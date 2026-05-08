Баллы ОГЭ по русскому языку в 2026 году: перевод в оценки и проходной минимум

Результат ОГЭ по русскому языку в девятом классе показывает, насколько выпускник грамотно справился с изложением и сочинением, а также с теоретическими задачами на проверку знаний правил и норм языка. Разбираемся, как считаются баллы за экзамен в 2026 году и какой результат нужен для получения аттестата об основном общем образовании, поступления в колледж или в профильный 10 класс.

Структура экзамена по русскому языку

ОГЭ по русскому языку длится 3 часа 55 минут, или 235 минут, и включает в себя 13 заданий тестовой и письменной части.

Часть 1. Сжатое изложение

сжатый пересказ. Согласно спецификации КИМ ОГЭ 2026 года по русскому языку, примерное время для подготовки и написания изложения составляет 90 минут. В этом задании важно сохранить главную мысль прослушанного, убрать лишние подробности и логично выстроить повествование в изложении. Максимальное количество баллов за эту часть экзамена — шесть.

Минимальный объем написанного сжатого пересказа — не менее 70 слов. Если работа содержит меньше, то она не засчитывается.

Часть 2. Задания с кратким ответом

Во второй части идут задания №2–12. В них входит языковой анализ: синтаксис, пунктуация, орфография, грамматические нормы, выразительные средства и лексика. Каждое задание оценивается в один первичный балл. Поэтому за любую ошибку в ответе можно сразу получить “ноль”.

Часть 3. Сочинение

В задании №13 девятиклассник выбирает одну из трех представленных тем. Ему необходимо написать на ее основе рассуждение, высказать определенную позицию, привести аргументы и сделать вывод. За эту работу можно получить до семи первичных баллов.

Максимальный и минимальный балл ОГЭ по русскому языку

Максимальный первичный балл за ОГЭ по русскому языку в 2026 году — 37. Это сумма за изложение, тестовую часть, сочинение и грамотность.

Минимальный результат для подтверждения освоения программы — 15 первичных баллов. Такой результат соответствует отметке “три”. Если выпускник набрал 14 баллов или меньше, экзамен считается несданным.

Перевод баллов ОГЭ по русскому языку в оценки

Как переводятся первичные баллы за экзаменационную работу по русскому языку в итоговые оценки — “неудовлетворительно”, “удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично”:

Оценка по пятибалльной системе Диапазон баллов 2 0–14 3 15–25 4 26–32 + не менее шести баллов за грамотность 5 33–37 + не менее девяти баллов за грамотность

Главная особенность ОГЭ по русскому языку — для получения отметок “четыре” и “пять” важна не только общая сумма за выполненные задания, но отдельно оцениваемая шкала грамотности.

Сколько нужно баллов на оценку “три”

Для получения удовлетворительной отметки нужно набрать от 15 до 25 первичных баллов. Для этого, например, необходимо выполнить правильно всю тестовую часть и на максимальную оценку изложение.

Но “тройка” также может быть поставлена и выпускнику с более высоким общим результатом, если за грамотность всех заданий он получил меньше шести баллов. Например, 27 баллов за всю работу, но только пять за ГК1–ГК4 и ФК1 — блок параметров, по которым эксперты оценивают общую грамотность работ выпускников: орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые нормы.

Какое количество баллов нужно на оценку “четыре”

Для отметки “хорошо” нужно набрать от 26 до 32 первичных баллов и получить не менее шести за грамотность. Например, девятикласснику нужно правильно решить всю тестовую часть и очень хорошо написать сжатый пересказ и сочинение по всем правилам русского языка.

Также “четверку” могут выставить выпускнику, который набрал 33–37 баллов, но не добрал до девяти за грамотность за весь экзамен.

Сколько нужно баллов на оценку “пять”

Для “пятерки” нужно набрать от 33 до 37 первичных баллов и получить не менее девяти за грамотность. Это высокий результат с учетом выполненных на отлично тестовой и письменных частей с высоко оцененной письменной речью.

Таблица оценивания заданий ОГЭ по русскому языку

Как мы уже говорили выше, баллы складываются из четырех блоков.

Задания Критерии оценивания Максимум баллов Изложение №1 логика написанного текста;

правильное сжатие с сохранением главной мысли;

соблюдение рекомендованного объема и правильность структуры текста. 6 Тестовая часть №2 верный синтаксический анализ 1 №3 правильный синтаксический анализ 1 №4 верный пунктуационный анализ 1 №5 правильный пунктуационный анализ 1 №6 верный орфографический анализ 1 №7 правильный орфографический анализ 1 №8 верное определение грамматических норм 1 №9 правильная грамматическая синонимия словосочетаний 1 №10 верный смысловой анализ текста 1 №11 правильная работа с выразительными средствами 1 №12 верный лексический анализ 1 Итого: 11 Сочинение №13.1–13.3 хорошо сформулированный тезис;

полная аргументация;

логика формулирования мыслей и своей позиции;

общая композиция текста. 7 Грамотность письменной речи за изложение и сочинение ГК1 — орфография;

ГК2 — пунктуация;

ГК3 — грамматика;

ГК4 — стилистика речи;

ФК1 — фактическая точность. 13 Итого: 37

Как оценивается изложение

Советом экспертов определяется, насколько ученик передал основное содержание исходного текста, грамотно применил приемы сжатия, сохранил логику и смысловую последовательность, при этом не исказил главную мысль.

Ошибка, которую допускает значительная часть девятиклассников, — пытаться записать повествование почти слово в слово как оригинал вместо подготовки своего уникального текста. Но в первую очередь в этом задании положительно оценивается умение убрать второстепенные подробности и оставить суть.

Хороший текст должен быть оформлен по следующему принципу: каждая микротема — отдельная часть текста.

Как оценивается сочинение

Как мы уже упоминали, ученик выбирает одну цитату или вопрос для рассуждения из трех и после подготовки пишет на основе выбранной темы рассуждение. Обычно эксперты оценивают по следующим критериям:

Ответ на поставленный вопрос или раскрытие тезиса — максимум один балл. Примеры и пояснения — три. Логичность речи — два. Композиционная стройность — один.

В сочинении проверяется способность школьника анализировать текст, четко выражать мысли и аргументировать собственную точку зрения. В обновленных требованиях к ОГЭ по русскому языку нельзя использовать в качестве примеров комиксы, аниме, мангу, фанфики, графические романы и компьютерные игры.

Отдельно по сжатому пересказу и сочинению также проверяется количество слов: если менее 140, то сразу будут сняты 13 баллов за грамотность.

Проходной балл ОГЭ по русскому языку

Для получения аттестата

Чтобы получить аттестат об общем образовании, нужно набрать по этому экзамену от 15-ти баллов и выше — оценка “три”. Результат меньше означает, что экзамен не сдан и его нужно пересдавать.

Для поступления в колледж

Чаще всего для поступления в колледж после девятого класса достаточно получить аттестат, то есть сдать обязательные экзамены не ниже минимального порога. Но конкурс зависит от учебного заведения, региона, специальности и среднего балла в аттестате об общем образовании. Если направление популярное, желательно сдать русский на отметку “хорошо” и иметь высокий общий показатель в аттестате.

Для перехода в профильный 10 класс

Для отбора в профильные 10 классы Рособрнадзор рекомендует минимум 28 первичных баллов по русскому языку. Однако все зависит от критериев конкретной школы или региона. Если выпускник выбирает гуманитарное, социально-экономическое, филологическое или медийное программы обучения, лучше ориентироваться на результат не менее 30 баллов за ОГЭ по русскому.

Что делать, если не набрал минимальный балл

Если девятиклассник получил меньше 15 баллов, экзамен по русскому языку считается несданным. У выпускника есть время на подготовку и право на два варианта пересдачи:

Пересдать экзамен в резервные сроки: 2 июля и 7 сентября 2026 года. В дополнительные сроки: 21 сентября 2026 года.

В 2026 году на ОГЭ можно пересдать любой из четырех предметов: два обязательных — русский язык и математику, и два по выбору, если получена неудовлетворительная оценка.

Если сданы на “неудовлетворительно” 1–2 предмета, их можно пересдать в резервные дни июня или июля. Когда “двойка” получена по трем или четырем, придется ждать дополнительного периода в сентябре. Если экзамены в итоге не удалось сдать во все резервные сроки, выпускник не получает диплом в текущем году и проходит программу обучения девятого класса повторно.