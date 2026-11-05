Молитва "Богородица Дева, радуйся" — одна из самых коротких и узнаваемых молитв православного христианина. Ее учат в детстве, читают в начале и в конце дня, а в трудную минуту она сама приходит на ум. Приводим текст молитвы на русском языке и разбираемся, что она означает и когда ее произносить.
Полный текст молитвы на русском языке
Ниже полный текст на русском языке. Сначала стоит прочесть церковнославянский текст, затем русский перевод.
Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, потому что Ты родила Спасителя наших душ.
Молящийся приветствует Матерь Божию словами, которые когда-то услышала от ангела сама Мария, и благодарит за то, что через нее в мир пришел Спаситель.
Откуда взяты слова молитвы и как она называется
Основа молитвы — два фрагмента из первой главы Евангелия от Луки. Первые слова — "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою" — архангел Гавриил произносит в день Благовещения (Лк. 1:28). Вторая часть — "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего" — приветствие праведной Елисаветы, к которой Мария пришла в гости (Лк. 1:42). Заключительные слова о Спасе душ добавила Церковь.
Отдельного названия у молитвы нет: ее называют по первым словам — "Богородице Дево, радуйся". В народе ее часто зовут просто "Богородице" или "Богородичной молитвой". Не стоит путать ее с другими обращениями к Божией Матери: у многих из них похожее начало, но совсем другой текст.
Толкование молитвы по словам
Две первые части взяты из Евангелия, завершение добавлено Церковью. Разберем молитву по частям.
Что значит первое слово молитвы
"Радуйся" — это перевод греческого приветствия. В повседневной речи оно звучало как обычное "здравствуй", но в устах архангела оно стало благой вестью: Бог приходит к народу. Поэтому молитву начинают с выражения радости, а не с просьбы. Христиане сначала приветствуют Пресвятую Богородицу, а потом уже просят о помощи.
Что значит обращение "Благодатная"
“Благодатная” — та, на ком почила благодать Божия. Так архангел назвал Марию еще до того, как рассказал ей о рождении Сына. Церковь видит в этом слове указание на особую чистоту и близость Девы к Богу. Называя Ее благодатной, верующий признает, что Ее святость — дар Божий, а не ее собственная заслуга.
Что означает "Господь с Тобою"
Это привычное библейское благословение. В устах Гавриила оно приобретает буквальный смысл: Господь действительно становится с Марией, ведь Она будет носить Сына Божия. Для молящегося эти слова — напоминание, что и в его жизни Господь рядом.
Что значит "в женах" и "плод чрева"
Слово "жена" в церковнославянском языке значит "женщина", поэтому "благословенна Ты в женах" читается как "благословенна Ты между женщинами". "Плод чрева" — это Иисус Христос, Сын Марии. Слова "яко Спаса родила еси душ наших" объясняют, за что Ее славят: через Пречистую Деву в мир пришел Спаситель, и Ее рождение Христа касается каждой души.
Когда читать молитву и в чем она помогает
У этой молитвы нет строгого регламента, ее можно читать в любое время и в любом месте: в пути, на работе, перед важным делом. Однако у нее есть и постоянное место в церковной жизни.
Дома: в утреннем и вечернем правиле
Самый известный случай — короткое правило преподобного Серафима Саровского.
Оно рассчитано на тех, у кого мало времени, и состоит из трех молитв:
- "Отче наш" — три раза.
- "Богородице Дево, радуйся" — три раза.
- "Символ веры" — один раз.
Стоит читать его утром, днем и вечером, если нет возможности прочитать полное правило из молитвослова. Если время есть, молитву можно читать и отдельно: перед иконой или просто в тишине, стоя или сидя, вслух или про себя.
В храме: на богослужении
В храме молитва звучит на вечерней службе: ее поет хор за всенощным бдением. Можно просто слушать и мысленно подпевать хору. На службе важно не читать свое, а вместе со всеми слушать и молиться.
Когда обращаются к этой молитве
В молитве нет просьбы о конкретном: это чистое приветствие и благодарение. Поэтому верующие обычно читают ее, чтобы обрести душевное спокойствие и почувствовать помощь Божией Матери. Ее произносят:
- при тревоге и волнении, когда не хватает слов для длинной молитвы;
- перед началом дела и в дороге;
- в скорби и болезни близких, как обращение к Заступнице;
- как короткое "спасибо" за прожитый день.
Важно помнить: Церковь не учит, что слова работают как заклинание. Помощь приходит от Бога, а молитва — это разговор с Ним и с Его Матерью.
Чем "Богородица Дева, радуйся" отличается от Иисусовой молитвы и "Аве Мария"
От Иисусовой молитвы. Различаются прежде всего адресатом и настроем. Иисусова молитва ("Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного") обращена ко Христу и строится как покаянная просьба о милости. Ее обычно повторяют подолгу, и в этом повторении смысл исихастской практики: ум собирается в сердце, а внимание удерживается на одном обращении. "Богородице Дево" устроена иначе. Она обращается к Деве Марии и открывается радостным приветствием. Здесь нет прошения о помиловании, это скорее благовестие, пересказанное словами Евангелия.
От "Аве Мария". Основа у обеих молитв общая: слова Архангела Гавриила (Лк. 1, 28) и праведной Елисаветы (Лк. 1, 42). Расходятся они в окончании. Православный текст состоит из евангельских приветствий и короткого завершения о Спасе душ наших; просьбы к Богородице в нем нет. В католической "Аве Мария" со временем появилась вторая часть, где Марию просят молиться о грешниках теперь и в час смерти. Она отражает западную богословскую традицию, и поэтому в двух церквях различаются не только тексты, но и место молитвы в богослужении.
Какие еще молитвы Богородице существуют
"Достойно есть"
"Поистине справедливо ублажать Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего. Ты честью превосходишь херувимов и во славе своей несравненно выше серафимов. Ты девственно родила Бога-Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем".
"Царице моя, Преблагая"
"Царица моя преблагая, Надежда моя, Богородица, приют сирот и странников защитница, скорбящих радость, обиженных покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь".
Кондак Пресвятой Богородице
"Не имеем иной помощи, / не имеем иной надежды, / кроме Тебя, Владычица. / Ты нам помоги: / на Тебя надеемся / и Тобою хвалимся, / ибо мы Твои рабы, / да не постыдимся".
"Песнь Богородицы Девы Марии"
"Величает душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога–Слово родившую, истинную Богородицу — Тебя величаем. Что призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо отныне назовут Меня блаженной все роды. Что сотворил Мне великое Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Соделал Он сильное рукою Своею, рассеял надменных в помышлениях сердца их. Низложил властителей с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатых отослал ни с чем. Поддержал Израиля, отрока Своего, вспомнив о милости, — как Он сказал отцам нашим, — к Аврааму и семени его навеки".
"О, Всепетая Мати"
"О, всеми Воспеваемая Мать, родившая всех святых Святейшее Слово! Нынешнее приняв приношение, от всякой избавь беды всех и от будущего спаси мучения взывающих пред Тобою: Аллилуйя".
"О Тебе радуется"
"О Тебе радуется, Благодатная, всё творение: / Ангельский сонм и человеческий род. / Ты – освященный храм и рай духовный, / слава девства, от Которой Бог воплотился и Младенцем стал / прежде всех веков Существующий Бог наш. / Ибо недра Твои Он в престол обратил / и чрево Твое обширнее небес соделал. О Тебе радуется, Благодатная, всё творение, слава Тебе".
Частые ошибки
Даже короткую молитву люди часто читают не так, как принято в православной традиции. Вот привычные неточности:
- Читать без внимания. Слова читают слишком быстро, а мысли в это время уходят к делам. Лучше прочесть один раз, но внимательно.
- Гнаться за количеством. Иногда люди повторяют молитву сотни раз, надеясь добиться желаемого. Молитва — не обмен и не плата за исполнение желания.
- Добавлять чужие слова. В православный текст вносят католические вставки ("Святая Мария…") или переставляют слова. Текст лучше читать так, как он дан в молитвослове.
- Говорить без понимания. Если церковнославянские слова непонятны, стоит прочитать русский перевод и толкование выше, чтобы молитва стала осмысленной.
Частые вопросы
- 01Сколько раз в день нужно повторять молитву?
— Строгого числа Церковь не устанавливает. Правило Серафима Саровского читают утром, днем и вечером: "Богородице Дево, радуйся" — по три раза. Главное здесь не счет, а то, насколько внимательно и насколько ровно держится ритм изо дня в день.
- 02Можно ли молиться на русском языке?
— В христианстве считается, что можно. Бог слышит молитву на любом языке, а понятные слова помогают сосредоточиться. Церковнославянский текст удобен тем, что звучит на богослужении, и многие любят его за привычность. Русский же перевод — хорошая опора для тех, кто только начинает молиться.
- 03Это то же самое, что тропарь Благовещения?
— Нет, это другой текст. Его нельзя путать с молитвой "Богородице Дево, радуйся", несмотря на то что оба текста посвящены благой вести архангела Гавриила.
- 04Как звучит краткая молитва Богородице?
— Самая короткая форма обращения такая: "Пресвятая Богородица, спаси нас". Ее произносят в трудную минуту, когда на длинное правило нет ни времени, ни сил.