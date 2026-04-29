Баллы ОГЭ по истории в 2026 году: правила перевода и минимальная оценка для аттестата

ОГЭ по истории не относится к обязательным экзаменам, но он необходим, если девятиклассник хочет идти в 10 класс с историко-обществоведческим уклоном или поступать в колледжи на направления, связанные с правом, социальной работой, культурологией и гуманитарными дисциплинами. Разберем, сколько баллов можно набрать за задания на ОГЭ по истории в 2026 году, как они переводятся в привычные школьные отметки и какой минимум нужен для зачета.

Минимальные баллы ОГЭ по истории

В 2026 году экзаменационная работа по истории длится три часа, или 180 минут, и состоит из 24 заданий, 17 из которых относятся к первой части, а семь других — ко второй. Для отбора в профильные классы рекомендован порог 26 баллов из 37 возможных. На практике конкретная школа может учитывать и другие условия: конкурс, средний показатель аттестата, результаты по другим дисциплинам.

Для получения отметки “три” нужно набрать не менее 11 баллов. Но случайно сделать это вряд ли получится, ведь без базового знания дат, событий, причин и последствий выйти на проходной результат даже в тестовой части заданий по истории сложно.

Если ученик не набрал необходимый минимум, предусмотрены две пересдачи. Если он получил “двойку” по 1–2 предметам, то первая переэкзаменовка назначается на резервные дни основного периода проведения ОГЭ — примерно на конец июня — начало июля. Вторая попытка дается уже в сентябре.

Если не сдано 3–4 предмета, то летом пересдать в резервные дни нельзя, все переносится на осень.

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Максимальные баллы ОГЭ по истории

Максимальный результат по баллам на ОГЭ по истории, который можно получить только при полностью верном выполнении всей работы, — 37.

Перевод баллов ОГЭ по истории в оценки

Шкала перевода баллов в отметки по истории такая:

0–10 — “2”;

11–20 — “3”;

21–29 — “4”;

30–37 — “5”.

Сколько нужно баллов на "тройку"

Чтобы получить "тройку", нужно набрать от 11 баллов. Чтобы получить этот минимальный результат, достаточно ответить правильно выполнить все задания в тестовой части, оцениваемые в один балл.

Сколько нужно баллов на "четверку"

"Четверка" начинается с 21 балла. Для этой оценки следует выполнить правильно всю теоретическую часть ГИА, хотя рекомендуется обязательно приступать и ко второму этапу экзамена для получения дополнительных баллов.

Сколько нужно баллов на "пятерку"

Для "пятерки" по истории нужно набрать минимум 30 баллов. Для их получения недостаточно правильно выполненной первой части, но и важно наличие аргументированных и исчерпывающих ответов во второй.

Экзамен ЕГЭ ГЛП Фото: Globallookpress

Таблица оценивания заданий ОГЭ по истории

Структура оценивания в 2026 году выглядит так: в первой части есть задания за 1–2 первичных балла, а во второй — за 2–3. Но именно развернутые ответы ученика решают, будет ли у него по истории крепкая "четверка" или "пятерка".

Первая часть Номер задания Максимальный первичный балл за выполненное задание Что влияет на количество начисляемых баллов за задание № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 1 1 — записанный ответ в задании полностью совпадает с указанным в ФИПИ. 0 — любое несовпадение. № 1, 7 2 2 — записанный ответ полностью совпадает с указанным в ФИПИ. 1 — допущена ошибка в одном символе. 0 — две и более ошибок или лишние символы в ответе на задание, даже если правильные цифры в графе присутствуют. № 4, 13 2 2 — нет лишних символов и они все верные, при этом порядок не важен. 1 — не хватает одного символа или один из них лишний/неверный. 0 — во всех остальных случаях. Вторая часть № 18, 19, 20, 21, 23 2 2 — ответ полный и правильный. 1 — ответ неполный, то есть содержит только часть требуемых фактов или содержит неточность, не искажающую суть. 0 — ответ на задание неверен или не предоставлен. № 22, 24 3 3 — максимально полный ответ в задании со всеми необходимыми аргументами и выводами. 2 — приведены основные факты, но допущена одна неточность или отсутствует один элемент. 1 — приведен только один верный факт. 0 — ответ на задание неверен или не предоставлен. Всего 37

Результаты ОГЭ влияют на итоговую отметку в аттестате. Первичные баллы сначала переводятся по школьной системе оценивания и суммируются с фактическим годовым числом. Среднее арифметическое от этих двух цифр и будет итоговым результатом, который попадет в аттестат за девятый класс. Например, за ОГЭ ученик получил "тройку", а в журнале у него выходит "пятерка". Берем среднее от этих двух чисел, и получается, что в документе об обучении за дисциплину "История" будет стоять "четверка". Более того, без сдачи ГИА хотя бы на минимальные баллы документ о школьном образовании не выдается.

Если школьник планирует после девятого класса поступить в среднее профессиональное учебное заведение, то сами баллы за ОГЭ чаще всего не требуются. Зачисления в колледжи и техникумы проходят на основе отметок в аттестате об образовании.

Важно: в 12 регионах до 31 декабря 2029 года действует эксперимент по Федеральному закону от 29.12.2025 № 571-ФЗ, при котором для поступающих в колледжи после девятого класса может быть достаточно сдать на ОГЭ только две обязательные дисциплины: русский язык и математику. Но лучше смотреть и на порядок приема именно в выбранном регионе и конкретном учебном заведении.