Представление об ангеле-хранителе — одно из самых утешительных и глубоко укорененных в христианском вероучении. Это существо, приставленное Богом к каждому человеку, чтобы оберегать душу и тело, наставлять на добрые дела и отводить от греха. Несмотря на то, что образ ангела-хранителя знаком практически каждому верующему, его богословское содержание гораздо глубже расхожих бытовых представлений.

Библейские корни учения об ангелах-хранителях

Само Священное Писание не содержит развернутого догматического определения ангела-хранителя, однако дает множество указаний на существование личных небесных покровителей. В Книге Исход Бог говорит народу израильскому: "Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил" (Исх. 23:20). В псалмах: "Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих" (Пс. 90:11).

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Особое значение для формирования учения имеют слова Христа о детях: “Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного” (Мф. 18:10). Этот фрагмент традиционно толкуется как прямое указание на то, что у каждого человека есть свой личный ангел, предстоящий перед Богом.

В книге Деяний апостолов встречается эпизод, где ученики, не веря в чудесное освобождение апостола Петра из темницы, предполагают, что у ворот стоит "Ангел его" (Деян. 12:15) — то есть его личный ангел-хранитель, явившийся в его облике. Это одно из немногих мест Нового Завета, где косвенно подтверждается вера ранней Церкви в персонального небесного покровителя.

Кто такие ангелы-хранители согласно церковному учению

В православном и католическом богословии ангелы-хранители — это бесплотные духовные существа, сотворенные Богом прежде видимого мира. Они принадлежат к ангельскому миру, но при этом выполняют особую, индивидуальную миссию: сопровождать конкретного человека на протяжении всей его земной жизни.

Отличие от других ангельских чинов

Христианская традиция, опираясь на труды Дионисия Ареопагита, выделяет девять чинов ангельских, разделенных на три иерархии: от серафимов и херувимов до архангелов и просто ангелов. Именно последний, низший чин чаще всего отождествляется с функцией хранителей отдельных людей. Считается, что эта близость к земному миру делает их способными к деятельному попечению о человеке в его повседневной жизни.

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Когда человек получает ангела-хранителя

Богословы разных эпох расходятся во мнениях о точном моменте, когда душа получает своего хранителя. Одни утверждают, что это происходит в момент зачатия или рождения, другие связывают обретение личного ангела с таинством Крещения — именно тогда, по этой точке зрения, человек официально входит в лоно Церкви и получает особого духовного покровителя.

Функции ангела-хранителя

Духовная защита и наставление

Главная задача ангела-хранителя — оберегать человека от духовных опасностей: греховных помыслов, соблазнов, отчаяния и уныния. Он незримо содействует пробуждению совести, подсказывает верный нравственный выбор и укрепляет в вере в моменты сомнений.

Физическая охрана

Народное благочестие традиционно связывает с ангелом-хранителем и защиту от телесных опасностей: несчастных случаев, болезней, внезапной смерти без покаяния. Множество житийных повествований и личных свидетельств верующих рассказывают о чудесном спасении в критических ситуациях, которое приписывается вмешательству ангела-хранителя.

Ангел-хранитель Фото: Unsplash

Посредничество в молитве

Считается, что ангел-хранитель возносит молитвы человека к Богу и, в свою очередь, доносит до человека Божественную волю: через интуицию, внутренний голос совести, "случайные" совпадения обстоятельств, которые верующий воспринимает как знак свыше.

Ангел-хранитель в православной традиции

В православном богослужении существует особый Канон Ангелу-хранителю: его читают, в частности, при подготовке к Причастию. Верующие регулярно обращаются к своему хранителю с молитвой, прося прощения за то, что своими грехами "опечаливают" его, ведь, согласно учению, ангел скорбит о падениях человека, но никогда его не оставляет.

Важно подчеркнуть: православное богословие не приравнивает ангела-хранителя к некой магической силе или оберегу. Он рассматривается прежде всего как соработник человека на пути спасения, а не как гарант благополучной земной жизни любой ценой.

Ангел-хранитель в католической традиции

2 октября Католическая Церковь отмечает день памяти Ангелов-хранителей. Катехизис Католической Церкви прямо говорит о том, что "каждый верующий имеет рядом с собой ангела как защитника и пастыря, ведущего его к жизни". Широко известна и детская молитва "Angele Dei" ("Ангел Божий"), которую с малых лет учат католические дети.

Ангел-хранитель Фото: Unsplash

Народные представления и заблуждения

Наряду с церковным учением существует множество народных представлений об ангелах-хранителях, не всегда согласующихся с богословием. Например, распространено мнение, будто ангел-хранитель покидает человека в момент совершения тяжкого греха. Церковное учение здесь мягче: ангел не оставляет человека полностью, но, согласно образному языку аскетической литературы, "отступает" и скорбит, ожидая покаяния.

Также ошибочно отождествлять ангела-хранителя с душой умершего родственника: в христианской традиции это принципиально разные категории: ангелы — особый род бесплотных духов, не бывших людьми.