Мы сами покупаем билет в кино, чтобы нам было страшно, включаем подкаст про маньяка и не можем от него оторваться. Разберемся, что происходит в голове у любителей хорроров и тру-крайма.

Адреналин плюс контроль

Самое старое объяснение — теория переноса возбуждения Дольфа Зиллманна, которую он развивал с 1960–70-х годов. Физиологическое возбуждение от страшной сцены не гаснет мгновенно и усиливает следующую эмоцию. Когда напряжение заканчивается, облегчение и радость ощущаются острее [1].

Второе объяснение — поиск ощущений. Еще в 1979 году Марвин Цукерман предположил, что люди с высоким баллом по шкале поиска новых ощущений тянутся к аттракционам, экстриму и хоррорам [1]. Исследование Ботонда Кисса из Печского университета показывает более сложную картину: на желание смотреть и на удовольствие влияли любопытство к мрачным темам, реалистичность сцен и сила испытанного страха, а для любителей острых ощущений адреналин от страха сам по себе служит наградой [2].

Еще один момент — чувство контроля. В лабораторном эксперименте с VR-хоррором удовольствие от страха зависело от "хоррор-самоэффективности", то есть уверенности, что с этим страхом можно справиться: среди сильно испуганных игроков те, кто верил в себя, получали заметно больше удовольствия [3].

Тру-крайм Фото: Unsplash

Любопытство к злу как способ учиться

Одним адреналином привлекательность опасного не объяснить, и здесь на первый план выходит идея Скривнера: болезненное любопытство — адаптивная мотивация узнавать об опасных ситуациях, когда цена такого знания низка [4][5]. Он сравнивает это с летными тренажерами и пожарными учениями: управлять угрозой полезно учиться там, где она не угрожает на самом деле. По его данным, так же ведут себя и животные-жертвы, наблюдающие за хищником издали [5].

Скривнер разработал шкалу болезненного любопытства и выделил четыре области интереса: мотивы опасных людей, неизвестная или сверхъестественная опасность, социальное насилие и насилие над телом.

Подтверждение есть и в поведении. В небольшом исследовании во время пандемии (125 участников) люди с высоким уровнем болезненного любопытства чаще обычного интересовались фильмами о вирусах, хоррорами и триллерами, а также именно мрачными подробностями о коронавирусе [6].

Тру-крайм Фото: Unsplash

Почему тру-крайм особенно любят женщины

Гендерный перекос в этом жанре заметен давно. По данным Pew Research Center за 2023 год, среди тех, кто слушает подкасты, женщины почти вдвое чаще мужчин регулярно слушают подкасты о настоящих преступлениях.

Классическая работа на эту тему — исследование Аманды Вицари и Криса Фрейли (Social Psychological and Personality Science, 2010). Они обнаружили, что женщины написали 70% отзывов на книги о тру-крайме, а мужчины — 82% отзывов на книги о войне. В эксперименте с выбором книги женщины предпочитали тру-крайм военной и бандитской нонфикшн-литературе (73% против 57% у мужчин при выборе между тру-краймом и книгой о бандах). Дальше выяснилось, что женщин сильнее привлекали сюжеты, где жертва нашла хитрый способ сбежать, или где был психологический портрет преступника. Кроме того, только женщины, но не мужчины, заметно чаще выбирали книги с жертвами-женщинами [7]. Авторы предположили, что такие истории читательницы воспринимают как информацию, которая может помочь избежать нападения [7].

Тру-крайм Фото: Unsplash

Тот же вывод подтверждает недавнее исследование команды из Грацского университета. Женщины сообщали о более высоком потреблении тру-крайм-контента во всех форматах, особенно в подкастах, и о более сильном мотиве "защитной бдительности" — желании узнать, как избежать беды. Авторы подчеркивают, что называть повышенный страх перед преступностью иррациональным не обязательно: для женщин физическое и сексуальное насилие часто влечет тяжелые психологические, социальные и репродуктивные последствия.

Это корреляционные данные. Они показывают связь мотива с потреблением, но не доказывают, что тру-крайм действительно делает зрительниц безопаснее.

Репетиция угроз и эмоциональная регуляция

Один из доводов в пользу "полезности" страшного — исследование Скривнера, Джонсона, Кьельдгаард-Кристиансена и Класена, проведенное в 2020 году. Фанаты хорроров сообщали о меньшей психологической нагрузке во время пандемии COVID-19, а любители "препперских" жанров (вторжение пришельцев, апокалипсис, зомби) еще и чувствовали себя лучше подготовленными [8]. Фанаты хорроров реже упоминали симптомы депрессии, тревоги и бессонницы.

Интерпретация авторов исследования: хорроры дают возможность отрепетировать стратегии совладания со страхом, пока опасность вымышленная. Скривнер сравнивает это с тем, как зритель, втянутый в фильм, невольно проигрывает сценарии вместе с героями. При этом исследование наблюдательное, и сам автор называет следующим шагом эксперимент, где объем просмотренных хорроров задавали бы исследователи.

Тру-крайм Фото: Unsplash

Похожая картина в данных о тру-крайме. В грацском исследовании общее потребление не было значимо связано с негативным аффектом или проблемами с психическим здоровьем, а связь с тревогой и стрессом оказалась очень слабой. Зато нашлись положительные связи с адаптивной эмоциональной регуляцией и "аффективной креативностью" — способностью гибко думать в стрессовой ситуации.

В своих работах Скривнер сам предупреждал: тем, кому хорроры тяжело даются, они сделают только хуже.

Что наука пока не знает

  • Корреляция, а не причина. Почти все приведенные данные — опросы. Неизвестно, снижает ли тру-крайм страх стать жертвой в долгосрочной перспективе или усиливает его: авторы грацского исследования прямо называют это открытым вопросом.
  • Слабая база. Психолог Нил Мартин в обзоре 2019 года перечисляет проблемы литературы: разнородные стимулы, разные методы, небольшие выборки и почти полное отсутствие кросс-культурных сравнений.
  • Самоотбор. В исследовании Кисса большинство участников уже были поклонниками хорроров, поэтому выводы не обязательно переносятся на всех зрителей.
  • Нет универсальной теории. Возбуждение, поиск ощущений, любопытство, социализация — каждое объяснение подходит одним зрителям и не подходит другим.

Источники

  1. Теория переноса возбуждения Зиллманна и связанные теории: https://en.wikipedia.org/wiki/Excitation-transfer_theory ; Griffiths M. Why do we like watching scary films? Psychology Today, 2015
  2. Kiss B. et al. The role of excitement and enjoyment through subjective evaluation of horror film scenes. Scientific Reports, 2024. https://www.freemalaysiatoday.com/category/leisure/2024/11/19/why-do-people-love-horror-movies
  3. Rogers S., Scrivner C., Muir S. Six reasons why people enjoy horror movies. The Conversation, 2024. https://theconversation.com/6-reasons-why-people-enjoy-horror-movies-241480
  4. Scrivner C., Clasen M. Why frightening imaginary worlds? Morbid curiosity and the learning potential of horror. Behavioral and Brain Sciences, 2022. https://www.cambridge.org/core/product/936649504A5FAF74B2A0FA331C410FAE
  5. Scrivner C. Morbidly Curious, 2025 (рецензия): https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/coltan-scrivner/morbidly-curious
  6. Scrivner C. The Psychology of Morbid Curiosity
  7. Vicary A. M., Fraley R. C. Captured by True Crime: Why Are Women Drawn to Tales of Rape, Murder, and Serial Killers? Social Psychological and Personality Science, 2010, vol. 1, no. 1. https://news.illinois.edu/women-more-than-men-choose-true-crime-over-other-violent-nonfiction/