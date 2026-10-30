Мы сами покупаем билет в кино, чтобы нам было страшно, включаем подкаст про маньяка и не можем от него оторваться. Разберемся, что происходит в голове у любителей хорроров и тру-крайма.
Адреналин плюс контроль
Самое старое объяснение — теория переноса возбуждения Дольфа Зиллманна, которую он развивал с 1960–70-х годов. Физиологическое возбуждение от страшной сцены не гаснет мгновенно и усиливает следующую эмоцию. Когда напряжение заканчивается, облегчение и радость ощущаются острее [1].
Второе объяснение — поиск ощущений. Еще в 1979 году Марвин Цукерман предположил, что люди с высоким баллом по шкале поиска новых ощущений тянутся к аттракционам, экстриму и хоррорам [1]. Исследование Ботонда Кисса из Печского университета показывает более сложную картину: на желание смотреть и на удовольствие влияли любопытство к мрачным темам, реалистичность сцен и сила испытанного страха, а для любителей острых ощущений адреналин от страха сам по себе служит наградой [2].
Еще один момент — чувство контроля. В лабораторном эксперименте с VR-хоррором удовольствие от страха зависело от "хоррор-самоэффективности", то есть уверенности, что с этим страхом можно справиться: среди сильно испуганных игроков те, кто верил в себя, получали заметно больше удовольствия [3].
Любопытство к злу как способ учиться
Одним адреналином привлекательность опасного не объяснить, и здесь на первый план выходит идея Скривнера: болезненное любопытство — адаптивная мотивация узнавать об опасных ситуациях, когда цена такого знания низка [4][5]. Он сравнивает это с летными тренажерами и пожарными учениями: управлять угрозой полезно учиться там, где она не угрожает на самом деле. По его данным, так же ведут себя и животные-жертвы, наблюдающие за хищником издали [5].
Скривнер разработал шкалу болезненного любопытства и выделил четыре области интереса: мотивы опасных людей, неизвестная или сверхъестественная опасность, социальное насилие и насилие над телом.
Подтверждение есть и в поведении. В небольшом исследовании во время пандемии (125 участников) люди с высоким уровнем болезненного любопытства чаще обычного интересовались фильмами о вирусах, хоррорами и триллерами, а также именно мрачными подробностями о коронавирусе [6].
Почему тру-крайм особенно любят женщины
Гендерный перекос в этом жанре заметен давно. По данным Pew Research Center за 2023 год, среди тех, кто слушает подкасты, женщины почти вдвое чаще мужчин регулярно слушают подкасты о настоящих преступлениях.
Классическая работа на эту тему — исследование Аманды Вицари и Криса Фрейли (Social Psychological and Personality Science, 2010). Они обнаружили, что женщины написали 70% отзывов на книги о тру-крайме, а мужчины — 82% отзывов на книги о войне. В эксперименте с выбором книги женщины предпочитали тру-крайм военной и бандитской нонфикшн-литературе (73% против 57% у мужчин при выборе между тру-краймом и книгой о бандах). Дальше выяснилось, что женщин сильнее привлекали сюжеты, где жертва нашла хитрый способ сбежать, или где был психологический портрет преступника. Кроме того, только женщины, но не мужчины, заметно чаще выбирали книги с жертвами-женщинами [7]. Авторы предположили, что такие истории читательницы воспринимают как информацию, которая может помочь избежать нападения [7].
Тот же вывод подтверждает недавнее исследование команды из Грацского университета. Женщины сообщали о более высоком потреблении тру-крайм-контента во всех форматах, особенно в подкастах, и о более сильном мотиве "защитной бдительности" — желании узнать, как избежать беды. Авторы подчеркивают, что называть повышенный страх перед преступностью иррациональным не обязательно: для женщин физическое и сексуальное насилие часто влечет тяжелые психологические, социальные и репродуктивные последствия.
Это корреляционные данные. Они показывают связь мотива с потреблением, но не доказывают, что тру-крайм действительно делает зрительниц безопаснее.
Репетиция угроз и эмоциональная регуляция
Один из доводов в пользу "полезности" страшного — исследование Скривнера, Джонсона, Кьельдгаард-Кристиансена и Класена, проведенное в 2020 году. Фанаты хорроров сообщали о меньшей психологической нагрузке во время пандемии COVID-19, а любители "препперских" жанров (вторжение пришельцев, апокалипсис, зомби) еще и чувствовали себя лучше подготовленными [8]. Фанаты хорроров реже упоминали симптомы депрессии, тревоги и бессонницы.
Интерпретация авторов исследования: хорроры дают возможность отрепетировать стратегии совладания со страхом, пока опасность вымышленная. Скривнер сравнивает это с тем, как зритель, втянутый в фильм, невольно проигрывает сценарии вместе с героями. При этом исследование наблюдательное, и сам автор называет следующим шагом эксперимент, где объем просмотренных хорроров задавали бы исследователи.
Похожая картина в данных о тру-крайме. В грацском исследовании общее потребление не было значимо связано с негативным аффектом или проблемами с психическим здоровьем, а связь с тревогой и стрессом оказалась очень слабой. Зато нашлись положительные связи с адаптивной эмоциональной регуляцией и "аффективной креативностью" — способностью гибко думать в стрессовой ситуации.
В своих работах Скривнер сам предупреждал: тем, кому хорроры тяжело даются, они сделают только хуже.
Что наука пока не знает
- Корреляция, а не причина. Почти все приведенные данные — опросы. Неизвестно, снижает ли тру-крайм страх стать жертвой в долгосрочной перспективе или усиливает его: авторы грацского исследования прямо называют это открытым вопросом.
- Слабая база. Психолог Нил Мартин в обзоре 2019 года перечисляет проблемы литературы: разнородные стимулы, разные методы, небольшие выборки и почти полное отсутствие кросс-культурных сравнений.
- Самоотбор. В исследовании Кисса большинство участников уже были поклонниками хорроров, поэтому выводы не обязательно переносятся на всех зрителей.
- Нет универсальной теории. Возбуждение, поиск ощущений, любопытство, социализация — каждое объяснение подходит одним зрителям и не подходит другим.
Источники
- Теория переноса возбуждения Зиллманна и связанные теории: https://en.wikipedia.org/wiki/Excitation-transfer_theory ; Griffiths M. Why do we like watching scary films? Psychology Today, 2015
- Kiss B. et al. The role of excitement and enjoyment through subjective evaluation of horror film scenes. Scientific Reports, 2024. https://www.freemalaysiatoday.com/category/leisure/2024/11/19/why-do-people-love-horror-movies
- Rogers S., Scrivner C., Muir S. Six reasons why people enjoy horror movies. The Conversation, 2024. https://theconversation.com/6-reasons-why-people-enjoy-horror-movies-241480
- Scrivner C., Clasen M. Why frightening imaginary worlds? Morbid curiosity and the learning potential of horror. Behavioral and Brain Sciences, 2022. https://www.cambridge.org/core/product/936649504A5FAF74B2A0FA331C410FAE
- Scrivner C. Morbidly Curious, 2025 (рецензия): https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/coltan-scrivner/morbidly-curious
- Scrivner C. The Psychology of Morbid Curiosity
- Vicary A. M., Fraley R. C. Captured by True Crime: Why Are Women Drawn to Tales of Rape, Murder, and Serial Killers? Social Psychological and Personality Science, 2010, vol. 1, no. 1. https://news.illinois.edu/women-more-than-men-choose-true-crime-over-other-violent-nonfiction/