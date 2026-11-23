Георгий Жуков прошел путь от ученика московской скорняжной мастерской до маршала Советского Союза и одного из известнейших полководцев Великой Отечественной войны. Он участвовал в обороне Ленинграда и Москвы, подготовке крупных наступательных операций и взятии Берлина. В мае 1945 года именно Жуков представлял советское командование при подписании акта о капитуляции Германии, а затем принимал Парад Победы на Красной площади. Однако в его биографии были не только военные успехи, но и поражения, конфликты с руководством страны и годы опалы.

Ранние годы Георгия Жукова (1896–1915)

Детство в Калужской губернии

Георгий Константинович Жуков родился 1 декабря, или 19 ноября по старому стилю, 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии. Его родители, Константин Артемьевич Жуков и Устинья Артемьевна Пилихина, происходили из крестьянской среды. Отец был сапожником, мать занималась хозяйством, работала в поле и ухаживала за скотом.

В семь лет он начал посещать церковно-приходскую школу в соседнем селе Величково. В 1906 году окончил трехлетнее обучение с похвальным листом.

Семья жила небогато и продолжить образование в обычной школе мальчик не мог. Семье требовался дополнительный заработок, поэтому родители решили отправить его в Москву осваивать ремесло

Учеба и работа в Москве

В 1908 году одиннадцатилетний Георгий приехал в Москву и стал учеником своего дяди Михаила Пилихина, скорняка, который занимался выделкой мехов. Работа в скорняжной мастерской требовала терпения и физической выносливости. Ученики выполняли поручения хозяина, осваивали обработку шкур и изготовление меховых изделий.

Несмотря на занятость, Жуков продолжал учиться самостоятельно. Он занимался математикой, географией, русским языком, посещал вечерние образовательные курсы. В 1911 году сдал экзамены за полный курс городского училища.

К началу Первой мировой войны юноша уже освоил профессию скорняка и получал заработок

Начало военной службы (1915–1917)

Участие в Первой мировой войне

Беседа перед боем комкора Георгия Жукова Фото: Источник: russiainphoto.ru

В августе 1915 года Георгий Жуков был призван в Русскую императорскую армию в кавалерию — род войск, в котором солдаты преимущественно передвигались верхом.

После первоначальной подготовки он освоил обязанности младшего унтер-офицера. Это звание соответствовало младшему командному составу царской армии.

Осенью 1916 года Жуков участвовал в боях на Юго-Западном фронте в составе 10-го драгунского Новгородского полка. Кавалерийские подразделения в то время не только проводили атаки, но и занимались разведкой, охраной и выполнением других боевых задач.

Георгиевские кресты и ранение

За проявленную храбрость Жуков был награжден двумя Георгиевскими крестами — 4-й и 3-й степеней. Первый он получил за захват немецкого офицера. Второй был выдан за участие в боевых действиях, во время которых кавалерист получил тяжелую контузию. После ранения у него возникли проблемы со слухом.

Гражданская война и служба в Красной армии (1918–1922)

Переход в Красную армию

В октябре 1918 года Георгий Жуков вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). В 1919 году стал членом Российской коммунистической партии большевиков. Во время Гражданской войны он служил в кавалерийских частях, участвовал в боях против белых армий и других вооруженных формирований.

В 1920 году Жуков окончил Рязанские кавалерийские курсы. После обучения он командовал взводом, затем эскадроном — подразделением кавалерии, приблизительно соответствующим роте в пехоте.

Подавление Тамбовского восстания

В 1921 году подразделение Жукова участвовало в подавлении крестьянского восстания в Тамбовской губернии, известного также как Антоновское восстание. Это был один из крупнейших антибольшевистских вооруженных конфликтов периода Гражданской войны. Причинами выступлений стали продовольственная политика советской власти, насильственное изъятие хлеба и недовольство крестьян.

5 марта 1921 года эскадрон под командованием Жукова участвовал в продолжительном бою у села Вязовая Почта. За действия в этом столкновении в 1922 году будущий маршал получил орден Красного Знамени — одну из высших советских наград того времени.

Военная карьера до Великой Отечественной войны (1923–1938)

Кавалерийские курсы и рост по службе

В 1923 году Жуков возглавил кавалерийский полк. Через год был направлен на обучение в Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде, позднее преобразованную в курсы усовершенствования командного состава. Среди слушателей были будущие военачальники Константин Рокоссовский, Иван Баграмян и Андрей Еременко. Они изучали тактику, организацию крупных соединений, вопросы разведки, снабжения и взаимодействия подразделений.

В 1929 году Жуков окончил курсы высшего начальствующего состава РККА.

Его карьера продолжала развиваться:

в 1923 году он стал командиром кавалерийского полка;

в 1930 году возглавил кавалерийскую бригаду;

в 1933 году получил под командование 4-ю кавалерийскую дивизию;

в 1937 году стал командиром кавалерийского корпуса;

в июле 1938 года занял пост заместителя командующего Белорусским особым военным округом по кавалерии.

Служба под началом Рокоссовского

Георгий Жуков и Константин Рокоссовский Фото: Источник: russiainphoto.ru

В 1930 году Жуков некоторое время служил под командованием Константина Рокоссовского в 7-й Самарской кавалерийской дивизии. Военачальники были знакомы еще по учебе.

Рокоссовский отмечал решительность, настойчивость и профессиональные качества подчиненного. Вместе с тем он обращал внимание на его упрямство, резкость и недостаточную чуткость к людям.

Позднее оба стали маршалами Советского Союза и участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

Жуков в годы репрессий

В 1937–1938 годах Красная армия подверглась массовым политическим репрессиям. Многие командиры были арестованы, уволены или расстреляны по обвинениям в антигосударственной деятельности.

Репрессии затронули и сослуживцев Жукова. В частности, был арестован Константин Рокоссовский, а бывший командующий Белорусским военным округом Иероним Уборевич — расстрелян.

Вопросы возникали и к самому Жукову. Его критиковали за служебные связи с обвиненными военачальниками и методы руководства подчиненными. Однако от службы его не отстранили. Напротив, в 1938 году он получил новое назначение — заместитель командующего войсками Белорусского Особого военного округа (БОВО) по кавалерии.

Бои на Халхин-Голе (1939)

В июне 1939 года Жуков был направлен в Монгольскую Народную Республику. На границе Монголии и занятой Японией Маньчжурии уже несколько месяцев продолжались вооруженные столкновения. Причиной конфликта стали территориальные споры и попытки японских войск изменить положение границы в районе реки Халхин-Гол.

Жуков возглавил 57-й особый корпус, а затем 1-ю армейскую группу советских войск. Новому командующему предстояло решить несколько задач одновременно: остановить противника, обеспечить снабжение войск, подготовить резервы и организовать совместные действия пехоты, артиллерии, танков и авиации.

В августе 1939 года советско-монгольские силы перешли в наступление. А к концу месяца основные силы японских войск, оказавшиеся в районе окружения, были разгромлены. В сентябре стороны прекратили боевые действия.

29 августа 1939 года Георгию Жукову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Жуков перед началом Великой Отечественной войны (1940–1941)

Командование Киевским военным округом

В июне 1940 года Жуков получил звание генерала армии и возглавил Киевский особый военный округ. Его обязанности включали подготовку личного состава, проведение учений, проверку вооружения и планирование возможных боевых действий.

Летом 1940 года советские войска заняли Бессарабию и Северную Буковину после ультиматума СССР Румынии. Жуков участвовал в руководстве операцией, которая прошла без масштабного вооруженного столкновения.

Командующий Киевского военного округа генерал армии Георгий Жуков и дивизионный комиссар Миронов Фото: Источник: russiainphoto.ru

Назначение начальником Генерального штаба

В начале 1941 года Георгий Жуков стал начальником Генерального штаба Красной армии и заместителем народного комиссара обороны СССР. Организация отвечала за стратегическое планирование, подготовку операций и координацию работы военных округов.

Назначение пришлось на сложный период. Германия сосредотачивала значительные силы у советских границ, а руководство СССР оценивало вероятность и сроки возможного нападения.

Жуков участвовал в разработке планов. В мае 1941 года в Генштабе был подготовлен проект документа, предусматривающий возможность упреждающего удара по германским войскам. Однако утвержденным планом действий он не стал.

Отношения со Сталиным

Отношения Жукова со Сталиным были рабочими, но далеко не всегда спокойными [1]. Военачальник отличался прямолинейностью и мог резко отстаивать свою позицию. При этом окончательные решения по ключевым военным вопросам принимало высшее политическое руководство.

По воспоминаниям Жукова, в июле 1941 года он, будучи начальником Генштаба, предложил Сталину сдать Киев, чтобы отвести войска за Днепр и избежать окружения Юго-Западного фронта. Сталин назвал это предложение “чепухой”. Жуков резко ответил, что если начальник Генштаба “несет чепуху”, то ему здесь не место, и потребовал освободить его от должности. Сталин вспылил, снял мужчину с поста и отправил командовать Резервным фронтом.

Георгий Жуков в Великой Отечественной войне (1941–1945)

Первые месяцы войны и Ельнинская операция

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Жуков встретил начало Великой Отечественной войны в должности начальника Генерального штаба.

В первые недели ему приходилось координировать действия войск в условиях быстрого продвижения немецких армий, потери связи с отдельными соединениями и тяжелых поражений Красной армии.

В конце июля Жуков, как мы упоминали выше, оставил пост начальника Генштаба и получил командование Резервным фронтом.

В августе–сентябре 1941 года войска фронта провели Ельнинскую наступательную операцию. Ее целью стало устранение немецкого выступа в районе города Ельни, который создавал угрозу советской обороне на московском направлении. Наступление завершилось отходом германских частей с Ельнинского выступа.

Оборона Ленинграда

В сентябре 1941 года Жуков был назначен командующим Ленинградским фронтом. Положение города было крайне тяжелым. 8 сентября немецкие войска захватили Шлиссельбург, после чего Ленинград оказался отрезан от основных сухопутных путей снабжения.

Жуков организовывал контрудары, перебрасывал войска на угрожаемые участки и усиливал наиболее важные рубежи. Одновременно он применял крайне жесткие дисциплинарные меры. Так, приказ Ленинградского фронта № 0064 от 17 сентября 1941 года предусматривал расстрел за самовольное оставление определенных оборонительных позиций [2].

Немецким войскам не удалось захватить Ленинград штурмом.

Битва за Москву

Командующий Киевского военного округа генерал армии Георгий Жуков и дивизионный комиссар Миронов (в каске) в окружении военных Фото: Источник: russiainphoto.ru

В октябре 1941 года Жуков был отозван из Ленинграда и назначен командующим Западным фронтом. К этому моменту немецкая группа армий “Центр” начала операцию “Тайфун”, целью которой был захват Москвы.

После поражения советских войск под Вязьмой и Брянском обстановка на подступах к столице стала критической. Жукову пришлось восстанавливать управление сохранившимися подразделениями, организовывать оборону на Можайской линии и распределять прибывающие резервы.

В ноябре германские войска предприняли новую попытку прорваться к столице, которая безрезультатно завершилась в декабре.

5–6 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление. Соединения Западного, Калининского и других фронтов заставили противника отступить.

Ржевские операции и неудачи 1942 года

Несмотря на успех под Москвой, следующий год оказался для Жукова сложным.

В 1942 году советское командование пыталось ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ — крупную территорию западнее Москвы, которую продолжали удерживать германские войска. Жуков участвовал в подготовке операции “Марс” и ее координации. Советским войскам не удалось разгромить оборонявшую Ржевский выступ немецкую группировку. Наступление завершилось значительными потерями личного состава и техники.

Сталинградская битва и прорыв блокады Ленинграда

В августе 1942 года Жуков стал заместителем Верховного главнокомандующего. Вместе с начальником Генерального штаба Александром Василевским Жуков участвовал в разработке стратегического контрнаступления под Сталинградом.

Операция получила кодовое название “Уран”. Она началась 19 ноября 1942 года и привела к окружению немецкой 6-й армии и других сил противника.

В январе 1943 года полководец участвовал в координации операции “Искра”, в результате которой войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда.

18 января 1943 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. Жуков стал первым советским военачальником, получившим это звание с начала Великой Отечественной войны.

Курская битва и наступления 1943–1944 годов

Летом 1943 года Жуков принимал участие в планировании и координации действий советских фронтов в Курской битве. Она началась 5 июля и завершилась 23 августа 1943 года. В ее ходе немецкое наступление было остановлено, а Красная армия перешла к новым операциям.

Затем Жуков участвовал в координации действий советских войск при освобождении территорий Украины. Весной 1944 года он возглавил 1-й Украинский фронт после тяжелого ранения его командующего Николая Ватутина. Под руководством Жукова войска фронта провели Проскуровско-Черновицкую наступательную операцию.

10 апреля 1944 года маршал первым получил орден “Победа” — высший военный орден СССР.

Операция “Багратион”

Операция "Багратион" с участием маршала Жукова Фото: Источник: nic-pnb.ru

Летом 1944 года Красная армия провела Белорусскую стратегическую наступательную операцию под кодовым названием “Багратион”. Ее целью был разгром немецкой группы армий “Центр” и освобождение Белоруссии.

В наступлении участвовали четыре советских фронта. Жуков, как представитель Ставки Верховного главнокомандования, координировал действия части войск, участвовавших в операции.

Наступление началось 23 июня 1944 года. Советские соединения прорвали германскую оборону, окружили крупные группировки противника и за несколько недель значительно продвинулись на запад. В результате операции была освобождена большая часть территории Белоруссии.

Висло-Одерская и Берлинская операции

В ноябре 1944 года Жуков получил командование 1-м Белорусским фронтом, сменив на этом посту Константина Рокоссовского.

В январе 1945 года войска фронта участвовали в Висло-Одерской операции. Вместе с соединениями 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева они прорвали оборону противника и вышли к реке Одер.

16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция. В ней участвовали войска 1-го Белорусского, 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов. Жуков руководил действиями 1-го Белорусского фронта, наступавшего на Берлин с востока.

2 мая 1945 года гарнизон Берлина капитулировал.

Капитуляция Германии и Парад Победы (1945)

Подписание капитуляции Германии

Вечером 8 мая 1945 года в берлинском районе Карлсхорст состоялась церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии.

Со стороны германского командования документ подписал генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Советскую сторону представлял маршал Георгий Жуков.

Парад Победы 24 июня 1945 года

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Принимал парад Георгий Жуков, а командовал им Константин Рокоссовский. Во время торжественной церемонии маршал верхом на белом коне объехал построенные подразделения, после чего выступил с речью.

Народное прозвище “Маршал Победы” закрепилось за Жуковым благодаря его роли в обороне Москвы, крупных наступательных операциях Красной армии и взятии Берлина, а также участию в принятии капитуляции Германии

Георгий Жуков на Параде Победы 1945 года Фото: Источник: letopis-muzhestva.rgdb.ru

Послевоенные годы Георгия Жукова (1945–1953)

Служба в Германии

После окончания войны Жуков возглавил Группу советских оккупационных войск в Германии, а также Советскую военную администрацию. В этот период маршал общался с американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром и другими военачальниками антигитлеровской коалиции.

В марте 1946 года он был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками СССР и заместителем министра Вооруженных сил.

Конфликт со Сталиным и опала

Летом 1946 года Жуков был обвинен в преувеличении собственных заслуг в победе над Германией и нарушениях, связанных с вывозом имущества из Германии. Это привело к его отстранению от высоких должностей и назначению командующим Одесским военным округом.

В 1948 году последовал новый перевод — в Уральский военный округ.

Возвращение после смерти Сталина

После смерти Иосифа Сталина 5 марта 1953 года Жуков вернулся в высшее военное руководство страны. Он был назначен заместителем министра обороны СССР.

В июне 1953 года маршал участвовал в аресте Лаврентия Берии — одного из влиятельных руководителей советских органов государственной безопасности. Это событие происходило на фоне борьбы за власть между представителями высшего партийного руководства.

Служба при Хрущеве и окончательная отставка (1955–1958)

Должность министра обороны СССР

В феврале 1955 года Георгий Жуков стал министром обороны Советского Союза. Он занимался вопросами подготовки армии, совершенствования вооружения, развития новых видов военной техники и организации войск в условиях холодной войны.

В 1956 году СССР применил вооруженные силы для подавления Венгерского восстания. Жуков как министр обороны участвовал в руководстве действиями советской армии.

В декабре 1956 года полководец получил четвертое звание Героя Советского Союза.

Отставка и годы вне армии

В июне 1957 года Жуков поддержал Никиту Хрущева в борьбе с его противниками в партийном руководстве. Однако уже осенью отношения между министром обороны и главой государства ухудшились.

26 октября 1957 года Жуков был освобожден от должности министра обороны СССР. Его обвиняли в ослаблении партийного контроля над вооруженными силами и попытках повысить собственное политическое влияние.

4 марта 1958 года маршала уволили из Вооруженных сил. После отставки Жуков больше не занимал государственных и военных должностей.

В последующие годы он жил преимущественно за городом, встречался с близкими и постепенно возвращался к общественной деятельности.

Личная жизнь Георгия Жукова Фото: Источник: liveinternet.ru

Личная жизнь Георгия Жукова

Жены маршала

Первой официальной супругой полководца стала Александра Диевна Зуйкова, с которой он познакомился в начале 1920-х годов. Их отношения продолжались несколько десятилетий, хотя брак был зарегистрирован только в 1953 году.

Во время войны у Жукова были отношения с военным фельдшером Лидией Захаровой. Позднее он сблизился с военным врачом Галиной Александровной Семеновой.

В 1965 году Жуков развелся с Александрой Зуйковой и официально женился на Галине. Вторая супруга умерла в ноябре 1973 года.

Дети Георгия Жукова

У Жукова четыре дочери от трех женщин:

Эра Георгиевна Жукова (1928–2010) — старшая дочь от Александры Зуйковой. Окончила МГИМО, занималась научной работой в области права. Маргарита Георгиевна Жукова (1929–2010) — внебрачная дочь от романа с Марией Николаевной Волоховой, родившаяся до того, как маршал заключил официальные браки. Георгий Жуков признал отцовство, дал Маргарите свою фамилию и оказывал материальную поддержку. Однако другие наследницы маршала, рожденные в официальных браках, неохотно признавали девушку как сестру. Элла Георгиевна Жукова (1937–2009) — вторая дочь от Александры Зуйковой. Также окончила МГИМО, работала журналистом. Мария Георгиевна Жукова (родилась в 1957 году) — дочь от Галины Семеновой. Стала автором книги “Маршал Жуков — мой отец”.

Мемуары и общественная деятельность

Книга “Воспоминания и размышления”

После ухода из армии Жуков начал подробно записывать события своей жизни и военной службы. Результатом этой работы стала книга “Воспоминания и размышления”, впервые опубликованная в 1969 году.

В ней автор рассказывает о детстве, начале военной карьеры, боях Гражданской войны, службе в Красной армии и событиях Великой Отечественной войны. Большое место занимают отношения с другими военачальниками, работа Ставки Верховного главнокомандования и оценка стратегических решений.

Интервью и участие в фильмах

В мае 1965 года Георгий Жуков присутствовал на торжественном заседании, посвященном двадцатилетию Победы. Маршал встречался с военными историками, журналистами и кинематографистами. Одним из наиболее известных его собеседников стал писатель Константин Симонов.

В 1966 году Симонов записал большое интервью Жукова о битве за Москву. Часть этих материалов использовались при работе над документальными фильмами.

Дата и причина смерти Георгия Жукова

В последние годы жизни здоровье маршала заметно ухудшилось. Он перенес инсульт, страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно тяжелым для него стал конец 1973 года, когда умерла супруга Галина Александровна.

Весной 1974 года Жуков оказался в больнице. Его состояние продолжало ухудшаться.

Георгий Константинович Жуков умер 18 июня 1974 года в Москве в возрасте 77 лет. Причиной смерти стали тяжелые последствия затяжной болезни сердца и сосудов — маршал перенес несколько инсультов и инфарктов. Официальное медицинское заключение консилиума врачей Четвертого главного управления при Минздраве СССР долгое время хранилось в закрытых партийных архивах и было полностью рассекречено и опубликовано только в 2016 году.

После смерти тело полководца было кремировано, а урна с прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади.

Дата и причина смерти Георгия Жукова Фото: Источник: liveinternet.ru

Награды и воинские звания Георгия Жукова

За время службы Жуков получил многочисленные государственные и иностранные награды и звания:

18 января 1943 года — Маршал Советского Союза;

четырежды: 1939, 1944, 1945, 1956 — Герой Советского Союза;

дважды: 1944 и 1945 — Орден “Победа”;

шесть орденов Ленина;

три ордена Красного Знамени;

два ордена Суворова I степени;

Орден Октябрьской Революции;

Два Георгиевских креста: 4-й и 3-й степеней;

американский орден “Легион почета”;

британский орден Бани.

Историческое значение и память о Жукове

Имя Георгия Жукова связано с операциями, существенно повлиявшими на ход Великой Отечественной войны. Особенно часто исследователи выделяют роль полководца в битве за Москву, наступательных операциях 1943–1944 годов и сражении за Берлин. В то же время оценка его деятельности не ограничивается победами. Историки изучают причины неудач советских войск в 1941–1942 годах, большие потери в отдельных наступлениях и жесткие методы управления личным составом.

Память о маршале сохранилась в названиях населенных пунктов, улиц, военных и общественных учреждений. Например, город Жуков, также Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и проспекты Маршала Жукова в Москве и Санкт-Петербурге.

В 1995 году в Москве на Манежной площади установили конный памятник Жукову работы скульптора Вячеслава Клыкова.

Его изображение также появилось на памятных монетах. 21 апреля 1995 года Банк России выпустил серебряную монету номиналом два рубля, посвященную Параду Победы 24 июня 1945 года. На реверсе изображен маршал верхом на коне [3].

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