Школьный день длинный, а столовая выручает не всегда: ребенок не любит гарнир, не успевает поесть на короткой перемене или остается на продленку. Поэтому вопрос "что приготовить ребенку в школу" возвращается каждый вечер. Собрали 23 рецепта: 11 для обеда и 12 для перекуса. Большинство готовится за 15–30 минут, а часть можно заморозить заранее.
Что дать ребенку с собой в школу: общие правила
- Выбирать блюда, которые вкусны холодными. Подходят лаваш, сэндвичи, сырники, запеканки и наггетсы.
- Собрать сбалансированный набор школьнику с собой в школу. В идеале в контейнере должны быть белок (курица, яйцо, творог), сложные углеводы (лаваш, цельнозерновой хлеб, крупа) и овощи или фрукты.
- Готовить вместе с ребенком. Пусть школьник сам выберет начинку для конвертика или фрукты для бокса.
- Готовить накануне вечером. Утром останется только достать еду из холодильника и разложить по контейнерам.
- Пробовать новое дома. Незнакомое блюдо лучше сначала подать за ужином: так будет понятно, понравится ли оно ребенку и не вызовет ли негативной реакции.
- Исключить быстро портящиеся продукты. Заварные кремы и майонезные салаты без охлаждения быстро портятся, а мясо и курица должны быть полностью прожарены.
Порция должна быть небольшой и рассчитанной на один прием пищи: ребенок съест то, что можно быстро взять в руки и доесть за перемену.
Как правильно собрать контейнер
Нужно подобрать контейнер или ланч-бокс под тип блюда.
|Блюда
|Подходящая посуда
|Что учесть
|Сэндвичи, роллы, конвертики
|Плоский герметичный контейнер или пергамент
|Завернуть плотно, чтобы начинка не выпадала
|Обед с гарниром
|Ланч-бокс с отсеками
|Влажное и сухое лежат раздельно
|Горячее блюдо
|Термоконтейнер с широким горлом
|Заранее стоит прогреть его кипятком
|Йогурт, гранола, фрукты
|Небольшие баночки с крышкой
|Гранолу кладите отдельно, чтобы не размокла
|Смузи и вода
|Бутылочка с клапаном
|Смузи стоит встряхнуть перед тем, как пить
Еще несколько приемов помогут сохранить вкус и свежесть:
- Разделить. Соусы стоит упаковывать в мини-баночки, сочные овощи проложить листом салата или сыром.
- Добавить мелочи. Салфетка, влажные салфетки и вилка избавят ребенка от неловкости на перемене.
- Следить за чистотой. Посуду необходимо мыть горячей водой в тот же день и сушить с открытой крышкой, чтобы не появился запах.
Что приготовить на обед
Эти блюда сытные и плотные. Они хорошо переносят дорогу в рюкзаке и не требуют разогрева.
Конвертики из лаваша с курицей, сыром и зеленью
Тонкий лаваш нарезать квадратами. На каждый выложить отварное куриное филе, тертый сыр и рубленую зелень, сложить конвертом. Обжарить на сухой сковороде по минуте с каждой стороны до легкого румянца. Начинку можно связать ложкой натурального йогурта. В контейнере конвертики остаются плотными и не рассыпаются.
Картофельные оладьи с мясом
Натереть сырой картофель, отжать сок, добавить яйцо и ложку муки. Выложить на сковороду тонкий слой массы, в центр положить ложку обжаренного мясного фарша, накрыть еще одним слоем картофеля. Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны и промокнуть бумажным полотенцем. Йогурт или сметану положить отдельно в мини-баночку.
Сосиски в тесте или в лаваше
Любимое блюдо многих детей. Сосиски лучше брать с высоким содержанием мяса.
В лаваше: завернуть сосиску вместе с ломтиком сыра, смазать яйцом и запекать 15 минут при 180 °C.
В тесте: использовать дрожжевое или слоеное тесто. Запеченные сосиски остаются мягкими и не такими жирными, как жареные.
Ленивые хачапури на кефире
Смешать 200 мл кефира, яйцо, 150 г муки, щепотку соли и соды, добавить 150 г тертого сыра. Разлить тесто по формам для маффинов и выпекать около 20 минут при 180 °C. Порционные хачапури удобно брать в руки, а остыв, они не теряют вкус. Их также можно заморозить и достать накануне.
Рулет из лаваша с колбасой и сыром
Смазать лист лаваша творожным сыром, выложить ломтики вареной колбасы или ветчины, сыр и листья салата. Плотно свернуть рулетом, завернуть в пергамент и убрать в холодильник на час: лаваш пропитается и не будет ломаться. Перед укладкой в контейнер нарезать рулет на кружки.
Клаб-сэндвич
Подсушить три ломтика хлеба в тостере. Между ними положить куриную грудку, лист салата, тонкие ломтики помидора и сыр, смазать йогуртово-горчичным соусом. Помидор предварительно промокнуть салфеткой, иначе хлеб размокнет. Разрезать сэндвич по диагонали и плотно завернуть в пергамент.
Кесадилья с курицей и овощами
На половину тортильи или лаваша выложить курицу, кубики болгарского перца, кукурузу и тертый сыр. Сложить пополам и обжарить на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны, пока сыр не расплавится. Расплавленный сыр склеивает начинку, поэтому кесадилья держит форму. Перед тем как класть в контейнер, стоит нарезать ее на три треугольника.
Пита с намазкой из нута и овощами
Пробить блендером банку нута с лимонным соком, оливковым маслом и щепоткой соли, а для кремовости добавить ложку йогурта. Разрезать мини-питу, внутрь положить намазку, тертую морковь, огурец и лист салата.
Шаурма с курицей или творогом
В лаваш завернуть запеченное куриное филе соломкой, шинкованную капусту, огурец и соус из йогурта с зеленью. В вегетарианском варианте можно заменить курицу творогом, смешанным с зеленью и сметаной. Плотно свернуть ролл с курицей или творогом и подсушить на сковороде.
Киш или порционный омлет с начинкой
Взбить четыре яйца со 100 мл молока и солью, добавить мелко нарезанные брокколи, ветчину и сыр. Разлить по формам для маффинов и запекать 20 минут при 180 °C. Для киша основой станет песочное тесто или лаваш. Яйца должны быть полностью готовы, а в рюкзак порцию стоит класть с охлаждающим элементом.
Куриные наггетсы
Измельчить куриное филе в блендере с яйцом, ложкой сметаны и солью. Сформировать небольшие наггетсы, обвалять в панировочных сухарях или измельченных хлопьях и запечь 20 минут при 200 °C, перевернув на середине. В духовке наггетсы получаются менее жирными, чем во фритюре. Соус следует положить отдельно, а рядом — овощные палочки.
Что приготовить на перекус
Творожные вафли или панкейки
Смешать 200 г творога, яйцо, три столовые ложки муки, ванилин и банан вместо сахара. Выпекать в вафельнице или на сковороде. Вафли получаются мягкими, даже остыв. Можно добавить к ним контейнер с ягодами или ломтиками фруктов.
Творожная запеканка с ягодами или тыквой
Соединить 400 г творога, два яйца, три ложки манки и две ложки сметаны. Добавить ягоды или тертую тыкву и запекать 35–40 минут при 180 °C. Остывшую запеканку нарезать порционными квадратами.
Овсяные батончики с орехами и сухофруктами
Размять два банана, добавить 200 г овсяных хлопьев, горсть орехов и изюма или кураги. Выложить массу в форму и запекать 20 минут при 180 °C. Резать на батончики можно только после остывания.
Сырники с фруктами
Смешать 500 г творога, яйцо, три ложки муки и ванилин. Обжарить на антипригарной сковороде или запечь в духовке. Выделить в контейнере отсек для кусочков яблока, груши или банана. Вместо сметаны можно положить мини-баночку натурального йогурта.
Гранола с йогуртом и ягодами
Смешать овсяные хлопья, семечки и немного меда, запекать 25 минут при 160 °C. В баночку выложить слоями йогурт без добавок и ягоды, а гранолу положить отдельно в пакетике. Тогда она не размокнет и останется хрустящей. Баночку лучше держать в сумке рядом с охлаждающим элементом.
Фруктовый салат или бокс в контейнере
Нарезать яблоко, грушу, мандарин и банан, добавить виноград. Сбрызнуть нарезку лимонным или апельсиновым соком, чтобы фрукты не потемнели. Младшим школьникам виноград лучше разрезать пополам. Вместо салата можно собрать яркий бокс с отсеками: каждый фрукт отдельно, и ребенок съест то, что захочет.
Яблочная пастила
Запечь килограмм яблок, пробить блендером в пюре и подсластить по вкусу. Выложить тонким слоем на пергамент и сушить 3–4 часа при 80–100 °C с приоткрытой дверцей. Готовую пастилу скрутить в рулетики и хранить в плотном контейнере.
Конфеты из кураги, изюма и орехов
Измельчить по 100 г кураги, изюма и грецких орехов, скатать шарики и обвалять в кокосовой стружке или кунжуте. Хранить конфеты стоит в холодильнике, а в школу достаточно положить два-три шарика.
Овощные роллы с творожным сыром
Смазать лаваш или тортилью творожным сыром, выложить полоски огурца, моркови, перца и зелень. Свернуть плотным рулетом и нарезать на кружки.
Яйцо в лаваше
Сварить яйца вкрутую (8–10 минут), остудить и очистить. Размять с йогуртом, зеленью и тертым сыром, завернуть начинку в лаваш и подсушить на сковороде. В тепле такой перекус долго не хранится, поэтому нужен охлаждающий элемент.
Смузи в бутылочке
Взбить в блендере банан, горсть ягод или шпината и 150 мл кефира или молока. Смузи получится густым, поэтому нужно брать бутылочку с широким горлышком и клапаном. Перед употреблением ее нужно встряхнуть. Готовить напиток лучше утром и сразу убирать в сумку с холодом.
Тосты с арахисовой пастой и бананом
Подсушить ломтик цельнозернового хлеба, смазать тонким слоем арахисовой пасты без сахара и пальмового масла, сверху выложить кружочки банана. Чтобы банан не потемнел, необходимо накрыть тост вторым ломтиком, как сэндвич.
Выгодно ли готовить ребенку в школу самостоятельно
Как правило, выгодно, особенно если готовить партиями и использовать продукты, которые уже есть дома. Точную сумму лучше посчитать самим: можно поделить стоимость продуктов на число порций. Например, упаковка творога на сырники или курица на конвертики даст несколько порций, и цена одной окажется заметно ниже, чем у готовой выпечки или покупного ланча.
Сравним три варианта:
|Вариант
|Стоимость порции
|Состав
|Время родителей
|Домашний перекус
|Обычно ниже
|Можно контролировать все продукты
|20–30 минут вечером
|Школьная столовая
|1–4 классы — бесплатно (горячее питание раз в день); для старших — зависит от школы и региона
|Меню одинаковое для всех
|Не нужно
|Готовая еда из магазина
|Обычно выше
|Часто есть соусы и добавки
|Несколько минут
Чтобы экономить еще больше, можно воспользоваться простыми приемами:
- готовить двойную порцию на ужин и класть часть в школу;
- замораживать хачапури, наггетсы и сырники и доставать накануне;
- покупать сезонные плоды;
- составлять меню на неделю, чтобы не выбрасывать продукты;
- использовать многоразовые контейнеры вместо одноразовых пакетов.