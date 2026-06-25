Афиша на месяц: церковные праздники в сентябре 2026 года и православные обряды

В начале осени скучно не бывает: это не только смена сезона, начало учебного года и самый прибыльный месяц для арендодателей, но и богатый значимыми для верующих событиями период. Ниже — подробное расписание, какие церковные праздники отмечаются в сентябре.

Православный календарь на сентябрь 2026 с праздниками

Сентябрь — это особенный период, в котором много важных дат. Их мы отразили в календаре ниже.

Основные церковные православные праздники в сентябре 2026

В предыдущем разделе мы прикрепили православный календарь с указанием важнейших дат, а в этом — подробно расскажем про каждый из них.

Усекновение главы святого Иоанна Предтечи — 11 сентября

Эта дата посвящена памяти мученической кончины Пророка и Крестителя Господня Иоанна. В этот день установлен строгий пост — "в знак скорби о насильственной смерти святого". В этот день установлен строгий пост.

Индикт — 14 сентября

Хотя этот праздник не относится к двунадесятым, значение его переоценить сложно — это фактически церковный Новый год. Отмечается он с IV века — обычно вечерней накануне и Божественной литургией в саму дату. В богослужебные тексты в это время входят слова благодарности за прошедший год и молитва о благословении грядущего.

Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября

В этот день Церковь чествует рождение Пресвятой Богородицы от праведных Иоакима и Анны. Этот праздник относятся к двунадесятым, состоит из 1 дня предпразднства и 4 дней попразднства, от года к году дата не меняется.

В этот день проходят торжественная всенощная и литургия, богородичные песнопения — тропарь "Рождество Твое, Богородице Дево…". Поста при этом нет.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — 27 сентября

Эта дата — воспоминание обретения Креста в Иерусалиме при царице Елене и возвращения Креста из Персии при императоре Ираклии. В этот день в храме совершается чин поклонения Кресту. Праздник относится к Двунадесятым.

Церковные праздники сентября по дням

В православной традиции нет "пустых" дней: каждая дата связана с памятью святых и другими значимыми событиями. Перечислим праздники сентября по порядку в этом разделе.

1 сентября — День памяти Донской иконы Божией Матери

Дата установлена в память о Куликовской битве 1380 года. По преданию, перед сражением с Золотой Ордой святитель Сергий Радонежский благословил великого князя Дмитрия Донского именно этим образом Богородицы.

В итоге русское войско, взяв икону с собой, одержало решающую победу над Мамаем. В благодарность за помощь небесной Заступницы икону назвали Донской — она стала символом покровительства защитников Русской земли.

Оригинал иконы, написанный, по преданию, Феофаном Греком, хранится в Государственной Третьяковской галерее.

2 сентября — День памяти пророка Самуила

Самуил родился благодаря усердной молитве его матери, Анны. С детства он воспитывался при Скинии в Силоме под руководством первосвященника Илия и уже в юные годы услышал Божий глас, призывавший его к пророческому служению.

Самуил стал последним из судей Израиля — вождей, которые руководили народом в переходный период до установления царской власти. Именно он благословил на царство сначала Саула, а затем Давида. Его слово было настолько весомым, что, как свидетельствует Писание, все, что он говорил, сбывалось. Народ запомнил его как праведного судью, неподкупного и справедливого, защитника бедных и обездоленных.

В народной традиции эта дата называется Самойлов день. Считается, что дождь в этот день — к дождливой, затяжной осени.

3 сентября — День памяти мученицы Вассы и ее сыновей — Феогния, Агапия и Писта

ГТРК "Южный Урал"

Они жили в III веке при императоре Максимиане Галерии, гонителе христиан. Васса происходила из знатного рода и была женой языческого жреца, но сама с юности уверовала в Иисуса Христа — и обучила детей. Когда начались гонения, муж донес на нее властям — из-за чего Вассу и ее детей пытали, а затем казнили, не добившись отречения.

4 сентября — День памяти мученика Агафоника Никомидийского и его сподвижников

Подвиг относится к концу III — началу IV века, времени, когда император Максимиан возобновил жестокие гонения на христиан.

Агафоник был христианином с детства и многих обращал ко Христу словом и примером. За это его вместе с единомышленниками схватили и подвергли страшным пыткам. Некоторых обезглавили по дороге к Византии, оставшихся казнили уже в столице.

5 сентября — Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы — один из церковных праздников в сентябре, посвященный кончине и славному восшествию Пресвятой Девы на небо. Богослужения начинаются 28 августа и длятся несколько дней подряд. В день отдания богослужение совершается почти так же, как и в сам праздник, вновь звучат праздничные песнопения и тропарь.

6 сентября — Собор Московских святых и День памяти священномученика Евтихия (Евтиха), епископа и ученика апостола Иоанна Богослова

У праздника нет фиксированной даты, он отмечается в воскресенье перед Рождеством Богородицы, — в 2026 году он выпадает на 6 число. В этот день вспоминаются святые, чьи жизни связаны с подвигом в Москве. Среди них — святители митрополиты Петр, Алексий, Иона, Макарий, святитель Филарет Московский, блаженные Василий и Максим, старцы Оптиной пустыни, новомученики XX века и другие.

День памяти священномученика Евтихия (Евтиха), епископа и ученика апостола Иоанна Богослова

Святой жил в I веке, был свидетелем апостольской проповеди и передавал ее будущим поколениям. Он руководил одной из малоазийских общин и сам стал мучеником за веру в Иисуса Христа. Церковь называет его "тихий светильник Христов", что подчеркивает его смирение, кротость и мужество.

Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца

Святитель Петр был первым митрополитом, сделавшим Москву своей кафедрой. Этим он определил будущую судьбу города как духовного центра Руси. Его мощи находились во Владимире, а в 1479 году по решению митрополита всея Руси их перенесли в построенный тогда Успенский собор Московского Кремля.

7 сентября — Перенесение мощей апостола Варфоломея, день памяти апостола от 70-ти Тита, епископа Критского

В этот день Церковь вспоминает перенесение мощей одного из двенадцати апостолов — Варфоломея, проповедовавшего христианство в разных странах и принявшего мученическую смерть. Также чтится апостол Тит, ученик апостола Павла и первый епископ Крита, известный своей миссионерской деятельностью и укреплением христианских общин.

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Божией Матери

В 1395 году на Русь напали войска среднеазиатского завоевателя Тимура (Тамерлана). Чтобы защититься, из Владимира в Москву крестным ходом перенесли Владимирскую икону Богородицы. Встреча иконы произошла на Кучковом поле, где сегодня находится Сретенский монастырь. Хроники сообщают, что именно в те дни Тимур неожиданно покинул Русь. С тех пор праздник стал символом избавления Руси от гибели и напоминанием о заступничестве Богородицы.

9 сентября — День памяти преподобного Пимена Великого

Это один из самых почитаемых отцов египетского монашества. Он родился и вырос в монастыре в Египте в IV веке и с юности избрал путь строгого поста, молитвы и смирения. Постепенно он достиг бесстрастия, — духовной свободы от страстей и полной преданности Богу. Пимен славился мудрыми поучениями и умением находить нужное слово для каждого, кто приходил к нему за советом. Его наставления вошли в "Алфавитный патерик" — сборник изречений древних подвижников, которыми до сих пор вдохновляются монахи и миряне.

10 сентября — Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Дальних (Феодосиевых) пещерах

Это память о великом сонме монахов, подвизавшихся в Киево-Печерской лавре, чьи мощи находятся в пещерах, основанных преподобным Феодосием. Каждый из них прославился своим подвигом молитвы, поста, милосердия и духовного наставничества, — вместе они составляют образ "небесной обители" монашества.

11 сентября — Усекновение главы честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Иоанн Предтеча открыто обличал царя Ирода Антипу за незаконный брак с Иродиадой, женой своего брата. За это пророка заключили в темницу. А затем, во время пира, когда дочь Иродиады Саломия исполнила танец и угодила гостям, Ирод поклялся исполнить любое ее желание. По совету матери девушка попросила голову Иоанна Крестителя. В результате царь приказал обезглавить пророка.

Этот день в Церкви отмечается строгим постом — независимо от того, на какой день недели он приходится. Устав предписывает полное воздержание. Также в этот день нельзя пользоваться ножом, есть круглое и подавать пищу на блюдах — именно в таком виде царю принесли голову Иоанна.

Духовный смысл праздника — напоминание о цене правды Божией, символ стойкости и мужества.

12 сентября — Обретение святых мощей благоверного князя Даниила Московского и Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского

Обретение святых мощей благоверного князя Даниила Московского

Даниил был младшим сыном святого князя Александра Невского, правил Москвой в конце XIII — начале XIV века. Он был мудрым и миролюбивым правителем, стремился к согласию и братолюбию, а не к междоусобицам. Именно при нем Москва стала самостоятельным центром. Также князь основал Данилов монастырь, где и был погребен. А в 1652 году, при патриархе Никоне, были обретены его мощи — нетленные, что стало свидетельством его святости.

Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского

Его имя связано с историей Руси XIII века: победа над шведами на Неве, над немецкими рыцарями на Чудском озере, твердая вера и мудрая дипломатия сделали его символом защиты Русской земли. В 1723 году по указу Петра I мощи святого были перенесены из Владимира в Шлиссельбург, а вскоре — в Санкт-Петербург, где основали Александро-Невскую лавру.

13 сентября — Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы во Влахернском храме Константинополя

По преданию, после Успения Богородицы ее пояс сохранили в Иерусалиме. А в IX веке святыня оказалась в Константинополе и хранилась в царском дворце.

Считается, что пояс помог императрице Зое, супруге византийского императора Льва VI Мудрого. Она тяжело заболела и по совету духовенства обратилась к святыне. Когда на нее возложили пояс, произошло чудесное исцеление. В память об этом пояс с почестями перенесли в специально устроенный ковчег и поместили в Влахернском храме.

14 сентября — Индикт (Церковное новолетие)

ГТРК "Южный Урал"

Наступление нового церковного года осенью связано и с древней византийской традицией, и с символикой времени — жатвой, подведением итогов и началом нового цикла жизни. На богослужении в этот день звучат особые молитвы о даровании благословения на грядущий год, о мире и плодородии, о здравии народа и о сохранении мира.

15 сентября — День памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских и День памяти святого мученика Маманта и его родителей, Феодота и Руфины

День памяти святого мученика Маманта и его родителей — Феодота и Руфины

Семья жила в III веке в Каппадокии. За исповедание веры в Иисуса Христа родителей Маманта схватили язычники — и заключили в темницу, где они и умерли. Их сын остался сиротой, его воспитывали христиане. Мальчик с юности отличался благочестием, жил в уединении, питался молоком приходивших к нему диких зверей. Мамант смело проповедовал Евангелие, за что его подвергли пыткам. Его память особо чтится в Восточной Церкви, а в Малой Азии и на Кавказе он почитался как покровитель детей и скота.

День памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

Источник: globallookpress.com

Так звали основателей Киево-Печерской лавры. Преподобный Антоний был родом из Любеча, принял постриг на Афоне, а затем вернулся на Русь, где положил начало монашеской жизни в пещерах недалеко от Киева. Его ученик, преподобный Феодосий, устроил общежительный монастырь по строгому уставу и стал образцом для многих обителей Руси. Их подвиг положил начало мощной монашеской традиции, которая на века определила духовное развитие Русской Церкви.

16 сентября — Воспоминание священномученика Анфима, епископа Никомидийского

Анфим был мудрым пастырем и проповедником. Когда по приказу императоров Диоклитиана и Максимиана начались массовые казни христиан, тысячи верующих приняли смерть за веру. Епископа Анфима схватили и казнили, а с ним пострадали диакон Феофил, мученики Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр, Индис, Горгоний, Зинон, мученица Домна дева и мученик Евфимий.

17 сентября — День памяти святого пророка Моисея Боговидца

Источник: unsplash.com

Моисей — один из величайших пророков Ветхого Завета, вождь израильского народа, который вывел его из египетского рабства, получил от Бога на горе Синай скрижали с десятью заповедями и ввел народ в Завет с Господом. Его жизнь — это образец послушания Богу, верности призванию и заботы о народе Божием. Моисей почитается как "законодатель", через которого Бог даровал людям основу духовной и нравственной жизни.

18 сентября — День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, и Воспоминание убиения благоверного князя Глеба

День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи

Захария был священником Иерусалимского храма, которому явился ангел и возвестил о будущем рождении сына — великого пророка и Крестителя Господня. Он не сразу поверил словам ангела, за что был временно поражен немотой, но, когда исполнилось обещанное, возрадовался и воспел Богу гимн благодарения. Елисавета, родившая Иоанна в старости, также прославилась своей праведностью и верой.

Воспоминание убиения благоверного князя Глеба (в Крещении Давида)

Глеб был сыном святого равноапостольного князя Владимира и братом святого Бориса. В 1015 году оба они стали жертвами усобиц: по приказу своего брата Святополка Окаянного Глеб был убит. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, прославленными в лике страстотерпцев — тех, кто принял смерть без сопротивления.

19 сентября — Михайлово чудо

По преданию, в IV веке неподалеку от города Колоссы построили храм в честь архангела Михаила. Храм воздвиг один из благодарных христиан, дочь которого Михаил исцелил от немоты. При храме подвизался благочестивый подвижник Архипп, посвятивший жизнь служению Богу.

Язычники, ненавидевшие христиан, решили уничтожить святыню: они направили горные реки на храм, чтобы он разрушился. Архипп горячо молился архангелу Михаилу о заступничестве. И произошло чудо: архангел Михаил явился и ударом жезла расколол гору, направив воды в расселину, которая до сих пор называется Хонех — "расселина", "уступ". Храм остался невредим, а место стало знаменито как свидетельство заступничества архангела. С тех пор это событие ежегодно празднуется Церковью как Михайлово чудо.

20 сентября — Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Это особый день, который предваряет один из важнейших двунадесятых праздников. В это время Церковь готовит сердца верующих к торжеству рождения Девы Марии, будущей Матери Спасителя. В этот день на богослужениях звучат песнопения, верующие собираются в храме для молитвы и духовного сосредоточения.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

Родители Девы Марии — праведные Иоаким и Анна — долгие годы они оставались бездетными и в глубокой старости, когда уже утратили надежду, получили от Бога дар: у них родилась дочь, которой было суждено стать Матерью Спасителя. Церковь называет это рождение "началом нашего спасения".

В храмах в этот день совершается торжественная литургия. На службе звучит тропарь праздника: "Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной…". В песнопениях подчеркивается, что рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всему человечеству.

В православных странах этот день почитается особенно: на Руси Рождество Богородицы было связано с окончанием жатвы, его называли "осенинами" и отмечали как праздник благодарности.

22 сентября — Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Церковь продолжает празднование Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают родителей Девы Марии — праведные богоотцы Иоаким и Анна. Их образ в православии — это пример терпения, надежды и доверия Господу.

23 сентября — Собор Липецких святых

Церковь молитвенно прославляет всех угодников Божиих, связанных с Липецкой епархией. Это праздник местного значения, но он показывает, что в каждом крае есть свои заступники, которые молятся о народе и являются примером духовной жизни.

24 сентября — Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Так звали основателей и покровителей Валаамского монастыря — одного из древнейших и важнейших центров монашества на Руси. В XII веке, после нашествия шведов, их мощи временно перенесли в Великий Новгород, а в 1163–1164 годах вернули на Валаам.

25 сентября — Отдание Рождества Пресвятой Богородицы

Это последний день, когда Церковь продолжает молитвенно вспоминать рождение Девы Марии. На богослужении еще звучат праздничные песнопения, и верующие вновь прославляют Ту, через которую в мир пришел Спаситель.

26 сентября — Обновление (освящение) храма Воскресения Христова в Иерусалиме

Храм освятили в 335 году при императоре Константине Великом и его матери, святой равноапостольной Елене. Воздвигнут храм был на Голгофе — месте Распятия, и над Гробом Господним, где Христос воскрес. С тех пор он стал главной святыней всего христианского мира, центром паломничества и молитвы.

27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

В 326 году святая равноапостольная царица Елена, мать императора Константина Великого, отправилась в Иерусалим, чтобы найти святыню, на которой распяли Спасителя. В результате раскопок на Голгофе нашли три креста. Определить, какой из них был Крестом Христовым, удалось чудесным образом: при прикосновении к нему исцелился больной и воскрес умерший. Тогда патриарх Макарий Иерусалимский поднял Крест высоко над народом, чтобы все верующие могли увидеть святыню и поклониться ей.

В отличие от других двунадесятых праздников, Воздвижение Креста Господня отмечается строгим постом, молитвой и размышлениями о значении Креста.

28 сентября — Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Верующие вновь собираются в храмах, чтобы продолжить поклонение святыне, обретенной в Иерусалиме в IV веке, и воспеть значение Креста в жизни христианина.

29 сентября — День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной

Святая жила в начале IV века и была дочерью знатных родителей в городе Халкидон, ныне в Турции. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Евфимия открыто исповедала свою веру. За отказ приносить жертвы языческим богам ее подвергли жестоким пыткам и в 304 году предали мученической смерти.

А через сто лет на Халкидонском соборе, где решался вопрос об истинности вероучения, мощи святой положили в центр собора. По преданию, она чудесным образом указала на правую сторону (православное исповедание), отвергнув ересь. С тех пор ее прозвали Всехвальной, то есть, прославленной всеми.

30 сентября — Подвиг святых девиц Веры, Надежды и Любови и их матери Софии

Святые девицы Вера, Надежда и Любовь жили во II веке в Риме вместе со своей матерью, святой Софией. Они не скрывали своей веры в Иисуса Христа, за что их привели на суд к императору Адриану. Тот потребовал от них отречься от веры.

Юные сестры — старшей было всего 12 лет, младшей лишь 9 — проявили необыкновенную стойкость и отказались предать свою веру. Их подвергли мучениям и казнили одну за другой, а София вынуждена была стоять рядом и видеть страдания дочерей. Она погребла их тела, после чего три дня провела у их могилы в молитве и тоже умерла.

Имена этих святых женщин стали символами главных христианских добродетелей.

Посты

В сентябре длительных многодневных постов нет — Успенский пост заканчивается еще в августе, а Рождественский начинается только в ноябре. Однако каждую неделю проходят однодневные посты — в среду и пятницу: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 сентября. Кроме того, постным днем является 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Особенно строгий пост установлен 11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Пост подразумевает воздержание от мясной и молочной пищи, яиц. В обычные среды и пятницы разрешается употребление рыбы, растительного масла и небольшого количества вина, кроме 11 сентября.

Дни поминовения усопших

В сентябре общих, вселенских, родительских суббот в православном календаре нет — они приходятся на Великий пост, Троицкую субботу и Димитриевскую субботу в ноябре. Однако 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, также совершается поминовение православных воинов, за веру и Отечество на поле брани убиенных. Впрочем, помянуть покойных можно на субботних литургиях и в дни, связанные с памятью мучеников и святых.

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