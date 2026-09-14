Баррель нефти: сколько это в литрах и тоннах и сколько из него получается бензина

Разбираемся, чему равен один нефтяной баррель в литрах, от чего зависит его масса, чем отличаются Brent, WTI и Urals, сколько бензина и других продуктов получается при переработке нефти и как формируется цена.

Что такое баррель нефти

Нефтяной баррель — стандартная объемная единица для сырой нефти, используемая в международной торговле и статистике. Название происходит от исторических деревянных бочек, но сегодня нефть транспортируется трубопроводами, танкерами и цистернами, а хранится в резервуарах, поэтому баррель остается лишь расчетной мерой объема.

Сколько литров в одном барреле нефти

Как перевести в литры, галлоны и кубометры

Один нефтяной баррель = 158,987 л ≈ 0,159 м³ (на практике округляется до 159 л). Формула перевода: объем в литрах = число баррелей × 158,987.

Добыча нефти Фото: Unsplash

Перевод в тонны возможен только при знании плотности. В одном барреле 42 американских жидких галлона (1 амер. галлон = 3,785 л). Британский галлон больше (4,546 л) и не взаимозаменяем с американским.

Чем нефтяной баррель отличается от других видов баррелей

Слово "баррель" исторически обозначало разные единицы объема в зависимости от страны и отрасли. Нефтяной баррель отличается от других в первую очередь объемом.

В США существовали иные бочки (пивные, для сыпучих товаров), отличавшиеся по объему, поэтому в нефтяном контексте всегда подразумевают именно этот стандарт.

Сколько весит баррель

Один нефтяной баррель — это 158,99 литра. Вес зависит от плотности нефти, поэтому фиксированного значения нет. В среднем 1 баррель нефти ≈ 130–140 кг, часто для примерных расчетов используют ≈137 кг.

Как перевести баррели нефти в тонны

Формула: масса = объём × плотность.

Пример: при плотности 860 кг/м³ один баррель (0,158987 м³) весит ≈137 кг.

Приблизительные коэффициенты для популярных сортов:

Brent — ~7,6 барр./т,

Urals — ~7,3 барр./т.

Почему масса барреля зависит от плотности и вида нефти

Чем плотнее нефть, тем тяжелее один и тот же объем (~159 л). Легкие сорта дают больше баррелей в тонне, тяжелые — меньше. Поэтому точный пересчет в тонны всегда требует фактической плотности конкретной партии.

Почему баррель нефти равен примерно 159 литрам

История появления

История появления барреля Фото: Unsplash

Нефтяной баррель возник как единица измерения в США в XIX веке, когда нефть действительно перевозили в деревянных бочках разных размеров. Со временем в отрасли закрепился стандарт объемом 42 американских галлона. Сегодня это не физическая тара, а расчетная единица.

Почему нефть измеряют в баррелях, а не в литрах

Баррель как единица измерения закрепился в нефтяной отрасли исторически — еще до того, как торговля стала глобальной, и с тех пор используется в контрактах, котировках и статистике. При этом в технических и производственных расчётах применяют метрические единицы: литры, кубометры, тонны.

Основные сорта и их отличия

Brent, WTI и Urals

На мировом рынке выделяют несколько ценовых ориентиров, среди них:

Brent (североморская, легкая, малосернистая) и WTI (американская, легкая, ориентир для США). Основной экспортный сорт российской нефти — Urals. Их различия влияют на стоимость и технологию переработки.

Как сорт нефти влияет на вес и стоимость барреля

Объем постоянен (~159 л), но масса зависит от плотности сорта, поэтому число баррелей в тонне для разных марок различается. Качество влияет на цену: легкая малосернистая нефть обычно дороже из-за эффективной переработки, однако итоговая стоимость зависит еще от рыночной конъюнктуры, логистики и региона поставки.

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Сколько топлива получают из одного барреля нефти

Из одного барреля получают не один продукт, а смесь нефтепродуктов. Американские НПЗ в среднем производят из барреля около 19–20 галлонов бензина (72–76 л), но фактический выход зависит от состава нефти и схемы завода. Также получают дизельное топливо, керосин, сжиженные газы, нефтехимическое сырье и тяжелые фракции. Суммарный объем продуктов может превышать исходный за счет изменения плотности и технологических процессов.

От чего зависит цена барреля нефти

На цену нефти влияют:

спрос и предложение;

решения ОПЕК+;

запасы нефти;

состояние мировой экономики;

санкции и конфликты;

курс доллара.

Когда в новостях или аналитических обзорах упоминается "цена нефти", речь, как правило, идет о спотовой стоимости барреля одного из эталонных сортов сырья. Спотовая цена — это базовое понятие биржевой торговли, обозначающее актуальную рыночную стоимость актива на текущий момент. Наиболее часто в этом качестве фигурируют марки Brent и WTI.

Котировка Brent определяется в ходе торгов на основе действующих цен и заключаемых контрактов, учитывающих будущие отгрузки, а цены на все остальные виды нефти привязаны к этим бенчмаркам с соответствующими коррективами.

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Ценовые котировки традиционно выражаются в долларах и центах за один баррель.

Торговля нефтью ведется на двух уровнях. Первый уровень — внебиржевой: прямые двусторонние сделки между поставщиком и покупателем, где цена привязана к биржевым индикаторам. Второй уровень — биржевой, где обращаются не физические объемы, а производные инструменты: фьючерсные и опционные контракты на поставку. Именно биржевой сегмент задает глобальные ценовые ориентиры.

Основные торговые площадки, где проводятся такие операции, включают Нью-Йоркскую товарную биржу (NYMEX), Лондонскую биржу (ICE), Сингапурскую биржу (SGX). В России сегмент нефтяной торговли представлен Московской биржей и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ), которые предлагают контракты на экспортные марки.

Стандарты биржевых контрактов разные, нет строго регламентированного объема.

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