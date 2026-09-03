Что делать при утечке газа в квартире: основные признаки и меры безопасности

При неисправности оборудования или нарушении правил эксплуатации привычный бытовой газ становится источником сразу нескольких рисков: пожара, взрыва, удушья и отравления. Разберемся, как распознать признаки утечки, что делать, если в квартире пахнет серой, и куда звонить в экстренной ситуации.

Что делать при утечке газа: алгоритм действий

Если произошла утечка газа, для безопасности себя и близких МЧС России рекомендует действовать последовательно:

Эвакуировать людей и домашних животных. При ощутимом запахе газа необходимо немедленно вывести всех из помещения. Перекрыть поступление газа в приборы. Если кран находится рядом и к нему можно безопасно подойти, нужно перекрыть подачу газа к прибору или на входе в квартиру. Если вентиль не поддается, нельзя применять силу. Не трогать выключатели или электроприборы. Нельзя выключать или включать свет, вытяжку, телевизор, зарядные устройства и другую технику. Электрическая искра может воспламенить скопившийся газ. Открыть окна и форточки. Проветривание и циркуляция кислорода поможет снизить концентрацию газа. Покинуть помещение и оставить входную дверь открытой для дополнительного сквозняка. Позвонить по номеру 104 или 112 уже на улице или из другого места, где нет скопления газа. Не возвращаться в помещение, пока специалисты не осмотрят газовое оборудование и не разрешат снова пользоваться газом.

Если запах появился в подъезде, нельзя пользоваться лифтом. Выходить из здания нужно по лестнице. Если это не задерживает эвакуацию, соседей можно предупредить стуком в дверь — электрическим звонком пользоваться не следует

Куда звонить при утечке газа

Для вызова экстренной помощи в России используются два основных номера:

104 — аварийная газовая служба;

112 — единый номер вызова экстренных служб.

МЧС также указывает номер 04 для стационарного телефона. Звонить следует уже после выхода из помещения, где ощущается серный запах.

Диспетчеру необходимо сообщить:

точный адрес;

номер подъезда и этаж;

где именно пахнет газом — в квартире, на лестничной площадке, в подвале или возле дома;

есть ли пострадавшие для вызова медицинской помощи;

известно ли, возле какого прибора или участка трубы появился запах.

Если у человека появились сильная слабость, головокружение, тошнота, нарушение сознания или дыхания, нужно также уведомить об этом диспетчера 112

Чего нельзя делать при утечке газа

До приезда аварийной службы нельзя:

зажигать спички, свечи и зажигалки;

курить;

включать или выключать свет;

пользоваться розетками и электрическими приборами;

включать вытяжку, вентилятор или кондиционер;

пользоваться дверным звонком и лифтом;

разговаривать по мобильному телефону внутри загазованного помещения;

самостоятельно разбирать газовую плиту, котел, кран или трубопровод;

искать место протечки с помощью огня;

возвращаться в помещение до разрешения сотрудников спецслужб.

Переключение электрооборудования и света само по себе способно вызвать искрение. Поэтому, если есть возможность, лучше обесточивать сразу всю квартиру через автомат в квартирном или этажном электрощите, если запах газа уже появился

Чем опасна утечка газа

Утечка может привести к пожару или взрыву. При определенной концентрации газ образует с кислородом горючую смесь, которая легко воспламеняется даже от маленькой искры.

При значительном накоплении природный газ также вытесняет кислород. Человек не может полноценно дышать, что вызывает удушье, головную боль, головокружение и резкую слабость. Без срочного притока кислорода человек быстро теряет сознание. А длительное нахождение в помещении с газом способно привести к остановке дыхания и смерти.

Чем опасна утечка газа Фото: Unsplash

Как пахнет газ и почему у природного газа нет запаха

Основную часть природного газа составляет метан. Сам по себе он бесцветный и ничем не пахнет. Характерный запах появляется потому, что перед подачей потребителям в газораспределительных станциях газ специально одорируется, то есть смешивается с резко пахнущими серосодержащими веществами. Так человек быстрее может обратить внимание на возможную протечку. Получившийся запах обычно напоминает тухлые яйца, серу или испорченные овощи.

Если характерный запах неожиданно появился рядом с газовой плитой, котлом, счетчиком или трубопроводом, этого уже достаточно, чтобы прекратить использовать газовое оборудование и действовать по аварийному алгоритму

Как обнаружить утечку

Профессиональные способы

Газовые службы используют специальные приборы для определения утечки и проверки герметичности оборудования. Во время технического обслуживания газовщик осматривает газопровод, краны, соединения, гибкую подводку и бытовые приборы, а также проверяет отключена или нет автоматическая система защиты.

В доме можно установить сигнализатор загазованности. При повышении концентрации метана он подает звуковой или световой сигнал, а некоторые системы умеют сами давать команду на закрытие клапана.

Важно выбирать прибор под конкретный вид топлива и устанавливать его по инструкции производителя или проекту. Метан и пропан-бутановая смесь имеют разную плотность, поэтому требования к размещению датчиков различаются. Например, первый газ легче воздуха и поднимается вверх, поэтому прибор для него устанавливается под самым потолком. Второй тяжелее и опускается к полу, из-за чего аппарат монтируется в нижнюю часть стены.

Домашние способы

Мыльный раствор: нанести густую пену из мыла, шампуня или средства для посуды, губкой или кистью на газовые трубы, стыки и краны. Если в каком-то месте пузырей становится больше, значит, там есть утечка. Такой способ описывается и в памятке безопасности от МЧС России.

Но если одорант уже отчетливо пахнет, самостоятельно искать место протечки мыльной пеной не нужно. Это только задержит эвакуацию. Достаточно перекрыть газопровод, если это безопасно, открыть окна и выйти из помещения

Если протечка сильная, как правило, запах или характерное шипение в местах соединения труб будут ощутимы.

Также можно свериться с показаниями счетчика. Нужно выключить все газовые приборы в доме и проверить цифры. Если в течение 15–20 минут колесико счетчика повернулось или изменились цифры, в системе есть скрытая протечка.

На желтое, красноватое или коптящее пламя из прибора тоже следует обратить внимание, но это само по себе не доказывает утечку газа. Причиной может быть загрязнение горелки, недостаток кислорода или другая неисправность. До проверки мастером таким прибором лучше не пользоваться.

Как обнаружить утечку газа Фото: Unsplash

Основные причины утечки газа

Одна из типичных бытовых ситуаций — погасшая конфорка при продолжающейся подаче газа. Например, пламя может залить жидкость из кастрюли или задуть сильный сквозняк. У современных плит риск ниже благодаря системе “газ-контроль”: если огонь исчезает, автоматика прекращает подачу топлива.

Другие возможные причины утечки газа:

износ гибкой газовой подводки;

негерметичное соединение;

неисправный газовый вентиль;

поломка газового котла или колонки;

неправильная установка оборудования;

самовольный перенос или замена газового прибора;

повреждение трубопровода или шланга;

истечение срока эксплуатации отдельных элементов.

Почему так важна вентиляция в квартире

Исправная вентиляция необходима для безопасного удаления угарного газа и продуктов горения, образующихся при работе газовых приборов. Постоянный воздухообмен также предотвращает накопление газа в случае утечек и снижает концентрацию углекислого газа, вызывающего сонливость и головные боли. Не следует:

заклеивать вентиляционные решетки;

закрывать их мебелью или отделкой;

самовольно менять конструкцию вентиляционного канала;

полностью перекрывать штатную вентиляцию воздуховодом кухонной вытяжки без предусмотренного проектом решения.

В 2026 году изменился и порядок проверки дымовых и вентиляционных каналов. Согласно действующей редакции постановления правительства РФ № 410, периодическая проверка должна проводиться не реже трех раз в год:

с августа по сентябрь;

с декабря по февраль;

с марта по май.

Результаты проверки фиксируются в акт. Если эксперты обнаружат плохую вентиляцию или проблемы с дымоходом, газопровод могут временно перекрыть.

Проверять вентиляцию спичкой или зажигалкой нельзя

Где скапливается газ при утечке

Метан — основная составляющая природного газа из централизованной газовой сети. Он подается в кухонные плиты и варочные панели, в проточные водонагреватели и стационарные отопительные котлы в частные дома. Метан легче воздуха, поэтому при утечке стремится подниматься вверх и повышенная концентрация может возникать в верхней части помещения, например, на потолке или втором этаже.

Пропан и бутан, которые входят в состав сжиженного газа, тяжелее воздуха. Они способны скапливаться у пола, в подвалах или погребах. Чаще всего используются в портативных и дачных плитах со сменными газовыми баллонами.

Однако считать какую-либо часть помещения безопасной нельзя: движение воздуха постепенно перемешивает газ. При подозрении на протечку необходимо выйти сразу на улицу

Как предотвратить утечку газа Фото: Unsplash

Как предотвратить утечку газа

Полностью исключить аварийные ситуации невозможно, но большинство бытовых рисков можно заметно снизить.

Что делать Правила безопасности Ежегодно проходить техническое обслуживание. Газовщик проверяет герметичность, состояние оборудования и автоматики. Это возможность узнать о неисправностях заранее, не дожидаясь протечки. Не менять и не переносить газовые приборы самостоятельно. Нужно вызывать только сотрудников газовой службы, с которой заключен договор на техобслуживание. Ошибки монтажа могут привести к разгерметизации и нарушению работы системы. Не использовать плиту для отопления квартиры. Это повышает риск образования угарного газа и нехватки кислорода. Не загромождать доступ к газовому вентилю. В аварийной ситуации подачу одоранта должно быть возможным быстро перекрыть. Следить за состоянием гибкой подводки. Ее нельзя пережимать, перекручивать или эксплуатировать дольше срока изготовителя. Не перекрывать вентиляцию. Недостаточный воздухообмен смертелен при работе газовых приборов. Установить подходящий сигнализатор. Он сможет определить повышение концентрации метана раньше человека и подать предупреждающий сигнал.

Если серный запах постоянно появляется со стороны соседней квартиры, не стоит ограничиваться просьбой “осмотреть плиту”. Лучше позвонить и в 104 или 112. Если аварийной ситуации в данный момент нет, но инциденты повторяются, можно сообщить в управляющую организацию, специализированную газовую организацию или региональный орган жилищного надзора. При первичном нарушении, например, при уклонении от техобслуживания или самовольной замене оборудования, по статье 9.23 КоАП РФ предусмотрен штраф в 5–10 тыс. рублей. При повторном — 15–25 тыс. рублей. Если из-за нарушений произошла авария или была создана угроза жизни и здоровью людей: от 50 до 100 тыс. рублей.

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