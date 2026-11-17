Банан на скотче впервые покажут в России: что известно о выставке "ГЭС-2"

Московский Дом культуры "ГЭС-2" впервые в России покажет "Комедианта" Маурицио Каттелана: банан, приклеенный серебристым сантехническим скотчем к стене. Работа войдет в выставку "Вещи, идолы, бананы. 20 000 лет скульптуры", которая откроется 4 декабря 2026 года и продлится до 4 апреля 2027-го. Расскажем, как инсталляция стала мемом современного искусства, что известно об авторе работы и за сколько "Комедиант" продавался на аукционах.

Что известно о выставке

Проект приурочен к пятилетию "ГЭС-2": официальное открытие Дома культуры на Болотной набережной состоялось 4 декабря 2021 года. Выставка станет первой кураторской работой Франческо Бонами в должности художественного руководителя институции. Над ней он работает вместе с куратором Дмитрием Белкиным.

Помимо "Комедианта" в экспозицию войдут более 50 произведений разных эпох и стран. Среди них палеолитические Венеры, средневековые изображения Будды, модели Веры Мухиной, работы Огюста Родена, Луиз Буржуа и Джеффа Кунса.

С 1 декабря в здание можно будет войти без предварительной регистрации. Генеральный директор "ГЭС-2" и фонда V-A-C Артем Бондаревский объяснил это желанием снять барьеры и сделать встречу с искусством спонтанной: по его словам, культура становится частью повседневности, когда человек сам выбирает глубину погружения. Для отдельных событий регистрация все же сохранится.

"ГЭС-2" Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Как появился "Комедиант"

Автор работы, итальянец Маурицио Каттелан, родился в Падуе в 1960 году, живет в Нью-Йорке и работает в основном в жанре инсталляции. Многие важные в его карьере работы он создавал в Милане. Его считают одним из самых значимых и противоречивых итальянских художников своего поколения.

Идею "Комедианта" Каттелан вынашивал около года. Он пробовал эпоксидную смолу и бронзу, но в итоге решил, что банан должен остаться настоящим фруктом. Работа перекликается с перфомансом художника 1999 года: тогда Каттелан приклеил скотчем к стене миланского галериста Массимо Де Карло. Галерист провисел несколько часов и под конец почувствовал себя плохо, после чего пришлось вызвать скорую помощь.

Дебют состоялся на ярмарке Art Basel Miami Beach в 2019 году. По словам Каттелана, он купил банан за 30 центов, а три экземпляра работы продали за 120–150 тысяч долларов каждый. Уже на этой ярмарке случился первый инцидент: художник Давид Датуна снял банан со стены и съел, назвав акцию "Голодный художник". Фрукт заменили, а к работе добавили ограждение.

Что на самом деле покупает коллекционер

Помимо банана и скотча владелец получает сертификат подлинности и подробную инструкцию на 14 страниц. По ней фрукт нужно регулярно менять, а скотч крепить определенным образом. Далее ленту и банан владелец покупает сам.

Произведением считается не предмет, а правило его показа. Эта идея не нова: со времен Марселя Дюшана искусство умеет превращать готовую вещь в высказывание. Для музея это еще и практическая задача, так как за экспонатом нужно следить и вовремя менять фрукт.

"ГЭС-2" Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Хроника инсталляции

2019, Майами. Давид Датуна съедает банан на ярмарке, фрукт заменяют.

2023, Сеул. Студент в музее Leeum съедает банан, а кожуру приклеивает обратно. Позже он объясняет, что проголодался, так как пропустил завтрак.

2024, Нью-Йорк. На аукционе Sotheby’s один из экземпляров уходит за 6,2 млн долларов с учетом комиссии, торги шли около семи минут. Покупатель, криптопредприниматель Джастин Сан, вскоре съел банан на пресс-конференции в Гонконге и назвал это частью уникального художественного опыта. По его словам, фрукт оказался намного вкуснее других бананов.

2025, Мец. Посетитель Центра Помпиду-Мец откусывает банан. Сотрудники центра быстро заменяют фрукт. Каттелан заметил, что посетителю стоило съесть и скотч.

Май 2026, Мец. В том же музее, на выставке "Dimanche sans fin", банан пропал со стены. Музей заявил о краже, фрукт заменили.

Как банан стал одним из известных мемов современного искусства

Простота работы. Любой зритель сразу понимает, что перед ним, и формулирует для себя вопрос "Это искусство или нет?". Спор о границах искусства и есть материал инсталляции.

Цена как часть сюжета. Скачок от 120 тысяч долларов в 2019 году до 6,2 миллиона в 2024-м превратил банан в символ дискуссии о том, как формируется стоимость работ современного искусства.

В 2019 году банан воспринимали как провокацию и мем. Спустя семь лет это уже предмет музейных выставок и аукционных торгов.

Соавторство зрителей. Инциденты поедания и кражи бананов становятся частью публичной истории работы, поскольку испорченный банан можно заменить.

Московский контекст. Выставка называется "Вещи. Идолы. Бананы", ее замысел: как предметы превращаются в символы, памятники и произведения искусства. Для демонстрации "Комедианта" организаторы планируют закупить 10 килограммов бананов.