"Черная пятница" в 2026 году: как проходит в России, когда появилась традиция и как не упустить выгоду

Ноябрь — это время скидок, промокодов и выгодных предложений. В этом году "черная пятница" приходится на 27 ноября, но распродажа традиционно растягивается на несколько недель: акции на маркетплейсах и в розничных сетях стартуют еще в начале месяца. Разбираемся, как зародилась традиция, как отличить реальную скидку от фиктивной и в чем разница между "черной пятницей", киберпонедельником и распродажей "11.11".

Когда будет "черная пятница" в 2026 году

"Черная пятница" приходится на следующий день после Дня благодарения, в этом году — 27 ноября. В России сезон скидок не привязан к американскому календарю, каждый продавец выбирает сроки сам, а традиционная дата служит скорее ориентиром, чем реальным стартом большой распродажи.

Крупные маркетплейсы и торговые сети запускают предпродажи и ранние распродажи уже в середине ноября, пик скидок приходится на последнюю неделю месяца, а завершаются акции по-разному: одни закрывают предложения в воскресенье (29 ноября), другие продлевают их до киберпонедельника (30 ноября) и даже до начала декабря.

Стоит помнить, что "черная пятница" идет практически в одно время с распродажей "11.11" — некоторые магазины воспринимают их как единый марафон скидок, и граница между двумя акциями стирается.

Что такое "черная пятница" и как она появилась

Корни ноябрьских распродаж восходят к Америке 1960-х годов и Дню благодарения, американскому национальному празднику. Каждый четвертый четверг ноября американцы готовят индейку и устраивают семейные ужины, а в следующий за ним день как раз и проходит "черная пятница".

В 1960-х годах этот термин нес негативный подтекст — полицейские Филадельфии (штат Пенсильвания) называли "черной пятницей" постпраздничный хаос на дорогах и в магазинах. В 1980-х маркетологи переосмыслили фразу, вспомнив о старой бухгалтерской традиции записывать убытки красными, а прибыль черными чернилами. С тех пор "черная пятница" ассоциируется не с беспорядками, а с прибылью магазинов и осенними распродажами.

В Россию традиция пришла позже. Первая "черная пятница" прошла в декабре 2013 года на отдельном агрегаторе. В ней участвовали около 80 интернет-магазинов, включая "Эльдорадо", "Детский мир" и Lamoda.

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Чем “черная пятница” отличается от распродажи “11.11” и киберпонедельника

"Черная пятница" идет в одном ряду с другими крупными акциями — распродажей "11.11" и киберпонедельником. На практике они накладываются и дополняют друг друга, но у каждой есть свои особенности, история и даты проведения. Рассмотрим их подробнее.

Распродажа "11.11"

Распродажа "11.11" пришла к нам из Китая. Изначально 11 ноября китайцы отмечали неофициальный праздник День холостяка. В 2009 году маркетплейс Alibaba привязал ироническую дату к сезону скидок.

В России "11.11" прижилась благодаря AliExpress и другим маркетплейсам, но здесь она давно перестала быть однодневной: площадки запускают акции в конце октября, пик скидок приходится на первую половину ноября, после чего распродажа плавно перетекает в "черную пятницу".

Киберпонедельник

Киберпонедельник — это крупная онлайн-распродажа, которая идет следом за "черной пятницей". Ее придумали американские маркетологи в 2005 году: они заметили, что после праздничных распродаж люди возвращались в офис и чаще совершали онлайн-покупки.

В 2026 году мировой киберпонедельник приходится на 30 ноября. В России некоторые магазины проводят акцию в этот день, а отдельные площадки устраивают распродажу в конце января. Основные категории акции: электроника, гаджеты и бытовая техника.

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Какие магазины участвуют в “черной пятнице” 2026 года

Список участников расширяется ближе к дате: к концу ноября все больше брендов официально подтверждают участие. Среди тех, кто уже заявил об акциях или традиционно в них участвует, десятки крупных имен.

Маркетплейсы и интернет-магазины

Ключевые площадки, которые участвуют в распродажах: Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и AliExpress. Каждая платформа определяет свои условия и сроки.

На Ozon распродажа стартовала 13 ноября и продлится до 2 декабря, на Wildberries основная волна проходит с 16 по 30 ноября, а “Яндекс Маркет” традиционно подключается позже, ближе к календарной дате.

Среди других онлайн-игроков: "М.Видео", re:Store, "Ситилинк", "Золотое Яблоко", "Лэтуаль", "Читай-город" и другие.

Розничные сети и сервисы

Офлайн-сегмент представлен магазинами одежды и обуви (Gloria Jeans, Ostin, Befree, Zarina, Rieker), товарами для дома (Hoff, Askona), ювелирными сетями (Sunlight), спортивными товарами ("Спортмастер") и электроникой. Многие сети дублируют акции в онлайне — стоит проверить сайт бренда, даже если не времени на поход в магазин.

Как проверить, настоящая ли скидка

Одна из проблем “черной пятницы” в России — фиктивные скидки. Продавцы могут завысить цену за пару недель до акции, чтобы потом "снизить" ее до привычного уровня и показать большой процент.

Уровень недоверия к ноябрьским распродажам остается высоким: согласно опросу SuperJob (октябрь 2026 года), 67% россиян считают "Черную пятницу" скорее обманом покупателей, и только 12% верят в реальное снижение цен.

Делимся подсказками, как распознать обман.

Проверить динамику цен

Один из способов уточнить достоверность скидки и сэкономить — посмотреть историю цены. На многих маркетплейсах есть график изменения стоимости, а сервисы сравнения цен показывают динамику за месяцы. Онлайн-магазины одежды часто меняют цены в сезон и в периоды осенних распродаж.

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Проверить цены у других продавцов

Второй шаг — сверить цену у конкурентов. Одна и та же модель в другом магазине может стоить дешевле без акции. Если разница между "акционной" ценой и предложением конкурента отсутствует, выгода сомнительна.

Существуют сервисы и расширения для браузеров, которые помогают отслеживать цены. Они показывают динамику стоимости товаров на разных площадках, включая Ozon, Wildberries, “Яндекс Маркет”, Lamoda, “М.Видео”, DNS, “Ситилинк”, строят график изменений и присылают уведомление, когда товар достигает заданной цены.

Перед покупкой стоит добавить товар в отслеживание заранее, посмотреть, как менялась его стоимость в течение нескольких недель или месяцев, и сравнить предложение с ценами конкурентов.

Признаки фиктивной скидки

Цена резко выросла за 1–2 недели до распродажи.

Скидка действует только при подписке, определенной карте или минимальной сумме заказа.

На баннере один товар, а "по акции" продается другая комплектация или фасовка.

Кроме того, даже честная скидка может раствориться в дополнительных расходах: платная доставка, сборка, подписка или обязательный второй товар в наборе. При сравнении предложений учитывайте стоимость доставки и дополнительных услуг: если итоговая сумма чека превышает цену у конкурента или обычную цену без акции — покупка невыгодна.

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Как подготовиться к распродаже и совершить покупку безопасно

“Черная пятница” — зона максимального риска для импульсивных трат. Таймеры, счетчики и яркие баннеры провоцируют эффект FOMO (синдром упущенной выгоды) и подталкивают купить то, что не входило в планы. Еще до первой покупки нужно определиться с правилами.

Список покупок и бюджет

Рекомендуется заранее определить максимальную сумму для незапланированных покупок, составьте список примерных трат. Также полезно добавить интересующие товары в избранное или корзину и отслеживать их цену за пару недель до старта акций.

Проверка магазина и безопасная оплата

В период массовых распродаж активизируются фишинговые сайты, поддельные аккаунты продавцов и рассылки с “эксклюзивными” предложениями. Мошенники могут имитировать известный магазин, присылать ссылки на оплату в мессенджерах или просить перейти по ссылке, чтобы “подтвердить заказ” или “получить приз”. Не стоит вводить данные карты, коды из sms, пароли от банковских приложений, СНИЛС или реквизиты счета на незнакомых сайтах.

При покупке в незнакомом интернет-магазине, нужно проверить, есть ли у него юридический адрес и контакты, как давно работает сайт, что пишут в отзывах за пределами самого сайта. Слишком низкая цена на популярный товар у неизвестного продавца — это повод насторожиться.

Лучше оплачивать покупки способами, которые предусматривают возможность возврата: банковской картой или через официальные платежные сервисы маркетплейса.

Желательно сохранить скриншоты страницы товара с ценой и условиями акции: если продавец потом изменит условия или откажется от обязательств, это пригодится для жалобы в Роспотребнадзор или ФАС.

Можно ли вернуть товар, купленный онлайн со скидкой

Да, можно: скидка не отменяет прав, предусмотренных законом о защите прав потребителей. Если товар оказался ненадлежащего качества, вы можете вернуть его или обменять так же, как и покупку по полной цене. Для товаров надлежащего качества, купленных дистанционно, действует право на отказ от товара в течение 7 дней после получения (при сохранении товарного вида и упаковки).

Главное правило остается прежним: скидка имеет смысл только тогда, когда товар действительно нужен, а цена ниже той, что была раньше. Список, история цен и расчет итоговой стоимости защищают от импульсивных трат.