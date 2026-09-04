Каждый организм реагирует на содержащие кофеин продукты по-разному. Все индивидуально и зависит от разных факторов, таких как дозировка, генетика, время суток. Чтобы избежать злоупотребления кофе, можно заменить этот напиток полезными альтернативами.

Порошок из корня цикория

По вкусу напоминает кофе, поэтому для многих цикорий может кофе заменить. Цикорий не содержит кофеина, и вместо бодрящего эффекта обладает слегка тонизирующим. Порошок из корня цикория можно пить и после обеда, и вечером, так как он не стимулирует нервную и сердечно-сосудистую системы.

Корень цикория многим может заменить кофе для бодрости / изображение ru.freepik.com

Матча

Этот японский зеленый порошковый чай содержит кофеин, но в меньших количествах: одна чашка кофе включает в себя приблизительно 90 мг, а чашка матчи — до 44 мг. Насыщенный аминокислотами и витаминами чай маття плавно улучшает активность мозга, продуктивность и внимательность.

Чай матча богат витаминами и аминоксилотами

Зеленый чай

Зеленый чай содержит в себе не только кофеин, но и антиоксиданты катехины, которые положительно влияют на мозг и помогают сохранить умственные способности в пожилом возрасте.

Зеленый чай является источником антиоксидантов

Теплая вода с лимоном

Стакан горячей воды и сок из половины лимона — простой и эффективный рецепт напитка, придающего бодрость. Следует избегать питье его натощак, иначе возникает риск появления язвы желудка или обострения уже имеющегося заболевания.

Теплая вода с лимоном поддержит нормальный метаболизм

Гранатовый сок

Сок граната тонизирует организм, поддерживает силы в течение дня и повышает стрессоустойчивость.

Стакан гранатового сока поможет взбодриться утром, а еще он богат железом

Другие замены кофе

Какие еще продукты являются полезными альтернативами кофе вы можете узнать благодаря видео из выпуска "Утра России".

Что делать, если не можете заменить кофе по утрам?

Не превышайте суточную норму кофеина (для здорового человека это не более 100-200 мг). А также включите в рацион продукты, богатые кальцием: молоко, йогурты, орехи.

Учитывайте, что кофе способен вымывать из костей кальций. Также кофеин может вызвать недостаток и важных веществ: витаминов группы В, железа и других.