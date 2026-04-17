Сел да поел: что приготовить на ужин быстро и вкусно

Вечер часто подкрадывается незаметно. К концу дня так и тянет побаловать себя вкусным ужином, а тратить на готовку время и силы совсем не хочется. Собрали 18 рецептов для сытного приема пищи без лишних хлопот.

Что приготовить из простых продуктов

Блюда на скорую руку

Омлет с фасолью и сладким перцем. Это блюдо выручит, если хочется плотно поесть, а времени на готовку мало. Фасоль добавляет плотности, а сладкий перец — сочности и цвета.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 115–120 ккал;

белки: ~ 6 г;

жиры: ~ 6.5–7 г;

углеводы: ~ 7–8 г.

Нам понадобятся:

яйца — 4–5 шт.

отварная фасоль — 150–200 г

сладкий болгарский перец — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

чеснок — 1–2 зубчика

майонез — 1 ст. ложка

вода — 2–3 ст. ложки

крахмал — 1 ч. ложка

соль

специи

растительное масло для жарки

сушеная петрушка для подачи

Рецепт

Обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок до золотистого оттенка. Взбейте яйца с майонезом, водой, крахмалом и специями, вылейте смесь в сковороду. Готовьте на слабом огне, пока омлет не начнет схватываться по краям. Добавьте нарезанный перец и фасоль, накройте крышкой и доведите до готовности. Перед подачей нарежьте на кусочки и посыпьте зеленью.

Быстрая пицца. Если ждать доставку дольше, чем готовить, зачем ждать? Эта пицца собирается за полчаса: простое тесто, любимая начинка и тот самый тянущийся сыр.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 210–225 ккал;

белки: ~ 8.5–9.5 г;

жиры: ~ 10–12 г;

углеводы: ~ 18–21 г.

Что понадобится:

небольшие сосиски — 9 шт.

помидоры — 2 шт.

кетчуп — 3 ст. ложки

твердый сыр — 120 г

пшеничная мука — 240 г

горячая вода — 100 мл

растительное масло — 1 ст. ложка

соль — 2–3 щепотки

Как готовить

В миске смешайте муку с солью, добавьте горячую воду и масло, замесите мягкое тесто и оставьте на 10–15 минут. За это время нарежьте сосиски и помидоры, натрите сыр. Раскатайте тесто, выложите на противень, смажьте кетчупом, выложите начинку и посыпьте сыром. Выпекайте при 220 °C около 15 минут.

Сытные блюда для всей семьи

Ленивая запеканка из лаваша — идеальный вариант ужина после рабочего дня.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 200–215 ккал;

белки: ~ 12–13 г;

жиры: ~ 14–16 г;

углеводы: ~ 6–8 г.

Ингредиенты:

лаваш — 1 упаковка

мясной фарш — 750 г

яйца — 3 шт.

адыгейский сыр — 250 г

болгарский перец — 200 г

твердый сыр — 50 г

соль

специи

растительное масло — для смазывания формы

Рецепт

Лаваш нарежьте небольшими кусочками и переложите в глубокую миску. Добавьте мясо, яйца и большую часть адыгейского сыра, перемешайте до однородности. Нарежьте болгарский перец, добавьте к массе, посолите и приправьте специями. Смажьте форму, выложите смесь и разровняйте. Запекайте при 180 °C 45–50 минут. За 10 минут до конца посыпьте твердым сыром для корочки.

Курица с рисом и овощами в сливочном соусе — простой и вкусный вариант для ужина.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 135–150 ккал;

белки: ~ 9–10 г;

жиры: ~ 6–7 г;

углеводы: ~ 10–12 г.

Продукты:

куриное филе — 500 г

шампиньоны — 250 г

болгарский перец — 1 шт.

сливки (20%) — 200 мл

рис — 150–200 г

сливочное масло — 2 ст. ложки

крахмал — 1 ч. ложка

соль

специи

растительное или оливковое масло — для жарки

Рецепт

Нарежьте куриное филе, шампиньоны и болгарский перец. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте курицу до румяной корочки. Добавьте грибы и перец, готовьте еще 2–3 минуты, затем посолите и приправьте специями. Влейте сливки, смешанные с крахмалом, и тушите, пока соус не загустеет, а курица не станет мягкой. Отдельно разогрейте немного масла, добавьте рис и обжарьте 1–2 минуты. Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте до мягкости. Подавайте курицу с соусом вместе с горячим рисом.

Что приготовить на сковороде

Классический бефстроганов из говядины

Нежная говядина в сливочно-томатном соусе — классика русской кухни. Рецепт идеально подходит для ужина и отлично сочетается с картофельным пюре или любым гарниром.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 190–205 ккал;

белки: ~ 10–11 г;

жиры: ~ 14–15 г;

углеводы: ~ 6–8 г.

Что понадобится:

говядина — 300 г

репчатый лук — 2 шт.

сметана — 250 г

томатная паста — 1–1,5 ст. ложки

мука — 1–1,5 ст. ложки

растительное масло — для жарки

соль

молотый душистый перец

Рецепт ужина

Промойте и обсушите говядину, нарежьте тонкими пластинами, затем соломкой, лук — полукольцами. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте мясо, обжаривайте несколько минут на среднем огне, затем на медленном 10–15 минут. Посыпьте мукой, перемешайте, добавьте сметану и прогрейте 2–3 минуты. Добавьте томатную пасту, соль и перец, накройте крышкой и тушите 25–30 минут до мягкости мяса, при необходимости добавив воду или бульон.

Подавайте горячим с гарниром. Соус густой и насыщенный, мясо сочное и мягкое.

Гречка с грибами, курицей и сливками

Если готовить гречку сразу с курицей, грибами и морковью в одной сковороде, она получается особенно вкусной. Крупа впитывает все соки, остается рассыпчатой, а сливки добавляют блюду мягкости и насыщенности.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 150–165 ккал;

белки: ~ 10–11 г;

жиры: ~ 7–9 г;

углеводы: ~ 11–13 г.

Ингредиенты:

гречневая крупа — 150 г

куриное филе — 300 г

шампиньоны — 150 г

морковь — 100 г (1 шт.)

сливки 10% — 50 мл

соль — 0,75 ч. ложки

приправа для курицы — 1 ч.

ложка растительное масло — 2–3 ст. ложки (30–45 мл)

свежий укроп для подачи — 1–2 веточки

Пошаговое приготовление

Очистите и нарежьте шампиньоны крупными кусочками, морковь – брусочками, курицу – кубиками 2 см. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте грибы 5–6 минут до золотистого цвета. Добавьте курицу и жарьте 2–3 минуты, затем морковь еще 4 минуты до мягкости. Всыпьте промытую гречку, добавьте соль и приправу, обжарьте 1–2 минуты. Влейте сливки и 300 мл воды, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 10–12 минут. Снимите с огня, оставьте под крышкой 5–10 минут, посыпьте укропом и подавайте.

Что приготовить в духовке

Баклажаны с ветчиной в духовке

Простое и эффектное блюдо для ужина с золотистой сырной корочкой.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 150–165 ккал;

белки: ~ 8–9 г;

жиры: ~ 11–13 г;

углеводы: ~ 4–6 г.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.

моцарелла — 100 г

ветчина — 100 г

помидор — 1 шт.

твердый сыр — 50 г

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 2 ст. ложки

свежий базилик — несколько веточек

зелень — несколько веточек

соль

Рецепт

Измельчите зелень с чесноком и смешайте с оливковым маслом — получится маринад. Вымойте баклажаны, разрежьте пополам и надрежьте веером. Смажьте маринадом, распределяя между надрезами. Нарежьте ветчину, моцареллу и помидоры ломтиками, вложите в надрезы. Выложите баклажаны в форму, посыпьте твердым сыром, по желанию смажьте майонезом. Запекайте при 180 °C 20–30 минут до мягкости и золотистой корочки.

Запеканка из картофеля и мясного фарша

Тот самый вариант, когда нужно накормить всех и без сложностей. Сочная внутри, с румяной сырной корочкой сверху — простая еда, которая всем будет по душе.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 150–165 ккал;

белки: ~ 8–9 г;

жиры: ~ 9–11 г;

углеводы: ~ 10–12 г.

Ингредиенты:

картофель — 700 г

мясной фарш (свинина + говядина) — 400 г

твердый сыр — 80 г

зеленый лук — 3–4 шт.

яйцо — 1–2 шт.

сметана — 1–2 ст. ложки (по желанию)

соль, черный перец

масло (растительное или сливочное) — для смазывания формы

Рецепт

Очистите и вымойте картофель и лук. Натертый картофель слегка отожмите. Половину картофеля выложите в смазанную форму, сверху – фарш, посолите и поперчите. Посыпьте фарш нарезанным зеленым луком. Смешайте оставшийся картофель с тертым сыром и яйцами, добавьте соль, перец и при желании сметану. Выложите смесь поверх фарша и разровняйте. Разогрейте духовку до 180 °C и готовьте 55–60 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей, при желании с горчицей или свежей зеленью.

Что приготовить из курицы

Рубленые куриные котлеты

Нежные котлеты из куриного филе с мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Добавление майонеза или кисломолочных продуктов делает их особенно нежными — отличный вариант для повседневного меню.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 150–155 ккал;

белки: ~ 16–17 г;

жиры: ~ 6.5–7 г;

углеводы: ~ 4–5 г.

Что понадобится:

куриная грудка — 500 г

яйцо — 1 шт.

майонез (или сметана/натуральный йогурт) — 3–4 ст. ложки

мука — 2–3 ст. ложки

репчатый лук — 1 шт.

укроп — 1 пучок

соль

специи

растительное масло — для жарки

Как готовить

Куриное филе нарежьте мелкими кусочками, лук и укроп измельчите. В миске соедините курицу, яйцо, лук, укроп, соль, специи и майонез или сметану, тщательно перемешайте. Охладите 1–2 часа, затем добавьте муку. На разогретой сковороде формируйте ложкой небольшие котлеты и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими с картофелем, рисом или овощами.

Рагу с копченой куриной грудкой

Сытный и ароматный ужин с картофелем, шампиньонами, овощами и копченым мясом. Добавление сыра и зелени делает рагу особенно вкусным.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 118–125 ккал;

белки: ~ 9–10 г;

жиры: ~ 6–6.5 г;

углеводы: ~ 8.5–9.5 г.

Ингредиенты:

картофель — 6–8 шт.

морковь — 1 шт.

шампиньоны — 200 г

репчатый лук — 1 шт.

копченая куриная грудка (или окорочок) — 1 шт.

твердый сыр — 150–200 г

растительное масло — для жарки

соль

черный молотый перец

гранулированный чеснок

свежая петрушка

Рецепт

Отварите картофель и морковь до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Копченую куриную грудку и сыр нарежьте кусочками. Шампиньоны обжарьте на масле, лук — до золотистого цвета. На той же сковороде слегка подрумяньте картофель с морковью, посолите, поперчите и добавьте чеснок. Смешайте с курицей, грибами и луком, в конце добавьте сыр и петрушку, дайте сыру расплавиться. Подавайте горячим — ароматное, сытное рагу с легким копченым вкусом готово.

Что приготовить из фарша

Люля-кебаб

Ароматное мясное блюдо, которое легко сделать дома без углей и лишних усилий.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 230–245 ккал;

белки: ~ 14–15 г;

жиры: ~ 18–19 г;

углеводы: ~ 2–3 г.

Ингредиенты:

мясной фарш (свинина + говядина) — 500 г

репчатый лук — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

свежая петрушка — 20 г

соевый соус — 1 ст. ложка

соль

черный молотый перец

вода — 50 мл

деревянные шпажки — длиной не менее 20 см

Пошаговый рецепт

Замочите шпажки в воде на 1 час. Нарежьте лук и чеснок, измельчите петрушку. Смешайте мясо с луком, чесноком, петрушкой, соевым соусом, солью и перцем. Отбейте мясо для плотной однородной массы, уберите в холодильник на 30 минут. Сформируйте кебабы на шпажках, выложите на решетку или в форму. Запекайте при 200 °C около 30 минут, переворачивая для равномерной корочки.

Фарш с овощами в мультиварке

Сытное и простое блюдо с овощами и специями.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 105–115 ккал;

белки: ~ 8–9 г;

жиры: ~ 7–8 г;

углеводы: ~ 4–6 г.

Ингредиенты:

мясной фарш — 350 г

томаты — 200 г

репчатый лук — 150 г

кабачок — 200 г

смесь перцев

сладкая молотая паприка

подсолнечное масло — для жарки

соль

вода — 250 мл

зелень и чеснок — для подачи

Приготовление

В мультиварке разогрейте масло на режиме "Жарка", обжарьте фарш с луком в течение 7 минут до золотистого цвета. Добавьте томаты и кабачок, посолите, поперчите, добавьте паприку и 250 мл кипятка. Переключите на режим “тушение” или “суп” на 20 минут. Подавайте, посыпав зеленью и чесноком — блюдо готово.

Что приготовить из картошки на ужин

Картошка-гармошка

Простой и эффектный ужин с нежным картофелем, ароматом специй и хрустящей сырной корочкой. Особая нарезка позволяет маслу и приправам проникнуть внутрь, делая каждый кусочек насыщенным вкусом.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 175–180 ккал;

белки: ~ 3–4 г;

жиры: ~ 14–15 г;

углеводы: ~ 13–14 г.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.

сливочное масло — 30 г

твердый сыр — 50 г

чеснок — 2–3 зубчика

оливковое масло — 50 г

прованские травы

Рецепт

Картофель очистите и сделайте надрезы вдоль клубня, не доходя до конца, чтобы получилась "гармошка". Между ломтиками натрите солью и прованскими травами. Чеснок смешайте с оливковым маслом и смажьте картофель, сверху положите кусочек сливочного масла и посыпьте тертым сыром. Выложите на противень и запекайте при 180 °C 40–60 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо мягкое внутри, ароматное и с хрустящей сырной корочкой.

Мясо с картошкой в мультиварке

Картошка с мясом в мультиварке — сытное и ароматное блюдо из говядины, картофеля, помидоров и перца, быстрое в приготовлении и сохраняющее все соки и вкус ингредиентов.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 115–125 ккал;

белки: ~ 7–8 г;

жиры: ~ 5–6 г;

углеводы: ~ 10–11 г.

Ингредиенты:

говядина — 700 г

картофель — 1,3 кг

помидоры — 500 г

болгарский перец — 100 г

сливочное масло — 30 г

подсолнечное масло — для жарки

вода — 160 мл

смесь перцев

соль

чеснок

свежая зелень — для подачи

Рецепт

В чашу мультиварки налейте подсолнечное масло. Выложите крупно нарезанные помидоры, затем кусочки говядины, посыпьте специями и перцем, положите кусочки сливочного масла и мелко нарезанный болгарский перец. Сверху выложите крупно нарезанный картофель, залейте 160 мл воды и готовьте на режиме "Свой рецепт" или "Мультиповар" 110 °C 1,5 часа (или "Тушение" 2 часа). За 10–15 минут до конца добавьте соль, аккуратно перемешайте. Подавайте, посыпав чесноком и зеленью.

Что приготовить без мяса

Салат с хрустящими баклажанами

Хрустящие баклажаны с зеленью, черри и творожным сыром создают насыщенный вкус, а кисло-сладкий или чили соус добавляет пикантность. Для зелени можно выбрать кинзу или петрушку для остроты, шпинат или салат для мягкости.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 150–165 ккал;

белки: ~ 3–4 г;

жиры: ~ 10–11 г;

углеводы: ~ 10–12 г.

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.

кукурузный крахмал — 2–5 ст. ложек

помидоры черри — 10 шт.

творожный сыр — 50 г

кисло-сладкий соус или сладкий чили — 30 г

свежая зелень (кинза, петрушка, шпинат или листья салата) — 1 пучок

растительное масло — для фритюра

соль, перец

Как готовить

Нарежьте баклажан крупными кубиками и обваляйте в кукурузном крахмале. Обжарьте во фритюре до золотистой хрустящей корочки, обсушите на бумажном полотенце. Нарежьте зелень и черри, выложите на тарелку. Добавьте баклажаны, полейте кисло-сладким или чили соусом. Украсьте кусочками творожного сыра.

Салат получается свежим, ароматным и сытным, идеально для легкой закуски или гарнира.

Овощное рагу с яйцом

Быстрый ужин без мяса, это сытное и ароматное блюдо из картофеля, лука, перца и помидоров с яйцами и зеленью.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 120–130 ккал;

белки: ~ 6–7 г;

жиры: ~ 6–7 г;

углеводы: ~ 10–12 г.

Ингредиенты:

картофель — 700 г

лук репчатый — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

помидоры — 2 шт.

яйца — 6 шт.

растительное масло — для жарки

соль, перец

свежая зелень (лук, петрушка) — для подачи

сыр твердый — по желанию

Рецепт

Нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте нарезанный перец и жарьте 3 минуты. Добавьте помидоры, посолите, поперчите и тушите до мягкости. Картофель нарежьте кубиками и обжарьте до румяной корочки. Соедините картофель с овощами, аккуратно перемешайте. Добавьте яйца, посолите, накройте крышкой до полной готовности. Подавайте с зеленью и по желанию с тертым сыром.

Легкий ужин: что приготовить вечером

Низкокалорийный пирог с капустой

Легкая и полезная версия классического пирога на кефире с минимальным количеством яиц и муки, идеально для завтрака, перекуса или легкого вечернего приема пищи.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 155–165 ккал;

белки: ~ 4–5 г;

жиры: ~ 9–10 г;

углеводы: ~ 15–17 г.

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 300 г

лук репчатый — 1 шт.

обезжиренный кефир — 0,5 стакана

яйцо — 1 шт.

мука — 6 ст. ложек с горкой

сода — 1/3 ч. ложки

соль — 0,5 ч. ложки

растительное масло — 3 ст. ложки

кунжут

Рецепт

Капусту нарежьте соломкой, лук — кубиками, обжарьте с солью и перцем до мягкости, дайте остыть. В миске взбейте яйцо с солью, добавьте кефир и перемешайте. Добавьте муку и соду до однородного теста. Форму смажьте маслом, при желании присыпьте манкой. Вылейте половину теста, распределите капустную начинку, залейте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом по желанию. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки.

Пирог вкусен как теплым, так и остывшим. Для пользы можно использовать цельнозерновую муку. Легкий, низкокалорийный и насыщенный вкусом — отличный вариант для здорового питания.

Салат "Филадельфия"

Салат "Филадельфия" — яркое блюдо с красной рыбой, сливочным сыром и рисом.

КБЖУ на 100 г:

калории: ~ 175–185 ккал;

белки: ~ 8.5–9.5 г;

жиры: ~ 11–12.5 г;

углеводы: ~ 7–8.5 г.

Ингредиенты:

рис — 0,5 стакана

соль — 1/4 ч. ложки

сахар — 1/4 ст. ложки

рисовый уксус — 25 мл

листы нори — 3 шт.

слабосоленый лосось — 350 г

огурец — 1 шт.

сыр "Филадельфия" или другой мягкий сливочный — 200 г

кунжут

Рецепт