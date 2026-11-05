Что приготовить ребенку в школу: 23 рецепта для обеда и перекуса

Школьный день длинный, а столовая выручает не всегда: ребенок не любит гарнир, не успевает поесть на короткой перемене или остается на продленку. Поэтому вопрос "что приготовить ребенку в школу" возвращается каждый вечер. Собрали 23 рецепта: 11 для обеда и 12 для перекуса. Большинство готовится за 15–30 минут, а часть можно заморозить заранее.

Что дать ребенку с собой в школу: общие правила

Выбирать блюда, которые вкусны холодными. Подходят лаваш, сэндвичи, сырники, запеканки и наггетсы.

Собрать сбалансированный набор школьнику с собой в школу. В идеале в контейнере должны быть белок (курица, яйцо, творог), сложные углеводы (лаваш, цельнозерновой хлеб, крупа) и овощи или фрукты.

Готовить вместе с ребенком. Пусть школьник сам выберет начинку для конвертика или фрукты для бокса.

Готовить накануне вечером. Утром останется только достать еду из холодильника и разложить по контейнерам.

Пробовать новое дома. Незнакомое блюдо лучше сначала подать за ужином: так будет понятно, понравится ли оно ребенку и не вызовет ли негативной реакции.

Исключить быстро портящиеся продукты. Заварные кремы и майонезные салаты без охлаждения быстро портятся, а мясо и курица должны быть полностью прожарены.

Порция должна быть небольшой и рассчитанной на один прием пищи: ребенок съест то, что можно быстро взять в руки и доесть за перемену.

Как правильно собрать контейнер

Ланчбокс Фото: Unsplash

Нужно подобрать контейнер или ланч-бокс под тип блюда.

Блюда Подходящая посуда Что учесть Сэндвичи, роллы, конвертики Плоский герметичный контейнер или пергамент Завернуть плотно, чтобы начинка не выпадала Обед с гарниром Ланч-бокс с отсеками Влажное и сухое лежат раздельно Горячее блюдо Термоконтейнер с широким горлом Заранее стоит прогреть его кипятком Йогурт, гранола, фрукты Небольшие баночки с крышкой Гранолу кладите отдельно, чтобы не размокла Смузи и вода Бутылочка с клапаном Смузи стоит встряхнуть перед тем, как пить

Еще несколько приемов помогут сохранить вкус и свежесть:

Разделить. Соусы стоит упаковывать в мини-баночки, сочные овощи проложить листом салата или сыром.

Добавить мелочи. Салфетка, влажные салфетки и вилка избавят ребенка от неловкости на перемене.

Следить за чистотой. Посуду необходимо мыть горячей водой в тот же день и сушить с открытой крышкой, чтобы не появился запах.

Что приготовить на обед

Эти блюда сытные и плотные. Они хорошо переносят дорогу в рюкзаке и не требуют разогрева.

Конвертики из лаваша с курицей, сыром и зеленью

Конвертики из лаваша

Тонкий лаваш нарезать квадратами. На каждый выложить отварное куриное филе, тертый сыр и рубленую зелень, сложить конвертом. Обжарить на сухой сковороде по минуте с каждой стороны до легкого румянца. Начинку можно связать ложкой натурального йогурта. В контейнере конвертики остаются плотными и не рассыпаются.

Картофельные оладьи с мясом

Картофельные оладьи

Натереть сырой картофель, отжать сок, добавить яйцо и ложку муки. Выложить на сковороду тонкий слой массы, в центр положить ложку обжаренного мясного фарша, накрыть еще одним слоем картофеля. Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны и промокнуть бумажным полотенцем. Йогурт или сметану положить отдельно в мини-баночку.

Сосиски в тесте или в лаваше

Сосиски в тесте Фото: Unsplash

Любимое блюдо многих детей. Сосиски лучше брать с высоким содержанием мяса.

В лаваше: завернуть сосиску вместе с ломтиком сыра, смазать яйцом и запекать 15 минут при 180 °C.

В тесте: использовать дрожжевое или слоеное тесто. Запеченные сосиски остаются мягкими и не такими жирными, как жареные.

Ленивые хачапури на кефире

Ленивые хачапури

Смешать 200 мл кефира, яйцо, 150 г муки, щепотку соли и соды, добавить 150 г тертого сыра. Разлить тесто по формам для маффинов и выпекать около 20 минут при 180 °C. Порционные хачапури удобно брать в руки, а остыв, они не теряют вкус. Их также можно заморозить и достать накануне.

Рулет из лаваша с колбасой и сыром

Рулет из лаваша с колбасой и сыром

Смазать лист лаваша творожным сыром, выложить ломтики вареной колбасы или ветчины, сыр и листья салата. Плотно свернуть рулетом, завернуть в пергамент и убрать в холодильник на час: лаваш пропитается и не будет ломаться. Перед укладкой в контейнер нарезать рулет на кружки.

Клаб-сэндвич

Клаб-сэндвич

Подсушить три ломтика хлеба в тостере. Между ними положить куриную грудку, лист салата, тонкие ломтики помидора и сыр, смазать йогуртово-горчичным соусом. Помидор предварительно промокнуть салфеткой, иначе хлеб размокнет. Разрезать сэндвич по диагонали и плотно завернуть в пергамент.

Кесадилья с курицей и овощами

Кесадилья

На половину тортильи или лаваша выложить курицу, кубики болгарского перца, кукурузу и тертый сыр. Сложить пополам и обжарить на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны, пока сыр не расплавится. Расплавленный сыр склеивает начинку, поэтому кесадилья держит форму. Перед тем как класть в контейнер, стоит нарезать ее на три треугольника.

Пита с намазкой из нута и овощами

Пита с нутовой намазкой

Пробить блендером банку нута с лимонным соком, оливковым маслом и щепоткой соли, а для кремовости добавить ложку йогурта. Разрезать мини-питу, внутрь положить намазку, тертую морковь, огурец и лист салата.

Шаурма с курицей или творогом

Шаурма с курицей

В лаваш завернуть запеченное куриное филе соломкой, шинкованную капусту, огурец и соус из йогурта с зеленью. В вегетарианском варианте можно заменить курицу творогом, смешанным с зеленью и сметаной. Плотно свернуть ролл с курицей или творогом и подсушить на сковороде.

Киш или порционный омлет с начинкой

Киш

Взбить четыре яйца со 100 мл молока и солью, добавить мелко нарезанные брокколи, ветчину и сыр. Разлить по формам для маффинов и запекать 20 минут при 180 °C. Для киша основой станет песочное тесто или лаваш. Яйца должны быть полностью готовы, а в рюкзак порцию стоит класть с охлаждающим элементом.

Куриные наггетсы

Наггетсы

Измельчить куриное филе в блендере с яйцом, ложкой сметаны и солью. Сформировать небольшие наггетсы, обвалять в панировочных сухарях или измельченных хлопьях и запечь 20 минут при 200 °C, перевернув на середине. В духовке наггетсы получаются менее жирными, чем во фритюре. Соус следует положить отдельно, а рядом — овощные палочки.

Что приготовить на перекус

Творожные вафли или панкейки

Творожные вафли

Смешать 200 г творога, яйцо, три столовые ложки муки, ванилин и банан вместо сахара. Выпекать в вафельнице или на сковороде. Вафли получаются мягкими, даже остыв. Можно добавить к ним контейнер с ягодами или ломтиками фруктов.

Творожная запеканка с ягодами или тыквой

Творожная запеканка

Соединить 400 г творога, два яйца, три ложки манки и две ложки сметаны. Добавить ягоды или тертую тыкву и запекать 35–40 минут при 180 °C. Остывшую запеканку нарезать порционными квадратами.

Овсяные батончики с орехами и сухофруктами

Батончики

Размять два банана, добавить 200 г овсяных хлопьев, горсть орехов и изюма или кураги. Выложить массу в форму и запекать 20 минут при 180 °C. Резать на батончики можно только после остывания.

Сырники с фруктами

Сырники

Смешать 500 г творога, яйцо, три ложки муки и ванилин. Обжарить на антипригарной сковороде или запечь в духовке. Выделить в контейнере отсек для кусочков яблока, груши или банана. Вместо сметаны можно положить мини-баночку натурального йогурта.

Гранола с йогуртом и ягодами

Гранола

Смешать овсяные хлопья, семечки и немного меда, запекать 25 минут при 160 °C. В баночку выложить слоями йогурт без добавок и ягоды, а гранолу положить отдельно в пакетике. Тогда она не размокнет и останется хрустящей. Баночку лучше держать в сумке рядом с охлаждающим элементом.

Фруктовый салат или бокс в контейнере

Фруктовый бокс

Нарезать яблоко, грушу, мандарин и банан, добавить виноград. Сбрызнуть нарезку лимонным или апельсиновым соком, чтобы фрукты не потемнели. Младшим школьникам виноград лучше разрезать пополам. Вместо салата можно собрать яркий бокс с отсеками: каждый фрукт отдельно, и ребенок съест то, что захочет.

Яблочная пастила

Пастила

Запечь килограмм яблок, пробить блендером в пюре и подсластить по вкусу. Выложить тонким слоем на пергамент и сушить 3–4 часа при 80–100 °C с приоткрытой дверцей. Готовую пастилу скрутить в рулетики и хранить в плотном контейнере.

Конфеты из кураги, изюма и орехов

Конфеты

Измельчить по 100 г кураги, изюма и грецких орехов, скатать шарики и обвалять в кокосовой стружке или кунжуте. Хранить конфеты стоит в холодильнике, а в школу достаточно положить два-три шарика.

Овощные роллы с творожным сыром

Овощные роллы

Смазать лаваш или тортилью творожным сыром, выложить полоски огурца, моркови, перца и зелень. Свернуть плотным рулетом и нарезать на кружки.

Яйцо в лаваше

Яйцо в лаваше

Сварить яйца вкрутую (8–10 минут), остудить и очистить. Размять с йогуртом, зеленью и тертым сыром, завернуть начинку в лаваш и подсушить на сковороде. В тепле такой перекус долго не хранится, поэтому нужен охлаждающий элемент.

Смузи в бутылочке

Смузи

Взбить в блендере банан, горсть ягод или шпината и 150 мл кефира или молока. Смузи получится густым, поэтому нужно брать бутылочку с широким горлышком и клапаном. Перед употреблением ее нужно встряхнуть. Готовить напиток лучше утром и сразу убирать в сумку с холодом.

Тосты с арахисовой пастой и бананом

Тосты с арахисовой пастой и бананом

Подсушить ломтик цельнозернового хлеба, смазать тонким слоем арахисовой пасты без сахара и пальмового масла, сверху выложить кружочки банана. Чтобы банан не потемнел, необходимо накрыть тост вторым ломтиком, как сэндвич.

Выгодно ли готовить ребенку в школу самостоятельно

Как правило, выгодно, особенно если готовить партиями и использовать продукты, которые уже есть дома. Точную сумму лучше посчитать самим: можно поделить стоимость продуктов на число порций. Например, упаковка творога на сырники или курица на конвертики даст несколько порций, и цена одной окажется заметно ниже, чем у готовой выпечки или покупного ланча.

Сравним три варианта:

Вариант Стоимость порции Состав Время родителей Домашний перекус Обычно ниже Можно контролировать все продукты 20–30 минут вечером Школьная столовая 1–4 классы — бесплатно (горячее питание раз в день); для старших — зависит от школы и региона Меню одинаковое для всех Не нужно Готовая еда из магазина Обычно выше Часто есть соусы и добавки Несколько минут

Ланчбокс Фото: Unsplash

Чтобы экономить еще больше, можно воспользоваться простыми приемами: