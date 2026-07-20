Церковных праздников в августе более 80. Среди них особо чтимые даты: Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Когда именно их празднуют в России и какие еще события включает в себя этот месяц — в материале.

Православный календарь на август 2026 с праздниками

Православный календарь — это система, отражающая духовный ритм жизни Церкви. В нем собраны праздники, дни памяти святых, посты и богослужебные циклы. Он помогает верующим ориентироваться в церковном годе, который начинается 1 сентября по церковному календарю, то есть 14 сентября по гражданскому календарю в Русской православной церкви, и соотносить свою повседневность с ключевыми евангельскими событиями.

Календарь делит православные праздники на постоянные и переходящие даты (например, Пасха и связанные с ней праздники). Он включает четыре многодневных поста, двенадцать главных торжеств и ежегодные поминовения святых.

Цель — не просто напоминание о датах, а построение внутреннего духовного маршрута на каждый день.

Август в православном календаре один из наиболее насыщенных по числу значимых дат. Месяц включает Успенский пост, который в 2026 году проходит с 14 по 27 августа, Преображение Господне и Успение Богородицы — главные церковные праздники в августе.

Также в этом месяце отмечаются православные праздники — Спасы, связанные с благодарением за урожай. Этот период сочетает в себе подведение итогов и подготовку к началу нового литургического цикла.

Основные церковные праздники в августе 2026

Преображение Господне

Преображение Господне — один из двунадесятых церковных праздников православной Церкви, ежегодно отмечается 19 августа. В 2026 году праздник приходится на среду и выпадает на период Успенского поста; по уставу в этот день разрешается рыба. Он посвящен событию, описанному в Евангелиях: Иисус Христос преобразился перед учениками на вершине горы Фавор. Апостолы увидели Его Божественную сущность, а также пророков Моисея и Илию. С небес прозвучал голос Бога: «Сей есть Сын Мой возлюбленный... Его слушайте».

Хотя событие произошло за 40 дней до распятия, праздник установлен в конце лета. Это связано с христианским переосмыслением древних аграрных обрядов: событие стало не только духовным символом, но и выражением благодарности за урожай.

Праздник окончательно сформировался в IV–V веках. На месте предполагаемого Преображения позже были построены храмы, и возник монастырь.

Преображение напоминает о внутреннем обновлении и духовном свете, доступном каждому христианину. Это день надежды и радости, когда земное соприкасается с вечным, а человек — с Божественным.

Успение Пресвятой Богородицы

Успение Богородицы — один из главных православных праздников, ежегодно отмечается 28 августа. Он приходится на конец церковного года; в 2026 году Успение выпадает на пятницу. В этот день разрешается рыба, а разговение переносится на 29 августа.

Согласно христианскому преданию, после Вознесения Христа Божия Матерь жила в Иерусалиме. Архангел Гавриил известил ее о скорой кончине, и вскоре, окруженная апостолами, она мирно "успела" — то есть заснула, чтобы войти в вечную жизнь. Позже ученики не нашли тела в гробнице — по преданию, оно было вознесено на Небо.

Праздник наполнен не печалью, а светлой надеждой: смерть воспринимается как переход в вечность. Само слово "успение" означает не конец, а "сон", за которым следует пробуждение рядом с Богом.

Перед датой проходит строгий двухнедельный Успенский пост. В сам день верующие посещают храм, молятся, благодарят Богородицу за ее заступничество и просят о помощи.

Церковные праздники по дням

Перечислим основные церковные праздники:

1 августа

Один из православных праздников в России — Обретение мощей преподобного Серафима Саровского — великое духовное торжество. Святой Серафим, прозорливец, молитвенник и подвижник, стал символом смирения и любви. Мощи преподобного были обретены в 1903 году при участии императора Николая II.

Также вспоминаются блаженный Стефан Лазаревич — сербский князь, поэт и воин веры, и княгиня Милица Сербская, политик и монахиня, принесшая на Русь Византийскую реликвию — Пояс Богородицы.

2 августа

День пророка Илии — грозный небесный вестник, чей огненный темперамент отразился и в природных явлениях: на Руси его боялись и уважали как повелителя грома и дождя. По преданию, был взят живым на небо в огненной колеснице — символ преображения и высшей миссии.

3 августа

Память священномученика Петра Голубева, священника, расстрелянного в 1938 году на Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов во времена репрессий. День памяти всех, кто остался верен Иисусу в эпоху гонений.

4 августа

День Марии Магдалины, равноапостольной ученицы Христа. Первая свидетельница Воскресения, апостол для апостолов. По преданию, именно она вручила римскому императору красное яйцо с восклицанием: "Христос Воскресе!".

5 августа

День Почаевской иконы Божией Матери — лик, просиявший в горах Волыни. В этот день вспоминается чудесное явление Богородицы монахам, ставшее основой для создания великой Почаевской лавры.

6 августа

Благоверные князья Борис и Глеб — первые русские святые, канонизированные не за военные подвиги, а за подвиг кротости и отказ от кровопролития. Их смерть — печать новой христианской этики в Древней Руси.

7 августа

Успение праведной Анны, матери Марии. По древнему преданию, ангел сообщил Анне и её супругу Иоакиму благую весть — о грядущем рождении Девы Марии. Символ надежды для всех, кто долгие годы ждал чуда.

8 августа

Моисей Угрин Печерский — образец целомудрия и веры. Монах, претерпевший плен, унижения и мучения, но сохранивший верность Христу. Также — память священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, казненных в Никомидии.

9 августа

День памяти великомученика и целителя Пантелеймона — святого врача, лечившего не только тела, но и души. Его имя стало символом надежды для страждущих, а его смерть — печатью жертвенной любви.

10 августа

День церковного праздника, посвященного Смоленской иконе Божией Матери "Одигитрия" — "Путеводительница", духовный компас для воинов и паломников. Ее образ сопровождал русские дружины в бою и вдохновлял на молитву.

11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца — значимый праздник. Также день памяти Серафима Богословского и Феогноста, миссионеров и мучеников, просветивших степи Казахстана.

12 августа

Иоанн Воин — христианин при дворе императора-гонителя. Помогал узникам, прятал гонимых. Впоследствии стал покровителем тех, кто оказался в тяжёлых обстоятельствах и нуждается в защите.

13 августа

Новомученики Петроградские: митрополит Вениамин, архимандрит Сергий, мученики Юрий и Иоанн. Символы мужества и духовной твердости эпохи безбожия. Также — предпразднство Выноса Креста.

14 августа

Изнесение Животворящего Креста и Всемилостивый Спас — начало Успенского поста. В народе — Медовый Спас: освящаются соты и ульи, символизируя сладость веры и труд души.

15 августа

Дата, в которую почитают Блаженного Василия Московского — юродивого во Христе, прозорливца и молитвенника. Его мощи покоятся в храме, названном в его честь на Красной площади.

16 августа

Антоний Римлянин, монах, чудесным образом перенесенный из Рима в Новгород. Основал Рождественский монастырь, соединив Восток и Запад в духовном символе.

17 августа

Семь отроков Ефесских — подростки, скрывшиеся от гонений в пещере, где заснули и проснулись через 200 лет. Живая притча о бессмертии веры и вечной жизни.

18 августа

Предпразднство Преображения Господня — время подготовки к таинству света, внутреннего преображения и встречи с божественным светом.

19 августа

Преображение Господне. На горе Фавор ученики Христа увидели его Божественный облик. Народное название — Яблочный Спас. В этот день приносят в храм плоды нового урожая.

20 августа

Святитель Митрофан Воронежский — архипастырь, духовный строитель и советник Петра I. Основал монастыри, воспитал учеников, оставил яркий след в церковной истории.

21 августа

Перенесение мощей Зосимы и Савватия — основателей Соловецкой обители, духовных столпов Севера. Их труды и подвиги стали основой монашеской традиции Заполярья.

22 августа

Апостол Матфий, заменивший отпавшего Иуду. Проповедовал в Иудее, Македонии и на Кавказе. Его выбор напоминает: путь Христа всегда открыт для тех, кто готов идти.

23 августа

Собор Соловецких новомучеников — память о монахах, заключённых и расстрелянных в советскую эпоху на Соловках. Канонизированы в 2000 году как свидетели веры.

24 августа

Священномученик Евпл Катанский — диакон из Сицилии, пострадавший за Христа. Также — Феодор и Василий Печерские, мученики подвижнического духа, и Собор Валаамских святых, объединяющий свет северного монашества.

25 августа

Попразднство Преображения и преподобномученики Белогорские — монахи, принявшие смерть в годы безбожия. Символ веры, сохранившейся среди сталинских снегов.

26 августа

Отдание Преображения Господня — завершение праздника.

27 августа

Предпразднство Успения Богородицы. Также — перенос мощей Феодосия Киево-Печерского, отца русского монашества, организатора монастырской жизни, вдохновителя традиции общежитий и духовных уставов.

28 августа

Успение Богородицы

29 августа

Перенесение Нерукотворного Образа Спасителя, в народе — Ореховый Спас. День благодарения за хлеб, орехи, урожай. Символ чистого образа, не созданного рукой, но явленного свыше.

30 августа

Священномученик Мирон Кизический — священник, отказавшийся приносить жертвы языческим богам. Также — преподобный Алипий, иконописец Киево-Печерской лавры, оставивший не только духовное, но и художественное наследие.

31 августа

Икона Божией Матери "Всецарица" (Пантанасса) — особо почитаемая как покровительница страдающих от рака. К ней обращаются с верой, что сильнее страха, и надеждой, что выше боли.

Посты

Успенский пост — один из четырех многодневных постов Православной Церкви. Он ежегодно проходит с 14 по 27 августа и в 2026 году также длится с пятницы, 14 августа, по четверг, 27 августа включительно. Пост предваряет праздник Успения Пресвятой Богородицы, к которому верующие стремятся подойти с внутренней чистотой и духовной собранностью.

Пост длится две недели и считается строгим — как по телесному воздержанию, так и по духовной дисциплине. Он начинается в день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (14 августа), известный также как Медовый Спас, и заканчивается накануне праздника Успения.

В течение поста исключаются мясо, молочные продукты и яйца. В некоторые дни также ограничивается употребление рыбы и растительного масла. Точные правила зависят от церковного устава и могут уточняться духовником.

Успенский пост направлен на очищение души через молитву, покаяние, милосердие и участие в таинствах. Он помогает верующим сосредоточиться на внутреннем обновлении, следуя примеру Богоматери — образца смирения и веры.

Во время поста верующие чаще посещают храм, исповедуются, причащаются и совершают добрые дела. Особенно важным считается участие в праздничной литургии на Успение Богородицы — кульминации постного периода.

Дни поминовение усопших

В августе 2026 года родительских суббот нет, однако 28 августа православные отмечают один из главных праздников — Успение Богородицы.

Православная Церковь воспринимает Успение не как повод для скорби, а как радостное событие — переход Богоматери к вечной жизни с Богом. Поэтому заупокойные службы в этот день не совершаются, кроме поминовения на Божественной Литургии, куда можно подать записки о близких.

Допустимо также:

ставить свечи накануне — специальном столике для поминовения;

совершать пожертвования на храм или нуждающимся в память об усопших.

Посещение кладбища лучше отложить на будний день, чтобы праздничная дата не теряла духовного смысла. Однако строгих запретов на это нет — главное, чтобы уважение к памяти не вытеснило суть церковного праздника.

Молиться об усопших можно в любой день, не только в родительские субботы. Домашняя молитва, записки на Литургию и милостыня — все это значимые формы духовной помощи тем, кого уже нет рядом.

Именины

Именины, или день ангела, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В православной традиции особенно важно знать дату своих именин, чтобы почтить память своего небесного покровителя, обратиться к нему с молитвой и вспомнить его жизненный путь.

Ниже приведен список именин в августе с указанием соответствующих святых-покровителей и кратким описанием их заслуг и значимости.

01.08. — Серафим

Святой Серафим Саровский — один из самых почитаемых русских святых. Преподобный Серафим известен своим подвижничеством, смирением и чудотворениями. Его житие вдохновляет миллионы верующих на духовное преображение.

02.08. — Илья

Пророк Илия — ветхозаветный пророк, символ огненной веры. Илия считается покровителем военных, летчиков и земледельцев. Его образ связан с силой и справедливостью.

04.08. — Мария, Максим

Мария Магдалина — святая равноапостольная, одна из ближайших учениц Иисуса Христа. Символ покаяния, верности и духовной любви.

Максим Исповедник — великий богослов и защитник православной веры. Его труды сыграли ключевую роль в борьбе с ересью монофелитства.

06.08. — Борис и Глеб

Святые благоверные князья Борис и Глеб. Первые русские святые, канонизированные за кротость и страдание ради мира. Считаются покровителями братства и национального единства.

09.08. — Пантелеймон

Святой великомученик Пантелеймон известен как врач безмездный и чудотворец. Его молитвенно призывают при болезнях и во время медицинских операций.

22.08. — Матвей / Матфий

В этот день вспоминают апостола Матфия, избранного в число двенадцати апостолов вместо Иуды Искариота. Не путать с апостолом и евангелистом Матфеем.

25.08. — Геннадий

Святитель Геннадий Новгородский, митрополит, известный составлением первой полной русской Библии. Прославился пастырским трудом и просветительской деятельностью.

28.08. — Мария

Успение Пресвятой Богородицы. Все женщины по имени Мария в этот день отмечают день ангела в честь Божией Матери.

30.08. — Александр

Святитель Александр Константинопольский. Патриарх, прославившийся в борьбе с арианской ересью. Почитается как защитник истинной веры.

Зачем знать своего небесного покровителя?

Знание своего святого-покровителя помогает:

укрепить личную духовную связь с традицией;

иметь пример для подражания в вере;

обращаться за поддержкой и молитвенным заступничеством.

Народные традиции и приметы

Этот месяц играет особую роль в православной традиции: отмечаются сразу несколько значимых праздников, каждый из которых сопровождается устойчивыми народными обычаями, передающимися из поколения в поколение.

Медовый Спас открывает череду августовских Спасов и знаменует начало Успенского поста. В этот день освящаются мед нового сбора и вода, которой приписываются особые целебные свойства. По народным поверьям, с этого дня можно начинать употреблять мед в пищу, а в некоторых регионах — купаться в «обновленной» воде рек и источников.

Во время Яблочного Спаса в храмах освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Согласно традиции, до этого дня не ели яблоки, особенно это касалось вдов и детей — первые плоды посвящались памяти умерших. Праздник символизирует обновление и преображение — как физическое, так и духовное.

Ореховый Спас (или Хлебный, Спас на полотне) Третий и завершающий Спас. Его связывают с окончанием уборки урожая. В этот день освящают орехи, злаки, воду и свежевыпеченный хлеб. Традиционно устраивались сельские ярмарки и угощения. День воспринимался как выражение благодарности за изобилие природы и труда земледельцев.

В день Успения Пресвятой Богородицы верующие молятся о мире в семье, душевном спокойствии и духовной стойкости. Праздник символизирует переход и надежду на обновление.

Последний месяц лета богат не только обрядами, но и погодными наблюдениями. Народные приметы, накопленные веками, связывают природные явления с будущими событиями и изменениями погоды.

Погода на Яблочный Спас предсказывает, какой будет осень: если день теплый и ясный — осень обещает быть сухой и продолжительной.

После Орехового Спаса начинают улетать журавли — по поверьям, это надежный знак приближающейся осени.

Гром после Успения считается добрым предзнаменованием — к теплой и затяжной осени.

Он объединяет в себе церковную торжественность, народную мудрость и ритмы сельской жизни. Это месяц, в котором тесно переплетаются вера, благодарность природе и стремление к внутренней гармонии. Традиции, связанные с этим временем, помогают сохранить связь поколений, напоминая о балансе между материальным и духовным.