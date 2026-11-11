Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: рецепты на каждый день и на неделю

Что приготовить на завтрак, чтобы быстро и вкусно накормить семью и не стоять у плиты долго? Собрали рецепты завтраков на каждый день: яйца, творог, каши, оладьи, бутерброды, салат, закуски и напитки. Это простой и быстрый выбор из доступных продуктов. Подборка рецептов вкусных блюд рассчитана на 10–30 минут готовки.

Какой завтрак идеальный: быстрый, вкусный и полезный

Идеальный завтрак — это простой и быстрый прием пищи, который дает энергию до обеда. Рецепты завтраков можно проверить по трем критериям:

время: до 15–20 минут вместе с нарезкой;

набор продуктов: 3–5 ингредиентов, которые есть в холодильнике;

баланс: белок, сложные углеводы и фрукт или овощ.

Белок (куриное яйцо, творог, сыр, йогурт) надолго оставляет чувство сытости. Углеводы из каши и хлеба дают энергию, а свежий овощ или фрукт — витамины. Так выглядит правильное питание на каждый день без сложных схем.

Быстрые идеи: что приготовить на завтрак на каждый день

Яйца: яичница, омлет, шакшука с зеленью и сыром

Омлет Фото: Unsplash

Блюда из яиц — один из самых быстрых вариантов. Яичница из двух куриных яиц жарится 3 минуты, омлет — 10 минут, а шакшука из яиц, помидоров, перца болгарского и чеснока — 15. К яйцам также подойдут сыр, помидоры, зелень, ветчина, сосиски, колбаса. Для шакшуки нужно обжарить лук репчатый и перец болгарский на 10 граммов оливкового масла, добавить два помидора, одну столовую ложку томатной пасты, соль, перец черный и разбить куриные яйца сверху. Подавать с зеленым луком.

Каши на завтрак: овсянка, манка и гречневая

Каши на завтрак — классика на каждый день: простая и быстрая готовка. Быстрее готовятся овсянка и манная каша: 5–7 минут. Гречневую крупу можно залить кипятком с вечера. Готовить их можно на воде или молоке. Вкус разнообразят банан, яблоко, орехи, корица, мед и кокосовая стружка.

Хлеб, лаваш, бутерброды, тосты и сэндвичи с авокадо и ветчиной

Сэндвич Фото: Unsplash

Завтрак быстро получится из хлеба: ломтик нужно подсушить и намазать на него 5 граммов сливочного масла. Подойдет и обычный хлеб, но отличный вариант — цельнозерновой. Сочетания, которые придутся по вкусу: авокадо с яйцом, ветчина с сыром, лосось со сливочным сыром, бекон с чесноком. Лаваш можно свернуть в ролл с омлетом, а из вчерашнего хлеба получатся золотистые гренки. Сэндвич готов за пять минут. Сверху можно положить зелень и лук зеленый, а чеснок можно добавить по вкусу.

Что приготовить на завтрак детям: творожные блюда, смузи и йогурт

Детям подойдут сырники, творожная запеканка, оладьи, смузи и йогурт с фруктами. Стоит учитывать возраст: малышам лучше не давать острые приправы, мед и много сахара. В детском саду на завтрак чаще дают кашу, поэтому дома можно предложить яйцо или оладьи. В этом случае ребенок не ест одно и то же.

Вопросы питания малышей лучше обсудить с педиатром.

Омлет с беконом, помидорами и сыром на сковороде за 10 минут

Омлет с беконом, помидорами и сыром Фото: Unsplash

Классический омлет — вкусное блюдо на каждый день: готовка занимает 10 минут, порций две. Чтобы омлет получился пышным, стоит добавить молоко и хорошо взбить яйца. Они должны быть комнатной температуры.

Ингредиенты

яйца куриные — 4 шт.;

молоко — 5 ст. л.;

бекон — 4 ломтика (60 г);

помидоры черри — 5 шт.;

сыр твердый тертый — 3 ст. л.;

лук зеленый — 1 пучок;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

10 г масла сливочного для жарки.

Приготовление

Нарезать бекон и обжарить на сковороде две минуты до золотистой корочки. Взбить яйца с молоком, добавить соль, перец черный молотый. Добавить половинки черри, влить яичную смесь и готовить под крышкой на небольшом огне 5 минут. Можно посыпать сыром и оставить еще на минуту.

Совет: не нужно пересушивать омлет. Как только поверхность схватилась, лучше снять сковороду с огня — блюдо дойдет в тепле. Подойдет обычная сковорода, но лучше использовать антипригарную.

Творожные сырники: нежный рецепт со сметаной и яблоком

Сырники Фото: Unsplash

Сырники подходят на утро: в них много белка, а вкус напоминает десерт. Это простой и быстрый рецепт: приготовление занимает 25 минут. Подать сырники можно двумя вариантами: со сметаной или с ягодами и медом. На любой вкус найдется нежное сочетание, а корочка получается хрустящей.

Ингредиенты

творог 5–9% — 400 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

мука пшеничная — 4 ст. л. (60 г);

сахар — 2 ст. л. (30 г);

ванильный сахар — 1 ч. л.;

яблоко — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

мед для подачи — 2 ст. ложки;

20 г масла растительного для жарки.

Приготовление

Размять творог вилкой, добавить яйцо, сахар и ваниль. Всыпать муку и замесить мягкое тесто: оно не должно липнуть к рукам. Сформировать шарики, слегка сплющить и обвалять в муке. Обжарить сырники на сковороде с 20 граммами масла по три минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки. Подавать со сметаной и яблоком.

Чтобы сырники не развалились, важно брать сухой творог или отжать лишнюю сыворотку через марлю.

Пышные оладьи на кефире

Оладьи

Оладьи отличаются от блинов густотой теста: оладьи пышные и маленькие, блины тонкие и большие. Из капусты получаются соленые оладьи, для теста можно использовать и воду. Это очень вкусные и простые завтраки, если добавить в тесто яблоко, банан, тыкву или капусту.

Ингредиенты

кефир — 250 мл;

мука пшеничная — 200 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

мед для подачи — 1 ст. ложка;

сода или разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

5 г масла подсолнечного для сковороды.

Приготовление

Смешать кефир, яйцо, сахар и соль. Добавить муку с содой и размешать до густоты сметаны. Оставить тесто на 10 минут. Смазать сковороду пятью граммами масла, жарить по ложке теста, 2 минуты с каждой стороны.

Секрет пышности — кефир комнатной температуры, сода и огонь не выше среднего. Тесто можно делать накануне. Количество масла на сковороде должно быть минимальным.

Овсяная каша с яблоком, бананом, орехами и корицей на молоке

Овсяная каша

Полезный и сытный вариант за 10 минут: каша на молоке получается нежнее, на воде — легче, а в микроволновке готовится за три минуты. Это вкусное блюдо с приятным ароматом корицы.

Ингредиенты

овсяные хлопья — 60 г;

молоко — 250 мл;

яблоко — 1 шт.;

банан — 1 шт.;

грецкие орехи — 2 ст. ложки;

кунжут — 1 ст. ложка;

корица молотая — щепотка;

мед — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

10 г масла сливочного.

Приготовление

Вскипятить молоко, всыпать хлопья и варить пять минут. Нарезать яблоко и банан. Добавить 10 граммов масла сливочного, перемешать и разложить кашу по тарелкам. Посыпать орехами и корицей, полить медом.

Для разнообразия можно добавить йогурт, ягоды или семена кунжута.

Драники и картофельные лепешки с сыром и зеленью

Драники

Ингредиенты

картофель — 4 шт. (500 г);

лук репчатый — 1 шт.;

яйцо куриное — 1 шт.;

мука — 2 ст. ложки;

сыр твердый — 50 г;

сметана для подачи — 2 ст. ложки;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

30 г масла растительного.

Приготовление

Натереть картофель и лук репчатый, отжать сок. Добавить яйцо, муку, соль, перец черный молотый и тертый сыр. Выложить ложкой на сковороду с 15 граммами масла. Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Переложить на бумажное полотенце.

Сосиски, колбаса и ветчина: мясной завтрак на сковороде

Сосиски Фото: Unsplash

На завтрак можно обжарить сосиски или колбасу с куриным яйцом, луком репчатым и овощами на 10 граммов растительного масла. Добавить соль, перец черный и соус. Рецепты завтраков с мясом готовятся на огне 10 минут. Куриный завтрак — запеченная куриная грудка с перцем черным и овощами — подойдет тем, кто следит за калорийностью. Стейк на завтрак — выбор для выходных. Для сочного мяса важно не передержать его на огне.

Запеканка и пицца: горячий вариант в духовке

Домашняя пицца Фото: Unsplash

Яичная запеканка из пяти куриных яиц с луком репчатым, овощами и беконом готовится в духовке 20 минут при 180 °C: форму смазать 5 граммами сливочного масла, добавить 50 миллилитров молока, соль, перец черный молотый. Творожная запеканка готовится 30 минут.

Мини-пицца на лаваше или хлебе с томатным соусом, с сыром, беконом, ветчиной и помидорами займет 10 минут.

Меню на неделю

Меню на неделю экономит время утром и помогает не искать, что приготовить на завтрак, в последний момент.

День Завтрак Что подготовить заранее Понедельник Овсяная каша с бананом Нарезать два банана Вторник Омлет с сыром и зеленью Натереть сыр, помыть зелень Среда Сырники со сметаной Заморозить 8 шт. сырников Четверг Оладьи на кефире Смешать сухие ингредиенты Пятница Бутерброды с авокадо Нарезать овощи, два авокадо

С вечера можно нарезать овощи, смешать сухие ингредиенты для оладий, сформировать и заморозить сырники. Утром останется только обжарить.

Что приготовить на завтрак в выходные

В выходной день есть время на красивый стол. Рецепты завтраков на выходные: панкейки с ягодами, вафли, шоколадные или тыквенные оладьи, блинчики с начинкой, кекс, рулет. Английский завтрак — яйца, бекон, фасоль, помидоры и тосты; французский — круассан, сыр и десерт.

Английский завтрак Фото: Unsplash

Что приготовить из остатков

Если в холодильнике почти пусто, можно взять всего четыре продукта: яйцо, сыр, хлеб, овощ или фрукт. Из них можно приготовить, например, салат, закуски из огурца и помидора с яйцом, закуски из капусты с чесноком, тост с сыром и зеленью или подготовить тарелку из яблока, сыра и орехов.

Что пить на завтрак: чай, компот, какао и смузи

К завтраку подойдет чай — зеленый, травяной или с лимоном — он бодрит без лишней крепости. Кофе лучше пить после еды. К рецептам завтраков можно добавить какао — особенно его любят дети. Также можно сделать смузи из фруктов.

Подойдут домашний компот из яблок и сухофруктов, ягодный компот и стакан сока. Компот варят заранее и подают охлажденным.

Калорийность завтраков

Калорийность порции зависит от продуктов и количества масла. Значения приблизительные: