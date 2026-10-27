Блюда грузинской кухни: 18 рецептов с фото — от хинкали до чашушули

"Сыр и хлеб — да доброе сердце".

Грузинская поговорка

По данным Infoline, за 2024 год число крупнейших сетей грузинских ресторанов в России выросло на 32%. Россиян привлекают и просторные рестораны, и уютные семейные кафе, где готовят по-домашнему. Мы собрали 18 блюд с рецептами и рассказали, с чего начать знакомство, какие блюда менее известны, но не менее вкусные, какие соусы стоит освоить и что подать к чаю.

Суть грузинской кухни

Грузинскую кухню сложно представить без мяса. Готовят баранину, говядину, свинину и птицу. Не менее важны овощи — фасоль, баклажаны, помидоры, сладкий перец. Особое место занимают сыры: сулугуни, имеретинский и множество местных сортов.

Настоящий характер грузинским блюдам задают соусы, специи и свежая зелень. Ткемали, аджика, сациви, сацебели, хмели-сунели и сванская соль делают вкус ярким и узнаваемым. Завершают его ароматные травы: кинза, базилик, тархун, чабер и другие. Именно они наполняют традиционное грузинское застолье свежестью и запахом лета.

Что попробовать в первую очередь

Хинкали

КБЖУ на 100 г: 230 ккал, Б — 10 г, Ж — 11 г, У — 22 г

Тип: горячее блюдо, изделия из теста

Сложность: высокая

Хинкали Фото: Unsplash

Пожалуй, самое популярное грузинское блюдо. Хинкали пришли из горных районов Грузии: Пшави, Мтиулети, Хеви. Это мешочки из теста с мясом и горячим бульоном внутри. Едят руками, беря за хвостик. Этот же хвостик традиционно оставляют несъеденным на тарелке, но некоторые предпочитают съесть и его.

Ингредиенты:

мука — 500 г;

вода — 250 мл;

соль;

говядина и свинина — по 300 г;

лук — 2 шт.;

кинза;

зира;

черный перец;

холодная вода или бульон — 150 мл.

Приготовление:

Замесить крутое тесто из муки, воды и соли, накрыть и оставить на 30 минут. Мясо и лук прокрутить через мясорубку, добавить рубленую кинзу, зиру и перец. Влить холодную воду порциями и вымешивать, пока фарш не станет сочным. Раскатать тесто, вырезать круги диаметром около 10 см. Выложить начинку и собрать края в складки, защипывая по кругу. Опустить хинкали в кипящую подсоленную воду и варить 10–12 минут. Подавать можно сразу, с черным перцем.

Хачапури

КБЖУ на 100 г: 270 ккал, Б — 11 г, Ж — 13 г, У — 27 г

Тип: выпечка

Сложность: средняя

Хачапури

Хачапури делают в каждом регионе по-своему. Имеретинское — круглая лепешка с сыром внутри. Аджарское — "лодочка" с яйцом и маслом. Мегрельское отличается тем, что сыр лежит и внутри, и сверху. Ниже рецепт имеретинского варианта, приготовленного на сковороде.

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

мука — 400 г;

сода — ½ ч. л.;

соль;

яйцо — 1 шт.;

имеретинский сыр и сулугуни — по 250 г;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление:

Смешать кефир, соду, соль, яйцо и муку, замесить мягкое тесто и оставить на 20 минут. Сыр натереть на крупной терке, добавить немного растопленного масла. Разделить тесто на 2 части, каждую раскатать в лепешку. Положить сыр в центр, собрать края к середине и защипнуть. Аккуратно раскатать лепешку скалкой швом вниз, толщиной около 1 см. Обжарить на сухой сковороде под крышкой по 4–5 минут с каждой стороны. Смазать маслом и подавать горячим.

Харчо

КБЖУ на 100 г: 90 ккал, Б — 5,5 г, Ж — 5 г, У — 6 г

Тип: суп

Сложность: средняя

Харчо

Настоящий харчо — говяжий суп с рисом, ткемали или тклапи (кислой пастилы из алычи) и молотыми орехами. Он густой, кисловатый и пряный.

Ингредиенты:

говядина на кости — 600 г;

вода — 2,5 л;

рис — 60 г;

лук — 2 шт.;

грецкие орехи — 80 г;

чеснок — 4 зубчика;

ткемали — 3 ст. л.;

хмели-сунели;

кинза;

лавровый лист.

Приготовление:

Варить говядину на медленном огне 1,5 часа, снимая пену. Достать мясо, нарезать кусочками и вернуть в бульон. Всыпать промытый рис и варить 10 минут. Обжарить лук до золотистого цвета и добавить в суп. Орехи истолочь с чесноком и хмели-сунели. Ввести ореховую пасту и ткемали в суп, варить 5 минут. Добавить рубленую кинзу и дать настояться 10 минут.

Чахохбили

КБЖУ на 100 г: 150 ккал, Б — 15 г, Ж — 9 г, У — 3 г

Тип: горячее, второе блюдо

Сложность: низкая

Чахохбили

Название происходит от слова "хохоби" (фазан), из которого блюдо готовили изначально. Сегодня чаще берут курицу. Главное правило: воды не добавляют, а тушат в собственном соку помидоров.

Ингредиенты:

курица — 1,2 кг;

лук — 3 шт.;

помидоры — 600 г;

чеснок — 4 зубчика;

острый перец — 1 шт.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

кинза и базилик;

масло (опционально).

Приготовление:

Разрубить курицу на порции и обжарить без масла или на минимуме до румяной корочки. Нарезать лук полукольцами и добавить к курице. Через 5 минут положить нарезанные помидоры без кожицы. Всыпать хмели-сунели, перец и раздавленный чеснок. Тушить под крышкой 35–40 минут. Посыпать свежей зеленью.

Оджахури

КБЖУ на 100 г: 190 ккал, Б — 10 г, Ж — 12 г, У — 10 г

Тип: горячее, второе блюдо

Сложность: низкая

Оджахури

"Оджахи" по-грузински значит "семья". Это жареная свинина с картофелем, простое блюдо для большого стола. Подают его прямо на сковороде.

Ингредиенты:

свинина — 500 г;

картофель — 600 г;

лук — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

кинза;

красный перец.

Приготовление:

Мясо нарезать небольшими кусками и обжарить на сильном огне до корочки. Добавить лук и жарить еще 5 минут. Картофель нарезать кубиками и обжарить отдельно до золотистого цвета. Соединить мясо и картофель, посолить, добавить перец. Накрыть крышкой и потомить 10 минут. Добавить чеснок и рубленую кинзу.

Лобио

КБЖУ на 100 г: 110 ккал, Б — 6 г, Ж — 4 г, У — 13 г

Тип: закуска или горячее (постное)

Сложность: низкая

Лобио

Красная фасоль, лук, орехи и кориандр составляют основу лобио. Его можно есть теплым и холодным, а подают обычно с кукурузными лепешками мчади.

Ингредиенты:

красная фасоль — 300 г;

лук — 2 шт.;

грецкие орехи — 60 г;

чеснок — 3 зубчика;

кинза;

кориандр;

хмели-сунели;

уксус — 1 ч. л.

Приготовление:

Замочить фасоль на 8 часов. Отварить ее до мягкости, около часа, слить отвар, оставив немного. Обжарить лук до золотистого цвета. Орехи истолочь с чесноком, кориандром и хмели-сунели. Слегка размять половину фасоли вилкой. Соединить фасоль с луком, ореховой пастой и отваром, тушить 10 минут. Добавить уксус и зелень.

Сациви

КБЖУ на 100 г: 230 ккал, Б — 17 г, Ж — 17 г, У — 3 г

Тип: холодная закуска или второе блюдо

Сложность: средняя

Сациви

Сациви делают из индейки, курицы или рыбы в густом ореховом соусе со специями. Блюдо считается новогодним и рождественским, и подают его холодным.

Ингредиенты:

курица — 1,2 кг;

грецкие орехи — 300 г;

лук — 2 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

бульон — 500 мл;

винный уксус — 2 ст. л.;

имеретинский шафран;

корица;

гвоздика;

кинза.

Приготовление:

Отварить курицу с луком и солью, дать остыть и обсушить. Орехи измельчить с чесноком в пасту. Обжарить лук на масле и смешать с ореховой массой. Развести пасту теплым бульоном до густоты сметаны. Добавить шафран, корицу, гвоздику и соль, прогреть 10 минут, не доводя до кипения. Влить уксус и остудить соус. Полить соусом курицу, выдержать несколько часов в холодильнике.

Менее известные, но не менее вкусные блюда

Кучмачи

КБЖУ на 100 г: 190 ккал, Б — 16 г, Ж — 13 г, У — 2 г

Тип: горячая закуска

Сложность: низкая

Кучмачи

Кучмачи из куриных или индюшиных потрохов считается тбилисским блюдом. Сердечки, желудки и печень готовят с ореховым соусом, специями и зернами граната.

Ингредиенты:

куриные сердечки, желудки и печень — по 250 г;

лук — 2 шт.;

грецкие орехи — 60 г;

гранат — ½ шт.;

гранатовый сок — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

хмели-сунели;

кинза.

Приготовление:

Желудки отварить в течение 40 минут, остальные потроха нарезать. Обжарить лук до золотистого цвета. Добавить сердечки и желудки, жарить 10 минут. Положить печень и жарить 5 минут. Орехи с чесноком измельчить, добавить в сковороду вместе с гранатовым соком и специями. Прогреть 3–4 минуты. Посыпать кинзой и зернами граната.

Чакапули

КБЖУ на 100 г: 130 ккал, Б — 12 г, Ж — 8 г, У — 2 г

Тип: горячее, второе блюдо

Сложность: средняя

Чакапули

Весеннее блюдо из ягненка, тархуна, зеленой алычи или ткемали и белого сухого вина. Мясо получается кисловатым, с ароматом трав.

Ингредиенты:

ягненок — 800 г;

белое сухое вино — 200 мл;

зеленая слива — 150 г;

тархун — 1 пучок;

лук — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

кинза;

соль.

Приготовление:

Нарезать ягненка крупными кусками и слегка обжарить. Добавить нарезанный лук и вино, тушить 20 минут. Положить половину тархуна, кинзы и чеснока. Добавить сливу или ткемали. Тушить под крышкой еще 30–40 минут, пока мясо не станет мягким. Посолить за 5 минут до готовности. Добавить остатки зелени.

Пхали

КБЖУ на 100 г: 130 ккал, Б — 4 г, Ж — 11 г, У — 4 г

Тип: холодная закуска (постная)

Сложность: низкая

Пхали

Пхали делают из шпината, свеклы, капусты или стручковой фасоли, смешивая овощи с ореховой пастой. Подают их шариками, посыпанными зернами граната.

Ингредиенты:

шпинат — 500 г;

грецкие орехи — 100 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

кинза;

уксус или гранатовый сок — 1 ст. л.;

хмели-сунели;

кориандр;

зерна граната.

Приготовление:

Отварить шпинат 2–3 минуты, остудить и отжать. Измельчить орехи с чесноком, кориандром и хмели-сунели. Мелко нарезать шпинат и лук. Соединить все с зеленью, уксусом и солью. Вымесить до однородной плотной массы. Сформировать шарики и уложить на блюдо. Украсить зернами граната и охладить в течение 30 минут.

Аджапсандали

КБЖУ на 100 г: 85 ккал, Б — 1,5 г, Ж — 5 г, У — 8 г

Тип: овощное рагу, закуска или гарнир

Сложность: низкая

Аджапсандали

Грузинское рагу из баклажанов, перца и помидоров с большим количеством зелени. Его подают и горячим, и холодным, а иногда с мясом.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

помидоры — 3 шт.;

лук 2 — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

кинза;

базилик;

острый перец;

масло.

Приготовление:

Баклажаны нарезать кубиками, посолить на 15 минут и отжать. Обжарить баклажаны до золотистого цвета и отложить. Обжарить лук, затем перец и картофель. Добавить нарезанные помидоры и потушить 10 минут. Вернуть баклажаны, добавить чеснок и острый перец. Тушить под крышкой 15–20 минут. Посыпать рубленой зеленью.

Чашушули

КБЖУ на 100 г: 130 ккал, Б — 13 г, Ж — 7 г, У — 4 г

Тип: горячее, второе блюдо

Сложность: средняя

Чашушули

Говядина, тушеная с помидорами, луком и острым перцем. В классической версии блюдо получается густым, ярким и пряным.

Ингредиенты:

говядина — 800 г;

лук — 3 шт.;

помидоры — 500 г;

чеснок — 4 зубчика;

острый перец — 1 шт.;

красное вино — 100 мл;

кинза;

хмели-сунели.

Приготовление:

Нарезать говядину небольшими кусками и обжарить. Добавить лук и жарить до мягкости. Влить вино и дать выпариться. Добавить нарезанные помидоры, специи и острый перец. Тушить под крышкой 1–1,5 часа. Добавить раздавленный чеснок. Посыпать кинзой и подавать с хлебом.

Соусы грузинской кухни

Соусы здесь играют роль, сопоставимую с самим блюдом. Их добавляют к мясу, рыбе, овощам и даже к хлебу.

Сацебели

КБЖУ на 100 г: 50 ккал, Б — 1,5 г, Ж — 2 г, У — 7 г

Тип: томатный соус

Сложность: низкая

Сацебели

Универсальный томатный соус с чесноком, зеленью и специями. Хорош к мясу на гриле и к хачапури.

Ингредиенты:

помидоры — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

кинза;

хмели-сунели;

острый перец;

соль.

Приготовление:

Помидоры очистить от кожицы и нарезать. Тушить с луком 15 минут. Протереть массу через сито. Уварить на медленном огне до густоты. Добавить чеснок, специи и соль. Добавить рубленую зелень и прогреть 2 минуты.

Ткемали

КБЖУ на 100 г: 50 ккал, Б — 0,5 г, Ж — 0,1 г, У — 12 г

Тип: кислый сливовый соус

Сложность: средняя

Ткемали

Соус из кислой алычи с укропом, мятой, чесноком и кориандром. Его подают к мясу, рыбе, картофелю и добавляют в харчо.

Ингредиенты:

кислая слива или алыча — 1 кг;

чеснок — 6 зубчиков;

кинза;

укроп;

мята;

кориандр;

острый перец;

соль, сахар.

Приготовление:

Залить сливу небольшим количеством воды и варить до размягчения 10-15 минут. Протереть через сито, отделив косточки. Уварить пюре до густоты. Измельчить чеснок, зелень и кориандр. Добавить специи и соль, сахар по вкусу. Проварить 5 минут.

Аджика

КБЖУ на 100 г: 50 ккал, Б — 2 г, Ж — 1 г, У — 8 г

Тип: острая приправа

Сложность: низкая

Аджика

Аджика родом из Мегрелии, где ее традиционно делают из красного перца, чеснока, соли и трав. Работать с острым перцем лучше в перчатках.

Ингредиенты:

красный острый перец — 300 г;

чеснок — 100 г;

кинза;

укроп;

кориандр;

хмели-сунели;

соль.

Приготовление:

Очистить перец от семян. Пропустить перец, чеснок и зелень через мясорубку. Добавить соль и специи. Перемешать до однородности. Оставить на 2–3 часа.

Грузинские десерты

Сладости в Грузии основаны на орехах, винограде и меде. Вот три десерта, которые хорошо подойдут к чаю или кофе.

Чурчхела

КБЖУ на 100 г: 390 ккал, Б — 8 г, Ж — 15 г, У — 55 г

Тип: десерт, сладость

Сложность: средняя

Чурчхела

Орехи, нанизанные на нить и обмакнутые в загустевший виноградный сок. Чурчхела — одна из главных грузинских сладостей.

Ингредиенты:

грецкие орехи — 300 г;

виноградный сок — 1 л;

мука — 100 г;

сахар — 3 ст. л.

Приготовление:

Нанизать орехи на прочную нитку. Уварить сок с сахаром до густоты. Добавить муку, размешав в небольшом количестве сока. Варить массу 10–15 минут, пока она не загустеет. Окунуть нити с орехами. Дать стечь, повторить 2–3 раза. Сушить 5–7 дней в проветриваемом месте.

Гозинаки

КБЖУ на 100 г: 500 ккал, Б — 12 г, Ж — 32 г, У — 45 г

Тип: десерт, сладость

Сложность: низкая

Гозинаки

Традиционное новогоднее лакомство: грецкие орехи в меде. Иногда готовят и с семечками или кунжутом.

Ингредиенты:

грецкие орехи — 300 г;

мед — 200 г;

сахар — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление:

Подсушить орехи на сухой сковороде. Раздробить на крупные куски. Растопить мед с сахаром. Уварить на слабом огне 5–7 минут. Добавить орехи и лимонный сок. Выложить на смоченную водой доску, разровнять. Остудить и нарезать ромбами.

Пеламуши

КБЖУ на 100 г: 115 ккал, Б — 1 г, Ж — 0 г, У — 27 г

Тип: десерт, виноградный пудинг

Сложность: низкая

Пеламуши

Густой десерт из виноградного сока и муки. Подается с орехами. Родом из Имерети и Гурии.

Ингредиенты:

виноградный сок — 500 мл;

мука или кукурузная мука — 60 г;

сахар по вкусу;

грецкие орехи для подачи.

Приготовление: