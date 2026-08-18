Расскажем о ключевых этапах жизни Александра Петрова: от первых ролей до главных проектов 2010–2027 годов. Также затронем его отношения, неожиданную свадьбу и отцовство, которое артист назвал "космическим" опытом.

Полное ФИО Петров Александр Андреевич Возраст и дата рождения 37 лет, 25 января 1989 Образование РАТИ-ГИТИС (факультет режиссуры, мастерская Леонида Хейфеца) Рост 174 Знак зодиака Водолей Жена Виктория Петрова (в девичестве Антонова) Мать Алевтина Анатольевна Петрова Отец Андрей Генрихович Петров

Биография Александра Петрова

Детство, семья и родители

Александр Петров родился 25 января 1989 года в Переславле-Залесском (Ярославская область). Его семейная история связана с рабочими и медицинскими профессиями: отец, Андрей Генрихович Петров, трудился электриком, мать, Алевтина Анатольевна Петрова, выбрала путь фельдшера. Вместе с ним росла старшая сестра Екатерина Петрова.

Александр Петров в детстве Фото: Из личного архива Александра Петрова

Образование и путь в профессию

С девяти лет Александр Петров серьезно увлекался футболом. Окончил школу № 4 в Переславле-Залесском, следом поступил на экономический факультет местного университета. Параллельно Петров начал посещать театральную студию при культурно-досуговом центре "Славич" под руководством Вероники Иваненко. Позже актер не раз подчеркивал, что именно педагог своими долгими разговорами помогла ему понять, чему он хочет посвятить себя в будущем.

Как Александр Петров стал актером

Первые шаги

Точкой отсчета профессиональной судьбы Петрова стала встреча в середине 2000-х на театральном фестивале в Самарской области. Там Александр Петров познакомился с Леонидом Хейфецем — режиссером и педагогом ГИТИСа. Это кардинально изменило его планы: он окончательно утвердился в намерении стать актером и начал готовиться к поступлению в театральный вуз. Петров оставил учебу в переславском университете (экономический факультет) и перебрался в столицу. В 2008 году он успешно сдал экзамены и стал студентом мастерской Леонида Хейфеца в ГИТИСе. Самого мастера Александр Петров впоследствии называл "папой в профессии".

Диплом об окончании ГИТИСа был получен в 2012 году, и с этого момента начался уже полноценный отсчет его актерской карьеры.

ГИТИС Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Начало работы в театре и кино

Еще в студенческие годы Александр Петров начал сниматься: в 2010-м — эпизод в сериале "Голоса", затем последовало участие в фильме Джаника Файзиева "Август. Восьмого". Первым заметным проектом с его участием стал фэнтези-сериал "Пока цветет папоротник" (2012), где он сыграл главную роль. В дальнейшем актер появлялся в эпизодических и второстепенных ипостасях в картинах "Любовь в большом городе 3", "Елки 3" и сериале "Метод". Сразу после вуза его приняли в труппу Et Cetera, где он несколько месяцев выходил на сцену в спектакле "Шейлок" по "Венецианскому купцу", исполняя персонажа Грациано.

Театр Et Cetera Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Работа в театре имени Ермоловой и других проектах

Театральная жизнь Александра Петрова получила новый импульс в 2013 году, когда он вошел в труппу Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Приглашение последовало от художественного руководителя Олега Меньшикова, тот обратил внимание на Петрова еще в период выпускного спектакля ГИТИСа (впоследствии их творческое сотрудничество продолжилось и на съемочной площадке трилогии "Гоголь").

Петрову доверили сразу несколько знаковых образов: шекспировского Гамлета (режиссура Валерия Саркисова) и купца Лопахина в "Вишневом саде" Чехова.

Помимо актерства, Александр пробовал себя и в режиссуре. В 2017 году на той же площадке состоялась премьера его моноспектакля "#Зановородиться". А в декабре 2022-го Александр представил вторую постановку — спектакль "Планета Максимус", толчком к созданию которой послужила личная история близкого друга. Как позже пояснял сам Петров, это рассказ о конкретном человеке, его любви и жизненном пути, сюжет, который остается с ним вне зависимости от сценического воплощения.

Фильмы и сериалы Александра Петрова

Прорывные роли

Первой широко замеченной работой Александра Петрова на телевидении стал образ оперативника Гриши Измайлова в сериале "Полицейский с Рублевки". Этот проект стартовал в 2016 году, и Александр оставался в нем на протяжении четырех сезонов, а также снялся в полнометражной новогодней версии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (2018).

Полицейский с Рублевки Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Следующие два года (2017–2018) ознаменовались для Александра Петрова настоящим творческим рывком: в числе картин фантастический блокбастер Федора Бондарчука "Притяжение", спортивная мелодрама "Лед" (ставшая одним из лидеров проката в начале 2018-го), мистическая трилогия "Гоголь" (выходившая и как кинотрилогия, и как телесериал), военно-приключенческий экшен "Т-34" и, наконец, драмедийный сериал Жоры Крыжовникова "Звоните ДиКаприо!".

В последнем из названных проектов Александр Петров перевоплотился в успешного артиста, чья жизнь рушится после внезапного известия о ВИЧ-статусе. Александр впоследствии не раз подчеркивал, что сотрудничество с Крыжовниковым дало ему многое в профессиональном плане: от понимания режиссерских задач до нюансов сложного психологического материала.

Самые известные фильмы и сериалы

Кинематографическая известность Александра Петрова во многом связана с проектами конца 2010‑х – 2020‑х годов.

2019 год стал поворотным: на экраны вышел фильм "Текст" — экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского (внесен в реестр иностранных агентов), причем сценарий писатель адаптировал лично. Петров сыграл бывшего заключенного Ильи Горюнова, который получает доступ к смартфону сотрудника ФСКН, виновного в его тюремном сроке. В картине также задействованы Иван Янковский и Кристина Асмус. Александр признавался, что книга вызвала у него "сумасшедшую реакцию" — внутренние перемены, которые в итоге привели к глубокому погружению в образ.

Образ принес ему премию "Золотой орел". Лента сопровождалась общественным резонансом (в том числе из‑за откровенной сцены с участием Янковского и Асмус). Петров в комментариях подчеркивал профессионализм коллег и называл такие эпизоды "сильным преодолением" для артиста.

Фильм "Текст" Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

В том же 2019 году Александр Петров дебютировал в международном проекте — триллере Люка Бессона "Анна", где его партнерами стали Киллиан Мерфи, Хелен Миррен и российская модель Саша Лусс. Петров появился в эпизодической сцене, однако этот факт открыл ему двери на зарубежный рынок.

2020 год ознаменовался выходом сразу двух сиквелов — "Лед 2" (режиссер Жора Крыжовников) и "Вторжение" (продолжение "Притяжения"). Первый из них собрал 1 млрд рублей за первые 10 дней проката; с Крыжовниковым у Петрова, по его словам, сложилась "сильная профессиональная любовь", что позже привело к съемкам в третьей части франшизы ("Лед 3", 2024 год, уже под руководством Юрия Хмельницкого), которая также быстро возглавила прокат.

Фильм "Лед" Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

2023 год — Александр Петров снялся в картине Романа Полански "Дворец" вместе с Фанни Ардан, Микки Рурком и другими зарубежными звездами.

2024 год — актер предстал в образе космического пирата Весельчака У в фантастическом блокбастере "Сто лет тому вперед" по повести Кира Булычева. Лента собрала более 1 млрд рублей и возглавила российский кинопрокат.

2024 год — стартовали съемки военной драмы "Почтарь" (премьера состоялась в апреле 2025 года). Петров исполнил роль молодого почтальона с аутизмом, действие разворачивается в маленьком советском городке в 1942 году.

1 января 2026 года — в широкий прокат вышел семейный фильм "Буратино", где актер сыграл Кота Базилио. Петров выразил надежду на продолжение киновселенной, а кассовые сборы за первый день превысили 226 млн рублей.

Полная фильмография

Год премьеры Название проекта Персонаж 2010 "Голоса" (12–13 серии) Леха (трейсер) 2012 "Август. Восьмого" Яшка (командир танка) 2012 "Пока цветет папоротник" Кирилл Андреев (журналист) 2013 "Летние каникулы" Петя Лютиков 2013 "Марьина роща" (9-я серия "Карточки") Игорь Спиридонов 2013 "Петрович" (фильм 3-й "Волк") Денис Волковский 2013 "Второе дыхание" Илья 2013 "Привычка расставаться" Денис 2013 "Елки 3" Славик (друг Дениса) 2013 "Обнимая небо" Иван Котов 2013 "Без права на выбор" Леха 2013 "ЖЖ" парень в бейсболке 2013 "Холодильник" Макс 2013 "Волшебное Рождество в Москве" Паша 2014 "Любовь в большом городе 3" Артем Исаев-младший 2014 "Форт Росс: В поисках приключений" Крюков (купец) 2015 "Счастье — это..." Артем 2015 "Раскоп" Паша в юности 2015–2017 "Закон каменных джунглей" Вадим Рослин (Вадик-Пулемет) 2015 "Фарца" Андрей 2015 "Угонщик" Кирилл 2015 "Метод" Евгений Осмысловский (однокурсник Есении, сын генерала) 2015 "Неуловимые: Последний герой" Мститель 2016 "Волки и овцы: бееезумное превращение" Серый (озвучивание) 2016–2018 "Полицейский с Рублевки" Григорий Измайлов 2016 "Подарок Веры" Антон 2016 "Мата Хари" Матье Ниво (вор и убийца) 2016 "Пьяная фирма" Григорий Штучный в молодости 2017 "Вы все меня бесите" Марк 2017 "Зима" Макс 2017 "Притяжение" Артем Ткачев 2017 "Затмение" Алекс 2017 "Гоголь. Начало" Николай Гоголь 2017 "Напарник" Хромов (захват движения в теле младенца) 2018 "Лед" Саша Горин 2018 "Sпарта" Барковский 2018 "Гоголь. Вий" Николай Гоголь 2018 "День до" Рома 2018 "Гоголь. Страшная месть" Николай Гоголь 2018 "Звоните ДиКаприо!" Егор Румянцев (актер) 2018 "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Гриша Измайлов 2018 "Т-34" Ивушкин 2019 "Гоголь" Николай Гоголь 2019 "Беловодье. Тайна затерянной страны" Кирилл Андреев 2019 "Анна" Петр 2019 "Герой" Андрей 2019 "Текст" Илья Горюнов 2020 "Вторжение" Артем Ткачев 2020 "Лед 2" Саша Горин 2020 "Стрельцов" Эдуард Стрельцов 2020 "Метод 2" Женя 2021 "Человек Божий" Кости 2022 "Надвое" Саня 2022 "Лавстори" Сева Горелов 2022 "Происшествие в стране Мульти-Пульти" Трус 2023 "Непослушная" Матвей 2023 "Дворец" русский гость 2024 "Лед 3" Александр Горин 2024 "Сто лет тому вперед" Весельчак У 2025 "Василий" Вася / Коля 2025 "Декабрь" Сергей Есенин 2025 "Камбэк" "Компот" 2025 "Почтарь" почтарь 2025 "Кракен" Виктор Воронин 2025 "Последний хранитель Беловодья" Кирилл Андреев (хранитель) 2025 "Горыныч" Алексей Алехин 2026 "Буратино" Базилио 2026 "Комментируй это" Иван 2026 "Коммерсант" Андрей Рубанов 2027 "Варвара-краса" Андрей 2027 "Весельчак У" Весельчак У

Личная жизнь Александра Петрова

Первые отношения

Кинематограф не раз становился для Александра Петрова не только профессиональной, но и личной сценой. Первый серьезный роман завязался в 2016 году на площадке фантастического блокбастера "Притяжение". Его избранницей стала Ирина Старшенбаум. Пара даже объявила о помолвке в 2017-м, однако к 2019 году их пути разошлись. О причинах разрыва актеры предпочли умалчивать.

Следующая глава личной истории началась почти сразу, летом того же 2019 года Петрова заметили в компании Стаси Милославской. Они познакомились на съемках "Стрельцова", а первой публичной точкой стал фестиваль "Кинотавр". Пара подтвердила отношения, которые продлились три с половиной года, и вновь без публичных разбирательств и детализации причин финала.

Жена Александра Петрова

Осенью 2023 года в жизни Александра Петрова произошли сразу два события, о которых он сообщил публике практически одновременно. Во-первых, стало известно о завершении его трехлетнего романа со Стасей Милославской. Во-вторых — и это стало полной неожиданностью для поклонников — Петров объявил о женитьбе.

Избранницей Петрова оказалась 22‑летняя Виктория Антонова, девушка, не имеющая отношения к актерской или медийной среде. По словам артиста, знакомство произошло случайно на одной из московских улиц, а спустя несколько встреч пара приняла решение заключить брак, причем сделано это было без широкой огласки. Само предложение Петров назвал импульсивным, но при этом подчеркнул, что это событие стало для него самым важным в жизни. "Я счастлив", — резюмировал он, подчеркнув, что его супруга не привыкла к публичности и предпочитает оставаться в тени.

Дети Александра Петрова

В апреле 2025 года у Виктории и Александра Петровых родился сын, которого назвали Федором. Петров лично присутствовал на родах и, по его словам, перерезал пуповину — этот опыт он назвал "космическим" и рекомендовал пережить его всем мужчинам. Детали, связанные с рождением ребенка, Петров прокомментировал в свойственной ему открытой манере, однако подробности семейного быта остаются за рамками публичных обсуждений.

Награды и признание Петрова

Год Премия / Событие Проект Категория / Результат 2018 Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" сериал "Звоните ДиКаприо!" Приз за лучший актерский дуэт (совместно с Андреем Бурковским) 2019 Премия "Золотой орел" сериал "Sпарта" Победа в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" 2019 Фестиваль российского кино в Онфлере (Франция) фильм "Текст" Приз за лучшую мужскую роль (разделен с Иваном Янковским) 2019 Премия "Событие года" (журнал "Кинорепортер") фильм "Текст" Победа в номинации "Актер года" 2020 Премия "Золотой орел" фильм "Текст" Победа в номинации "Лучшая мужская роль"

Признание охватывает как телевизионные проекты (дебютный сериал "Звоните ДиКаприо!", спортивная драма "Sпарта"), так и полнометражные фильмы, причем картина "Текст" отмечена сразу тремя престижными призами в разных категориях и на разных площадках (включая международный фестиваль во Франции). Все победы приходятся на период 2018–2020 годов, что соответствует этапу активного признания актера в индустрии.

Награда Фото: Источник: https://commons.wikimedia.org

Интересные факты об Александре Петрове