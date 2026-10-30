Мы сами покупаем билет в кино, чтобы нам было страшно, включаем подкаст про маньяка и не можем от него оторваться. Разберемся, что происходит в голове у любителей хорроров и тру-крайма.

Адреналин плюс контроль

Самое старое объяснение — теория переноса возбуждения Дольфа Зиллманна, которую он развивал с 1960–70-х годов. Физиологическое возбуждение от страшной сцены не гаснет мгновенно и усиливает следующую эмоцию. Когда напряжение заканчивается, облегчение и радость ощущаются острее [1].

Второе объяснение — поиск ощущений. Еще в 1979 году Марвин Цукерман предположил, что люди с высоким баллом по шкале поиска новых ощущений тянутся к аттракционам, экстриму и хоррорам [1]. Исследование Ботонда Кисса из Печского университета показывает более сложную картину: на желание смотреть и на удовольствие влияли любопытство к мрачным темам, реалистичность сцен и сила испытанного страха, а для любителей острых ощущений адреналин от страха сам по себе служит наградой [2].

Еще один момент — чувство контроля. В лабораторном эксперименте с VR-хоррором удовольствие от страха зависело от "хоррор-самоэффективности", то есть уверенности, что с этим страхом можно справиться: среди сильно испуганных игроков те, кто верил в себя, получали заметно больше удовольствия [3].

Тру-крайм Фото: Unsplash

Любопытство к злу как способ учиться

Одним адреналином привлекательность опасного не объяснить, и здесь на первый план выходит идея Скривнера: болезненное любопытство — адаптивная мотивация узнавать об опасных ситуациях, когда цена такого знания низка [4][5]. Он сравнивает это с летными тренажерами и пожарными учениями: управлять угрозой полезно учиться там, где она не угрожает на самом деле. По его данным, так же ведут себя и животные-жертвы, наблюдающие за хищником издали [5].

Скривнер разработал шкалу болезненного любопытства и выделил четыре области интереса: мотивы опасных людей, неизвестная или сверхъестественная опасность, социальное насилие и насилие над телом.

Подтверждение есть и в поведении. В небольшом исследовании во время пандемии (125 участников) люди с высоким уровнем болезненного любопытства чаще обычного интересовались фильмами о вирусах, хоррорами и триллерами, а также именно мрачными подробностями о коронавирусе [6].

Тру-крайм Фото: Unsplash

Почему тру-крайм особенно любят женщины

Гендерный перекос в этом жанре заметен давно. По данным Pew Research Center за 2023 год, среди тех, кто слушает подкасты, женщины почти вдвое чаще мужчин регулярно слушают подкасты о настоящих преступлениях.

Классическая работа на эту тему — исследование Аманды Вицари и Криса Фрейли (Social Psychological and Personality Science, 2010). Они обнаружили, что женщины написали 70% отзывов на книги о тру-крайме, а мужчины — 82% отзывов на книги о войне. В эксперименте с выбором книги женщины предпочитали тру-крайм военной и бандитской нонфикшн-литературе (73% против 57% у мужчин при выборе между тру-краймом и книгой о бандах). Дальше выяснилось, что женщин сильнее привлекали сюжеты, где жертва нашла хитрый способ сбежать, или где был психологический портрет преступника. Кроме того, только женщины, но не мужчины, заметно чаще выбирали книги с жертвами-женщинами [7]. Авторы предположили, что такие истории читательницы воспринимают как информацию, которая может помочь избежать нападения [7].

Тру-крайм Фото: Unsplash

Тот же вывод подтверждает недавнее исследование команды из Грацского университета. Женщины сообщали о более высоком потреблении тру-крайм-контента во всех форматах, особенно в подкастах, и о более сильном мотиве "защитной бдительности" — желании узнать, как избежать беды. Авторы подчеркивают, что называть повышенный страх перед преступностью иррациональным не обязательно: для женщин физическое и сексуальное насилие часто влечет тяжелые психологические, социальные и репродуктивные последствия.

Это корреляционные данные. Они показывают связь мотива с потреблением, но не доказывают, что тру-крайм действительно делает зрительниц безопаснее.

Репетиция угроз и эмоциональная регуляция

Один из доводов в пользу "полезности" страшного — исследование Скривнера, Джонсона, Кьельдгаард-Кристиансена и Класена, проведенное в 2020 году. Фанаты хорроров сообщали о меньшей психологической нагрузке во время пандемии COVID-19, а любители "препперских" жанров (вторжение пришельцев, апокалипсис, зомби) еще и чувствовали себя лучше подготовленными [8]. Фанаты хорроров реже упоминали симптомы депрессии, тревоги и бессонницы.

Интерпретация авторов исследования: хорроры дают возможность отрепетировать стратегии совладания со страхом, пока опасность вымышленная. Скривнер сравнивает это с тем, как зритель, втянутый в фильм, невольно проигрывает сценарии вместе с героями. При этом исследование наблюдательное, и сам автор называет следующим шагом эксперимент, где объем просмотренных хорроров задавали бы исследователи.

Тру-крайм Фото: Unsplash

Похожая картина в данных о тру-крайме. В грацском исследовании общее потребление не было значимо связано с негативным аффектом или проблемами с психическим здоровьем, а связь с тревогой и стрессом оказалась очень слабой. Зато нашлись положительные связи с адаптивной эмоциональной регуляцией и "аффективной креативностью" — способностью гибко думать в стрессовой ситуации.

В своих работах Скривнер сам предупреждал: тем, кому хорроры тяжело даются, они сделают только хуже.

Что наука пока не знает

Корреляция, а не причина. Почти все приведенные данные — опросы. Неизвестно, снижает ли тру-крайм страх стать жертвой в долгосрочной перспективе или усиливает его: авторы грацского исследования прямо называют это открытым вопросом.

Слабая база. Психолог Нил Мартин в обзоре 2019 года перечисляет проблемы литературы: разнородные стимулы, разные методы, небольшие выборки и почти полное отсутствие кросс-культурных сравнений.

Самоотбор. В исследовании Кисса большинство участников уже были поклонниками хорроров, поэтому выводы не обязательно переносятся на всех зрителей.

Нет универсальной теории. Возбуждение, поиск ощущений, любопытство, социализация — каждое объяснение подходит одним зрителям и не подходит другим.

Источники