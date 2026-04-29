Что такое ключевая ставка ЦБ РФ и на что она влияет

Как одно решение Центробанка может повлиять и на ипотеку, и на вклады, и на курс российского рубля? Ответ — в ключевой ставке, которая задает ориентир для стоимости денег во всей экономике. ИС “Вести” объясняет, что это такое, зачем ее повышают или снижают и как она связана с инфляцией.

Что такое ключевая ставка

Центральный банк России (ЦБ РФ) устанавливает минимальный процент, по которому предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги. Этот процент называется ключевой ставкой, и это основной инструмент денежно-кредитной политики (ДКП) — с его помощью регулируется экономическая активность в стране. Изменяя размер ключевой ставки, ЦБ РФ влияет на ставки по кредитам и вкладам, инфляцию и курс рубля.

Цель ДКП — сохранение годовой инфляции вблизи 4%. Когда цены на услуги и товары растут слишком быстро, Центробанк повышает ставку, тем самым замедляя ее и охлаждая спрос. Деньги становятся “дороже”, и жители страны начинают копить. Когда экономическая ситуация стабильна, ключевая ставка понижается, и вслед банки снижают свои ставки по кредитам, а люди снова начинают тратить больше денег.

ЦБ РИА Фото: РИА Новости

Какая ключевая ставка сейчас

На момент публикации этого материала ключевая ставка составляет 14,5% годовых. Решение о снижении было принято 24 апреля 2026 года.

В соответствии с базовым сценарием средняя за этот год ключевая ставка составит 13,5–14,5% заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале 2026 года

По прогнозам ЦБ, в 2027 году средняя ключевая ставка ожидается на уровне 8–9%.

Как изменилась ключевая ставка за пять лет

За последние пять лет ключевая ставка пережила несколько циклов: сначала рост в 2021–2022 годах и резкий скачок до 20%, потом снижение до 7,5% к концу 2022-го. С середины 2023 года случился новый резкий подъем до исторического максимума 21% из-за ускорения инфляции, а с июня 2025-го политика постепенно начала смягчаться.

Год Ключевая ставка 2021 Последовательный рост с 4,25% до 8,5% 2022 Январь — 8,5%, конец февраля — 9,5%, затем резкий рост до 20%, после марта идет постепенное снижение до 7,5% 2023 Повышение с 7,5% до 16% 2024 Рост с 16% до 21% 2025 Снижение с 21% до 16% 2026 Снижение: январь — 16%, февраль — 15,5%, март — 15%

Как часто Банк России пересматривает ставку и где ее отслеживать

Решение по изменению ключевой ставки принимает Совет директоров ЦБ РФ, в состав которого входят 15 человек, включая председателя Эльвиру Набиуллину. Их назначает Государственная дума сроком на пять лет по представлению председателя Центробанка, которое согласовано с президентом России.

Заседания проходят восемь раз в год, четыре из которых опорные, а другие — промежуточные между ними. По итогам каждого из них на сайте ЦБ РФ публикуется пресс-релиз, затем проходит пресс-конференция, на которой выступает и отвечает на вопросы председатель Банка России.

Процесс принятия решения о ключевой ставке состоит из пяти этапов:

Объединенный прогнозный раунд — занимает 3-4 недели. Департамент денежно-кредитной политики строит базовый и альтернативный сценарии на три года вперед. Совет с экспертами и регионами — две недели. Проходят обсуждения с Минфином, Минэкономразвития, территориальными управлениями ЦБ, а также проводятся опросы компаний. ”Неделя тишины” — семь дней до решения. В этот период наступает полное молчание руководства ЦБ по ставке, чтобы не влиять на рынки. День принятия решения. Совет директоров заслушивает доклад, обсуждает, голосует и утверждает ставку. Обсуждение. Помимо пресс-релиза, с февраля 2024 года спустя неделю после каждого заседания ЦБ Помимо пресс-релиза, с февраля 2024 года спустя неделю после каждого заседания ЦБ публикует резюме обсуждения ключевой ставки.

Эльвира Набиуллина РИА Фото: РИА Новости

Банк России смотрит не только на сегодняшние цифры: решение принимается на основе прогноза инфляции и экономики на три года, а также оценке рисков отклонения от цели — 4%. Основные факторы, которые учитывает регулятор:

инфляция и инфляционные ожидания населения;

экономический рост, состояние рынка труда, потребительский и инвестиционный спрос;

ставки по кредитам и вкладам, кредитная активность;

внешние условия: цены на нефть, курс российского рубля, санкции и так далее;

дефицит или профицит бюджета, расходы правительства;

региональные данные и опросы предприятий.

Отслеживать изменения процента можно на официальном сайте Банка России.

Что значит повышение и понижение ключевой ставки

Повышенная ключевая ставка ЦБ. Главный ее эффект и основная цель — снижение инфляции. Чем выше процент, тем сильнее защищается от перегрева и охлаждается экономика. Деньги становятся “дороже”, и банки начинают повышать ставки по кредитам, из-за чего организациям и людям невыгодно их брать. Снижается спрос, вследствие чего замедляется рост цен. При этом становятся выгодны вклады, и люди начинают больше сберегать и меньше тратить. Также при повышенной ключевой ставке рублевые активы и сбережения становятся привлекательней, сдерживается спрос на импорт и валюту.

Пониженная ключевая ставка ЦБ. Центробанк снижает ключевую ставку для стимулирования экономики и роста потребительского спроса. Кредиты становятся доступнее для населения, также растет потребление и инвестиции, благодаря чему ускоряется экономический рост. Со снижением процентной ставки вклады становятся менее выгодны, и граждане активнее тратят деньги.

. Фото: Globallookpress

На что влияет ключевая ставка

На экономику и потребление

Ключевая ставка помогает регулировать темпы роста экономики, не давая ей ни перегреться, ни впасть в стагнацию. Когда изменяется она, "двигаются" и процентные ставки на всех сегментах финансового рынка. В том числе изменяются на ту же величину процентные однодневные ставки рынка межбанковских кредитов.

Среди основных каналов влияния ключевой ставки на экономическую активность выделяются процентный, валютный, кредитный, а также каналы благосостояния и инфляционных ожиданий. Все они работают вместе и усиливают друг друга.

Процентный канал. Высокая ключевая ставка делает сбережения привлекательнее, а заемные средства дороже, из-за чего люди перестают покупать автомобили, технику и другие товары. Бизнес откладывает инвестиции, снижается производство, а экономика охлаждается. Этот канал считается основным.

Валютный канал. Процентная ставка может влиять на курс национальной валюты, а через него — на импорт и экспорт. Как правило, чем она выше, тем сильнее укрепляется рубль, который удешевляет импорт и тем самым сдерживает инфляцию. Одновременно может снижаться ценовая конкурентоспособность экспорта.

Канал инфляционных ожиданий. На решения людей и бизнеса оказывают влияние не только сегодняшние цены, но и предполагаемые изменения в будущем. Например, если ожидается рост инфляции, потребители совершают как можно больше покупок, не дожидаясь, пока цены поднимутся — и это только способствует ускорению инфляции. Так, снижение или повышение ключевой ставки может привести к сдвигу ожиданий и повлиять на инфляцию еще до того, как начнут действовать другие каналы влияния.

Канал благосостояния. Когда ЦБ повышает ставку, привлекательность акций и недвижимости снижается, поскольку кредиты для компаний и застройщиков становятся дорогими. Вследствие этого уменьшаются потребительские расходы и богатство домохозяйств. Люди начинают меньше покупать, особенно дорогие товары, такие как жилье и автомобили.

. Фото: Globallookpress

На инфляцию

Главная цель денежно-кредитной политики Центробанка — удерживать инфляцию, то есть обесценивание денег из-за роста цен, на уровне около 4% в среднесрочной перспективе. И контролировать ее удается с помощью ключевой ставки. Эффект проявляется не мгновенно: обычно первые изменения происходят спустя несколько месяцев, а полное влияние на инфляцию и экономику ощутимо через 9–18 месяцев.

Если инфляция ускоряется, ЦБ РФ повышает ставку. Таким образом совокупный спрос начинает превышать возможности производства товаров и предоставления услуг. Коммерческие банки повышают ставки на свои кредиты вслед за ключевой, и они становятся менее привлекательными для людей. Свободные денежные средства в таких условиях выгоднее класть на депозит. Из-за падения спроса продавцы не могут повышать цены на свои товары, и инфляция замедляется.

На курс рубля и финансовый рынок

Центробанк, повышая ключевую ставку, делает рублевые активы выгоднее. Иностранцы и российские экспортеры охотнее держат рубли, происходит приток капитала, и валюта укрепляется. Снижение ключевой ставки приводит к тому, то рубль ослабевает, поскольку деньги становятся “дешевле”, а инвестиции в иностранную валюту — выгоднее. Банки и инвесторы начинают продавать рубли и покупать другую валюту.

Однако на курс оказывает влияние не только ключевая ставка — он зависит в том числе от цен на нефть, санкций, валютных ограничений, доверия бизнеса и населения. Поэтому не исключены ситуации, когда ставка повышается, но рубль не укрепляется, потому что другие факторы оказались сильнее.

Изменение ставки в большую сторону приводит к тому, что повышается доходность облигаций, а старые долговые ценные бумаги становятся менее интересны и падают в цене. Также высокая ставка давит на акции: компании начинают больше платить по кредитам, прибыль падает, а инвесторы выбирают вклады и облигации.

Рубль (фото: РИА) Фото: РИА Новости

На кредиты и ипотеку

Высокая ставка приводит к тому, что все банковские продукты дорожают, включая потребительские, автомобильные и другие кредиты. Одновременно вклады и депозиты становятся выгоднее — финансовые организации повышают ставки по сберегательным продуктам, чтобы привлечь деньги. Это дополнительно “охлаждает” потребление и спрос в экономике.

Ключевая ставка выступает главным ориентиром для рыночных ставок по кредитам, включая ипотеку. Чем выше процент, установленный ЦБ, тем дороже становится ипотека: растет ежемесячный платеж и общая переплата. В результате спрос на покупку недвижимости у населения снижается. И наоборот: чем ниже процент, тем доступнее кредит и оживленнее спрос.

Большинство ипотечных кредитов предоставляются с фиксированной ставкой, которая не меняется даже при снижении процента Центробанком. При этом существует такая услуга, как рефинансирование — “обмен” старого кредита на новый, с более низкими процентами. В этом случае ежемесячный платеж и общая переплата уменьшаются вслед за снижением процентной ставки ЦБ. Обычно банки активно предлагают рефинансирование заемщикам с хорошей кредитной историей, когда разница в ставках составляет 3–4 процентных пункта и больше.

Почему в разных странах разные ключевые ставки

Каждая страна имеет свои уникальные экономические условия и цели ДКП, поэтому ставки центральных банков сильно различаются. Например, на апрель 2026 года ключевая ставка в Турции составила 37% в связи с высокой инфляцией, а в Японии — 0,75% (это максимальный процент в стране с 1995-го). Центральные банки не ориентируются на глобальный “средний” уровень, а реагируют именно на внутреннюю ситуацию в стране.

Во-первых, в мире разный уровень инфляции. Главная задача большинства ЦБ — держать ее под контролем. В таких странах, как Турция или Бразилия, инфляция высокая, поэтому и ключевая ставка тоже. Так получается быстро “остудить” цены. Во-вторых, везде разные темпы экономического роста. В “горячей” экономике, которая характеризуется быстрым ростом, высоким спросом и дефицитом рабочей силы, устанавливается высокая ставка, чтобы не допустить перегрева и обесценивания денег. В случае ослабленной экономики и рецессии утверждается низкая процентная ставка, чтобы стимулировать кредиты, инвестиции и потребление. Также на размер ставки оказывают влияние цены нефть, металлы и другое сырье, войны и санкции.

. Фото: Associated Press

Частые вопросы о ключевой ставке