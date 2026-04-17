Вечер часто подкрадывается незаметно. К концу дня так и тянет побаловать себя вкусным ужином, а тратить на готовку время и силы совсем не хочется. Собрали 18 рецептов для сытного приема пищи без лишних хлопот.
Что приготовить из простых продуктов
Блюда на скорую руку
Омлет с фасолью и сладким перцем. Это блюдо выручит, если хочется плотно поесть, а времени на готовку мало. Фасоль добавляет плотности, а сладкий перец — сочности и цвета.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 115–120 ккал;
- белки: ~ 6 г;
- жиры: ~ 6.5–7 г;
- углеводы: ~ 7–8 г.
Нам понадобятся:
- яйца — 4–5 шт.
- отварная фасоль — 150–200 г
- сладкий болгарский перец — 1 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- чеснок — 1–2 зубчика
- майонез — 1 ст. ложка
- вода — 2–3 ст. ложки
- крахмал — 1 ч. ложка
- соль
- специи
- растительное масло для жарки
- сушеная петрушка для подачи
Рецепт
Обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок до золотистого оттенка. Взбейте яйца с майонезом, водой, крахмалом и специями, вылейте смесь в сковороду. Готовьте на слабом огне, пока омлет не начнет схватываться по краям. Добавьте нарезанный перец и фасоль, накройте крышкой и доведите до готовности. Перед подачей нарежьте на кусочки и посыпьте зеленью.
Быстрая пицца. Если ждать доставку дольше, чем готовить, зачем ждать? Эта пицца собирается за полчаса: простое тесто, любимая начинка и тот самый тянущийся сыр.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 210–225 ккал;
- белки: ~ 8.5–9.5 г;
- жиры: ~ 10–12 г;
- углеводы: ~ 18–21 г.
Что понадобится:
- небольшие сосиски — 9 шт.
- помидоры — 2 шт.
- кетчуп — 3 ст. ложки
- твердый сыр — 120 г
- пшеничная мука — 240 г
- горячая вода — 100 мл
- растительное масло — 1 ст. ложка
- соль — 2–3 щепотки
Как готовить
В миске смешайте муку с солью, добавьте горячую воду и масло, замесите мягкое тесто и оставьте на 10–15 минут. За это время нарежьте сосиски и помидоры, натрите сыр. Раскатайте тесто, выложите на противень, смажьте кетчупом, выложите начинку и посыпьте сыром. Выпекайте при 220 °C около 15 минут.
Сытные блюда для всей семьи
Ленивая запеканка из лаваша — идеальный вариант ужина после рабочего дня.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 200–215 ккал;
- белки: ~ 12–13 г;
- жиры: ~ 14–16 г;
- углеводы: ~ 6–8 г.
Ингредиенты:
- лаваш — 1 упаковка
- мясной фарш — 750 г
- яйца — 3 шт.
- адыгейский сыр — 250 г
- болгарский перец — 200 г
- твердый сыр — 50 г
- соль
- специи
- растительное масло — для смазывания формы
Рецепт
- Лаваш нарежьте небольшими кусочками и переложите в глубокую миску.
- Добавьте мясо, яйца и большую часть адыгейского сыра, перемешайте до однородности.
- Нарежьте болгарский перец, добавьте к массе, посолите и приправьте специями.
- Смажьте форму, выложите смесь и разровняйте.
- Запекайте при 180 °C 45–50 минут.
- За 10 минут до конца посыпьте твердым сыром для корочки.
Курица с рисом и овощами в сливочном соусе — простой и вкусный вариант для ужина.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 135–150 ккал;
- белки: ~ 9–10 г;
- жиры: ~ 6–7 г;
- углеводы: ~ 10–12 г.
Продукты:
- куриное филе — 500 г
- шампиньоны — 250 г
- болгарский перец — 1 шт.
- сливки (20%) — 200 мл
- рис — 150–200 г
- сливочное масло — 2 ст. ложки
- крахмал — 1 ч. ложка
- соль
- специи
- растительное или оливковое масло — для жарки
Рецепт
- Нарежьте куриное филе, шампиньоны и болгарский перец.
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте курицу до румяной корочки.
- Добавьте грибы и перец, готовьте еще 2–3 минуты, затем посолите и приправьте специями.
- Влейте сливки, смешанные с крахмалом, и тушите, пока соус не загустеет, а курица не станет мягкой.
- Отдельно разогрейте немного масла, добавьте рис и обжарьте 1–2 минуты.
- Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте до мягкости.
- Подавайте курицу с соусом вместе с горячим рисом.
Что приготовить на сковороде
Классический бефстроганов из говядины
Нежная говядина в сливочно-томатном соусе — классика русской кухни. Рецепт идеально подходит для ужина и отлично сочетается с картофельным пюре или любым гарниром.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 190–205 ккал;
- белки: ~ 10–11 г;
- жиры: ~ 14–15 г;
- углеводы: ~ 6–8 г.
Что понадобится:
- говядина — 300 г
- репчатый лук — 2 шт.
- сметана — 250 г
- томатная паста — 1–1,5 ст. ложки
- мука — 1–1,5 ст. ложки
- растительное масло — для жарки
- соль
- молотый душистый перец
Рецепт ужина
- Промойте и обсушите говядину, нарежьте тонкими пластинами, затем соломкой, лук — полукольцами.
- Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавьте мясо, обжаривайте несколько минут на среднем огне, затем на медленном 10–15 минут.
- Посыпьте мукой, перемешайте, добавьте сметану и прогрейте 2–3 минуты.
- Добавьте томатную пасту, соль и перец, накройте крышкой и тушите 25–30 минут до мягкости мяса, при необходимости добавив воду или бульон.
Подавайте горячим с гарниром. Соус густой и насыщенный, мясо сочное и мягкое.
Гречка с грибами, курицей и сливками
Если готовить гречку сразу с курицей, грибами и морковью в одной сковороде, она получается особенно вкусной. Крупа впитывает все соки, остается рассыпчатой, а сливки добавляют блюду мягкости и насыщенности.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 150–165 ккал;
- белки: ~ 10–11 г;
- жиры: ~ 7–9 г;
- углеводы: ~ 11–13 г.
Ингредиенты:
- гречневая крупа — 150 г
- куриное филе — 300 г
- шампиньоны — 150 г
- морковь — 100 г (1 шт.)
- сливки 10% — 50 мл
- соль — 0,75 ч. ложки
- приправа для курицы — 1 ч.
- ложка растительное масло — 2–3 ст. ложки (30–45 мл)
- свежий укроп для подачи — 1–2 веточки
Пошаговое приготовление
- Очистите и нарежьте шампиньоны крупными кусочками, морковь – брусочками, курицу – кубиками 2 см.
- Разогрейте масло в сковороде, обжарьте грибы 5–6 минут до золотистого цвета.
- Добавьте курицу и жарьте 2–3 минуты, затем морковь еще 4 минуты до мягкости.
- Всыпьте промытую гречку, добавьте соль и приправу, обжарьте 1–2 минуты.
- Влейте сливки и 300 мл воды, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 10–12 минут.
- Снимите с огня, оставьте под крышкой 5–10 минут, посыпьте укропом и подавайте.
Что приготовить в духовке
Баклажаны с ветчиной в духовке
Простое и эффектное блюдо для ужина с золотистой сырной корочкой.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 150–165 ккал;
- белки: ~ 8–9 г;
- жиры: ~ 11–13 г;
- углеводы: ~ 4–6 г.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт.
- моцарелла — 100 г
- ветчина — 100 г
- помидор — 1 шт.
- твердый сыр — 50 г
- чеснок — 2 зубчика
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- свежий базилик — несколько веточек
- зелень — несколько веточек
- соль
Рецепт
- Измельчите зелень с чесноком и смешайте с оливковым маслом — получится маринад.
- Вымойте баклажаны, разрежьте пополам и надрежьте веером.
- Смажьте маринадом, распределяя между надрезами.
- Нарежьте ветчину, моцареллу и помидоры ломтиками, вложите в надрезы.
- Выложите баклажаны в форму, посыпьте твердым сыром, по желанию смажьте майонезом.
- Запекайте при 180 °C 20–30 минут до мягкости и золотистой корочки.
Запеканка из картофеля и мясного фарша
Тот самый вариант, когда нужно накормить всех и без сложностей. Сочная внутри, с румяной сырной корочкой сверху — простая еда, которая всем будет по душе.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 150–165 ккал;
- белки: ~ 8–9 г;
- жиры: ~ 9–11 г;
- углеводы: ~ 10–12 г.
Ингредиенты:
- картофель — 700 г
- мясной фарш (свинина + говядина) — 400 г
- твердый сыр — 80 г
- зеленый лук — 3–4 шт.
- яйцо — 1–2 шт.
- сметана — 1–2 ст. ложки (по желанию)
- соль, черный перец
- масло (растительное или сливочное) — для смазывания формы
Рецепт
- Очистите и вымойте картофель и лук. Натертый картофель слегка отожмите.
- Половину картофеля выложите в смазанную форму, сверху – фарш, посолите и поперчите.
- Посыпьте фарш нарезанным зеленым луком.
- Смешайте оставшийся картофель с тертым сыром и яйцами, добавьте соль, перец и при желании сметану.
- Выложите смесь поверх фарша и разровняйте.
- Разогрейте духовку до 180 °C и готовьте 55–60 минут до золотистой корочки.
- Подавайте горячей, при желании с горчицей или свежей зеленью.
Что приготовить из курицы
Рубленые куриные котлеты
Нежные котлеты из куриного филе с мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Добавление майонеза или кисломолочных продуктов делает их особенно нежными — отличный вариант для повседневного меню.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 150–155 ккал;
- белки: ~ 16–17 г;
- жиры: ~ 6.5–7 г;
- углеводы: ~ 4–5 г.
Что понадобится:
- куриная грудка — 500 г
- яйцо — 1 шт.
- майонез (или сметана/натуральный йогурт) — 3–4 ст. ложки
- мука — 2–3 ст. ложки
- репчатый лук — 1 шт.
- укроп — 1 пучок
- соль
- специи
- растительное масло — для жарки
Как готовить
Куриное филе нарежьте мелкими кусочками, лук и укроп измельчите. В миске соедините курицу, яйцо, лук, укроп, соль, специи и майонез или сметану, тщательно перемешайте. Охладите 1–2 часа, затем добавьте муку. На разогретой сковороде формируйте ложкой небольшие котлеты и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими с картофелем, рисом или овощами.
Рагу с копченой куриной грудкой
Сытный и ароматный ужин с картофелем, шампиньонами, овощами и копченым мясом. Добавление сыра и зелени делает рагу особенно вкусным.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 118–125 ккал;
- белки: ~ 9–10 г;
- жиры: ~ 6–6.5 г;
- углеводы: ~ 8.5–9.5 г.
Ингредиенты:
- картофель — 6–8 шт.
- морковь — 1 шт.
- шампиньоны — 200 г
- репчатый лук — 1 шт.
- копченая куриная грудка (или окорочок) — 1 шт.
- твердый сыр — 150–200 г
- растительное масло — для жарки
- соль
- черный молотый перец
- гранулированный чеснок
- свежая петрушка
Рецепт
Отварите картофель и морковь до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Копченую куриную грудку и сыр нарежьте кусочками. Шампиньоны обжарьте на масле, лук — до золотистого цвета. На той же сковороде слегка подрумяньте картофель с морковью, посолите, поперчите и добавьте чеснок. Смешайте с курицей, грибами и луком, в конце добавьте сыр и петрушку, дайте сыру расплавиться. Подавайте горячим — ароматное, сытное рагу с легким копченым вкусом готово.
Что приготовить из фарша
Люля-кебаб
Ароматное мясное блюдо, которое легко сделать дома без углей и лишних усилий.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 230–245 ккал;
- белки: ~ 14–15 г;
- жиры: ~ 18–19 г;
- углеводы: ~ 2–3 г.
Ингредиенты:
- мясной фарш (свинина + говядина) — 500 г
- репчатый лук — 1 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- свежая петрушка — 20 г
- соевый соус — 1 ст. ложка
- соль
- черный молотый перец
- вода — 50 мл
- деревянные шпажки — длиной не менее 20 см
Пошаговый рецепт
- Замочите шпажки в воде на 1 час.
- Нарежьте лук и чеснок, измельчите петрушку.
- Смешайте мясо с луком, чесноком, петрушкой, соевым соусом, солью и перцем.
- Отбейте мясо для плотной однородной массы, уберите в холодильник на 30 минут.
- Сформируйте кебабы на шпажках, выложите на решетку или в форму.
- Запекайте при 200 °C около 30 минут, переворачивая для равномерной корочки.
Фарш с овощами в мультиварке
Сытное и простое блюдо с овощами и специями.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 105–115 ккал;
- белки: ~ 8–9 г;
- жиры: ~ 7–8 г;
- углеводы: ~ 4–6 г.
Ингредиенты:
- мясной фарш — 350 г
- томаты — 200 г
- репчатый лук — 150 г
- кабачок — 200 г
- смесь перцев
- сладкая молотая паприка
- подсолнечное масло — для жарки
- соль
- вода — 250 мл
- зелень и чеснок — для подачи
Приготовление
- В мультиварке разогрейте масло на режиме "Жарка", обжарьте фарш с луком в течение 7 минут до золотистого цвета.
- Добавьте томаты и кабачок, посолите, поперчите, добавьте паприку и 250 мл кипятка.
- Переключите на режим “тушение” или “суп” на 20 минут.
- Подавайте, посыпав зеленью и чесноком — блюдо готово.
Что приготовить из картошки на ужин
Картошка-гармошка
Простой и эффектный ужин с нежным картофелем, ароматом специй и хрустящей сырной корочкой. Особая нарезка позволяет маслу и приправам проникнуть внутрь, делая каждый кусочек насыщенным вкусом.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 175–180 ккал;
- белки: ~ 3–4 г;
- жиры: ~ 14–15 г;
- углеводы: ~ 13–14 г.
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.
- сливочное масло — 30 г
- твердый сыр — 50 г
- чеснок — 2–3 зубчика
- оливковое масло — 50 г
- прованские травы
Рецепт
Картофель очистите и сделайте надрезы вдоль клубня, не доходя до конца, чтобы получилась "гармошка". Между ломтиками натрите солью и прованскими травами. Чеснок смешайте с оливковым маслом и смажьте картофель, сверху положите кусочек сливочного масла и посыпьте тертым сыром. Выложите на противень и запекайте при 180 °C 40–60 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо мягкое внутри, ароматное и с хрустящей сырной корочкой.
Мясо с картошкой в мультиварке
Картошка с мясом в мультиварке — сытное и ароматное блюдо из говядины, картофеля, помидоров и перца, быстрое в приготовлении и сохраняющее все соки и вкус ингредиентов.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 115–125 ккал;
- белки: ~ 7–8 г;
- жиры: ~ 5–6 г;
- углеводы: ~ 10–11 г.
Ингредиенты:
- говядина — 700 г
- картофель — 1,3 кг
- помидоры — 500 г
- болгарский перец — 100 г
- сливочное масло — 30 г
- подсолнечное масло — для жарки
- вода — 160 мл
- смесь перцев
- соль
- чеснок
- свежая зелень — для подачи
Рецепт
В чашу мультиварки налейте подсолнечное масло. Выложите крупно нарезанные помидоры, затем кусочки говядины, посыпьте специями и перцем, положите кусочки сливочного масла и мелко нарезанный болгарский перец. Сверху выложите крупно нарезанный картофель, залейте 160 мл воды и готовьте на режиме "Свой рецепт" или "Мультиповар" 110 °C 1,5 часа (или "Тушение" 2 часа). За 10–15 минут до конца добавьте соль, аккуратно перемешайте. Подавайте, посыпав чесноком и зеленью.
Что приготовить без мяса
Салат с хрустящими баклажанами
Хрустящие баклажаны с зеленью, черри и творожным сыром создают насыщенный вкус, а кисло-сладкий или чили соус добавляет пикантность. Для зелени можно выбрать кинзу или петрушку для остроты, шпинат или салат для мягкости.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 150–165 ккал;
- белки: ~ 3–4 г;
- жиры: ~ 10–11 г;
- углеводы: ~ 10–12 г.
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт.
- кукурузный крахмал — 2–5 ст. ложек
- помидоры черри — 10 шт.
- творожный сыр — 50 г
- кисло-сладкий соус или сладкий чили — 30 г
- свежая зелень (кинза, петрушка, шпинат или листья салата) — 1 пучок
- растительное масло — для фритюра
- соль, перец
Как готовить
- Нарежьте баклажан крупными кубиками и обваляйте в кукурузном крахмале.
- Обжарьте во фритюре до золотистой хрустящей корочки, обсушите на бумажном полотенце.
- Нарежьте зелень и черри, выложите на тарелку.
- Добавьте баклажаны, полейте кисло-сладким или чили соусом.
- Украсьте кусочками творожного сыра.
Салат получается свежим, ароматным и сытным, идеально для легкой закуски или гарнира.
Овощное рагу с яйцом
Быстрый ужин без мяса, это сытное и ароматное блюдо из картофеля, лука, перца и помидоров с яйцами и зеленью.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 120–130 ккал;
- белки: ~ 6–7 г;
- жиры: ~ 6–7 г;
- углеводы: ~ 10–12 г.
Ингредиенты:
- картофель — 700 г
- лук репчатый — 1 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- помидоры — 2 шт.
- яйца — 6 шт.
- растительное масло — для жарки
- соль, перец
- свежая зелень (лук, петрушка) — для подачи
- сыр твердый — по желанию
Рецепт
- Нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета.
- Добавьте нарезанный перец и жарьте 3 минуты.
- Добавьте помидоры, посолите, поперчите и тушите до мягкости.
- Картофель нарежьте кубиками и обжарьте до румяной корочки.
- Соедините картофель с овощами, аккуратно перемешайте.
- Добавьте яйца, посолите, накройте крышкой до полной готовности.
- Подавайте с зеленью и по желанию с тертым сыром.
Легкий ужин: что приготовить вечером
Низкокалорийный пирог с капустой
Легкая и полезная версия классического пирога на кефире с минимальным количеством яиц и муки, идеально для завтрака, перекуса или легкого вечернего приема пищи.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 155–165 ккал;
- белки: ~ 4–5 г;
- жиры: ~ 9–10 г;
- углеводы: ~ 15–17 г.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста — 300 г
- лук репчатый — 1 шт.
- обезжиренный кефир — 0,5 стакана
- яйцо — 1 шт.
- мука — 6 ст. ложек с горкой
- сода — 1/3 ч. ложки
- соль — 0,5 ч. ложки
- растительное масло — 3 ст. ложки
- кунжут
Рецепт
- Капусту нарежьте соломкой, лук — кубиками, обжарьте с солью и перцем до мягкости, дайте остыть.
- В миске взбейте яйцо с солью, добавьте кефир и перемешайте.
- Добавьте муку и соду до однородного теста.
- Форму смажьте маслом, при желании присыпьте манкой.
- Вылейте половину теста, распределите капустную начинку, залейте оставшимся тестом.
- Посыпьте кунжутом по желанию.
- Выпекайте при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки.
Пирог вкусен как теплым, так и остывшим. Для пользы можно использовать цельнозерновую муку. Легкий, низкокалорийный и насыщенный вкусом — отличный вариант для здорового питания.
Салат "Филадельфия"
Салат "Филадельфия" — яркое блюдо с красной рыбой, сливочным сыром и рисом.
КБЖУ на 100 г:
- калории: ~ 175–185 ккал;
- белки: ~ 8.5–9.5 г;
- жиры: ~ 11–12.5 г;
- углеводы: ~ 7–8.5 г.
Ингредиенты:
- рис — 0,5 стакана
- соль — 1/4 ч. ложки
- сахар — 1/4 ст. ложки
- рисовый уксус — 25 мл
- листы нори — 3 шт.
- слабосоленый лосось — 350 г
- огурец — 1 шт.
- сыр "Филадельфия" или другой мягкий сливочный — 200 г
- кунжут
Рецепт
- Рис промойте, сварите и дайте настояться 10 минут.
- Смешайте уксус, сахар и соль, добавьте к рису, аккуратно перемешайте и остудите.
- Лосось нарежьте кусочками, огурец — тонкими слайсами, нори подберите по размеру блюда.
- Выложите лист нори, распределите рис, намажьте сливочным сыром, добавьте огурцы, лосось и кунжут.
- Повторите слои для всех листов.
- Охладите минимум 30 минут.
- Нарежьте острым ножом перед подачей, чтобы сохранить слои.