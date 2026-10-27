"Сыр и хлеб — да доброе сердце".
Грузинская поговорка
По данным Infoline, за 2024 год число крупнейших сетей грузинских ресторанов в России выросло на 32%. Россиян привлекают и просторные рестораны, и уютные семейные кафе, где готовят по-домашнему. Мы собрали 18 блюд с рецептами и рассказали, с чего начать знакомство, какие блюда менее известны, но не менее вкусные, какие соусы стоит освоить и что подать к чаю.
Суть грузинской кухни
Грузинскую кухню сложно представить без мяса. Готовят баранину, говядину, свинину и птицу. Не менее важны овощи — фасоль, баклажаны, помидоры, сладкий перец. Особое место занимают сыры: сулугуни, имеретинский и множество местных сортов.
Настоящий характер грузинским блюдам задают соусы, специи и свежая зелень. Ткемали, аджика, сациви, сацебели, хмели-сунели и сванская соль делают вкус ярким и узнаваемым. Завершают его ароматные травы: кинза, базилик, тархун, чабер и другие. Именно они наполняют традиционное грузинское застолье свежестью и запахом лета.
Что попробовать в первую очередь
Хинкали
- КБЖУ на 100 г: 230 ккал, Б — 10 г, Ж — 11 г, У — 22 г
- Тип: горячее блюдо, изделия из теста
- Сложность: высокая
Пожалуй, самое популярное грузинское блюдо. Хинкали пришли из горных районов Грузии: Пшави, Мтиулети, Хеви. Это мешочки из теста с мясом и горячим бульоном внутри. Едят руками, беря за хвостик. Этот же хвостик традиционно оставляют несъеденным на тарелке, но некоторые предпочитают съесть и его.
Ингредиенты:
- мука — 500 г;
- вода — 250 мл;
- соль;
- говядина и свинина — по 300 г;
- лук — 2 шт.;
- кинза;
- зира;
- черный перец;
- холодная вода или бульон — 150 мл.
Приготовление:
- Замесить крутое тесто из муки, воды и соли, накрыть и оставить на 30 минут.
- Мясо и лук прокрутить через мясорубку, добавить рубленую кинзу, зиру и перец.
- Влить холодную воду порциями и вымешивать, пока фарш не станет сочным.
- Раскатать тесто, вырезать круги диаметром около 10 см.
- Выложить начинку и собрать края в складки, защипывая по кругу.
- Опустить хинкали в кипящую подсоленную воду и варить 10–12 минут.
- Подавать можно сразу, с черным перцем.
Хачапури
- КБЖУ на 100 г: 270 ккал, Б — 11 г, Ж — 13 г, У — 27 г
- Тип: выпечка
- Сложность: средняя
Хачапури делают в каждом регионе по-своему. Имеретинское — круглая лепешка с сыром внутри. Аджарское — "лодочка" с яйцом и маслом. Мегрельское отличается тем, что сыр лежит и внутри, и сверху. Ниже рецепт имеретинского варианта, приготовленного на сковороде.
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл;
- мука — 400 г;
- сода — ½ ч. л.;
- соль;
- яйцо — 1 шт.;
- имеретинский сыр и сулугуни — по 250 г;
- сливочное масло — 30 г.
Приготовление:
- Смешать кефир, соду, соль, яйцо и муку, замесить мягкое тесто и оставить на 20 минут.
- Сыр натереть на крупной терке, добавить немного растопленного масла.
- Разделить тесто на 2 части, каждую раскатать в лепешку.
- Положить сыр в центр, собрать края к середине и защипнуть.
- Аккуратно раскатать лепешку скалкой швом вниз, толщиной около 1 см.
- Обжарить на сухой сковороде под крышкой по 4–5 минут с каждой стороны.
- Смазать маслом и подавать горячим.
Харчо
- КБЖУ на 100 г: 90 ккал, Б — 5,5 г, Ж — 5 г, У — 6 г
- Тип: суп
- Сложность: средняя
Настоящий харчо — говяжий суп с рисом, ткемали или тклапи (кислой пастилы из алычи) и молотыми орехами. Он густой, кисловатый и пряный.
Ингредиенты:
- говядина на кости — 600 г;
- вода — 2,5 л;
- рис — 60 г;
- лук — 2 шт.;
- грецкие орехи — 80 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- ткемали — 3 ст. л.;
- хмели-сунели;
- кинза;
- лавровый лист.
Приготовление:
- Варить говядину на медленном огне 1,5 часа, снимая пену.
- Достать мясо, нарезать кусочками и вернуть в бульон.
- Всыпать промытый рис и варить 10 минут.
- Обжарить лук до золотистого цвета и добавить в суп.
- Орехи истолочь с чесноком и хмели-сунели.
- Ввести ореховую пасту и ткемали в суп, варить 5 минут.
- Добавить рубленую кинзу и дать настояться 10 минут.
Чахохбили
- КБЖУ на 100 г: 150 ккал, Б — 15 г, Ж — 9 г, У — 3 г
- Тип: горячее, второе блюдо
- Сложность: низкая
Название происходит от слова "хохоби" (фазан), из которого блюдо готовили изначально. Сегодня чаще берут курицу. Главное правило: воды не добавляют, а тушат в собственном соку помидоров.
Ингредиенты:
- курица — 1,2 кг;
- лук — 3 шт.;
- помидоры — 600 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- острый перец — 1 шт.;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- кинза и базилик;
- масло (опционально).
Приготовление:
- Разрубить курицу на порции и обжарить без масла или на минимуме до румяной корочки.
- Нарезать лук полукольцами и добавить к курице.
- Через 5 минут положить нарезанные помидоры без кожицы.
- Всыпать хмели-сунели, перец и раздавленный чеснок.
- Тушить под крышкой 35–40 минут.
- Посыпать свежей зеленью.
Оджахури
- КБЖУ на 100 г: 190 ккал, Б — 10 г, Ж — 12 г, У — 10 г
- Тип: горячее, второе блюдо
- Сложность: низкая
"Оджахи" по-грузински значит "семья". Это жареная свинина с картофелем, простое блюдо для большого стола. Подают его прямо на сковороде.
Ингредиенты:
- свинина — 500 г;
- картофель — 600 г;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- кинза;
- красный перец.
Приготовление:
- Мясо нарезать небольшими кусками и обжарить на сильном огне до корочки.
- Добавить лук и жарить еще 5 минут.
- Картофель нарезать кубиками и обжарить отдельно до золотистого цвета.
- Соединить мясо и картофель, посолить, добавить перец.
- Накрыть крышкой и потомить 10 минут.
- Добавить чеснок и рубленую кинзу.
Лобио
- КБЖУ на 100 г: 110 ккал, Б — 6 г, Ж — 4 г, У — 13 г
- Тип: закуска или горячее (постное)
- Сложность: низкая
Красная фасоль, лук, орехи и кориандр составляют основу лобио. Его можно есть теплым и холодным, а подают обычно с кукурузными лепешками мчади.
Ингредиенты:
- красная фасоль — 300 г;
- лук — 2 шт.;
- грецкие орехи — 60 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- кинза;
- кориандр;
- хмели-сунели;
- уксус — 1 ч. л.
Приготовление:
- Замочить фасоль на 8 часов.
- Отварить ее до мягкости, около часа, слить отвар, оставив немного.
- Обжарить лук до золотистого цвета.
- Орехи истолочь с чесноком, кориандром и хмели-сунели.
- Слегка размять половину фасоли вилкой.
- Соединить фасоль с луком, ореховой пастой и отваром, тушить 10 минут.
- Добавить уксус и зелень.
Сациви
- КБЖУ на 100 г: 230 ккал, Б — 17 г, Ж — 17 г, У — 3 г
- Тип: холодная закуска или второе блюдо
- Сложность: средняя
Сациви делают из индейки, курицы или рыбы в густом ореховом соусе со специями. Блюдо считается новогодним и рождественским, и подают его холодным.
Ингредиенты:
- курица — 1,2 кг;
- грецкие орехи — 300 г;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- бульон — 500 мл;
- винный уксус — 2 ст. л.;
- имеретинский шафран;
- корица;
- гвоздика;
- кинза.
Приготовление:
- Отварить курицу с луком и солью, дать остыть и обсушить.
- Орехи измельчить с чесноком в пасту.
- Обжарить лук на масле и смешать с ореховой массой.
- Развести пасту теплым бульоном до густоты сметаны.
- Добавить шафран, корицу, гвоздику и соль, прогреть 10 минут, не доводя до кипения.
- Влить уксус и остудить соус.
- Полить соусом курицу, выдержать несколько часов в холодильнике.
Менее известные, но не менее вкусные блюда
Кучмачи
- КБЖУ на 100 г: 190 ккал, Б — 16 г, Ж — 13 г, У — 2 г
- Тип: горячая закуска
- Сложность: низкая
Кучмачи из куриных или индюшиных потрохов считается тбилисским блюдом. Сердечки, желудки и печень готовят с ореховым соусом, специями и зернами граната.
Ингредиенты:
- куриные сердечки, желудки и печень — по 250 г;
- лук — 2 шт.;
- грецкие орехи — 60 г;
- гранат — ½ шт.;
- гранатовый сок — 3 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- хмели-сунели;
- кинза.
Приготовление:
- Желудки отварить в течение 40 минут, остальные потроха нарезать.
- Обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить сердечки и желудки, жарить 10 минут.
- Положить печень и жарить 5 минут.
- Орехи с чесноком измельчить, добавить в сковороду вместе с гранатовым соком и специями.
- Прогреть 3–4 минуты.
- Посыпать кинзой и зернами граната.
Чакапули
- КБЖУ на 100 г: 130 ккал, Б — 12 г, Ж — 8 г, У — 2 г
- Тип: горячее, второе блюдо
- Сложность: средняя
Весеннее блюдо из ягненка, тархуна, зеленой алычи или ткемали и белого сухого вина. Мясо получается кисловатым, с ароматом трав.
Ингредиенты:
- ягненок — 800 г;
- белое сухое вино — 200 мл;
- зеленая слива — 150 г;
- тархун — 1 пучок;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- кинза;
- соль.
Приготовление:
- Нарезать ягненка крупными кусками и слегка обжарить.
- Добавить нарезанный лук и вино, тушить 20 минут.
- Положить половину тархуна, кинзы и чеснока.
- Добавить сливу или ткемали.
- Тушить под крышкой еще 30–40 минут, пока мясо не станет мягким.
- Посолить за 5 минут до готовности.
- Добавить остатки зелени.
Пхали
- КБЖУ на 100 г: 130 ккал, Б — 4 г, Ж — 11 г, У — 4 г
- Тип: холодная закуска (постная)
- Сложность: низкая
Пхали делают из шпината, свеклы, капусты или стручковой фасоли, смешивая овощи с ореховой пастой. Подают их шариками, посыпанными зернами граната.
Ингредиенты:
- шпинат — 500 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- кинза;
- уксус или гранатовый сок — 1 ст. л.;
- хмели-сунели;
- кориандр;
- зерна граната.
Приготовление:
- Отварить шпинат 2–3 минуты, остудить и отжать.
- Измельчить орехи с чесноком, кориандром и хмели-сунели.
- Мелко нарезать шпинат и лук.
- Соединить все с зеленью, уксусом и солью.
- Вымесить до однородной плотной массы.
- Сформировать шарики и уложить на блюдо.
- Украсить зернами граната и охладить в течение 30 минут.
Аджапсандали
- КБЖУ на 100 г: 85 ккал, Б — 1,5 г, Ж — 5 г, У — 8 г
- Тип: овощное рагу, закуска или гарнир
- Сложность: низкая
Грузинское рагу из баклажанов, перца и помидоров с большим количеством зелени. Его подают и горячим, и холодным, а иногда с мясом.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- лук 2 — шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- кинза;
- базилик;
- острый перец;
- масло.
Приготовление:
- Баклажаны нарезать кубиками, посолить на 15 минут и отжать.
- Обжарить баклажаны до золотистого цвета и отложить.
- Обжарить лук, затем перец и картофель.
- Добавить нарезанные помидоры и потушить 10 минут.
- Вернуть баклажаны, добавить чеснок и острый перец.
- Тушить под крышкой 15–20 минут.
- Посыпать рубленой зеленью.
Чашушули
- КБЖУ на 100 г: 130 ккал, Б — 13 г, Ж — 7 г, У — 4 г
- Тип: горячее, второе блюдо
- Сложность: средняя
Говядина, тушеная с помидорами, луком и острым перцем. В классической версии блюдо получается густым, ярким и пряным.
Ингредиенты:
- говядина — 800 г;
- лук — 3 шт.;
- помидоры — 500 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- острый перец — 1 шт.;
- красное вино — 100 мл;
- кинза;
- хмели-сунели.
Приготовление:
- Нарезать говядину небольшими кусками и обжарить.
- Добавить лук и жарить до мягкости.
- Влить вино и дать выпариться.
- Добавить нарезанные помидоры, специи и острый перец.
- Тушить под крышкой 1–1,5 часа.
- Добавить раздавленный чеснок.
- Посыпать кинзой и подавать с хлебом.
Соусы грузинской кухни
Соусы здесь играют роль, сопоставимую с самим блюдом. Их добавляют к мясу, рыбе, овощам и даже к хлебу.
Сацебели
- КБЖУ на 100 г: 50 ккал, Б — 1,5 г, Ж — 2 г, У — 7 г
- Тип: томатный соус
- Сложность: низкая
Универсальный томатный соус с чесноком, зеленью и специями. Хорош к мясу на гриле и к хачапури.
Ингредиенты:
- помидоры — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- кинза;
- хмели-сунели;
- острый перец;
- соль.
Приготовление:
- Помидоры очистить от кожицы и нарезать.
- Тушить с луком 15 минут.
- Протереть массу через сито.
- Уварить на медленном огне до густоты.
- Добавить чеснок, специи и соль.
- Добавить рубленую зелень и прогреть 2 минуты.
Ткемали
- КБЖУ на 100 г: 50 ккал, Б — 0,5 г, Ж — 0,1 г, У — 12 г
- Тип: кислый сливовый соус
- Сложность: средняя
Соус из кислой алычи с укропом, мятой, чесноком и кориандром. Его подают к мясу, рыбе, картофелю и добавляют в харчо.
Ингредиенты:
- кислая слива или алыча — 1 кг;
- чеснок — 6 зубчиков;
- кинза;
- укроп;
- мята;
- кориандр;
- острый перец;
- соль, сахар.
Приготовление:
- Залить сливу небольшим количеством воды и варить до размягчения 10-15 минут.
- Протереть через сито, отделив косточки.
- Уварить пюре до густоты.
- Измельчить чеснок, зелень и кориандр.
- Добавить специи и соль, сахар по вкусу.
- Проварить 5 минут.
Аджика
- КБЖУ на 100 г: 50 ккал, Б — 2 г, Ж — 1 г, У — 8 г
- Тип: острая приправа
- Сложность: низкая
Аджика родом из Мегрелии, где ее традиционно делают из красного перца, чеснока, соли и трав. Работать с острым перцем лучше в перчатках.
Ингредиенты:
- красный острый перец — 300 г;
- чеснок — 100 г;
- кинза;
- укроп;
- кориандр;
- хмели-сунели;
- соль.
Приготовление:
- Очистить перец от семян.
- Пропустить перец, чеснок и зелень через мясорубку.
- Добавить соль и специи.
- Перемешать до однородности.
- Оставить на 2–3 часа.
Грузинские десерты
Сладости в Грузии основаны на орехах, винограде и меде. Вот три десерта, которые хорошо подойдут к чаю или кофе.
Чурчхела
- КБЖУ на 100 г: 390 ккал, Б — 8 г, Ж — 15 г, У — 55 г
- Тип: десерт, сладость
- Сложность: средняя
Орехи, нанизанные на нить и обмакнутые в загустевший виноградный сок. Чурчхела — одна из главных грузинских сладостей.
Ингредиенты:
- грецкие орехи — 300 г;
- виноградный сок — 1 л;
- мука — 100 г;
- сахар — 3 ст. л.
Приготовление:
- Нанизать орехи на прочную нитку.
- Уварить сок с сахаром до густоты.
- Добавить муку, размешав в небольшом количестве сока.
- Варить массу 10–15 минут, пока она не загустеет.
- Окунуть нити с орехами.
- Дать стечь, повторить 2–3 раза.
- Сушить 5–7 дней в проветриваемом месте.
Гозинаки
- КБЖУ на 100 г: 500 ккал, Б — 12 г, Ж — 32 г, У — 45 г
- Тип: десерт, сладость
- Сложность: низкая
Традиционное новогоднее лакомство: грецкие орехи в меде. Иногда готовят и с семечками или кунжутом.
Ингредиенты:
- грецкие орехи — 300 г;
- мед — 200 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление:
- Подсушить орехи на сухой сковороде.
- Раздробить на крупные куски.
- Растопить мед с сахаром.
- Уварить на слабом огне 5–7 минут.
- Добавить орехи и лимонный сок.
- Выложить на смоченную водой доску, разровнять.
- Остудить и нарезать ромбами.
Пеламуши
- КБЖУ на 100 г: 115 ккал, Б — 1 г, Ж — 0 г, У — 27 г
- Тип: десерт, виноградный пудинг
- Сложность: низкая
Густой десерт из виноградного сока и муки. Подается с орехами. Родом из Имерети и Гурии.
Ингредиенты:
- виноградный сок — 500 мл;
- мука или кукурузная мука — 60 г;
- сахар по вкусу;
- грецкие орехи для подачи.
Приготовление:
- Развести муку в небольшом количестве холодного сока.
- Остальной сок нагреть до кипения.
- Влить мучную смесь тонкой струйкой.
- Постоянно помешивать, чтобы не образовались комочки.
- Варить 10–15 минут, пока масса не загустеет.
- Разлить по формам или пиалам.
- Посыпать орехами и остудить.