Что приготовить на завтрак, чтобы быстро и вкусно накормить семью и не стоять у плиты долго? Собрали рецепты завтраков на каждый день: яйца, творог, каши, оладьи, бутерброды, салат, закуски и напитки. Это простой и быстрый выбор из доступных продуктов. Подборка рецептов вкусных блюд рассчитана на 10–30 минут готовки.
Какой завтрак идеальный: быстрый, вкусный и полезный
Идеальный завтрак — это простой и быстрый прием пищи, который дает энергию до обеда. Рецепты завтраков можно проверить по трем критериям:
- время: до 15–20 минут вместе с нарезкой;
- набор продуктов: 3–5 ингредиентов, которые есть в холодильнике;
- баланс: белок, сложные углеводы и фрукт или овощ.
Белок (куриное яйцо, творог, сыр, йогурт) надолго оставляет чувство сытости. Углеводы из каши и хлеба дают энергию, а свежий овощ или фрукт — витамины. Так выглядит правильное питание на каждый день без сложных схем.
Быстрые идеи: что приготовить на завтрак на каждый день
Яйца: яичница, омлет, шакшука с зеленью и сыром
Блюда из яиц — один из самых быстрых вариантов. Яичница из двух куриных яиц жарится 3 минуты, омлет — 10 минут, а шакшука из яиц, помидоров, перца болгарского и чеснока — 15. К яйцам также подойдут сыр, помидоры, зелень, ветчина, сосиски, колбаса. Для шакшуки нужно обжарить лук репчатый и перец болгарский на 10 граммов оливкового масла, добавить два помидора, одну столовую ложку томатной пасты, соль, перец черный и разбить куриные яйца сверху. Подавать с зеленым луком.
Каши на завтрак: овсянка, манка и гречневая
Каши на завтрак — классика на каждый день: простая и быстрая готовка. Быстрее готовятся овсянка и манная каша: 5–7 минут. Гречневую крупу можно залить кипятком с вечера. Готовить их можно на воде или молоке. Вкус разнообразят банан, яблоко, орехи, корица, мед и кокосовая стружка.
Хлеб, лаваш, бутерброды, тосты и сэндвичи с авокадо и ветчиной
Завтрак быстро получится из хлеба: ломтик нужно подсушить и намазать на него 5 граммов сливочного масла. Подойдет и обычный хлеб, но отличный вариант — цельнозерновой. Сочетания, которые придутся по вкусу: авокадо с яйцом, ветчина с сыром, лосось со сливочным сыром, бекон с чесноком. Лаваш можно свернуть в ролл с омлетом, а из вчерашнего хлеба получатся золотистые гренки. Сэндвич готов за пять минут. Сверху можно положить зелень и лук зеленый, а чеснок можно добавить по вкусу.
Что приготовить на завтрак детям: творожные блюда, смузи и йогурт
Детям подойдут сырники, творожная запеканка, оладьи, смузи и йогурт с фруктами. Стоит учитывать возраст: малышам лучше не давать острые приправы, мед и много сахара. В детском саду на завтрак чаще дают кашу, поэтому дома можно предложить яйцо или оладьи. В этом случае ребенок не ест одно и то же.
Вопросы питания малышей лучше обсудить с педиатром.
Омлет с беконом, помидорами и сыром на сковороде за 10 минут
Классический омлет — вкусное блюдо на каждый день: готовка занимает 10 минут, порций две. Чтобы омлет получился пышным, стоит добавить молоко и хорошо взбить яйца. Они должны быть комнатной температуры.
Ингредиенты
- яйца куриные — 4 шт.;
- молоко — 5 ст. л.;
- бекон — 4 ломтика (60 г);
- помидоры черри — 5 шт.;
- сыр твердый тертый — 3 ст. л.;
- лук зеленый — 1 пучок;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- 10 г масла сливочного для жарки.
Приготовление
- Нарезать бекон и обжарить на сковороде две минуты до золотистой корочки.
- Взбить яйца с молоком, добавить соль, перец черный молотый.
- Добавить половинки черри, влить яичную смесь и готовить под крышкой на небольшом огне 5 минут.
- Можно посыпать сыром и оставить еще на минуту.
Совет: не нужно пересушивать омлет. Как только поверхность схватилась, лучше снять сковороду с огня — блюдо дойдет в тепле. Подойдет обычная сковорода, но лучше использовать антипригарную.
Творожные сырники: нежный рецепт со сметаной и яблоком
Сырники подходят на утро: в них много белка, а вкус напоминает десерт. Это простой и быстрый рецепт: приготовление занимает 25 минут. Подать сырники можно двумя вариантами: со сметаной или с ягодами и медом. На любой вкус найдется нежное сочетание, а корочка получается хрустящей.
Ингредиенты
- творог 5–9% — 400 г;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- мука пшеничная — 4 ст. л. (60 г);
- сахар — 2 ст. л. (30 г);
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- яблоко — 1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- соль — щепотка;
- мед для подачи — 2 ст. ложки;
- 20 г масла растительного для жарки.
Приготовление
- Размять творог вилкой, добавить яйцо, сахар и ваниль.
- Всыпать муку и замесить мягкое тесто: оно не должно липнуть к рукам.
- Сформировать шарики, слегка сплющить и обвалять в муке.
- Обжарить сырники на сковороде с 20 граммами масла по три минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.
- Подавать со сметаной и яблоком.
Чтобы сырники не развалились, важно брать сухой творог или отжать лишнюю сыворотку через марлю.
Пышные оладьи на кефире
Оладьи отличаются от блинов густотой теста: оладьи пышные и маленькие, блины тонкие и большие. Из капусты получаются соленые оладьи, для теста можно использовать и воду. Это очень вкусные и простые завтраки, если добавить в тесто яблоко, банан, тыкву или капусту.
Ингредиенты
- кефир — 250 мл;
- мука пшеничная — 200 г;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- мед для подачи — 1 ст. ложка;
- сода или разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- 5 г масла подсолнечного для сковороды.
Приготовление
- Смешать кефир, яйцо, сахар и соль.
- Добавить муку с содой и размешать до густоты сметаны.
- Оставить тесто на 10 минут.
- Смазать сковороду пятью граммами масла, жарить по ложке теста, 2 минуты с каждой стороны.
Секрет пышности — кефир комнатной температуры, сода и огонь не выше среднего. Тесто можно делать накануне. Количество масла на сковороде должно быть минимальным.
Овсяная каша с яблоком, бананом, орехами и корицей на молоке
Полезный и сытный вариант за 10 минут: каша на молоке получается нежнее, на воде — легче, а в микроволновке готовится за три минуты. Это вкусное блюдо с приятным ароматом корицы.
Ингредиенты
- овсяные хлопья — 60 г;
- молоко — 250 мл;
- яблоко — 1 шт.;
- банан — 1 шт.;
- грецкие орехи — 2 ст. ложки;
- кунжут — 1 ст. ложка;
- корица молотая — щепотка;
- мед — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- 10 г масла сливочного.
Приготовление
- Вскипятить молоко, всыпать хлопья и варить пять минут.
- Нарезать яблоко и банан.
- Добавить 10 граммов масла сливочного, перемешать и разложить кашу по тарелкам.
- Посыпать орехами и корицей, полить медом.
Для разнообразия можно добавить йогурт, ягоды или семена кунжута.
Драники и картофельные лепешки с сыром и зеленью
Ингредиенты
- картофель — 4 шт. (500 г);
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- мука — 2 ст. ложки;
- сыр твердый — 50 г;
- сметана для подачи — 2 ст. ложки;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- 30 г масла растительного.
Приготовление
- Натереть картофель и лук репчатый, отжать сок.
- Добавить яйцо, муку, соль, перец черный молотый и тертый сыр.
- Выложить ложкой на сковороду с 15 граммами масла.
- Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне.
- Переложить на бумажное полотенце.
Сосиски, колбаса и ветчина: мясной завтрак на сковороде
На завтрак можно обжарить сосиски или колбасу с куриным яйцом, луком репчатым и овощами на 10 граммов растительного масла. Добавить соль, перец черный и соус. Рецепты завтраков с мясом готовятся на огне 10 минут. Куриный завтрак — запеченная куриная грудка с перцем черным и овощами — подойдет тем, кто следит за калорийностью. Стейк на завтрак — выбор для выходных. Для сочного мяса важно не передержать его на огне.
Запеканка и пицца: горячий вариант в духовке
Яичная запеканка из пяти куриных яиц с луком репчатым, овощами и беконом готовится в духовке 20 минут при 180 °C: форму смазать 5 граммами сливочного масла, добавить 50 миллилитров молока, соль, перец черный молотый. Творожная запеканка готовится 30 минут.
Мини-пицца на лаваше или хлебе с томатным соусом, с сыром, беконом, ветчиной и помидорами займет 10 минут.
Меню на неделю
Меню на неделю экономит время утром и помогает не искать, что приготовить на завтрак, в последний момент.
|
День
|
Завтрак
|
Что подготовить заранее
|
Понедельник
|
Овсяная каша с бананом
|
Нарезать два банана
|
Вторник
|
Омлет с сыром и зеленью
|
Натереть сыр, помыть зелень
|
Среда
|
Сырники со сметаной
|
Заморозить 8 шт. сырников
|
Четверг
|
Оладьи на кефире
|
Смешать сухие ингредиенты
|
Пятница
|
Бутерброды с авокадо
|
Нарезать овощи, два авокадо
С вечера можно нарезать овощи, смешать сухие ингредиенты для оладий, сформировать и заморозить сырники. Утром останется только обжарить.
Что приготовить на завтрак в выходные
В выходной день есть время на красивый стол. Рецепты завтраков на выходные: панкейки с ягодами, вафли, шоколадные или тыквенные оладьи, блинчики с начинкой, кекс, рулет. Английский завтрак — яйца, бекон, фасоль, помидоры и тосты; французский — круассан, сыр и десерт.
Что приготовить из остатков
Если в холодильнике почти пусто, можно взять всего четыре продукта: яйцо, сыр, хлеб, овощ или фрукт. Из них можно приготовить, например, салат, закуски из огурца и помидора с яйцом, закуски из капусты с чесноком, тост с сыром и зеленью или подготовить тарелку из яблока, сыра и орехов.
Что пить на завтрак: чай, компот, какао и смузи
К завтраку подойдет чай — зеленый, травяной или с лимоном — он бодрит без лишней крепости. Кофе лучше пить после еды. К рецептам завтраков можно добавить какао — особенно его любят дети. Также можно сделать смузи из фруктов.
Подойдут домашний компот из яблок и сухофруктов, ягодный компот и стакан сока. Компот варят заранее и подают охлажденным.
Калорийность завтраков
Калорийность порции зависит от продуктов и количества масла. Значения приблизительные:
|
Блюдо
|
Калорийность порции, ккал
|
Омлет с беконом
|
320 ккал
|
Яичница из двух яиц
|
190 ккал
|
Сырники со сметаной (4 шт.)
|
380 ккал
|
Оладьи (5 шт.)
|
350 ккал
|
Овсяная каша с бананом
|
300 ккал
|
Драники (3 шт.)
|
360 ккал
|
Тост с ветчиной и сыром
|
260 ккал
|
Бутерброд с авокадо
|
280 ккал
|
Йогурт с ягодами
|
150 ккал