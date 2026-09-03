Банкротство физических лиц в 2026 году: как оформить и сколько стоит проведение процедуры

Финансовые трудности из-за накопившихся задолженностей могут настигнуть врасплох любого человека, и чтобы с ними справиться, некоторые делают выбор в пользу банкротства. Это легальная процедура признания гражданина неплатежеспособным, и мы разобрались, в каких случаях она может быть полезна, как ее пройти, а когда лучше рассмотреть другие варианты.

Что такое банкротство физического лица

Объясняем простыми словами

Банкротство физического лица — это признание человека неспособным погасить долги в полном объеме и продолжить выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами.

В ходе процедуры оцениваются доходы, долги, имущество и сделки должника, после чего задолженность может быть реструктурирована, погашена за счет продажи имущества либо списана полностью или частично.

В начале 2026 года число россиян, прошедших процедуру банкротства, превысило 2,2 млн человек статистика “Федресурса”

Понятие банкротства физических лиц было введено в 2015 году, процедура регулируется федеральным законом № 127-ФЗ. Гражданин может быть признан неплатежеспособным как по решению суда, так и во внесудебном порядке.

Какие долги можно списать

При банкротстве физлиц списываются:

задолженности по кредитам и займам;

задолженности перед юридическими и физическими лицами, например по договору займа или расписке;

задолженности по услугам ЖКХ;

штрафы, пени, неустойки, проценты;

остаток долга по ипотеке или автокредиту после продажи залогового имущества;

налоговые платежи.

Какие долги не списываются

Банкротство — не способ избавиться от всех долгов. От некоторых физические лица избавиться не смогут, и они относятся к личным. Перечислены в статье 213.28 № 127-ФЗ и включают:

алименты и другие выплаты, которые связаны с содержанием детей;

задолженности по зарплате, отпускным и выходным пособиям — если должник был работодателем;

компенсации за причинение физического или морального вреда;

обязательства, возникшие после возбуждения дела о банкротстве: коммунальные платежи, пошлины и другие;

требования о возмещении вреда имуществу, причиненного умышленно или по грубой неосторожности.

. Фото: Pxfuel

Кто может объявить себя банкротом в 2026 году

Условия для судебного банкротства

Судебное банкротство проводится через арбитражный суд с обязательным участием финансового управляющего. Начать процедуру может сам должник, его кредитор или уполномоченный орган, например ФНС.

Кредитор или уполномоченный орган может инициировать банкротство гражданина, если требования составляют не менее 500 тыс. руб. и не исполняются более трех месяцев. Для самого должника минимальная сумма не установлена: он должен подтвердить, что не способен исполнять обязательства в срок и отвечает признакам неплатежеспособности

Также судья может учитывать, что:

Гражданин официально трудоустроен или стоит на учете в службе занятости населения. Человек не скрывает свои доходы и собственность от кредиторов. Основной источник дохода утерян или официального дохода не хватает на то, чтобы регулярно вносить платежи. Человек был добросовестным заемщиком и предпринимал какие-либо действия, чтобы решить проблему с долгами в досудебном порядке. Истекли сроки наказания по судебным решениям, которые связаны с ответственностью за причинение вреда имуществу умышленно, мелким хищением, фиктивным или преднамеренным банкротством.

При этом дожидаться стечения всех вышеперечисленных обстоятельств необязательно — попытаться оформить банкротство можно при появлении первых признаков утраты платежеспособности. Причиной может стать и сложная жизненная ситуация: увольнение, смерть близкого, болезнь или инвалидность.

. Фото: Unsplash

Условия для внесудебного банкротства через МФЦ

Пройти процедуру признания неплатежеспособным можно без обращения в суд — через МФЦ по месту жительства или пребывания. Для этого нужно соответствовать нескольким условиям.

Сумма долгов должна составлять от 25 тыс. до 1 млн руб., а гражданин — соответствовать одному из предусмотренных оснований

Среди таких оснований:

Исполнительное производство окончено из-за отсутствия имущества. Гражданин получает пенсию или является участником СВО. Человек получает ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В отношении гражданина не менее семи лет назад возбуждалось исполнительное производство, которое не было исполнено полностью.

Сумма долгов — в этом случае от 25 тыс. до 1 млн руб. — складывается из нескольких платежей:

кредитов и займов, включая проценты;

налогов и сборов;

алиментов;

судебной задолженности;

платежей по договорам поручительства.

Когда гражданин обязан подать на банкротство

Если сумма долгов превышает 500 тыс. руб., а погашение требований одних кредиторов приведет к невозможности полностью рассчитаться с другими, то обращение гражданина в суд для признания своей финансовой несостоятельности становится не правом, а обязанностью. Сделать это нужно в течение 30 дней, согласно статье 213.4 № 127-ФЗ.

. Фото: PxHere

Что выбрать: судебное или внесудебное банкротство

Внесудебное банкротство может быть выгоднее, поскольку проведение процедуры в МФЦ бесплатно, не требует участия финансового управляющего и завершается через шесть месяцев. Однако воспользоваться ею можно только при сумме долгов от 25 тыс. до 1 млн руб. и при наличии одного из оснований, предусмотренных законом.

Банкротство в судебном порядке подходит гражданам, которые не соответствуют требованиям для обращения в МФЦ. Например, если долг превышает 1 млн руб., отсутствует необходимое основание, связанное с исполнительным документом или производством, либо финансовая ситуация требует рассмотрения судом.

Какие документы нужны для банкротства

Документы для суда

Перечень документов для прохождения процедуры банкротства индивидуален. Обычно в него входят:

Заявление о банкротстве. Единого образца оформления нет, но в него потребуется включить информацию, которая указана в статье 37 № 127-ФЗ: наименование суда, сумму требований кредиторов по долгам, размер задолженности по обязательным платежам и остальное. Паспорт гражданина РФ. СНИЛС и ИНН. Сведения о доходах и расходах. Документы, подтверждающие задолженность, основания ее возникновения и невозможность полностью рассчитаться: договоры, расписки, судебные решения, требования налоговой службы, постановления приставов и справки о размере долга. Данные о сделках с недвижимостью, транспортом, ценными бумагами. Другие бумаги в зависимости от ситуации.

Дополнительно могут понадобиться:

для пенсионеров: справка о получении пенсии от органа;

для родителя или опекуна: справка о получении ежемесячного пособия;

трудовая книжка или справка о трудовой деятельности;

свидетельство о браке, разводе или рождении детей;

документы о наличии льгот или субсидий;

бумаги, подтверждающие потерю работы, болезнь или другие обстоятельства;

решение службы занятости о признании безработным — при наличии.

Документы для МФЦ

Паспорт. Заявление по форме. Свидетельство о регистрации или печать в паспорте о прописке. Перечень кредиторов (по форме приказа Минэкономразвития РФ № 530). Справки, подтверждающие, что должник соответствует требованиям для прохождения процедуры банкротства через МФЦ.

. Фото: Globallookpress

Как оформить банкротство физического лица: пошаговая инструкция

Шаг первый: проверить наличие задолженностей и основания для банкротства

Проверить наличие задолженностей перед началом процедуры банкротства можно несколькими способами:

Отправить запрос в кредитные организации. Можно позвонить в службу поддержки, изучить информацию в личном кабинете на сайте или лично посетить отделение банка или другого учреждения, в котором был оформлен заем. Проверить кредитную историю. Для проверки кредитов и микрозаймов нужно обратиться в бюро кредитных историй (БКИ) или заказать отчет на сайте организации. Также информация может быть доступна в личном кабинете на портале “Госуслуги”. Узнать о наличии задолженностей по налогам и ЖКХ. Информация о первых размещается в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в приложении “Налоги ФЛ”. О наличии задолженностей по коммунальным услугам можно узнать в личных кабинетах управляющей и ресурсоснабжающей организаций, по платежным бумагам или в ГИС ЖКХ. Обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Это возможно при наличии задолженностей, по которым были возбуждены исполнительные производства. На сайте ФССП понадобится открыть раздел “Банк данных исполнительных производств”. Обратиться к коллекторам. Если долги перешли к коллекторам, то и уточнить информацию можно у них.

Отдельно нужно учитывать долги по распискам и договорам поручительства, алименты, штрафы и пени, неоплаченную аренду и другие задолженности.

Чтобы предварительно оценить свое положение, необходимо сопоставить ежемесячные обязательные платежи с постоянным доходом, определить стоимость имущества и проверить, имеется ли реальная возможность погасить просрочку в ближайшее время. Далее нужно оценить возможность прохождения процедуры банкротства в судебном и досудебном порядках, изучив условия и основания.

Шаг второй: собрать документы

Как для суда, так и для МФЦ понадобится подготовить пакет документов. Что именно нужно в него включить — мы написали выше.

Паспорт РФ ТАСС Фото: Дина Ётова / ТАСС

Шаг третий: подать заявление в суд или МФЦ

Арбитражный суд по месту жительства. В первую очередь нужно подготовить заявление. Обязательной формы нет, но нужно учитывать требования АПК РФ и статьи 213.4 № 127-ФЗ. Оно должно состоять из нескольких частей:

Шапка. В ней указывается наименование суда, в который обращается должник, затем — ФИО заявителя и его данные (дата и место рождения, адрес, данные паспорта, СНИЛС и ИНН), а также кредиторы и сведения о них (наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес). Далее указывается уполномоченный орган, который выступает в деле, например УФНС по г. Москве. Название. Пример: “Заявление о признании гражданина банкротом”. Введение. Нужно указать основания, по которым гражданин обращается в суд, со ссылкой на статьи закона № 127-ФЗ и объяснить, в чем выражается неплатежеспособность. Информация о сумме долга. Важно перечислить все долги и объяснить, на основании чего они возникли. Сведения о заявителе. Включают информацию об имуществе, о семейном положении и составе семьи, отсутствии судимостей, месте работы и средней зарплате, наличии инвалидности и так далее. Причины, по которым возникли задолженности. Например, из-за непредвиденных расходов на уход за больным родственником, потери работы или действий мошенников. Просительная часть. В ней указывается процедура, которую просит провести заявитель: реструктуризация или реализация. Также в тексте должно быть предложение “Прошу признать [ФИО и личные данные] несостоятельным (банкротом)”. Приложения. Как обязательные, так и дополнительные.

Если должник обращается в суд самостоятельно, госпошлина не взимается. Однако ему требуется оплатить вознаграждение арбитражного управляющего в размере 25 тыс. руб.

Передать заявление можно несколькими способами:

лично через приемную суда;

заказным письмом по адресу суда, приложив заверенные приложения.

через онлайн-сервис “Мой Арбитр”.

МФЦ. Если процедура признания гражданина банкротом проходит во внесудебном порядке, обращаться нужно в многофункциональный центр “Мои документы”. Заявление необходимо заполнить в соответствии с формой, утвержденной приказом Минэкономразвития.

. Фото: Unsplash

Шаг четвертый: пройти процедуру рассмотрения

Суд. На рассмотрении проверяются документы, обоснованность заявления и указанная информацию: наличие и размер задолженности, признаки неплатежеспособности, сведения о доходах и так далее.

Если обнаружены недостатки, заявка может быть оставлена без движения. Тогда будет установлен срок для исправления. Если все будет одобрено, то будет утвержден финансовый управляющий, который проверяет доходы, собственность, банковские счета и сделки должника, уведомляет кредиторов и формирует реестр их требований.

Если у человека имеется стабильный доход и возможность рассчитаться с кредиторами по графику, судья может утвердить план реструктуризации. Таким образом он предоставляет “рассрочку” на несколько лет на погашение задолженностей.

Если восстановить платежеспособность невозможно, гражданин признается банкротом и вводится процедура реализации имущества на срок до шести месяцев. Собственность, защищенная законом от взыскания, продаже не подлежит. Если у гражданина нет ничего, что можно реализовать, это само по себе не препятствует завершению банкротства.

На рассмотрение заявления у суда может уйти от 15 дней до трех месяцев

МФЦ. Сотрудники центра проверяют заявление гражданина и могут не принять его, если обнаружат ошибки. Если все в порядке, данные будут переданы в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В течение нескольких дней там появится информация о начале процедуры. Судебные заседания при этом не проводятся, также не назначается финансовый управляющий.

Шаг пятый: получить решение о списании долгов

Суд. Если все будет одобрено, штрафы и пени перестанут начисляться, а кредиторы больше не смогут ничего требовать. Всеми вопросами будет заниматься финансовый управляющий. В определении указывается, применяется ли освобождение от обязательств, так как некоторые сохраняются независимо от результата.

МФЦ. Процедура внесудебного банкротства длится шесть месяцев. После ее начала вводится мораторий на удовлетворение большинства требований кредиторов. Если за это время финансовое состояние должника не улучшилось, он объявляется банкротом.

После успешного завершения банкротства через МФЦ появляется запись в ЕФРСБ, и человек освобождается от перечисленных долгов

. Фото: РИА Новости

Как проходит судебное банкротство

Реструктуризация долгов

Реструктуризация долгов — это процедура, которая помогает восстановить платежеспособность гражданина и погасить задолженности перед кредиторами. Она проводится в соответствии с установленным планом, который содержит:

срок реструктуризации (максимум — пять лет, в отдельных случаях — не более трех лет);

размер сумм, которые ежемесячно предоставляются должнику и его семье для закрытия основных потребностей;

размер сумм, которые планируется ежемесячно направлять на погашение задолженностей.

На стадии реструктуризации долгов суд уже признает заявление обоснованным, однако сам гражданин еще не признается банкротом

В ходе реструктуризации гражданин частично теряет право распоряжаться своими финансами и имуществом: перед крупными сделками (например, продажей транспорта или недвижимости) он должен получить согласие финансового управляющего. Без разрешения разрешается тратить в месяц не более 50 тыс. руб. со специального банковского счета.

Реструктуризация влечет за собой:

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов и об уплате обязательных платежей. Временную остановку исполнения по исполнительным документам. Прекращение начисления штрафов, процентов, неустоек. Кроме платежей, которые возникли после возбуждения дела. Снятие ранее наложенных ограничений на имущество.

Если гражданин полностью выполнил план, арбитражный суд может завершить реструктуризацию долгов, после чего все требования считаются исполненными. Но если план будет нарушен либо судья с ним не согласится — начнется процедура реализации имущества, а гражданин будет признан банкротом.

Процедура реструктуризации долгов регулируется статьей 213.13 № 127-ФЗ

Суд РИА Фото: РИА Новости

Реализация имущества

Реализация имущества — это продажа собственности на торгах для погашения задолженностей. Процедура применяется в нескольких случаях:

Реструктуризация невозможна. У гражданина нет постоянного дохода или его недостаточно, чтобы погасить задолженности. Не был представлен план реструктуризации в течение 10 дней после первого заседания либо был нарушен график платежей. Кредиторы не одобрили план реструктуризации. Суд отказался утверждать план. Должник сам попросил перейти к реализации.

Данная процедура не означает, что у человека заберут единственное жилье и все деньги. Реализуется только то, что допускает закон:

вторая квартира, дом или участок;

автомобиль;

земельные участки;

гараж и машиноместо;

деньги на счетах и во вкладах;

ценные бумаги и доли в организациях;

дорогостоящее оборудование или предметы роскоши;

дебиторская задолженности;

доля в совместном имуществе супругов.

Не может быть реализовано имущество, перечисленное в статье 446 ГПК РФ:

единственное жилье, которое не находится в ипотеке, и участок под ним;

одежда, мебель, обувь, бытовая техника и другие предметы домашнего обихода;

транспорт, необходимое инвалидам;

государственные награды и памятные знаки, а также другое имущество, установленное законом.

На этапе реализации управляющий определяет перечень активов должника: недвижимость, транспорт, ценные бумаги и так далее. Затем проводится оценка имущества и объявляется о проведении торгов в формате электронного аукциона. Организатором выступает сам финансовый управляющий. После торгов вырученные средства распределяются между кредиторами и направляются на компенсацию сопутствующих аукциону затрат.

Жилье РИА Фото: РИА Новости

Завершение процедуры и списание задолженности

Процедура банкротства завершается после принятия судебного акта. Если проводилась реализация имущества, управляющий заканчивает расчеты с кредиторами и представляет суду отчет. К нему прилагаются сведения о продаже имущества и распределении денег и реестр требований с указанием погашенных сумм. Рассмотрев отчет, судья выносит определение о завершении реализации имущества.

После того как гражданин освобождается от дальнейшего исполнения обязательств, кредиторы больше не вправе требовать погашения задолженности

Как правило, после завершения реализации списываются:

задолженности по кредитам, кредитным картам и микрозаймам;

долги по договорам заема;

просроченные платежи за коммунальные услуги;

налоговая задолженность, возникшая до возбуждения дела;

долги по поручительству;

штрафы, пени и проценты, относящиеся к задолженностям.

Но списываются не все долги: сохраняются алименты, возникшие после начала дела платежи, компенсация морального вреда и другие требования по статье 213.28 № 127-ФЗ.

Сколько стоит проведение процедуры банкротства в 2026 году

Стоимость оформления банкротства через МФЦ

Пройти процедуру внесудебного банкротства через МФЦ можно бесплатно. Финансовый управляющий здесь не участвует, государственную пошлину также платить не требуется.

Обязательные расходы при судебном банкротстве

Вознаграждение финансового управляющего — 25 тыс. руб. за каждую проведенную процедуру. Деньги вносятся на депозит арбитражного суда. Публикация сведений о ходе дела в ЕФРСБ в интернете и газетах — около 15–20 тыс. руб. Организация и проведение торгов — примерно от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

При подаче гражданином заявления о собственном банкротстве государственная пошлина не взимается. Если в суд обращается другое лицо, размер пошлины составит 10 тыс. руб.

Дополнительные расходы в процедуре

В зависимости от обстоятельств могут возникнуть другие расходы, и может потребоваться оплатить:

услуги оценщика;

размещение объявления на электронной торговой площадке;

банковские комиссии;

почтовые отправления;

получение нотариальных копий;

услуги специалистов, которых привлекает управляющий;

госпошлину по отдельным спорам внутри дела;

услуги юриста.

Отдельно при реализации имущества финансовому управляющему может полагаться процентное вознаграждение — 7% от выручки, полученной от продажи, взыскания задолженности в пользу должника и возврата активов по оспоренным сделкам.

. Фото: Pexels

Сколько длится банкротство физического лица

Длительность процедуры банкротства физлица в судебном порядке зависит от разных факторов. В соответствии со статьей 51 № 127-ФЗ дело должно быть рассмотрено в срок не более семи месяцев. Внесудебное банкротство — шесть месяцев.

Последствия банкротства физических лиц

Ограничения после банкротства

В течение следующих пяти лет человек обязан сообщать о своем банкротстве при оформлении кредитов или ипотеки.

Нельзя занимать руководящие должности в кредитных организациях (10 лет), в страховых компаниях и инвестиционных фондах (пять лет) и других фирмах (три года).

Повторно провести процедуру банкротства по своей инициативе можно только через пять лет.

В кредитной истории появляется запись о банкротстве и хранится в БКИ около семи лет.

На пять лет вводится запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (если гражданин выступал в качестве ИП).

Последствия банкротства указаны в статье 213.30 № 127-ФЗ.

Что будет с имуществом

После завершения процедуры банкротства специальных ограничений на владение и распоряжение имуществом обычно нет. Человек так же, как и раньше, может приобрести квартиру, дом, машину или участок.

Как банкротство влияет на кредиты

Запрета на получение новых кредитов или заемов после банкротства нет. При этом в кредитную историю физлица заносятся данные о его неплатежеспособности. В течение следующих пяти лет гражданин обязан сообщать кредитору о своем статусе при заключении кредитных договоров.

Шанс на одобрение нового кредита в течение первого года после процедуры банкротства обычно крайне низок

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Что нельзя делать перед банкротством

Основные рекомендации

В частности, перед прохождением процедуры банкротства не следует:

дарить недвижимость, автомобили и другие ценные вещи родственникам или знакомым;

формально переписывать собственность на других людей, продолжая им пользоваться;

продавать активы по цене, существенно ниже рыночной;

оформлять фиктивные договоры займа и расписки;

скрывать недвижимость, банковские счета, доходы;

снимать крупные суммы наличными, не сохраняя документов, подтверждающих расходы;

уничтожать или подделывать документы;

преимущественно погашать долг перед одним человеком, особенно перед родственником, оставляя без выплат остальных;

получать новые заемы по заведомо ложным сведениям или без намерения возвращать деньги.

Само по себе совершение сделки перед банкротством — не нарушение. Например, продажа автомобиля по рыночной цене с зачислением денег на счет и последующим документально подтвержденным расходованием не обязательно будет оспорена. Суд оценивает цену, цель операции, отношения между ее участниками, финансовое положение должника и то, что произошло с полученными деньгами.

Какие сделки могут оспорить

По заниженной цене. Судья может признать недействительной сделку, совершенную в течение одного года до принятия заявления или после, если должник получил явно неравноценное встречное исполнение. Например, если автомобиль или квартира были проданы по цене, существенно ниже обычной рыночной стоимости.

Сделка, которая причиняет вред кредиторам. Например, если она была совершена в течение трех лет до принятия заявления или после него с целью причинить вред кредиторам, такой вред действительно возник, а другая сторона знала об этой цели. Обычно повышенное внимание привлекает дарение, фиктивные продажи, передача значительной части активов и подобное.

Предпочтительное погашение одного долга. Может быть оспорен платеж или передача имущества, благодаря которым один кредитор получил больше, чем мог бы в установленной законом очередности. Например, человек незадолго до банкротства полностью вернул заем родственнику, но перестал платить банкам.

. Фото: Globallookpress

Какие долги могут не списать

Суд может отказать в списании задолженностей, если гражданин:

был привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство;

не предоставил необходимые сведения;

сообщил заведомо недостоверную информацию;

при возникновении или исполнении обязательства гражданин совершил мошенничество;

злостно уклонялся от погашения задолженности или от уплаты налогов и сборов;

предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении заема;

скрыл или умышленно уничтожил имущество.

Плюсы и минусы банкротства

Прежде чем принять решение, нужно обязательно взвесить все “за” и “против”, а также проконсультироваться со специалистами. Важно помнить о “подводных камнях” и негативных последствиях статуса.

Плюсы Минусы Гражданин может быть освобожден от большинства оставшихся долгов

Должник получает ежемесячную денежную выплату на необходимые расходы

После вынесения решения о реструктуризации сумма задолженности замораживается, и на нее перестают начисляться штрафы и проценты

Защищенное законом имущество не продается

Появляется возможность начать финансовую жизнь без прежней задолженности Списываются не все задолженности: сохраняются алименты, требования о возмещении вреда жизни или здоровью и другие долги

Банкротство отражается в открытых реестрах и кредитной истории

Получить новый кредит может быть сложнее

Действуют ограничения на управление организациями

Судебная процедура требует расходов

Когда можно рассмотреть банкротство

Примеры ситуаций:

После потери работы нет доходов и отсутствует возможность погасить задолженность. Появились проблемы со здоровьем, из-за которых невозможно работать. Кредиторы не идут на переговоры. Нет имущества, продажа которого позволила бы покрыть долги.

Когда лучше рассмотреть другие варианты

Финансовые трудности носят временный характер. В некоторых случаях потеря работы или болезнь могут стать причиной для банкротства, но, если со временем доход восстановится, это решение может быть преждевременным.

Задолженность можно погасить после изменения графика. Если доход позволяет выплачивать долг, но текущий платеж слишком велик, сначала стоит обсудить с кредитором возможность его снижения, увеличение срока кредита, перенос даты платежа и другие условия.

Кредитор готов договориться. Стороны могут согласовать рассрочку, отсрочку, изменение графика или частичное прощение задолженности.

Есть имущество, которое необходимо сохранить. Важно оценить риск продажи недвижимости, транспорта и других ценных вещей. Если его стоимость сопоставима с задолженностью, иногда разумнее продать ненужный актив по рыночной цене и рассчитываться с кредиторами. Особенно внимательно нужно оценить ситуацию с ипотекой: заложенное жилье может быть реализовано даже в случае, если оно единственное.

Недавно совершались спорные сделки. Например, если недавно гражданин подарил или продал квартиру родственнику либо полностью рассчитался с одним кредитором, оставив без выплат остальных.

Планируется переход на руководящую должность. В течение трех лет запрещено управлять обычным юрлицом, а для банков и других организаций действуют более продолжительные ограничения.

Сумма долга относительно невелика. Если гражданин не подходит под условия МФЦ, судебная процедура потребует оплаты работы управляющего и других расходов. При небольшой задолженности эти затраты и долгосрочные последствия могут оказаться несоразмерными ожидаемой выгоде.

Частые вопросы о банкротстве в 2026 году