Бинтуронг: кто это такой, где обитает и чем питается “кошачий медведь”

Бинтуронг — необычное животное Азии. Его часто называют экзотическим хищником, хотя по образу жизни и рациону он куда сложнее привычного представления о хищных зверях.

Перед нами не медведь и не кошка, а редкий древесный зверь из семейства виверровых. Вид носит латинское название Arctictis binturong, считается единственным современным видом рода Arctictis и сегодня имеет охранный статус Vulnerable — уязвимый, с сокращающейся численностью.

Почему его называют “кошачьим медведем”

Название “кошачий медведь” появилось из-за внешности зверя. У него массивное тело, густая темная шерсть, короткие сильные лапы и характерная ”медвежья” походка: он ступает на всю стопу. При этом морда, усы, подвижность и некоторые повадки животного у многих ассоциируются с кошачьими. Но с точки зрения зоологии это неверное сравнение.

Бинтуронг не относится ни к медведям, ни к кошкам. Он входит в семейство Viverridae, то есть в группу виверровых, где также числятся циветты и близкие к ним виды.

Еще одна причина популярности бинтуронга — необычный запах. У этого зверя развиты пахучие железы, а его запах часто сравнивают с ароматом свежего попкорна с маслом. Такой эффект связан с соединением 2-acetyl-1-pyrroline, которое ассоциируется у людей с попкорном. Именно поэтому бинтуронг нередко становится звездой зоопарков и научно-популярных публикаций: его легко запомнить не только по внешности, но и по этой редкой особенности.

Описание бинтуронга: внешность и особенности

Бинтуронг — крупный древесный зверь с длинным тяжелым телом, густой черно-бурой шерстью, светлыми или седоватыми кончиками волос, крупными вибриссами и мощным цепким хвостом.

Кошачий медведь крупным планом Фото: Сгенерировано нейросетью

Хвост почти равен длине тела и служит дополнительной опорой при лазании. Для хищных млекопитающих такая особенность редка. Взрослые особи обычно весят от 11 до 36 килограммов, причем самки часто крупнее самцов.

Важно и то, что бинтуронг из семейства виверровых прекрасно приспособлен к жизни на деревьях. Однако он не похож на древесных акробатов: из-за массивного тела этот зверь двигается медленно и осторожно, цепляясь лапами и хвостом за ветви.

По данным Animal Diversity Web, бинтуронги чаще лазают по стволам и крупным веткам, а при переходе между деревьями нередко спускаются на землю, потому что плохо приспособлены к прыжкам.

Это делает их зависимыми от цельных лесных массивов: когда лес фрагментирован, животным сложнее безопасно перемещаться.

Где обитает бинтуронг

Ареал обитания бинтуронга — Южная и Юго-Восточная Азия. Вид встречается в Индии, Непале, Бутане, Бангладеш, Китае, Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.

Он живет в тропических и субтропических лесах, прежде всего выбирая участки с плотной древесной кроной, где можно проводить большую часть времени над землей. При этом бинтуронги предпочитают районы, богатых плодовыми деревьями, особенно инжиром.

Сокращение сплошных лесов сразу бьет по виду: животные теряют кормовые участки, укрытия и пути перемещения. Именно поэтому Международный союз охраны природы относит бинтуронга к уязвимым видам, а в качестве главных угроз разные источники называют вырубку лесов, деградацию местообитаний и давление со стороны торговли дикими животными.

Чем питается бинтуронг

Что же ест кошачий медведь Фото: Сгенерировано нейросетями

Внешность зверя как будто намекает на типичного хищника. На деле бинтуронг всеяден, и значительную часть его рациона составляют фрукты и ягоды. Но иногда он добывает мелких животных: рыбу, грызунов, птиц, червей и насекомых. Кроме того, в пищу идут яйца, листья и падаль.

Рацион делает бинтуронга важным участником лесной экосистемы: проходя через пищеварительный тракт зверя, некоторые семена, включая семена фиговых деревьев, получают больше шансов на прорастание.

Таким образом, животное полезно не только как редкий представитель фауны, но и как “лесной садовник”. Он помогает распространять семена и косвенно поддерживает восстановление леса. Для тропических экосистем это особенно важно, потому что многие виды растений зависят от животных-распространителей. Когда численность бинтуронгов падает, это отражается не только на самом виде, но и на природных связях внутри леса.

Образ жизни и поведение “кошачьего медведя”

Бинтуронги в основном активны в сумерках и ночью, хотя отдельные наблюдения фиксируют и дневную активность. Обычно это одиночные животные, которые предпочитают избегать друг друга вне сезона размножения.

Они много времени проводят на высоте, отдыхая на ветвях и передвигаясь по кронам, а для общения используют запаховые метки и голосовые сигналы.

Источники описывают бинтуронга как зверя, способного фыркать, урчать, хихикать и издавать резкие крики в зависимости от ситуации.

Интересная особенность размножения — у самок описана эмбриональная диапауза, или задержанная имплантация. Это значит, что оплодотворенная яйцеклетка может не сразу прикрепляться к стенке матки, а развитие беременности начинается позже, когда условия становятся более благоприятными. Для редких млекопитающих это важный адаптивный механизм, повышающий шансы на успешное выкармливание потомства.

Почему бинтуронг заслуживает внимания

Бинтуронг — это не просто редкий экзотический зверь с забавным прозвищем. Это животное, которое отвечает за состояния азиатских лесов, и важный участник природных экосистем. Он сочетает признаки древесного хищника, плодоядного животного и своеобразного “рассадника” тропических растений.

Бинтуронги неспешно передвигаются с ветки на ветку в густом лесу Фото: Сгенерировано нейросетью

“Кошачий медведь” пока не относится к видам на грани немедленного исчезновения, но риск дальнейшей утраты популяции вполне реален. Главные угрозы для бинтуронга — вырубка и фрагментация тропических лесов, из-за которых он теряет укрытия и кормовую базу, а также охота и отлов для торговли дикими животными и экзотическими питомцами.

Бинтуронг в Московском зоопарке

Отдельный интерес у российских читателей вызывает бинтуронг в Московском зоопарке.

На официальных ресурсах зоопарка указано, что сейчас бинтуронгов можно увидеть на всех трех площадках: в Москве, в центре воспроизводства редких видов под Волоколамском и в филиале в Великом Устюге.

В Москве для бинтуронгов был специально переоборудован павильон в левой части старой территории зоопарка (экспозиция “Животные Азии”).