Бинтуронг — необычное животное Азии. Его часто называют экзотическим хищником, хотя по образу жизни и рациону он куда сложнее привычного представления о хищных зверях.
Перед нами не медведь и не кошка, а редкий древесный зверь из семейства виверровых. Вид носит латинское название Arctictis binturong, считается единственным современным видом рода Arctictis и сегодня имеет охранный статус Vulnerable — уязвимый, с сокращающейся численностью.
Почему его называют “кошачьим медведем”
Название “кошачий медведь” появилось из-за внешности зверя. У него массивное тело, густая темная шерсть, короткие сильные лапы и характерная ”медвежья” походка: он ступает на всю стопу. При этом морда, усы, подвижность и некоторые повадки животного у многих ассоциируются с кошачьими. Но с точки зрения зоологии это неверное сравнение.
Бинтуронг не относится ни к медведям, ни к кошкам. Он входит в семейство Viverridae, то есть в группу виверровых, где также числятся циветты и близкие к ним виды.
Еще одна причина популярности бинтуронга — необычный запах. У этого зверя развиты пахучие железы, а его запах часто сравнивают с ароматом свежего попкорна с маслом. Такой эффект связан с соединением 2-acetyl-1-pyrroline, которое ассоциируется у людей с попкорном. Именно поэтому бинтуронг нередко становится звездой зоопарков и научно-популярных публикаций: его легко запомнить не только по внешности, но и по этой редкой особенности.
Описание бинтуронга: внешность и особенности
Бинтуронг — крупный древесный зверь с длинным тяжелым телом, густой черно-бурой шерстью, светлыми или седоватыми кончиками волос, крупными вибриссами и мощным цепким хвостом.
Хвост почти равен длине тела и служит дополнительной опорой при лазании. Для хищных млекопитающих такая особенность редка. Взрослые особи обычно весят от 11 до 36 килограммов, причем самки часто крупнее самцов.
Важно и то, что бинтуронг из семейства виверровых прекрасно приспособлен к жизни на деревьях. Однако он не похож на древесных акробатов: из-за массивного тела этот зверь двигается медленно и осторожно, цепляясь лапами и хвостом за ветви.
По данным Animal Diversity Web, бинтуронги чаще лазают по стволам и крупным веткам, а при переходе между деревьями нередко спускаются на землю, потому что плохо приспособлены к прыжкам.
Это делает их зависимыми от цельных лесных массивов: когда лес фрагментирован, животным сложнее безопасно перемещаться.
Где обитает бинтуронг
Ареал обитания бинтуронга — Южная и Юго-Восточная Азия. Вид встречается в Индии, Непале, Бутане, Бангладеш, Китае, Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.
Он живет в тропических и субтропических лесах, прежде всего выбирая участки с плотной древесной кроной, где можно проводить большую часть времени над землей. При этом бинтуронги предпочитают районы, богатых плодовыми деревьями, особенно инжиром.
Сокращение сплошных лесов сразу бьет по виду: животные теряют кормовые участки, укрытия и пути перемещения. Именно поэтому Международный союз охраны природы относит бинтуронга к уязвимым видам, а в качестве главных угроз разные источники называют вырубку лесов, деградацию местообитаний и давление со стороны торговли дикими животными.
Чем питается бинтуронг
Внешность зверя как будто намекает на типичного хищника. На деле бинтуронг всеяден, и значительную часть его рациона составляют фрукты и ягоды. Но иногда он добывает мелких животных: рыбу, грызунов, птиц, червей и насекомых. Кроме того, в пищу идут яйца, листья и падаль.
Рацион делает бинтуронга важным участником лесной экосистемы: проходя через пищеварительный тракт зверя, некоторые семена, включая семена фиговых деревьев, получают больше шансов на прорастание.
Таким образом, животное полезно не только как редкий представитель фауны, но и как “лесной садовник”. Он помогает распространять семена и косвенно поддерживает восстановление леса. Для тропических экосистем это особенно важно, потому что многие виды растений зависят от животных-распространителей. Когда численность бинтуронгов падает, это отражается не только на самом виде, но и на природных связях внутри леса.
Образ жизни и поведение “кошачьего медведя”
Бинтуронги в основном активны в сумерках и ночью, хотя отдельные наблюдения фиксируют и дневную активность. Обычно это одиночные животные, которые предпочитают избегать друг друга вне сезона размножения.
Они много времени проводят на высоте, отдыхая на ветвях и передвигаясь по кронам, а для общения используют запаховые метки и голосовые сигналы.
Источники описывают бинтуронга как зверя, способного фыркать, урчать, хихикать и издавать резкие крики в зависимости от ситуации.
Интересная особенность размножения — у самок описана эмбриональная диапауза, или задержанная имплантация. Это значит, что оплодотворенная яйцеклетка может не сразу прикрепляться к стенке матки, а развитие беременности начинается позже, когда условия становятся более благоприятными. Для редких млекопитающих это важный адаптивный механизм, повышающий шансы на успешное выкармливание потомства.
Почему бинтуронг заслуживает внимания
Бинтуронг — это не просто редкий экзотический зверь с забавным прозвищем. Это животное, которое отвечает за состояния азиатских лесов, и важный участник природных экосистем. Он сочетает признаки древесного хищника, плодоядного животного и своеобразного “рассадника” тропических растений.
“Кошачий медведь” пока не относится к видам на грани немедленного исчезновения, но риск дальнейшей утраты популяции вполне реален. Главные угрозы для бинтуронга — вырубка и фрагментация тропических лесов, из-за которых он теряет укрытия и кормовую базу, а также охота и отлов для торговли дикими животными и экзотическими питомцами.
Бинтуронг в Московском зоопарке
Отдельный интерес у российских читателей вызывает бинтуронг в Московском зоопарке.
На официальных ресурсах зоопарка указано, что сейчас бинтуронгов можно увидеть на всех трех площадках: в Москве, в центре воспроизводства редких видов под Волоколамском и в филиале в Великом Устюге.
В Москве для бинтуронгов был специально переоборудован павильон в левой части старой территории зоопарка (экспозиция “Животные Азии”).