум 14 первичных баллов.

Для получения такого результата достаточно правильно решить все задания базового уровня — №2, №4, №5–8, №10, №13 и №15–16. Но лучше решать все задания варианта, так будет больше шансов набрать необходимый минимум.

До конца декабря 2029 года в России проводится образовательный эксперимент на основании Федерального закона № 571-ФЗ от 29.12.2025. Девятиклассникам из пилотных регионов для зачисления в учреждения среднего профессионального образования разрешено сдавать только два обязательных предмета — математику и русский язык. Данное правило сейчас действует в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Липецкой области и ряде других субъектов РФ.

Проходной минимум для профильного 10 класса

Согласно распоряжению Рособрнадзора за 2026 год, для перехода в профильный 10 класс необходимо набрать — 29 баллов.

Школа, Краснодар

Перевод баллов ОГЭ по обществознанию в оценки

Учитывая тот же самый приказ от Рособрнадзора, получаем такие данные:

Первичные результаты Оценка 0–13 “неудовлетворительно” 14–23 “удовлетворительно” 24–31 “хорошо” 32–37 “отлично”

Сколько баллов нужно на оценку “3”

Для “тройки” нужно, чтобы работу выпускника была оценена на 14–23 балла. Для достижения такого результата лучше начинать с тех заданий, где более понятные вопросы, а ответ требует выбора одного варианта, последовательности цифр или короткого слова. Но также важно не оставлять нерешенными номера, где необходимо дать развернутый ответ, ведь так больше шансов перейти порог.

Сколько баллов нужно на оценку “4”

“Четверка” начинается с 24 баллов. Максимум за задания базового уровня можно получить только 19, значит, нужно браться за сложные вопросы №1, №12, №21–22. Желательно на пробниках набирать стабильно 26–28 баллов. Тогда даже при небольшой потере на экзамене шанс получить “4” остается.

Сколько баллов нужно на оценку “5”

“Пятерка” считается с 32 баллов. Для ее получения нужно почти без ошибок выполнить все задания базовой и средней сложности, а также набрать хотя бы часть баллов за вопросы высокого уровня — №23–24.

Главное отличие “5” от “4” — качество развернутых ответов. Эксперты проверяют, даны ли точные определения, приведены ли объяснения, примеры и аргументы.

Экзаменационные результаты напрямую определяют итоговую отметку в аттестате об основном общем образовании. Набранные на ОГЭ первичные баллы переводятся в привычную пятибалльную систему. Затем полученная оценка складывается с годовой отметкой по предмету из школьного журнала. А итоговое значение рассчитывается как среднее арифметическое двух цифр с округлением в пользу ученика. Например, если за экзамен по обществознанию школьник получил “четыре”, а в году у него выходила “тройка”, то средний показатель составит 3,5. В аттестат за девятый класс пойдет более высокая оценка — “четверка”.

. Фото: Unsplash

Как оцениваются задания на ОГЭ по обществознанию

Экзамен длится 3 часа, или 180 минут и состоит из 24 заданий с краткими и развернутыми ответами.

По обществознанию разрешенных справочных материалов нет. С собой можно взять черную гелевую ручку.

Проверка экзаменационной работы проходит в два этапа: ответы в тестовой части сверяется компьютерной программой, а задания с развернутыми решениями оцениваются экспертами по строгим критериям ФИПИ.

Номер задания Суть задания Сколько баллов начисляется Нюансы начисления баллов* 1 выбрать два понятия и раскрыть смысл одного из них 2 один балл начисляется за верно приведенные термины и еще один — за правильное сущностное определение одного из них 2 тестовый вопрос по разделу “Человек и общество” 1 ответ аннулируется за любое несовпадение с верным от ФИПИ 3 тестовый вопрос по разделу “Сфера духовной культуры” 4 тестовый вопрос на суждения — выбор верных из двух 5 анализ фотоизображения 3 один балл начисляется за правильный ответ на вопрос и плюс два — за верно приведенные два суждения с пояснениями к ним 6 практическая задача на финансовую грамотность 2 один балл — за правильный ответ на первый вопрос и один — за второй 7 тестовый вопрос по разделу “Экономика” 1 ответ аннулируется за любое несовпадение с верным от ФИПИ 8 тестовый вопрос на экономические понятия и процессы 9 тестовый вопрос на суждения по экономике 10 тестовый вопрос по разделу “Социальная сфера” 11 тестовый вопрос на суждения по социальной сфере 12 анализ социологического опроса (диаграммы/гистограммы) 4 начисляется по одному баллу за найденные сходство и различие, за верное разъяснение сходства и различия. 13 тестовый вопрос по разделу “Сфера политики и социального управления” 1 ответ аннулируется за любое несовпадение с верным от ФИПИ 14 тестовый вопрос на суждения по политике 15 установление соответствия между элементами двух множеств 2 может быть оценено в один балл, если допущена одна ошибка, например, перепутаны местами две цифры. 16 тестовый вопрос по разделу “Право” 1 ответ аннулируется за любое несовпадение с верным от ФИПИ 17 тестовый вопрос на знание конкретных правовых норм и законов РФ 18 тестовый вопрос на суждения по правовой тематике 19 сравнение двух явлений: поиск двух сходств и двух различий 20 заполнение пропуска в обществоведческой таблице 21 составление плана прочитанного текста — выделение смысловых фрагментов 2 один балл — если выделены почти все ключевые пункты или допущена неточность 22 извлечение информации из текста — прямые ответы на вопросы 2 начисляется только один балл, если даны верные ответы только на два из трех вопросов 23 иллюстрация положений текста двумя развернутыми примерами 3 по одному баллу за корректный ответ на поставленный вопрос и за верно описанные примеры 24 приведение двух аргументов/объяснений к позиции из текста 2 оценивается по одному баллу каждое развернутое теоретическое объяснение

*Критерии оценивания приведены обобщенно, подробнее следует изучить на сайте составителей КИМов в методических материалах для предметных комиссий.