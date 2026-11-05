"Богородица Дева, радуйся" на русском языке: что она означает и в чем помогает

Молитва "Богородица Дева, радуйся" — одна из самых коротких и узнаваемых молитв православного христианина. Ее учат в детстве, читают в начале и в конце дня, а в трудную минуту она сама приходит на ум. Приводим текст молитвы на русском языке и разбираемся, что она означает и когда ее произносить.

Полный текст молитвы на русском языке

Ниже полный текст на русском языке. Сначала стоит прочесть церковнославянский текст, затем русский перевод.

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, потому что Ты родила Спасителя наших душ.

Молящийся приветствует Матерь Божию словами, которые когда-то услышала от ангела сама Мария, и благодарит за то, что через нее в мир пришел Спаситель.

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Откуда взяты слова молитвы и как она называется

Основа молитвы — два фрагмента из первой главы Евангелия от Луки. Первые слова — "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою" — архангел Гавриил произносит в день Благовещения (Лк. 1:28). Вторая часть — "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего" — приветствие праведной Елисаветы, к которой Мария пришла в гости (Лк. 1:42). Заключительные слова о Спасе душ добавила Церковь.

Отдельного названия у молитвы нет: ее называют по первым словам — "Богородице Дево, радуйся". В народе ее часто зовут просто "Богородице" или "Богородичной молитвой". Не стоит путать ее с другими обращениями к Божией Матери: у многих из них похожее начало, но совсем другой текст.

Толкование молитвы по словам

Две первые части взяты из Евангелия, завершение добавлено Церковью. Разберем молитву по частям.

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Что значит первое слово молитвы

"Радуйся" — это перевод греческого приветствия. В повседневной речи оно звучало как обычное "здравствуй", но в устах архангела оно стало благой вестью: Бог приходит к народу. Поэтому молитву начинают с выражения радости, а не с просьбы. Христиане сначала приветствуют Пресвятую Богородицу, а потом уже просят о помощи.

Что значит обращение "Благодатная"

“Благодатная” — та, на ком почила благодать Божия. Так архангел назвал Марию еще до того, как рассказал ей о рождении Сына. Церковь видит в этом слове указание на особую чистоту и близость Девы к Богу. Называя Ее благодатной, верующий признает, что Ее святость — дар Божий, а не ее собственная заслуга.

Что означает "Господь с Тобою"

Это привычное библейское благословение. В устах Гавриила оно приобретает буквальный смысл: Господь действительно становится с Марией, ведь Она будет носить Сына Божия. Для молящегося эти слова — напоминание, что и в его жизни Господь рядом.

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Что значит "в женах" и "плод чрева"

Слово "жена" в церковнославянском языке значит "женщина", поэтому "благословенна Ты в женах" читается как "благословенна Ты между женщинами". "Плод чрева" — это Иисус Христос, Сын Марии. Слова "яко Спаса родила еси душ наших" объясняют, за что Ее славят: через Пречистую Деву в мир пришел Спаситель, и Ее рождение Христа касается каждой души.

Когда читать молитву и в чем она помогает

У этой молитвы нет строгого регламента, ее можно читать в любое время и в любом месте: в пути, на работе, перед важным делом. Однако у нее есть и постоянное место в церковной жизни.

Дома: в утреннем и вечернем правиле

Самый известный случай — короткое правило преподобного Серафима Саровского.

Оно рассчитано на тех, у кого мало времени, и состоит из трех молитв:

"Отче наш" — три раза. "Богородице Дево, радуйся" — три раза. "Символ веры" — один раз.

Храм Фото: Unsplash

Стоит читать его утром, днем и вечером, если нет возможности прочитать полное правило из молитвослова. Если время есть, молитву можно читать и отдельно: перед иконой или просто в тишине, стоя или сидя, вслух или про себя.

В храме: на богослужении

В храме молитва звучит на вечерней службе: ее поет хор за всенощным бдением. Можно просто слушать и мысленно подпевать хору. На службе важно не читать свое, а вместе со всеми слушать и молиться.

Когда обращаются к этой молитве

В молитве нет просьбы о конкретном: это чистое приветствие и благодарение. Поэтому верующие обычно читают ее, чтобы обрести душевное спокойствие и почувствовать помощь Божией Матери. Ее произносят:

при тревоге и волнении, когда не хватает слов для длинной молитвы;

перед началом дела и в дороге;

в скорби и болезни близких, как обращение к Заступнице;

как короткое "спасибо" за прожитый день.

Важно помнить: Церковь не учит, что слова работают как заклинание. Помощь приходит от Бога, а молитва — это разговор с Ним и с Его Матерью.

Храм Фото: Unsplash

Чем "Богородица Дева, радуйся" отличается от Иисусовой молитвы и "Аве Мария"

От Иисусовой молитвы. Различаются прежде всего адресатом и настроем. Иисусова молитва ("Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного") обращена ко Христу и строится как покаянная просьба о милости. Ее обычно повторяют подолгу, и в этом повторении смысл исихастской практики: ум собирается в сердце, а внимание удерживается на одном обращении. "Богородице Дево" устроена иначе. Она обращается к Деве Марии и открывается радостным приветствием. Здесь нет прошения о помиловании, это скорее благовестие, пересказанное словами Евангелия.

От "Аве Мария". Основа у обеих молитв общая: слова Архангела Гавриила (Лк. 1, 28) и праведной Елисаветы (Лк. 1, 42). Расходятся они в окончании. Православный текст состоит из евангельских приветствий и короткого завершения о Спасе душ наших; просьбы к Богородице в нем нет. В католической "Аве Мария" со временем появилась вторая часть, где Марию просят молиться о грешниках теперь и в час смерти. Она отражает западную богословскую традицию, и поэтому в двух церквях различаются не только тексты, но и место молитвы в богослужении.

Какие еще молитвы Богородице существуют

"Достойно есть"

"Поистине справедливо ублажать Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего. Ты честью превосходишь херувимов и во славе своей несравненно выше серафимов. Ты девственно родила Бога-Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем".

"Царице моя, Преблагая"

"Царица моя преблагая, Надежда моя, Богородица, приют сирот и странников защитница, скорбящих радость, обиженных покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь".

В храме Фото: Unsplash

Кондак Пресвятой Богородице

"Не имеем иной помощи, / не имеем иной надежды, / кроме Тебя, Владычица. / Ты нам помоги: / на Тебя надеемся / и Тобою хвалимся, / ибо мы Твои рабы, / да не постыдимся".

"Песнь Богородицы Девы Марии"

"Величает душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога–Слово родившую, истинную Богородицу — Тебя величаем. Что призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо отныне назовут Меня блаженной все роды. Что сотворил Мне великое Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Соделал Он сильное рукою Своею, рассеял надменных в помышлениях сердца их. Низложил властителей с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатых отослал ни с чем. Поддержал Израиля, отрока Своего, вспомнив о милости, — как Он сказал отцам нашим, — к Аврааму и семени его навеки".

"О, Всепетая Мати"

"О, всеми Воспеваемая Мать, родившая всех святых Святейшее Слово! Нынешнее приняв приношение, от всякой избавь беды всех и от будущего спаси мучения взывающих пред Тобою: Аллилуйя".

Православный крест Фото: Unsplash

"О Тебе радуется"

"О Тебе радуется, Благодатная, всё творение: / Ангельский сонм и человеческий род. / Ты – освященный храм и рай духовный, / слава девства, от Которой Бог воплотился и Младенцем стал / прежде всех веков Существующий Бог наш. / Ибо недра Твои Он в престол обратил / и чрево Твое обширнее небес соделал. О Тебе радуется, Благодатная, всё творение, слава Тебе".

Частые ошибки

Даже короткую молитву люди часто читают не так, как принято в православной традиции. Вот привычные неточности:

Читать без внимания. Слова читают слишком быстро, а мысли в это время уходят к делам. Лучше прочесть один раз, но внимательно.

Гнаться за количеством. Иногда люди повторяют молитву сотни раз, надеясь добиться желаемого. Молитва — не обмен и не плата за исполнение желания.

Добавлять чужие слова. В православный текст вносят католические вставки ("Святая Мария…") или переставляют слова. Текст лучше читать так, как он дан в молитвослове.

Говорить без понимания. Если церковнославянские слова непонятны, стоит прочитать русский перевод и толкование выше, чтобы молитва стала осмысленной.

Частые вопросы