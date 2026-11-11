Что приготовить на обед: простые блюда на каждый день и их ингредиенты

Что приготовить на обед, когда времени мало, а накормить нужно всю семью? Собрали простые рецепты из доступных продуктов: курицы, фарша, мяса, картофеля и сезонных овощей. Большинство блюд готовится за 25–40 минут, а для гуляша и запеканки нужно не больше 40 минут активной работы.

Как выбрать простое блюдо на каждый день

Чтобы обед получилось приготовить быстро и вкусно, можно ориентироваться на несколько критериев.

Время. Готовка занимает до 40 активных минут.

Один основной продукт. Курица, мясной фарш, говядина, рыба или картофель.

Свежие сезонные овощи. Например, осенью это тыква, капуста, морковь и кабачки.

Хороший домашний обед — это сочетание первого и второго блюда. Легкий суп на бульоне подходит к сытной запеканке, а нежный крем-суп хорошо дополнит жареная картошка. В каждое блюдо по желанию можно добавить зелень, специи, любимый соус, и каждый раз вкус будет новым. Ниже рецепты, по которым легко приготовить блюдо даже без особых навыков в кулинарии.

Ароматный куриный суп с лапшой

Суп с лапшой

Классический суп с лапшой — базовый вариант на каждый день. Он готовится около 40 минут и рассчитан на 4–5 порций.

Ингредиенты

Куриные бедра или голени — 500 г (3–4 шт.)

Вода — 2,5 л

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Лапша — 80 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль — 1,5 ч. л., черный молотый перец — на кончике ножа

Свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок

Приготовление

Мясо нужно промыть, залить холодной водой и довести до кипения. Снять пену, убавить огонь и варить курицу 25 минут. Чтобы бульон получился прозрачным и ароматным, не стоит давать ему сильно кипеть. Репчатый лук мелко нарезать, морковь натереть. Обжарить овощи на сковороде с растительным маслом 5 минут. Картофель нарезать кубиками и отправить в кастрюлю. Через 10 минут добавить зажарку, лапшу и лавровый лист. Варить еще 5–7 минут, посолить, добавить молотый черный перец. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Суп из тыквы с грибами, сыром и сливками

Суп из тыквы

Нежный и сытный крем-суп из тыквы — отличный выбор для осеннего обеда. На все уйдет около 35 минут, получится четыре порции.

Ингредиенты

Тыква — 500 г

Шампиньоны — 250 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сливки — 200 мл

Твердый сыр — 80 г

Сливочное масло — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Вода или овощной бульон — 500 мл

Соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Лук и чеснок мелко нашинковать, шампиньоны нарезать ломтиками. Обжарить грибы вместе с луком и чесноком на растительном масле до золотистого цвета около 7 минут. Тыкву очистить, нарезать кубиками, залить горячей водой и варить до мягкости 15 минут, посолить. Пробить суп блендером, влить сливки, добавить сливочное масло и половину грибов. Прогреть на медленном огне, не доводя до кипения. Подавать горячим. Готовое блюдо можно посыпать тертым сыром, оставшимися грибами или добавить гренки из белого хлеба.

Макароны по-флотски

Макароны по-флотски

Это блюдо готовится около 25 минут. Подойдет свиной, говяжий или смешанный фарш. Получается сытный обед в сковороде с минимумом посуды.

Ингредиенты

Макароны — 300 г

Мясной фарш — 400 г

Репчатый лук — 2 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль — 1 ч. л.

Черный молотый перец — 0,5 ч. л.

Зелень петрушки — по желанию

Приготовление

Сварить макароны в подсоленной воде до состояния “аль денте”, слить воду, но оставить пару ложек отвара. Лук нарезать, обжарить на сковороде с растительным маслом 3 минуты. Добавить фарш и жарить 10 минут, разбивая комочки лопаткой. Положить томатную пасту, чеснок, соль и перец, тушить 3 минуты. Если фарш сухой, влить немного воды. Соединить макароны с фаршем, прогреть 2 минуты. Чтобы результат был сочным и вкусным, можно добавить ложку отвара. По желанию посыпать зеленью перед подачей.

Ленивые голубцы с курицей, капустой и рисом на сковороде

Ленивые голубцы

"Ленивый" способ проще, чем классические голубцы: не нужно заворачивать капустные листья, а фаршированный вариант заменяет простая смесь на сковороде. Вкус при этом остается тем же. Блюдо готовится 40 минут, выходит пять порций.

Ингредиенты

Куриный фарш или филе — 500 г

Белокочанная капуста — 400 г

Рис — 100 г

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана — 3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Капусту нашинковать, лук нарезать, морковь натереть. Рис промыть и отварить до полуготовности. Смешать фарш с рисом, солью и перцем. Обжарить овощи в растительном масле 5 минут. Добавить капусту и фарш, залить томатным соусом из томатной пасты, сметаны и стакана воды. Тушить под крышкой 25 минут.

Сочное куриное филе, запеченное с помидорами и сыром в духовке

Куриное филе

Куриная грудка без сложных действий — хороший вариант на каждый день. Мясо получается сочным под румяной сырной корочкой. Блюдо готовится 40 минут, рассчитано на четыре порции.

Ингредиенты

Куриное филе (грудка) — 600 г

Помидоры — 3 шт.

Твердый сыр — 150 г

Чеснок — 3 зубчика

Майонез или сметана — 3 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, паприка, молотый черный перец — по вкусу

Приготовление

Филе разрезать вдоль на пласты, отбить, посолить, посыпать паприкой и перцем. Выложить мясо на смазанный маслом противень, промазать соусом из сметаны (или майонеза) с измельченным чесноком. Посыпать тертым сыром и запекать в духовке при 190 °C 30 минут. Мясо готово, когда при проколе вытекает прозрачный сок.

Жареная картошка с яйцами, беконом и луком на сковороде

Жареная картошка

Простой и сытный вариант на скорую руку. Блюдо готовится 30 минут, хватает на 3–4 порции. Хрустящая корочка получается, если картофель сухой, а сковорода хорошо разогрета.

Ингредиенты

Картофель — 700 г

Яйца — 3 шт.

Бекон — 150 г

Репчатый лук — 1 шт.

Растительное масло — 3 ст. л.

Зелень — по вкусу

Соль и молотый черный перец — по вкусу

Приготовление

Картофель нарезать тонкой соломкой и обсушить полотенцем, лук нарезать полукольцами. Жарить картошку на растительном масле на сильном огне 10 минут, затем убавить огонь и жарить еще 8 минут под крышкой. Добавить лук и нарезанный бекон, через 5 минут вбить яйца, посолить, поперчить и готовить 2–3 минуты, пока белок не схватится. Подавать сразу, посыпав зеленью.

Картофельная запеканка с мясным фаршем и сыром

Запеканка

Нежное пюре, сочная мясная начинка и сырная корочка. Блюдо хорошо разогревается на следующий день, поэтому его удобно готовить с запасом. Время — около часа, 25 из которых запекание в духовке. Получается шесть порций.

Ингредиенты

Картофель — 800 г

Мясной фарш — 400 г

Репчатый лук — 2 шт.

Молоко — 100 мл

Сливочное масло — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Твердый сыр — 100 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Отварить картофель, слить воду, размять в пюре с молоком, сливочным маслом и яйцом. Обжарить лук и фарш на сковороде с растительным маслом 10 минут, посолить, поперчить. Выложить половину пюре в форму, затем фарш, затем остаток пюре. Посыпать сыром. Запекать 25 минут при 180 °C до румяной корочки.

Фрикадельки в томатном соусе с рисом и зеленью

Фрикадельки

Фрикадельки с гарниром в одной сковороде — пример простого и вкусного обеда. Время — 40 минут, выходит четыре порции.

Ингредиенты

Фарш — 500 г

Рис — 100 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Вода — 400 мл

Зелень — пучок

Соль, молотый черный перец — по вкусу

Приготовление

Смешать фарш, натертый лук, сырой рис, соль и перец. Сформировать небольшие фрикадельки. Обжарить их на растительном масле со всех сторон 5 минут. Развести томатную пасту водой, добавить чеснок, залить фрикадельки и тушить под крышкой 30–35 минут. Подавать с зеленью.

Гуляш из говядины с картофельным пюре и овощами

Гуляш

Время тушения — около 1,5 часа, но почти все это время мясо готовится само. Выходит пять порций.

Ингредиенты

Говядина (или свинина) — 600 г

Репчатый лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Вода — 500 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, молотый черный перец — по вкусу

Приготовление

Мясо нарезать кубиками и обжарить на масле до корочки, затем добавить лук и морковь. Добавить томатную пасту, муку и молотый черный перец, залить водой, положить лавровый лист. Тушить 1 час 15 минут, затем добавить болгарский перец еще на 15 минут. Подавать с картофельным пюре или гречкой.

Запеченная рыба с овощами и картофелем

Запеченная рыба

Белая рыба — легкая альтернатива мясу на второе. Запекание занимает 35 минут, получится четыре порции. Подавать с лимоном и свежим салатом.

Ингредиенты

Филе рыбы — 600 г

Картофель — 500 г

Помидоры — 2 шт.

Лимон — 0,5 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, специи, молотый перец — по вкусу

Приготовление

Картофель и помидоры нарезать, смешать с маслом, солью и специями. Выложить овощи в форму, сверху положить рыбу, сбрызнуть лимонным соком. Запекать при 200 °C 35 минут. Чтобы рыба не пересохла, стоит накрыть форму фольгой на первые 15 минут.

Меню на рабочую неделю: как разнообразить домашний обед для всей семьи

Чтобы вопрос "что приготовить на обед" не вставал каждый день, лучше составить меню на неделю. Можно чередовать курицу, фарш и рыбу, а заготовки (бульон, жареный лук, томатный соус) сделать заранее.