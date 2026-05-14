Что слепить из воздушного пластилина: легкие и сложные идеи для поделок с фото

Воздушный пластилин — материал, который полюбился и детям, и взрослым за мягкость, безопасность и способность застывать без запекания. Из него можно лепить что угодно: от простой гусеницы до объемного букета цветов или украшений. Собрали более 15 идей для поделок разного уровня сложности, подробные инструкции и наглядные фото.

Что такое воздушный пластилин и чем он удобен для поделок

Воздушный пластилин представляет собой легкую полимерную массу для лепки, которая застывает на открытом воздухе. Этот материал отличается мягкостью и эластичностью, не пачкает руки, а после высыхания готовые изделия становятся прочными и почти невесомыми, что делает его идеальным выбором для создания фигурок, украшений и декора.

В состав воздушного пластилина входят вода, полимер, наполнитель, пищевой краситель, связующий компонент и ароматизатор.

Главные плюсы: не надо запекать, цвета легко смешивать, состав безопасный, а готовое изделие получается прочным. Так что воздушный пластилин отлично подходит и для простых детских поделок, и для более серьезного творчества.

Для какого возраста подходит

Начинать лепить из воздушного пластилина лучше всего с трех лет. В этом возрасте ребенок уже может спокойно мять материал в руках и пытаться делать простые фигурки: шарики, колбаски, лепешки.

Детям постарше и даже взрослым этот пластилин тоже пригодится: он позволяет лепить мелкие детали, делать миниатюрные изделия и красивые декоративные предметы.

В первое время лучше, чтобы взрослый был рядом: показал мастер-класс, как разминать пластилин, как соединять детали, и объяснил основные правила работы.

Что подготовить перед лепкой

Стоит заранее подготовить ровную поверхность (стол или коврик), влажные салфетки для рук и стеки (специальные пластиковые ножи). Остатки материала хранить в герметичном контейнере, чтобы избежать высыхания. Для создания узоров и оттисков использовать формочки, зубочистки или любые предметы с фактурой. Продуманная организация рабочего места упростит лепку и позволит полностью сосредоточиться на творчестве.

Что сделать из воздушного пластилина легко

Гусеница

Для этой поделки не нужны специальные навыки. Гусеница состоит из простых элементов, а воздушный пластилин легко поддается формовке.

Для начала стоит подготовить материал. Взять зеленый пластилин (один или несколько оттенков). Скатать шесть шариков. Отщипнуть небольшие кусочки примерно одного размера и раскатать их круговыми движениями между ладоней. Выложить шарики в ряд, плотно прижимая друг к другу. Для надежности слегка промазать места стыков пальцем. На первом шарике нужно закрепить глаза из крошечных белых и черных шариков, готовых пластиковых глазок, бусин или нарисовать точки зубочисткой. Поместить изделие в сухое место на несколько часов (до суток). После высыхания гусеница станет твердой и легкой.

Цветок

Взять пластилин двух цветов (для лепестков и серединки). Раскатать колбаску основного цвета, разрезать на 5–6 частей, каждую скатать в шарик и сплющить в лепесток. Собрать лепестки в круг, соединяя краями. Из пластилина другого цвета скатать маленький шарик-серединку, прижать в центр. При желании добавить ножку из зеленой колбаски и листочки.

Божья коровка

Подготовить пластилин красного, черного и белого цветов. Скатать красный шарик. Надеть его на палец, чтобы внутри образовалась пустота. Это придаст изделию объем, устойчивость, а после высыхания игрушку можно будет надевать на палец. От черного пластилина отделить небольшой кусок, сделать из него плоский круг толщиной около 3–5 мм и прикрепить к красной заготовке с одной стороны. Скатать несколько маленьких черных шариков, каждый прижать пальцем до плоского кружка и прикрепить на спину божьей коровке в качестве пятнышек. Стеком сделать прорезь по центру спинки — имитацию соединения крыльев. Из белого пластилина скатать два крошечных шарика, превратить их в лепешки и прикрепить к голове.

Поделки средней сложности

Осьминог

Взять пластилин фиолетового, синего, черного и белого цветов, стек с закругленным концом. Скатать крупный фиолетовый шар для тела, снизу слегка примять для устойчивости. Другой большой кусок фиолетового разделить на восемь равных частей, из каждой скатать тонкую колбаску (один конец чуть толще), тонкий конец закрутить в спираль. Соединить щупальца толстыми концами по кругу, в середину прикрепить туловище.

Из белого пластилина скатать два шарика, прижать в лепешки, прикрепить на туловище. Стеком сделать углубления в центре каждой лепешки. Из черного пластилина скатать два крошечных шарика и вставить в углубления — это зрачки.

Слон

Скатать тело в виде крупного овала. Отдельно вылепить голову: округлый шар, вытянутый книзу. Сделать два плоских округлых уха (слегка вогнутых), четыре короткие толстые ноги-колбаски, длинный сужающийся хобот (кончик подогнуть) и тонкий хвост с кисточкой.

Прикрепить голову к туловищу (зубочисткой для прочности), затем ноги, хвост и хобот. Уши прилепить по бокам головы. Вместо пластилиновых глаз вставить черные бусины. Прокатать мягкую фигурку по грубой ткани для рельефа кожи.

Динозавр

Взять три цвета: основной для туловища (зеленый), контрастный для шипов (желтый или оранжевый) и черный или белый для глаз. Из основного цвета скатать вытянутую овальную заготовку с шеей и хвостом (одну сторону заузить короче для шеи и головы, другую длиннее для хвоста), слегка приплюснуть. Из контрастного пластилина слепить несколько маленьких конусов-шипов и прикрепить вдоль спины в один или два ряда. Добавить четыре короткие лапы по бокам. Из черного пластилина сделать два крошечных шарика-глаза, прикрепить на голову.

Сложные фигурки

Собака

Выбрать основной цвет (любой, можно с пятнами). Скатать овальное тело и круглую голову, соединить зубочисткой. Слепить четыре лапки-колбаски (задние чуть толще), прикрепить к туловищу. Хвост — небольшая изогнутая колбаска сзади. Из контрастного цвета сделать два плоских ушка по бокам головы. На мордочке маленький черный нос и глаза из двух крошечных черных шариков или бусин. Готовую фигурку оставить сохнуть.

Скат

Взять пластилин подходящего цвета (голубой, серый или синий). При отсутствии нужного оттенка смешать синий и белый до однородной массы. Главная особенность — лепить ската сразу целиком, не соединяя отдельные детали, так как форма у него плоская и цельная.

Скатать шар, затем расплющить его в толстую лепешку. Осторожно вытянуть пластилин в стороны, придавая заготовке форму ромба с закругленными краями. Два противоположных угла вытянуть подлиннее — это будут плавники. Третий угол чуть заострить — хвост. Четвертый угол слегка притупить — голова.

Верхнюю сторону ската сделать чуть выпуклой, нижнюю плоской. С помощью лопатки, зубочистки или обратной стороны стержня шариковой ручки нанести хаотичные мелкие точки на верхнюю часть (имитация пятен на спине). По бокам головы двумя маленькими точками обозначить глаза. Хвост можно слегка загнуть вверх.

Чебурашка

Взять коричневый пластилин (или смешать красный и зеленый), а также немного белого, желтого и черного. Слепить туловище в виде вытянутого овала с плоским основанием. Отдельно скатать крупную круглую голову. Сделать два одинаковых круглых блина (чуть меньше головы), слегка приплюснуть, прикрепить по бокам головы под небольшим углом.

Из желтого или оранжевого пластилина вылепить округлую грудку, прикрепить спереди туловища. Глаза: два белых кружка, зрачки из черных крошечных шариков. Нос — маленький черный или коричневый шарик (или треугольник) снизу между глаз. Рот прорисовать зубочисткой.

Лапки: две короткие колбаски по бокам туловища (верхние) и две маленькие приплюснутые лепешки снизу спереди (нижние). Соединить голову с туловищем на зубочистку для прочности.

Еда из пластилина

Фрукты и ягоды

Апельсины и мандарины. Взять оранжевый пластилин, скатать шарики, слегка приплюснуть, добавить зеленые листики-капельки и короткие черенки.

Яблоко, персики. Для них подойдут красный и желтый цвета. Также скатать шарики, и слегка приплюснуть.

Вишня. Два маленьких красных шарика, чуть приплюснуть, добавить длинные зеленые черенки и один листик.

Виноград. Много мелких фиолетовых шариков собрать в гроздь, плотно прижимая, сверху добавить зеленую веточку.

Малина. Мелкие малиновые шарики соединить в полусферу.

Бананы. Толстую желтую колбаску изогнуть дугой, заострить концы, продавить зубочисткой продольные бороздки.

Овощи

Огурец и кабачки. Подойдет зеленая колбаска с зауженными концами, можно добавить пупырышки зубочисткой.

Кукуруза. Сделать желтый початок-колбаску, обернуть зелеными лепешками-листьями.

Морковь. Слепить оранжевый конус, сверху углубление и пучок зеленых колбасок.

Свекла и редис. Красные шарики слегка приплюснуть, снизу добавить корешок, сверху зеленые листья.

Картофель. Сделать коричневые шарики неправильной формы с "глазками".

Помидоры. Красные приплюснутые шарики с зеленой звездочкой сверху.

Капуста. Светло-зеленый приплюснутый шар с прожилками-листьями стеком.

Тыква. Оранжевый шар сплющить, сверху углубление, стеком вертикальные линии-дольки, добавить зеленый черенок.

Пицца и хот-дог

Пицца. Раскатать ровный круг из желтого, светло-оранжевого или бежевого пластилина — основа. Сверху положить тонкий красный круг чуть меньше (кетчуп). Добавить мелкие детали: красные кружки помидоров, желтые лепешки сыра, розовые колбаски и другие ингредиенты, слегка прижав. Сохранить плоскую форму. После высыхания пиццу можно нарезать ножницами или ножом (взрослым или под присмотром). Оставить сохнуть.

Хот-дог. Скатать из коричневого или золотистого пластилина продолговатую приплюснутую булочку. Продавить вдоль углубление стеком. Из розового или красного пластилина сделать колбаску по длине булочки, вложить в углубление. По желанию добавить тонкие полоски желтым (горчица) или красным (кетчуп) пластилином. Плотно прижать детали.

Красивые и милые изделия для декора

Букет цветов

Подготовить зеленый и желтый пластилин (стебли и сердцевины), пластилин любых цветов для лепестков, проволоку (15–20 см, при необходимости скрутить 2–3 куска). Нарезать проволоку по количеству цветков.

Для каждого цветка сделать проволочный контур листика, прикрепить к стеблю, обклеить зеленым пластилином. На верхние концы стеблей закрепить желтые шарики-сердцевины. Вылепить лепестки (например, 5–8 капель для ромашки), расположить вокруг сердцевины, насадить цветок на стебель.

Собрать букет: соединить стебли, скрутив проволоку или обмотав зеленой лентой из пластилина. При необходимости поставить в самодельную вазу. Оставить в сухом месте до затвердевания (от нескольких часов до суток).

Картина

Взять основу (картон или пластик). Подготовить пластилин: голубой и белый (небо, облака), желтый (солнце, окно), синий (река), коричневый (бревна), красный (крыша), зеленый (трава). Разделить лист на две части. Верхнюю тонко размазать голубым (небо), нижнюю — зеленым (трава). Для избушки приклеить несколько коротких коричневых колбасок одна на другую (квадрат), сверху красный треугольник-крышу, в центре желтый квадратик-окно. Из синей расплющенной колбаски сделать реку. На небе белые облака-лепешки и желтое солнце с лучами. При желании добавить мелкие цветы, птиц или зверей. Готовую картину сушить горизонтально.

Украшения и бусины

Воздушный пластилин подходит для бижутерии благодаря малому весу. Взять пластилин разных цветов, зубочистки для отверстий, после сушки — лак или блестки.

Для бусин скатать шарики (круглые, цилиндрические из коротких колбасок или сплюснутые). В каждой зубочисткой сделать сквозное отверстие, нанизать на зубочистки или проволоку, сушить 12–24 часа.

Для кулона вылепить плоскую фигурку (сердечко, звезду, цветок) и сделать одно отверстие сверху. После сушки покрыть лаком, добавить блестки.

Браслет: нанизать бусины на резинку или шнур, завязать узел, спрятать концы. Сережки: прикрепить швензы клеем или колечками. После сборки сушить еще сутки.

Идеи поделок по цветам пластилина

Что слепить из розового пластилина. Из розового пластилина чаще всего лепят поросенка (круглое тело, пятачок, уши, хвостик-крючок). Также подходят ягоды и фрукты: малина, вишня, клубника, яблоки, гранат. Хороши сердечки, цветы (пионы, розы), сладости (пончики, конфеты, шарики мороженого). Из морских обитателей: осьминог и морская звезда, на суше: улитка, фламинго, бантик. Плюс детали для других фигурок: уши и хвост мышки, плавники рыбки, щечки и лапы зверят.

Что слепить из зеленого пластилина. Удобно лепить гусеницу. Другие идеи: трава, кусты, листья, лягушка, дракон, крокодил, змея, черепаха, динозавр, овощи (капуста, горошек), кактус, елка.

Что слепить из белого пластилина. Напоминает снег, поэтому хорошо лепить снеговика: три шарика разного размера (большой внизу, маленький сверху), руки из белых шариков, палочек или половинок зубочисток, нос-морковка из оранжевого, глаза из черных точек. Украсить пуговицами и ведром на голове. Другие идеи: кошка, лошадка, белый медведь, заяц, лебедь, курочка, овечка, облако, крем для торта, а также детали (глаза, зубы, грудка).

Желтый. Можно слепить подвеску-солнышко: сплюснутый шар — центр, лучи из вытянутых деталей-морковок, сушить горизонтально. В одном луче сделать отверстие для ленты. После сушки нарисовать улыбку и глаза маркером. Другие идеи: цыпленок, лимон, банан, подсолнух, звезда, пчелка, жираф, утенок, колесо для машинки, солнышко для аппликации.

Черный. Котенок, ворона, летучая мышь, пантера, паук, шляпка, сумочка, фотоаппарат, семечки для подсолнуха, а также отдельные детали (лапки, глазки, колеса, клюв).

Фиолетовый. Удачный вариант — фиолетовая машина. Сначала кузов, после подсыхания колеса (черные, серые или любые другие). На кузов сверху стекла из белого или голубого. По бокам колеса, желтые фары, красные тормозные огни, оранжевые поворотники (оранжевый смешать из желтого и красного). Другие идеи: виноград, ракушка, фиалка, осьминог, дельфин, кит, елочная игрушка, инопланетянин, грива для единорога, украшения для пирожных.

Как сделать поделку аккуратной

Аккуратность при работе с воздушным пластилином зависит не столько от опыта, сколько от соблюдения базовых техник. Материал сам по себе податливый, но при небрежной работе детали могут терять форму, трескаться или плохо держаться. Чтобы готовое изделие выглядело чисто и профессионально, важно учитывать несколько ключевых моментов: от соединения элементов до правильной сушки и хранения.

Как соединять детали

Надежное соединение — основа прочной фигурки. Если просто приложить элементы друг к другу, после высыхания они могут отвалиться.

Чтобы детали держались:

слегка прижимайте их, но не деформируйте;

разглаживайте стык пальцами или инструментом;

используйте небольшое количество мягкого пластилина как "прослойку";

для сложных конструкций применяйте каркас (например, зубочистки или проволоку).

Чем лучше замаскирован шов, тем аккуратнее выглядит изделие в итоге.

Как сушить готовую фигурку

Правильная сушка влияет на внешний вид и на долговечность изделия. Как мы уже отмечали, такой пластилин не требует запекания: он твердеет естественным образом.

Рекомендации по сушке:

оставляйте изделие в сухом помещении при комнатной температуре;

избегайте прямых солнечных лучей и источников тепла;

не перемещайте фигурку в первые часы, чтобы не нарушить форму;

при необходимости переворачивайте изделие для равномерного высыхания.

В среднем полное высыхание занимает от нескольких часов до суток, в зависимости от толщины деталей.

Как хранить поделки

Готовые изделия достаточно прочные, но требуют бережного хранения, чтобы сохранить форму и цвет. Храните поделки в сухом месте без высокой влажности, избегайте давления и механических повреждений, при необходимости используйте коробки, баночки или витрины, не допускайте длительного контакта с водой. Если изделие используется как декор, его лучше размещать вдали от источников влаги и пыли.

Частые ошибки при лепке

Даже простой материал может "наказать" за спешку, но распространенных ошибок легко избежать, если знать о них заранее.

Слишком толстые детали дольше сохнут и могут трескаться.

Слабое соединение элементов приводит к разрушению конструкции.

Не стоит пересушивать отдельные части во время работы, а также давить на мягкий материал слишком сильно , иначе теряется форма.

Важно правильно хранить остатки пластилина: без упаковки он быстро высыхает.

Если держать эти моменты под контролем, результат будет аккуратным и порадует не только процессом, но и итогом.

Частые вопросы о поделках из воздушного пластилина