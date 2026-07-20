Церковные православные праздники в октябре 2026 года: их описание и история

Православный календарь на октябрь включает ряд ключевых праздников для верующих, в их числе Покров Пресвятой Богородицы. Какие церковные праздники отмечают в октябре 2026, их история и традиции — в материале.

Православный календарь на октябрь 2026 с праздниками

Октябрь занимает важное место в системе православного года, завершая четвертую часть годичного круга. Этот месяц характеризуется сочетанием великих праздников, дней памяти особо чтимых святых и подготовительных периодов к зимнему сезону богослужений.

Особенности церковных событий в октябре 2026:

Празднование событий, не привязанных к переходящему пасхальному циклу.

Сочетание великих и малых праздников, формирующих ритм богослужебной жизни.

Место октябрьских праздников в годовом цикле:

Переходный этап от осеннего к зимнему сезону праздников.

Подготовительный период к следующему этапу церковного года.

Основные церковные праздники в октябре 2026

В октябре 107 православных праздников и дней поминовения, однако есть наиболее почитаемые. Подробнее расскажем о каждом из них.

Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы — один из великих недвунадесятых праздников Русской православной церкви, ежегодно отмечаемый 14 октября. В 2026 году эта дата приходится на среду. Исторической основой праздника стало событие X века в Константинополе, где, согласно церковному преданию, Богородица явила верующим свое защитное покрывало (омофор) во время богослужения во Влахернском храме.

Особое значение праздник приобрел на Руси после его учреждения князем Андреем Боголюбским в XII веке. Именно поэтому Покров относится к числу праздников, особо почитаемых преимущественно в Русской православной традиции. Множество храмов по всей России освящены в честь этого события, включая такие известные памятники архитектуры, как церковь Покрова на Нерли и Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве.

В богословской традиции Покров символизирует заступничество Богородицы над верующими.

День памяти святого Луки

31 октября чтят апостола Луку — одного из 70 учеников Иисуса, автора третьего Евангелия и книги Деяний Апостолов. Как сподвижник апостола Павла, он участвовал в миссионерских странствиях, распространяя христианское учение в Малой Азии и Греции.

Согласно церковному преданию, апостол Лука является основателем христианской иконописи, создавшим первые образы Богоматери и апостолов Петра и Павла. Его наследие объединяет словесное и образное свидетельство о евангельских событиях, что подчеркивает единство богословского и художественного выражения веры.

Церковные праздники по дням

1 октября

В этот день совершается память преподобной Евфросинии Суздальской — знатной подвижницы XIII века, дочери святого князя Михаила Черниговского. Рожденная после долгих молитв родителей о даровании потомства, она избрала монашеский путь после внезапной кончины своего жениха. Согласно преданию, ее молитвенному заступничеству Суздальский монастырь обязан своим спасением от разорения в ходе монгольского нашествия 1238 года, в то время как сам город был разрушен.

В эту же дату православные верующие обращаются к двум чтимым образам Пресвятой Богородицы: иконе "Молченская Старорусская", связанной с явлением Девы Марии у болота Молча, и образу "Целительница", известному своей благодатной помощью в исцелении недугов.

2 октября

В этот день православная церковь чтит князей Феодора Смоленского и его сыновей Давида и Константина Ярославских. Князь Феодор вошел в историю как искусный дипломат, укрепивший отношения с Золотой Ордой и способствовавший принятию христианства среди ордынской знати. Его сыновья продолжили дело отца, развивая Ярославское княжество и строя православные храмы.

3 октября

Православная церковь чтит память мучеников князя Михаила Черниговского и боярина Феодора, а также преподобного князя Олега Брянского.

Князь Михаил и его верный спутник Феодор приняли мученическую смерть в Орде в 1246 году, отказавшись отступить от христианской веры и совершить языческий обряд. Их подвиг стал символом духовной стойкости и верности православию в период монголо-татарского ига.

Преподобный Олег Брянский оставил княжение и принял монашеский постриг, основав в Брянске Петропавловский монастырь. Его жизненный путь демонстрирует пример добровольного отказа от мирской власти ради служения Богу.

4 октября

4 октября отмечают два православных праздника: верующие вспоминают апостола от 70-ти Кондрата и празднуют обретение мощей святителя Димитрия Ростовского.

Апостол Кондрат, один из семидесяти учеников Христа, прославился миссионерской деятельностью в Греции. Его апология христианства, представленная императору Адриану, способствовала смягчению гонений на первых христиан.

Святитель Димитрий Ростовский вошел в историю как выдающийся духовный писатель и просветитель. Его главный труд — многотомные Четьи-Минеи (Жития святых) — стал фундаментальным произведением православной агиографии и сохраняет значение до наших дней.

5 октября

Православный календарь включает два значимых события: память преподобного Макария Жабынского и празднование Собора Тульских святых.

Преподобный Макарий известен как восстановитель Жабынской Введенской пустыни в Тульской области, пострадавшей в период Смутного времени. Его духовный подвиг связан с возрождением монашеской жизни. Основанная им обитель продолжает действовать как Свято-Введенский Макарьевский монастырь.

В этот же день отмечается Собор Тульских святых — один из крупнейших региональных соборов Русской православной церкви, объединяющий более 30 подвижников, в том числе связанных с историей Куликовской битвы и духовным становлением Тульского края.

6 октября

Зачатие Иоанна Предтечи — одно из важнейших событий христианской истории. Рождение будущего пророка было предсказано архангелом Гавриилом его родителям, праведным Захарии и Елисавете, которые долгие годы оставались бездетными. Иоанн Предтеча занимает особое место в святости, уступая по степени почитания только Богородице.

В этот же день совершается память святителя Иннокентия, выдающегося миссионера XIX века. В течение 45 лет он нес просветительское служение народам Северной Америки и Сибири, переводил богослужебные тексты на местные языки и внес значительный вклад в распространение христианства среди коренных народов.

7 октября

Православная церковь 7 октября чтит память двух святых, чьи жизненные пути представляют разные формы христианского служения.

Равноапостольная Фекла Иконийская — одна из первых христианских мучениц, ученица апостола Павла. Отказавшись от брака, она посвятила жизнь проповеди Евангелия, сопровождая апостола на миссионерском пути. Неоднократно приговариваемая к казни, она чудесным образом сохраняла жизнь, что укрепило веру многих современников. Ее имя особо почитается при монашеском постриге женщин.

Преподобный Никандр Псковский — русский подвижник XVI века, основатель Никандровой пустыни. Прославился аскетическими подвигами, пустынножительством и чудотворениями. Его духовное наследие связано с развитием монашеской традиции на Псковской земле.

8 октября

8 октября Церковь совершает память двух великих подвижников, олицетворяющих разные эпохи и традиции христианского монашества.

Преподобная Евфросиния Александрийская — византийская святая, прославившаяся уникальным подвигом. Родившись в знатной семье, она тайно приняла монашество и 38 лет провела в мужской обители под видом евнуха Измарагда. Ее житие стало примером крайнего смирения и отказа от мирской славы.

Преставление преподобного Сергия Радонежского (1392 г.) — день памяти великого русского святого, основателя Троице-Сергиевой лавры. Игумен земли Русской, духовный собиратель русских земель и реформатор монашества, чье наследие оказало глубокое влияние на духовную и культурную историю страны.

9 октября

В этот день вспоминают святителя Тихона, патриарха Московского и всея России — одного из ключевых духовных деятелей XX века.

Родившийся в 1865 году в семье священника, святитель Тихон прошел путь от епархиального служения в Северной Америке до патриаршего престола. Его патриаршество пришлось на годы революционных потрясений и гонений на Церковь. Несмотря на аресты и давление, он сохранил верность пастырскому долгу и стал символом духовного сопротивления.

Мощи святителя покоятся в московском Донском монастыре, ставшем местом паломничества. Его наследие продолжает оказывать влияние на современную церковную жизнь, а канонизация в 1989 году подтвердила народное почитание.

В этот же день совершается преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В 2026 году 9 октября — пятница и постный день.

10 октября

Православная церковь чтит двух великих подвижников: основателя Соловецкой обители XV века и митрополита-исповедника XX столетия. Преподобный Савватий положил начало одному из главных духовных центров Русского Севера. Священномученик Пётр (Полянский), местоблюститель патриаршего престола, принял мученическую кончину в 1937 году, сохранив верность Церкви в годы гонений. Их общая память символизирует непрерывность традиции духовного стояния в правде.

11 октября

Православная церковь 11 октября совершает празднование Собора преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних пещерах, и чтит память святителя Харитона Исповедника.

Собор Киево-Печерских святых объединяет подвижников первой русской монашеской обители, основанной преподобным Антонием Печерским в XI веке. Их духовное наследие заложило основы монашества на Руси и оказало сильное влияние на развитие православной культуры.

Святитель Харитон Исповедник — епископ Иконийский, пострадавший во время гонений на христиан. После чудесного освобождения из плена основал в Палестине Фаранскую лавру, ставшую одним из первых центров монашеской жизни в Святой Земле.

12 октября

В этот день чтят двух подвижников, чьи жизни разделяют столетия, но объединяет верность Христу.

Преподобный Кириак Отшельник (V-VI вв.) — палестинский святой, проведший 39 лет в пустынном подвиге. Приняв постриг в 18 лет, он достиг глубокой духовной зрелости, прославившись даром исцелений и молитвенного заступничества в преклонном возрасте.

Священномученик Иоанн (Поммер) (1876-1934) — архиепископ Рижский, защитник православия в Латвии. Погиб мученической смертью в период политических волнений, отстаивая церковные интересы.

13 октября

Православная церковь 13 октября чтит память святителя Михаила — первого предстоятеля Киевской митрополии, сыгравшего ключевую роль в становлении христианства на Руси.

Происходивший из Сирии, святитель прибыл в Киев вслед за крещением князя Владимира и возглавил процесс церковного устроения: основание храмов, организация духовенства и распространение христианского учения. Его деятельность заложила основы церковной иерархии и богослужебной традиции Древней Руси.

14 октября

14 октября отмечают великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, установленный в честь чудесного явления Девы Марии во Влахернском храме в X веке. Этот недвунадесятый праздник символизирует заступничество и покровительство Богоматери над христианским миром. В 2026 году праздник приходится на среду, поэтому в календаре он отмечен как постный день.

В этот же день совершается память апостола от 70-ти Анании Дамасского, прославившегося крещением гонителя христиан Савла, ставшего впоследствии апостолом Павлом. Его миссионерский подвиг способствовал распространению христианства в Сирии и Дамаске.

15 октября

Православная церковь 15 октября чтит двух русских святых, чьи судьбы отражают разные пути служения Богу.

Праведный воин Феодор Ушаков — прославленный флотоводец, не проигравший ни одного морского сражения. Канонизирован как пример добродетельной жизни и служения Отечеству на военном поприще.

Благоверная княгиня Анна Кашинская — русская святая XIV века, принявшая монашество после трагической гибели мужа и сыновей. Прославилась подвигом терпения и верности в скорбях. Её мощи почитаются верующими, а самой святой молятся о семейном благополучии и исцелении от болезней.

16 октября

Православная церковь 16 октября совершает празднование в честь Трубчевской иконы Божией Матери — чудотворного образа, особо почитаемого в православной традиции.

Икона прославилась в XVIII веке, когда по молитвам перед ней прекратилась эпидемия чумы в Наровчате и окрестностях. После революционных событий образ был утрачен и чудесным образом обнаружен в 1994 году в запасниках местного краеведческого музея.

Сейчас она возвращена в Троице-Сканов монастырь, где продолжает почитаться как чудотворная святыня. Празднование образа символизирует непрерывность духовной традиции и чудесное сохранение святынь в сложные исторические периоды.

17 октября

В этот день празднуют обретение мощей двух выдающихся миссионеров XVI века — святителей Гурия Казанского и Варсонофия Тверского.

Святитель Гурий, прошедший испытание ложным заключением в молодости, возглавил христианское просвещение Казанского края после его присоединения к России. При его участии строились храмы и духовные училища, осуществлялась мирная христианизация местного населения.

Епископ Варсонофий, сподвижник Гурия, продолжил его миссионерские труды, прославившись как духовный писатель и устроитель монашеской жизни.

В этот же день празднуется Собор Казанских святых — память всех подвижников, внесших вклад в распространение православия в Поволжье. Историческое значение дня подчеркивает преемственность миссионерского служения в православной традиции.

18 октября

Собор Московских святителей — 17 святых митрополитов и патриархов, являющихся небесными покровителями Москвы. В их числе — Петр, Алексий, Иона, Филипп, Гермоген, Тихон и другие предстоятели Русской церкви XIV-XIX веков.

19 октября

Православная церковь чтит апостола Фому, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, известного своим искренним сомнением в Воскресении Спасителя. Его последующее уверение стало символом глубокой личной веры, основанной на непосредственном опыте встречи с Воскресшим Господом.

Апостол Фома нес христианское учение в отдаленные регионы: Месопотамию, Эфиопию и Индию, где принял мученическую кончину. Его миссионерский путь способствовал распространению христианства за пределами Римской империи.

К апостолу Фоме обращаются с молитвой об укреплении веры, особенно в периоды духовных сомнений и испытаний.

20 октября

20 октября вспоминают мучеников Сергия и Вакха — римских военачальников, пострадавших за веру во Иисуса.

Их духовный подвиг свидетельствует о вере перед лицом смертельной опасности, что делает их образцами стойкости для современных христиан. Память этих святых особенно близка военнослужащим и тем, чья жизнь связана с исполнением долга.

21 октября

Православная церковь 21 октября вспоминает о преподобной Таисии Египетской — святой, чья жизнь стала символом глубокого покаяния и милосердия Божия. Пройдя путь от греховной жизни к монашескому подвигу, она демонстрирует возможность духовного возрождения для каждого человека.

22 октября

Православная церковь вспоминает апостола Иакова Алфеева, одного из двенадцати учеников Иисуса, проповедовавшего в Иудее, Палестине и Египте. Его миссионерские труды способствовали распространению христианства в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

В этот же день совершается празднование Корсунской иконы Божией Матери, по преданию написанной евангелистом Лукой. Особое значение образ приобрел на Руси после того, как его список был привезен в Киев князем Владимиром после крещения. Образ почитается как чудотворный и имеет важное историческое значение для русской православной традиции.

23 октября

23 октября чтят преподобного Амвросия Оптинского — великого русского старца XIX века, прославившегося даром духовного рассуждения и прозорливости. Несмотря на постоянные физические недуги, он являл пример исключительной крепости духа и стал одним из самых почитаемых подвижников Оптиной пустыни.

К старцу Амвросию обращались за советом люди всех сословий — от крестьян до представителей интеллигенции. Его духовными чадами были писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, нашедшие в беседах с старцем ответы на важные мировоззренческие вопросы.

24 октября

24 октября вспоминают апостола Филиппа — одного из семидесяти учеников Иисуса, посвятившего жизнь распространению Евангелия. Его миссионерское служение проходило в Иерусалиме, Самарии и других регионах Палестины, где он нес свет христианского учения до глубокой старости.

Апостола Филиппа представляют как пример проповеднического труда и верности избранному пути.

25 октября

25 октября — день Иерусалимской иконы Божией Матери. Это один из древнейших образов, созданный, по преданию, евангелистом Лукой. Образ прославился чудесной помощью при обороне Константинополя от нападения скифов, когда ее присутствие во Влахернском храме укрепило защитников города.

На Русь список этой святыни был принесен князем Владимиром после крещения, став одной из первых чудотворных икон в русской православной традиции. Образ почитается как защитник от вражеских нашествий.

Также православная церковь 25 октября совершает память святых отцов VII Вселенского Собора (787 г.), восстановившего иконопочитание после периода иконоборчества. Собор утвердил богословское обоснование почитания икон как свидетельства Боговоплощения и формы божественного откровения.

26 октября

В этот день празднуется чудотворная Иверская икона Божией Матери, известная своим чудесным явлением на Афоне в XI веке. Образ, приплывший по морю в столпе огня, стал главной святыней Иверского монастыря и его духовным щитом. Особо почитаемый список иконы находится в московском Новодевичьем монастыре.

27 октября

27 октября верующие чтят память мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, пострадавших за веру во Христа в I веке при римском императоре Нероне. Эти святые принадлежат к числу раннехристианских мучеников, чей подвиг стал свидетельством верности учению Иисуса Христа в период первых гонений на христиан.

28 октября

28 октября вспоминают образ Богородицы "Спорительница хлебов", созданный по благословению преподобного Амвросия Оптинского в XIX веке. Образ был особо почитаем старцем, который видел в ней символ Божиего попечения о ежедневных нуждах людей. Название образа отражает её значение как помощницы в земледельческих трудах.

29 октября

29 октября православные христиане вспоминают мученика Лонгина Сотника — римского воина, присутствовавшего при Распятии Спасителя и уверовавшего в Его Божественное достоинство после воскресения.

После уверования Лонгин оставил военную службу и проповедовал христианство в Каппадокии, где принял мученическую смерть за исповедание веры. Его житие символизирует победу евангельской истины над человеческими представлениями и силу личной встречи со Христом.

30 октября

Православная церковь 30 октября чтит икону Божией Матери "Избавительница", прославившуюся чудесной помощью в избавлении от бедствий. Особую известность образ получил в 1841 году, когда по молитвам перед ним жители греческого города Спарты были спасены от нашествия саранчи.

Икона почитается как одна из чудотворных святынь, к которой верующие обращаются в случаях особых трудностей и опасностей.

В 2026 году 30 октября — пятница, постный день, а также День поминовения всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

31 октября

Апостол Лука, известный как один из семидесяти ближайших последователей Иисуса Христа, вошел в историю как автор одного из четырех канонических Евангелий и деяний святых апостолов. Будучи сподвижником апостола Павла, он внес значительный вклад в формирование раннехристианской традиции.

Сложившийся на Руси народный календарь связывает день памяти Луки с метеорологическими наблюдениями. Согласно поверью, отсутствие снежного покрова на земле 31 октября указывало на поздний приход зимы, что позволяло крестьянам планировать завершение осенних работ.

Посты

В православном календаре октябрь не включает в себя многодневные посты. Однако, сохраняются еженедельные постные дни: среда и пятница. В октябре 2026 постными днями будут 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 октября; 14 октября — Покров, но он выпадает на среду и в календаре отмечен как постный день.

В эти дни рекомендуется воздержание от продуктов животного происхождения, что соответствует общей практике соблюдения постных сред и пятниц в течение всего года. Исключения могут составлять дни праздников, выпадающие на октябрь, когда устав допускает послабления.

Дни поминовение усопших

В октябре 2026 года нет общецерковной родительской субботы, но 30 октября совершается особое поминовение православных христиан, безвинно убиенных или пребывавших в заключении. Дмитриевская родительская суббота в 2026 году будет 7 ноября. Также важно: Дмитриевская суббота не является вселенской; вселенские — Мясопустная и Троицкая.

В течение октября верующие могут поминать усопших:

подачей записок на литургию в храмах;

совершением личной молитвы дома;

заказом сорокоустов о упокоении;

совершением милостыни в память об усопших.

Именины

1 Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна , Арина, Ефросинья, Ирина, София. 2 Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария. 3 Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна. 4 Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян. 5 Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья. 6 Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса. 7 Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла. 8 Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья. 9 Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян. 10 Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония. 11 Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана. 12 Иван, Ян. 13 Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария. 14 Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера. 15 Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устинья, Юстина. 16 Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян. 17 Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея. 18 Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра. 19 Иван, Макар, Фома, Ян. 20 Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея. 21 Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна. 22 Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков. 23 Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков. 24 Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида. 25 Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика. 26 Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата. 27 Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья. 28 Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян. 29 Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян. 30 Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий. 31 Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

Народные традиции и приметы

Свод народных традиций и предписаний, связанных с церковными праздниками, отличается значительным разнообразием и часто зависит от конкретного отмечаемого события. К примеру, существуют специфические запреты: на Вознесение не совершают отпевание усопших, а в день Рождества не рекомендуются стрижка или окрашивание волос.

Помимо частных случаев, существует комплекс универсальных правил, актуальных для большинства значимых религиозных дат.

Центральное место в них занимает этико-духовный аспект: рекомендуется сознательно воздерживаться от сквернословия, проявлений гнева и подчинения негативным мыслям.

Что касается хозяйственной и трудовой деятельности, то здесь подход является рациональным. Полный отказ от любой работы не считается обязательным. Однако сложилась традиция переносить на другие дни виды деятельности, требующие значительных физических затрат или повышенной концентрации внимания. Под это определение обычно попадает тяжелый физический труд, масштабные работы в огороде, а также кропотливое рукоделие. Такой подход позволяет соблюсти баланс между уважением к традиции и практическими потребностями современной жизни.