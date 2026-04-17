Вечер часто подкрадывается незаметно. К концу дня так и тянет побаловать себя вкусным ужином, а тратить на готовку время и силы совсем не хочется. Собрали 18 рецептов для сытного приема пищи без лишних хлопот.

Что приготовить из простых продуктов

Блюда на скорую руку

Омлет с фасолью и сладким перцем. Это блюдо выручит, если хочется плотно поесть, а времени на готовку мало. Фасоль добавляет плотности, а сладкий перец — сочности и цвета.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 115–120 ккал;
  • белки: ~ 6 г;
  • жиры: ~ 6.5–7 г;
  • углеводы: ~ 7–8 г.

Нам понадобятся:

  • яйца — 4–5 шт.
  • отварная фасоль — 150–200 г
  • сладкий болгарский перец — 1 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • чеснок — 1–2 зубчика
  • майонез — 1 ст. ложка
  • вода — 2–3 ст. ложки
  • крахмал — 1 ч. ложка
  • соль
  • специи
  • растительное масло для жарки
  • сушеная петрушка для подачи

Рецепт

Обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок до золотистого оттенка. Взбейте яйца с майонезом, водой, крахмалом и специями, вылейте смесь в сковороду. Готовьте на слабом огне, пока омлет не начнет схватываться по краям. Добавьте нарезанный перец и фасоль, накройте крышкой и доведите до готовности. Перед подачей нарежьте на кусочки и посыпьте зеленью.

Быстрая пицца. Если ждать доставку дольше, чем готовить, зачем ждать? Эта пицца собирается за полчаса: простое тесто, любимая начинка и тот самый тянущийся сыр.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 210–225 ккал;
  • белки: ~ 8.5–9.5 г;
  • жиры: ~ 10–12 г;
  • углеводы: ~ 18–21 г.

Что понадобится:

  • небольшие сосиски — 9 шт.
  • помидоры — 2 шт.
  • кетчуп — 3 ст. ложки
  • твердый сыр — 120 г
  • пшеничная мука — 240 г
  • горячая вода — 100 мл
  • растительное масло — 1 ст. ложка
  • соль — 2–3 щепотки

Как готовить

В миске смешайте муку с солью, добавьте горячую воду и масло, замесите мягкое тесто и оставьте на 10–15 минут. За это время нарежьте сосиски и помидоры, натрите сыр. Раскатайте тесто, выложите на противень, смажьте кетчупом, выложите начинку и посыпьте сыром. Выпекайте при 220 °C около 15 минут.

Сытные блюда для всей семьи

Ленивая запеканка из лаваша — идеальный вариант ужина после рабочего дня.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 200–215 ккал;
  • белки: ~ 12–13 г;
  • жиры: ~ 14–16 г;
  • углеводы: ~ 6–8 г.

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 упаковка
  • мясной фарш — 750 г
  • яйца — 3 шт.
  • адыгейский сыр — 250 г
  • болгарский перец — 200 г
  • твердый сыр — 50 г
  • соль
  • специи
  • растительное масло — для смазывания формы

Рецепт

  1. Лаваш нарежьте небольшими кусочками и переложите в глубокую миску.
  2. Добавьте мясо, яйца и большую часть адыгейского сыра, перемешайте до однородности.
  3. Нарежьте болгарский перец, добавьте к массе, посолите и приправьте специями.
  4. Смажьте форму, выложите смесь и разровняйте.
  5. Запекайте при 180 °C 45–50 минут.
  6. За 10 минут до конца посыпьте твердым сыром для корочки.

Курица с рисом и овощами в сливочном соусе — простой и вкусный вариант для ужина.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 135–150 ккал;
  • белки: ~ 9–10 г;
  • жиры: ~ 6–7 г;
  • углеводы: ~ 10–12 г.

Продукты:

  • куриное филе — 500 г
  • шампиньоны — 250 г
  • болгарский перец — 1 шт.
  • сливки (20%) — 200 мл
  • рис — 150–200 г
  • сливочное масло — 2 ст. ложки
  • крахмал — 1 ч. ложка
  • соль
  • специи
  • растительное или оливковое масло — для жарки

Рецепт

  1. Нарежьте куриное филе, шампиньоны и болгарский перец.
  2. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте курицу до румяной корочки.
  3. Добавьте грибы и перец, готовьте еще 2–3 минуты, затем посолите и приправьте специями.
  4. Влейте сливки, смешанные с крахмалом, и тушите, пока соус не загустеет, а курица не станет мягкой.
  5. Отдельно разогрейте немного масла, добавьте рис и обжарьте 1–2 минуты.
  6. Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте до мягкости.
  7. Подавайте курицу с соусом вместе с горячим рисом.

Что приготовить на сковороде

Классический бефстроганов из говядины

Нежная говядина в сливочно-томатном соусе — классика русской кухни. Рецепт идеально подходит для ужина и отлично сочетается с картофельным пюре или любым гарниром.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 190–205 ккал;
  • белки: ~ 10–11 г;
  • жиры: ~ 14–15 г;
  • углеводы: ~ 6–8 г.

Что понадобится:

  • говядина — 300 г
  • репчатый лук — 2 шт.
  • сметана — 250 г
  • томатная паста — 1–1,5 ст. ложки
  • мука — 1–1,5 ст. ложки
  • растительное масло — для жарки
  • соль
  • молотый душистый перец

Рецепт ужина

  1. Промойте и обсушите говядину, нарежьте тонкими пластинами, затем соломкой, лук — полукольцами.
  2. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Добавьте мясо, обжаривайте несколько минут на среднем огне, затем на медленном 10–15 минут.
  4. Посыпьте мукой, перемешайте, добавьте сметану и прогрейте 2–3 минуты.
  5. Добавьте томатную пасту, соль и перец, накройте крышкой и тушите 25–30 минут до мягкости мяса, при необходимости добавив воду или бульон.

Подавайте горячим с гарниром. Соус густой и насыщенный, мясо сочное и мягкое.

Гречка с грибами, курицей и сливками

Если готовить гречку сразу с курицей, грибами и морковью в одной сковороде, она получается особенно вкусной. Крупа впитывает все соки, остается рассыпчатой, а сливки добавляют блюду мягкости и насыщенности.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 150–165 ккал;
  • белки: ~ 10–11 г;
  • жиры: ~ 7–9 г;
  • углеводы: ~ 11–13 г.

Ингредиенты:

  • гречневая крупа — 150 г
  • куриное филе — 300 г
  • шампиньоны — 150 г
  • морковь — 100 г (1 шт.)
  • сливки 10% — 50 мл
  • соль — 0,75 ч. ложки
  • приправа для курицы — 1 ч.
  • ложка растительное масло — 2–3 ст. ложки (30–45 мл)
  • свежий укроп для подачи — 1–2 веточки

Пошаговое приготовление

  1. Очистите и нарежьте шампиньоны крупными кусочками, морковь – брусочками, курицу – кубиками 2 см.
  2. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте грибы 5–6 минут до золотистого цвета.
  3. Добавьте курицу и жарьте 2–3 минуты, затем морковь еще 4 минуты до мягкости.
  4. Всыпьте промытую гречку, добавьте соль и приправу, обжарьте 1–2 минуты.
  5. Влейте сливки и 300 мл воды, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 10–12 минут.
  6. Снимите с огня, оставьте под крышкой 5–10 минут, посыпьте укропом и подавайте.

Что приготовить в духовке

Баклажаны с ветчиной в духовке

Простое и эффектное блюдо для ужина с золотистой сырной корочкой.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 150–165 ккал;
  • белки: ~ 8–9 г;
  • жиры: ~ 11–13 г;
  • углеводы: ~ 4–6 г.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.
  • моцарелла — 100 г
  • ветчина — 100 г
  • помидор — 1 шт.
  • твердый сыр — 50 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • свежий базилик — несколько веточек
  • зелень — несколько веточек
  • соль

Рецепт

  1. Измельчите зелень с чесноком и смешайте с оливковым маслом — получится маринад.
  2. Вымойте баклажаны, разрежьте пополам и надрежьте веером.
  3. Смажьте маринадом, распределяя между надрезами.
  4. Нарежьте ветчину, моцареллу и помидоры ломтиками, вложите в надрезы.
  5. Выложите баклажаны в форму, посыпьте твердым сыром, по желанию смажьте майонезом.
  6. Запекайте при 180 °C 20–30 минут до мягкости и золотистой корочки.

Запеканка из картофеля и мясного фарша

Тот самый вариант, когда нужно накормить всех и без сложностей. Сочная внутри, с румяной сырной корочкой сверху — простая еда, которая всем будет по душе.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 150–165 ккал;
  • белки: ~ 8–9 г;
  • жиры: ~ 9–11 г;
  • углеводы: ~ 10–12 г.

Ингредиенты:

  • картофель — 700 г
  • мясной фарш (свинина + говядина) — 400 г
  • твердый сыр — 80 г
  • зеленый лук — 3–4 шт.
  • яйцо — 1–2 шт.
  • сметана — 1–2 ст. ложки (по желанию)
  • соль, черный перец
  • масло (растительное или сливочное) — для смазывания формы

Рецепт

  1. Очистите и вымойте картофель и лук. Натертый картофель слегка отожмите.
  2. Половину картофеля выложите в смазанную форму, сверху – фарш, посолите и поперчите.
  3. Посыпьте фарш нарезанным зеленым луком.
  4. Смешайте оставшийся картофель с тертым сыром и яйцами, добавьте соль, перец и при желании сметану.
  5. Выложите смесь поверх фарша и разровняйте.
  6. Разогрейте духовку до 180 °C и готовьте 55–60 минут до золотистой корочки.
  7. Подавайте горячей, при желании с горчицей или свежей зеленью.

Что приготовить из курицы

Рубленые куриные котлеты

Нежные котлеты из куриного филе с мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Добавление майонеза или кисломолочных продуктов делает их особенно нежными — отличный вариант для повседневного меню.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 150–155 ккал;
  • белки: ~ 16–17 г;
  • жиры: ~ 6.5–7 г;
  • углеводы: ~ 4–5 г.

Что понадобится:

  • куриная грудка — 500 г
  • яйцо — 1 шт.
  • майонез (или сметана/натуральный йогурт) — 3–4 ст. ложки
  • мука — 2–3 ст. ложки
  • репчатый лук — 1 шт.
  • укроп — 1 пучок
  • соль
  • специи
  • растительное масло — для жарки

Как готовить

Куриное филе нарежьте мелкими кусочками, лук и укроп измельчите. В миске соедините курицу, яйцо, лук, укроп, соль, специи и майонез или сметану, тщательно перемешайте. Охладите 1–2 часа, затем добавьте муку. На разогретой сковороде формируйте ложкой небольшие котлеты и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими с картофелем, рисом или овощами.

Рагу с копченой куриной грудкой

Сытный и ароматный ужин с картофелем, шампиньонами, овощами и копченым мясом. Добавление сыра и зелени делает рагу особенно вкусным.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 118–125 ккал;
  • белки: ~ 9–10 г;
  • жиры: ~ 6–6.5 г;
  • углеводы: ~ 8.5–9.5 г.

Ингредиенты:

  • картофель — 6–8 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • шампиньоны — 200 г
  • репчатый лук — 1 шт.
  • копченая куриная грудка (или окорочок) — 1 шт.
  • твердый сыр — 150–200 г
  • растительное масло — для жарки
  • соль
  • черный молотый перец
  • гранулированный чеснок
  • свежая петрушка

Рецепт

Отварите картофель и морковь до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Копченую куриную грудку и сыр нарежьте кусочками. Шампиньоны обжарьте на масле, лук — до золотистого цвета. На той же сковороде слегка подрумяньте картофель с морковью, посолите, поперчите и добавьте чеснок. Смешайте с курицей, грибами и луком, в конце добавьте сыр и петрушку, дайте сыру расплавиться. Подавайте горячим — ароматное, сытное рагу с легким копченым вкусом готово.

Что приготовить из фарша

Люля-кебаб

Ароматное мясное блюдо, которое легко сделать дома без углей и лишних усилий.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 230–245 ккал;
  • белки: ~ 14–15 г;
  • жиры: ~ 18–19 г;
  • углеводы: ~ 2–3 г.

Ингредиенты:

  • мясной фарш (свинина + говядина) — 500 г
  • репчатый лук — 1 шт.
  • чеснок — 1 зубчик
  • свежая петрушка — 20 г
  • соевый соус — 1 ст. ложка
  • соль
  • черный молотый перец
  • вода — 50 мл
  • деревянные шпажки — длиной не менее 20 см

Пошаговый рецепт

  1. Замочите шпажки в воде на 1 час.
  2. Нарежьте лук и чеснок, измельчите петрушку.
  3. Смешайте мясо с луком, чесноком, петрушкой, соевым соусом, солью и перцем.
  4. Отбейте мясо для плотной однородной массы, уберите в холодильник на 30 минут.
  5. Сформируйте кебабы на шпажках, выложите на решетку или в форму.
  6. Запекайте при 200 °C около 30 минут, переворачивая для равномерной корочки.

Фарш с овощами в мультиварке

Сытное и простое блюдо с овощами и специями.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 105–115 ккал;
  • белки: ~ 8–9 г;
  • жиры: ~ 7–8 г;
  • углеводы: ~ 4–6 г.

Ингредиенты:

  • мясной фарш — 350 г
  • томаты — 200 г
  • репчатый лук — 150 г
  • кабачок — 200 г
  • смесь перцев
  • сладкая молотая паприка
  • подсолнечное масло — для жарки
  • соль
  • вода — 250 мл
  • зелень и чеснок — для подачи

Приготовление

  1. В мультиварке разогрейте масло на режиме "Жарка", обжарьте фарш с луком в течение 7 минут до золотистого цвета.
  2. Добавьте томаты и кабачок, посолите, поперчите, добавьте паприку и 250 мл кипятка.
  3. Переключите на режим “тушение” или “суп” на 20 минут.
  4. Подавайте, посыпав зеленью и чесноком — блюдо готово.

Что приготовить из картошки на ужин

Картошка-гармошка

Простой и эффектный ужин с нежным картофелем, ароматом специй и хрустящей сырной корочкой. Особая нарезка позволяет маслу и приправам проникнуть внутрь, делая каждый кусочек насыщенным вкусом.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 175–180 ккал;
  • белки: ~ 3–4 г;
  • жиры: ~ 14–15 г;
  • углеводы: ~ 13–14 г.

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.
  • сливочное масло — 30 г
  • твердый сыр — 50 г
  • чеснок — 2–3 зубчика
  • оливковое масло — 50 г
  • прованские травы

Рецепт

Картофель очистите и сделайте надрезы вдоль клубня, не доходя до конца, чтобы получилась "гармошка". Между ломтиками натрите солью и прованскими травами. Чеснок смешайте с оливковым маслом и смажьте картофель, сверху положите кусочек сливочного масла и посыпьте тертым сыром. Выложите на противень и запекайте при 180 °C 40–60 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо мягкое внутри, ароматное и с хрустящей сырной корочкой.

Мясо с картошкой в мультиварке

Картошка с мясом в мультиварке — сытное и ароматное блюдо из говядины, картофеля, помидоров и перца, быстрое в приготовлении и сохраняющее все соки и вкус ингредиентов.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 115–125 ккал;
  • белки: ~ 7–8 г;
  • жиры: ~ 5–6 г;
  • углеводы: ~ 10–11 г.

Ингредиенты:

  • говядина — 700 г
  • картофель — 1,3 кг
  • помидоры — 500 г
  • болгарский перец — 100 г
  • сливочное масло — 30 г
  • подсолнечное масло — для жарки
  • вода — 160 мл
  • смесь перцев
  • соль
  • чеснок
  • свежая зелень — для подачи

Рецепт

В чашу мультиварки налейте подсолнечное масло. Выложите крупно нарезанные помидоры, затем кусочки говядины, посыпьте специями и перцем, положите кусочки сливочного масла и мелко нарезанный болгарский перец. Сверху выложите крупно нарезанный картофель, залейте 160 мл воды и готовьте на режиме "Свой рецепт" или "Мультиповар" 110 °C 1,5 часа (или "Тушение" 2 часа). За 10–15 минут до конца добавьте соль, аккуратно перемешайте. Подавайте, посыпав чесноком и зеленью.

Что приготовить без мяса

Салат с хрустящими баклажанами

Хрустящие баклажаны с зеленью, черри и творожным сыром создают насыщенный вкус, а кисло-сладкий или чили соус добавляет пикантность. Для зелени можно выбрать кинзу или петрушку для остроты, шпинат или салат для мягкости.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 150–165 ккал;
  • белки: ~ 3–4 г;
  • жиры: ~ 10–11 г;
  • углеводы: ~ 10–12 г.

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 шт.
  • кукурузный крахмал — 2–5 ст. ложек
  • помидоры черри — 10 шт.
  • творожный сыр — 50 г
  • кисло-сладкий соус или сладкий чили — 30 г
  • свежая зелень (кинза, петрушка, шпинат или листья салата) — 1 пучок
  • растительное масло — для фритюра
  • соль, перец

Как готовить

  1. Нарежьте баклажан крупными кубиками и обваляйте в кукурузном крахмале.
  2. Обжарьте во фритюре до золотистой хрустящей корочки, обсушите на бумажном полотенце.
  3. Нарежьте зелень и черри, выложите на тарелку.
  4. Добавьте баклажаны, полейте кисло-сладким или чили соусом.
  5. Украсьте кусочками творожного сыра.

Салат получается свежим, ароматным и сытным, идеально для легкой закуски или гарнира.

Овощное рагу с яйцом

Быстрый ужин без мяса, это сытное и ароматное блюдо из картофеля, лука, перца и помидоров с яйцами и зеленью.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 120–130 ккал;
  • белки: ~ 6–7 г;
  • жиры: ~ 6–7 г;
  • углеводы: ~ 10–12 г.

Ингредиенты:

  • картофель — 700 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • помидоры — 2 шт.
  • яйца — 6 шт.
  • растительное масло — для жарки
  • соль, перец
  • свежая зелень (лук, петрушка) — для подачи
  • сыр твердый — по желанию

Рецепт

  1. Нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета.
  2. Добавьте нарезанный перец и жарьте 3 минуты.
  3. Добавьте помидоры, посолите, поперчите и тушите до мягкости.
  4. Картофель нарежьте кубиками и обжарьте до румяной корочки.
  5. Соедините картофель с овощами, аккуратно перемешайте.
  6. Добавьте яйца, посолите, накройте крышкой до полной готовности.
  7. Подавайте с зеленью и по желанию с тертым сыром.

Легкий ужин: что приготовить вечером

Низкокалорийный пирог с капустой

Легкая и полезная версия классического пирога на кефире с минимальным количеством яиц и муки, идеально для завтрака, перекуса или легкого вечернего приема пищи.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 155–165 ккал;
  • белки: ~ 4–5 г;
  • жиры: ~ 9–10 г;
  • углеводы: ~ 15–17 г.

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста — 300 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • обезжиренный кефир — 0,5 стакана
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 6 ст. ложек с горкой
  • сода — 1/3 ч. ложки
  • соль — 0,5 ч. ложки
  • растительное масло — 3 ст. ложки
  • кунжут

Рецепт

  1. Капусту нарежьте соломкой, лук — кубиками, обжарьте с солью и перцем до мягкости, дайте остыть.
  2. В миске взбейте яйцо с солью, добавьте кефир и перемешайте.
  3. Добавьте муку и соду до однородного теста.
  4. Форму смажьте маслом, при желании присыпьте манкой.
  5. Вылейте половину теста, распределите капустную начинку, залейте оставшимся тестом.
  6. Посыпьте кунжутом по желанию.
  7. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки.

Пирог вкусен как теплым, так и остывшим. Для пользы можно использовать цельнозерновую муку. Легкий, низкокалорийный и насыщенный вкусом — отличный вариант для здорового питания.

Салат "Филадельфия"

Салат "Филадельфия" — яркое блюдо с красной рыбой, сливочным сыром и рисом.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: ~ 175–185 ккал;
  • белки: ~ 8.5–9.5 г;
  • жиры: ~ 11–12.5 г;
  • углеводы: ~ 7–8.5 г.

Ингредиенты:

  • рис — 0,5 стакана
  • соль — 1/4 ч. ложки
  • сахар — 1/4 ст. ложки
  • рисовый уксус — 25 мл
  • листы нори — 3 шт.
  • слабосоленый лосось — 350 г
  • огурец — 1 шт.
  • сыр "Филадельфия" или другой мягкий сливочный — 200 г
  • кунжут

Рецепт

  1. Рис промойте, сварите и дайте настояться 10 минут.
  2. Смешайте уксус, сахар и соль, добавьте к рису, аккуратно перемешайте и остудите.
  3. Лосось нарежьте кусочками, огурец — тонкими слайсами, нори подберите по размеру блюда.
  4. Выложите лист нори, распределите рис, намажьте сливочным сыром, добавьте огурцы, лосось и кунжут.
  5. Повторите слои для всех листов.
  6. Охладите минимум 30 минут.
  7. Нарежьте острым ножом перед подачей, чтобы сохранить слои.